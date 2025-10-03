В «Зеленой Долине» разместится 40 тыс. голов КРС. Компания может возвести крупнейший в Европе молочный комплекс

Freepik.com

Журнал «Агроинвестор» Читать номер

Агрохолдинг «Зеленая Долина» заявил о старте инвестпроекта в Сергиево-Посадском городском округе Московской области. Планируемые масштабы предприятия беспрецедентны не только для России, но и для всей европейской молочной отрасли: объем производства молока после выхода на полную мощность должен составить 216 тыс. т в год. Строительство будет вестись в четыре этапа — до 2030 года. Общая сумма инвестиций оценивается в 36 млрд руб. Эксперты называют проект амбициозным, но реалистичным. В числе основных внешних рисков выделяют слабую предсказуемость экономических процессов, возможную инфляцию, которая может увеличить затраты и продлить сроки реализации планов, а также земельный вопрос — для такого количества животных нужна очень мощная кормовая база

Соглашение о реализации крупнейшего молочного проекта в Московской области было подписано губернатором региона Андреем Воробьевым и председателем совета директоров агропромышленного холдинга «Зеленая Долина» Сергеем Юдиным в ходе Петербургского международного экономического форума. Комментируя тогда заявленные планы, охватывающие не только собственно производство, но и развитие сельских территорий, инвестор сообщал, что планируется построить мегакомплекс в четыре очереди, сдавая каждую ежегодно с 2027-го по 2030 год включительно. «Наш проект направлен не только на развитие и повышение эффективности отрасли через строительство передового производства, — говорил он на ПМЭФ. — Мы хотим создать отраслевую экосистему иного формата — как пример развития сельских территорий и проявления любви и заботы к нашим людям».



По информации Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, инвестор планирует построить четыре молочнотоварные фермы, рассчитанные в совокупности почти на 39,5 тыс. КРС, включая 17 тыс. фуражных коров. Валовой надой должен составить 216 тыс. т молока в год. Помимо молочного комплекса, инвестором заявлены перерабатывающее предприятие, производство кормов и агрогородок для сотрудников на 3-3,5 тыс. человек со всей необходимой инфраструктурой.



Самый-самый

Представитель Минсельхозпрода региона сообщил «Агроинвестору», что для реализации проекта на территории Московской области зарегистрировано новое юридическое лицо — ООО «Молочная компания “Дубна”». Проект будет включать производство молока, кормов (435 тыс. т/год) и предприятие по глубокой переработке молока. При создании молочного завода региональные власти планируют возместить инвестору часть затрат на дорожную и энергетическую инфраструктуру. Также компания будет развивать кооперацию для поддержки малого бизнеса региона. Например, помогать фермам в обеспечении кормами, оказывать услуги ветеринарии и воспроизводства. К этому этапу «Зеленая Долина» рассчитывает приступить после выхода мегакомплекса на полную производственную мощность.







Проект предприятия по глубокой переработке молока предполагает выпуск таких ингредиентов, как концентраты молочного (используется для производства кондитерской продукции, в фармакологии, детском, спортивном и диетическом питании) и сывороточного (сывороточный альбумин) белка, казеиновые белки, лактоза (используется для производства кондитерской продукции, в фармакологии), молочный жир 99,6%, сухое обезжиренное и цельное молоко. Объем переработки сырья составит 216 тыс. т в год, что равно планируемым объемам производства молока на фермах. Точные сроки строительства и возможная сумма инвестиций пока не раскрываются.



«В настоящее время компанией выполнены изыскания, ведется проектирование объектов животноводческого комплекса, проводятся историко-культурные исследования, экологический анализ влияния размещения молочнотоварной фермы, а также осуществляется оформление земельных участков, предоставляемых в аренду без проведения торгов под организацию кормовой базы», — отмечала пресс-служба Минсельхозпрода Московской области в начале сентября.



Проект «Зеленой Долины» в случае его реализации станет крупнейшим не только в России, но и в Европе, комментирует гендиректор Stredа Consulting Алексей Груздев. Молочные комплексы подобного масштаба успешно работают в Китае и Персидском заливе, но для России такой объект будет уникальным. Сейчас самыми крупными фермами в стране являются комплекс «Русмолко» (с дойным стадом в 7,2 тыс. коров), предприятие ГК «Трио» (8 тыс.) и компаний «Дамате» («Тюменские молочные фермы»), «Хорошее дело» и «Камский бекон» (каждая — на 6-6,5 тыс. дойных коров). Проект «Зеленой Долины» планируется в два раза большего размера, подчеркивает эксперт.



Руководитель проектов Strategy Partners Роман Самойлов подтверждает, что в России пока нет молочных комплексов такого уровня. «Заявленный масштаб в 39,5 тыс. голов КРС (из которых дойное стадо составит порядка 14-16 тыс. коров) является для страны новой планкой», — говорит он. Впрочем, как и для Европы, где преобладает модель семейных ферм среднего размера. Крупные комплексы там тоже есть, но они, как правило, меньше. Так, в Польше работает предприятие с дойным стадом в 7-8 тыс. голов. Большие проекты есть в Германии и Дании, но они редко превышают 6 тыс. коров на одной площадке.



