В Подмосковье планируют создать агротехнопарк для фермеров

Площадка будет рассчитана на размещение более 40 фермерских хозяйств Pixabay

Компания «Мортадель» планирует создать в Московской области к четвертому кварталу 2028 года пилотный фермерский агротехнопарк стоимостью 3 млрд руб. на территории площадью 127 га. Инвестиционное соглашение руководство компании подписало с Минсельхозпродом региона. Площадка рассчитана на размещение более 40 фермерских резидентов. Компания заявила, что будет централизованно закупать всю их продукцию. Отраслевые эксперты убеждены, что идея контрактной интеграции малого бизнеса с крупным дееспособна, а главным плюсом модели может стать решение вопроса сбыта. Тем не менее они видят в проекте серьезные риски: высокий финансовый порог входа, потенциальную угрозу ценового давления со стороны интегратора и сложность стандартизации разнородной фермерской продукции.



Площадка разместится под Сергиевым Посадом вблизи села Гагино у реки Каменки, говорится в презентации инвестпроекта. Каждому КФХ в рамках агропарка планируется предоставить персональный производственный модуль от 2 га, куда по умолчанию входят подведенные инженерные сети, подъездная дорога, жилой дом, ангар и производственная инфраструктура под выбранное направление деятельности. Реализация рассчитана на четыре этапа и включает возведение центрального перерабатывающего хаба, складского комплекса с регулируемой газовой средой, сквозной лаборатории контроля качества, а также жилого кластера и зон агротуризма.



Интегратор рассчитывает на запуск нескольких направлений, где доля растениеводства (зерновые, овощи, ягоды) составит 35% в структуре доходов, животноводство и птицеводство займут 25%, а переработка — 20%. Оставшиеся 20% распределены между агроуслугами и агротуризмом. Коммерческий смысл проекта заключается в том, что компания намерена централизованно закупать сырье и готовую продукцию у фермеров-резидентов, говорится в презентации. Из этих объемов оператор площадки будет формировать крупные товарные партии для последующей реализации через федеральные торговые сети, сегмент HoReCa, собственный маркетплейс и распределительный центр «Фуд Сити» в Подмосковье. Входной билет для фермера начинается с 8 млн руб. стартовых вложений при полном бюджете одного мини-проекта от 17 млн руб. до 170 млн руб. Модель предусматривает окупаемость за три-пять лет при средней годовой выручке КФХ в 3-7 млн руб. и плановой рентабельности в растениеводстве на уровне 25-35%, в животноводстве и переработке — 20-30%.



Старт растениеводческого и животноводческого направлений вместе с запуском переработки намечен на 2026-2027 годы. В период 2027—2028 годов на сопредельном участке в 27 га начнется возведение жилого кластера на 190 участков ИЖС и запуск объектов агротуризма — гостевых домов и осетровой фермы, следует из презентации. Частью проекта заявлена социальная программа для интеграции участников СВО через предоставление готовых модулей под КФХ и содействие в получении региональных грантов «Агромотиватор» до 7 млн руб. В пятилетней перспективе «Мортадель» намерена масштабировать эту модель еще в пяти регионах.



Проект был представлен на «Золотой осени — 2026» дочерью владельца бывшего подмосковного холдинга «Мортадель» Ириной Мельниковой. Прежняя историческая структура — ООО «Фирма „Мортадель“» Николая Агурбаша — работала в Московской и Владимирской областях с 1991 года, занимаясь свиноводством и мясопереработкой, и выпускала на пике до 100 т готовой продукции в сутки. В 2018—2020 годах предприятие столкнулось с финансовыми трудностями, многомиллиардными долгами перед госбанками и затяжным конфликтом с федеральными торговыми сетями, что привело к официальному банкротству и ликвидации прежнего юридического лица. Сам Николай Агурбаш, как уточнили во время презентации нового инвестпроекта, теперь выступает в роли эксперта в области экономики сельского хозяйства.



Тема агропромпарков давно на слуху, и идея объединения нескольких КФХ в одной локации рабочая, прокомментировала «Агроинвестору» вице-президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) Ольга Башмачникова. Проект предлагает понятную интеграцию фермеров с крупным бизнесом, где решен главный вопрос малых хозяйств — сбыт. Однако эксперт сразу исключает из структуры парка сектор КРС из-за отсутствия земель для выпаса и заготовки кормовой базы. Основным системным риском для резидентов Башмачникова называет потенциальную угрозу выкупа продукции интегратором по заниженным ценам, что может лишить фермеров достойного дохода. По ее мнению, для сохранения баланса интересов у 40 хозяйств должна оставаться возможность продавать продукцию самостоятельно на других площадках. «Элемент свободной воли должен быть, иначе ничего не будет работать. Над этим нужно серьезно думать. Как только уходит конкуренция, уходит экономика», — подчеркнула Башмачникова, указывая на необходимость предотвращения монополизации цен. В качестве успешного примера она привела опыт Азербайджана, где благодаря налоговым преференциям и льготным кредитам в свободных экономических зонах удалось создать эффективные агрохабы, объединившие производство, переработку и логистику, а их овощная продукция теперь массово поставляется в российские ритейл-сети.



В предложенной концепции есть позитивные стороны: идея зонирования территории под КФХ и помощь в реализации произведенной продукции — это пример контрактного хозяйства и попытка дать «удочку» тем, кто стремится запустить малый агробизнес, отмечает директор Центра агропродовольственной политики ИПЭИ РАНХиГС Наталья Шагайда. Тем не менее эксперт видит в проекте искусственность, обращая внимание на слишком маленькие участки и риск привлечения случайных резидентов. По ее мнению, инициатору необходимо отказаться от модели абсолютной фермерской свободы, когда ангар выделяется «под что угодно». Шагайда убеждена, что проект сработает только при жесткой фокусировке на конкретном бизнесе, расписанном до мелочей — от каналов снабжения до авансовых платежей интегратора. «Если все будут делать одно — то, что эффективно именно на этой территории и в небольших масштабах, то, глядишь, и относительно большую партию однородной продукции для продажи в супермаркете можно получить от мелких производителей», — считает она. Другим узким местом проекта Шагайда называет входной порог в 8 млн руб., который отсекает многих потенциальных участников. Для решения этой проблемы, по ее мнению, потребуется обязательное внедрение модели ипотеки.



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