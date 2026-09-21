Отраслевая ассоциация прогнозирует рост фальсификата макаронных изделий группы «А»

В прошлом году выпуск макаронных изделий группы «А» с нарушениями стандартов составил 116,7 тысячи тонн М. Стулов / Ведомости

Объем производства макаронных изделий группы «А» с нарушениями требований ГОСТа в России может достигнуть 121,7 тыс. т в год, заняв 18% от совокупного выпуска в сегменте. Как рассказали «Агроинвестору» в Национальной ассоциации производителей макаронных изделий (НАПМИ), участники рынка расценивают скрытый подмес муки из мягких сортов пшеницы в продукцию группы «А» не просто как технологический брак, а как прямое нарушение антимонопольного законодательства, и настаивают на усилении контроля надзорных органов.



Суть нарушений сводится к несоблюдению ключевого требования ГОСТа: доля муки из мягких сортов пшеницы в продукции группы «А» жестко ограничена 5%, в то время как весь остальной объем должен производиться исключительно из традиционного сырья — твердой пшеницы (дурума), уточнили в НАПМИ. Этот норматив действует в России с августа 2024 года — до этого регламент был значительно мягче и допускал подмес до 15%. В ассоциации подчеркивают, что планка в 5% является предельным технологическим порогом, который учитывает исключительно непреднамеренное смешивание зерна при использовании общих логистических маршрутов, элеваторов и мельниц. Для сравнения: в Евросоюзе и США стандарты еще строже — там содержание муки из пшеницы мягких сортов ограничено 3%.



«Мука из мягкой пшеницы намного дешевле. Ей разбавляют дорогое сырье, чтобы снизить себестоимость производства, а на упаковке продолжают указывать, что макароны группы "А" произведены из твердой пшеницы по ГОСТ», — рассказал «Агроинвестору» исполнительный директор НАПМИ Сергей Немировский. Мука высшего сорта из мягкой пшеницы дешевле, чем из твердой в 1,5-2 раза. При подмесе 30% такой муки себестоимость килограмма макаронных изделий снижается на 12-15%.



По данным НАПМИ, в прошлом году совокупный выпуск макаронных изделий группы «А» с нарушениями стандартов составил 116,7 тыс. т — это порядка 17% от общего объема производства в сегменте (679,3 тыс. т). Независимые производители, развивающие собственные бренды, за год поставили на рынок 71,7 тыс. т несоответствующей ГОСТу продукции. Куда более критическое положение дел зафиксировано в сегменте собственных торговых марок (СТМ) розничных сетей: здесь объем фальсификата группы «А» достиг 45 тыс. т, что эквивалентно почти 41% от всего объема сетевой продукции в этой категории. В этом году объем продукции с нарушениями ГОСТ может достигнуть 121,7 тыс. т, прогнозируют в ассоциации. Из них 74,7 тыс. т могут прийтись на независимых производителей.



В профильном объединении убеждены, что фабрики, практикующие скрытый подмес мягкой муки, прямо нарушают закон «О защите конкуренции». По мнению участников ассоциации, ФАС обязана вмешаться в ситуацию и добиться от нарушителей указания реального смесового состава на упаковке. Параллельно в ассоциации настаивают на жестких мерах со стороны Роспотребнадзора. «К нашему сожалению, ни ФАС, ни Роспотребнадзор не желают видеть существующую огромную проблему на рынке макаронных изделий и принимать меры к исправлению ситуации, несмотря на наши многократные официальные обращения», — охарактеризовал ситуацию Немировский.



Впрочем, в ФАС и Роспотребнадзоре все же сообщали о единичных проверках. Так, в августе надзорные структуры выдали предостережения восьми производителям макаронных изделий.



Окончательно оценить масштабы «серого» сегмента рынок сможет после запуска принципиально новой системы статистического учета сырья. С января следующего года Росстат начинает обособленный сбор данных по производству макаронной муки из твердой пшеницы отдельно от хлебопекарных сортов из мягкого зерна. В НАПМИ рассчитывают, что сопоставление объемов выработанного сырья и готовой макаронной продукции группы «А» позволит получить максимально прозрачную картину и выявить реальные объемы фальсификата.



Помимо административного давления, отрасль делает ставку на внутренние фильтры. В конце августа четыре компании-учредителя НАПМИ подписали «Хартию добросовестного производителя макаронных изделий». Документ предусматривает строгое соблюдение технологических требований к выпуску продукции группы «А» и в перспективе станет обязательным для всех членов объединения. Контролировать выполнение взятых обязательств подписанты намерены с помощью сертифицированной методики определения состава изделий.



Национальная Ассоциация производителей макаронных изделий учреждена в 2021 году компаниями «Барилла Рус», «Макфа», «СИ Групп» и «Маревен Фуд Сэнтрал». По оценке ассоциации, компании занимают порядка 70% рынка макаронных изделий группы «А» в России в денежном выражении. В ассоциации также участвуют «Омская макаронная фабрика», «Экстра М», «Объединение ”Союзпищепром”», «Стильпаста Рус».



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