Хотя в мире действуют и значительно более крупные проекты. Лидерство принадлежит странам Ближнего Востока и США. Например, компания Almarai в Саудовской Аравии владеет одной из крупнейших ферм в мире на 95 тыс. голов КРС, Al Ain Farms в ОАЭ также имеет поголовье, которое измеряется десятками тысяч животных, а в США крупные коммерческие фермы могут насчитывать 15-30 тыс. дойных коров на одной площадке, рассказывает Самойлов.



Для России такой масштаб действительно беспрецедентен, считает гендиректор Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Артем Белов. Действующие крупнейшие площадки у нас, как правило, не превышают 10-15 тыс. голов в совокупности. «В мире существуют очень большие фермы, но проекты свыше 30-35 тыс. коров единичны и чаще реализуются как многоузловые кластеры, — обращает внимание эксперт. — Поэтому заявленный масштаб можно считать уникальным для Европы и одним из крупнейших международных проектов именно на одной площадке».



«Молочные реки» Подмосковья

К 2030 году общее поголовье КРС в Московской области, по расчетам регионального Министерства сельского хозяйства и продовольствия, превысит 200 тыс. голов, из которых более 100 тыс. составят дойные коровы, а производство молока приблизится к 1,1 млн т в год. Большой вклад в «молочные реки» Подмосковья, по оценкам областного правительства, внесет завершение четырех очередей МК «Дубна» в Сергиевом Посаде с планируемым объемом производства более 200 тыс. т в год. За первое полугодие 2025 года в регионе произведено 342,7 тыс. т молока, информирует Минсельхозпрод области. Средний годовой надой на корову в племенных хозяйствах превышает 10 тыс. кг.



Сам инвестор не объясняет выбор Московской области для реализации своего масштабного проекта, но эксперты предполагают, что существенную роль сыграла политика властей по поддержке молочного направления и большая потенциальная емкость рынка. Дефицит молока в регионе даже для уже действующих мощностей переработки, по оценкам Алексея Груздева, составляет около 3 млн т. Для его покрытия сырье доставляется из других субъектов страны на расстояния более 1 тыс. км. Следовательно, спрос на молоко, тем более высокого качества и крупными партиями, очень высок, и у «Зеленой Долины» не возникнет проблем со сбытом продукции даже в рамках домашней зоны.



Всегда хорошо производить сырое молоко рядом с большим потребительским рынком, комментирует сооснователь и гендиректор холдинга «Братья Чебурашкины. Семейная ферма» (Дмитровский район Московской области) Владислав Чебурашкин. «Это почти гарантирует сбыт и поддерживает цену, — отмечает предприниматель. — Москва и Подмосковье — лучшие рынки по масштабу и покупательской способности». Сама компания пока не планирует строительство новых ферм, сейчас концентрируется на переработке собственного сырого молока и производстве молочной продукции.



Президент агрохолдинга «ОСП агро» (один из ведущих производителей сельскохозяйственной продукции в Подмосковье) Игорь Исаев тоже считает молочное направление перспективным. СП «Нива», входящее в состав компании, также в рамках ПМЭФ-2025 заявило о планах возвести современную молочнотоварную ферму на 3 тыс. фуражных коров. В результате реализации данного проекта общее поголовье КРС агрохолдинга достигнет 20 тыс. голов, из которых 7,5 тыс. составит дойное стадо. Это позволит увеличить объем производства молока в агрохолдинге до 210 т в день (около 80 тыс. т в год). В дальнейших планах холдинга — организация переработки.



В регионе очень комфортно расти и развиваться, говорит и основатель еще одного подмосковного предприятия «Ферма Цветковых» Юрий Цветков. «Правительство Московской области оказывает серьезную поддержку молочному бизнесу, мы пользуемся всеми возможными льготами, смогли закупить современное оборудование для фермы, получили землю в аренду без проведения торгов, теперь можем расширить кормовую базу и нарастить поголовье, — делится он. — Масштабы бизнеса у нас далеки от уровня агрохолдингов, тем не менее в 2024 году мы начали реализацию инвестпроекта, который позволит нам перейти на новый уровень бизнеса: количество КРС вырастет с 800 до 2,8 тыс. голов, увеличится и производство молока». У компании есть собственный перерабатывающий завод, на котором выпускается более 30 наименований продукции, в том числе творог, сметана, йогурт, ряженка, масло и широкий ассортимент сыров. «Несмотря на то, что рядом с нами работают крупные предприятия, с реализацией проблем нет», — утверждает руководитель.



АПХ «‎Зеленая Долина» специализируется на молочном животноводстве и производстве высококачественных кормов. Холдинг осуществляет свою деятельность в восьми муниципалитетах Белгородской области. Согласно данным с сайта компании, земельный банк АПХ насчитывает 47,2 тыс. га. Поголовье коров превышает 11,5 тыс. животных. В структуру холдинга входят четыре растениеводческих предприятия, четыре нетельных комплекса, пять молочнотоварных ферм и две сыроварни. С 2016 года «Зеленая Долина» входит в топ-10 производителей молока России (по валовому надою).

Московская область способна «переварить» большие объемы молочной продукции, а собственный перерабатывающий завод способствует устойчивости бизнеса, комментирует Белов. «Одновременное развитие глубокой переработки — стратегически верное решение: оно снижает волатильность выручки, диверсифицирует продуктовый портфель (масло, сухие продукты, сывороточные ингредиенты и пр.), повышает добавленную стоимость и устойчивость к изменениям цен на сырое молоко», — поясняет эксперт.



Собственная переработка оправдана по ряду причин, соглашается Самойлов. Во-первых, это снижает зависимость от колебаний оптовых цен на сырье, во-вторых, позволяет сохранять добавленную стоимость в регионе, в-третьих, диверсифицирует продуктовую линейку, перечисляет он. С другой стороны, такое решение требует рынка сбыта и эффективной работы отдела продаж/маркетинга в части заключения контрактов с торговыми сетями и индустриальными покупателями, продвижения продукции. Кроме того, понадобятся дополнительные инвестиции в линии и упаковку, а еще нужно учитывать логистику и требования к качеству сырья и продуктов, которые, как правило, отличаются. «Примеры российских холдингов показывают, что создание собственных перерабатывающих мощностей является стандартной стратегией для сохранения маржинальности», — добавляет эксперт.



Деньги и сроки

Сам инвестор не пожелал рассказывать о своем проекте и назвать общую сумму инвестиций, но в ходе ПМЭФ Андрей Воробьев говорил о вложениях в объеме 36 млрд руб., из которых 26 млрд пойдет на строительство животноводческого комплекса.



Представители молочного бизнеса считают, что соблюдение сроков исполнения проекта зависит в основном от достаточности средств: будут деньги — все будет сделано в соответствии с планами. Оценить, какая сумма понадобится для реализации проекта, они не берутся, так как проект очень масштабный, суммы большие, и возможная инфляция, колебания цен на стройматериалы, оборудование могут оказать серьезное влияние на планируемые затраты. Названную на ПМЭФ-2025 цифру в 36 млрд руб. они считают адекватной для реализации проекта по строительству фермы и перерабатывающего предприятия в реалиях текущей ценовой конъюнктуры.



Независимые эксперты в основном согласны с практиками. «Сумма соразмерна заявленному масштабу, учитывая одновременно животноводческие мощности, кормовой кластер и цех глубокой переработки, — полагает Белов. — Итоговая капитализация будет зависеть от конфигурации переработки (линейка продуктов, степень “глубины”), уровня локализации оборудования, условий сетевого подключения и стоимости строительства в конкретном регионе». По мнению эксперта, для такого крупного проекта поэтапная схема «2027-2030» выглядит реалистично при условии своевременного ввода всех коммуникаций, организации кормовой базы и параллельного роста стада (покупка нетелей плюс собственное воспроизводство).







«В российских проектах часто озвучивается порядок примерно 1 млн руб. на корову при полном цикле, включая кормовую базу и инфраструктуру, — напоминает Самойлов. — При таких параметрах 39,5 тыс. голов обойдутся в 39-40 млрд руб., так что 36 млрд руб. выглядят в пределах реалистичного диапазона, особенно если часть инфраструктуры уже есть, а проект использует более экономичные модульные решения». Но многое зависит от глубины переработки, которая может стоить очень дорого. Помимо этого, в процессе реализации также не исключены дополнительные расходы / доукомплектация (резервы около 10-25% бюджета на непредвиденные расходы), оценивает эксперт.



Обозначенные сроки реализации проекта Самойлов называет амбициозными, но в целом реалистичными. «Строительство первой очереди за два года возможно, на рынке есть примеры объектов, которые возводились и за один год для блоков на несколько тысяч голов, — знает он. — Тем более что “Зеленая Долина” имеет компетенции и опыт строительства ферм». Самым сложным этапом, по мнению эксперта, будет выход на полную мощность. Он включает не только достройку помещений, но и формирование поголовья (выращивание нетелей из собственного ремонтного стада или закупка со стороны — это длительный биологический процесс), отел и запуск собственного стада (корова не начинает доиться сразу, требуется время на запуск и раздой), отладку всех технологических процессов и выход на плановые показатели по продуктивности.



Возможности и риски

Безусловно, такой капиталоемкий и рассчитанный не на один год инвестпроект сталкивается с определенными сложностями и рисками. «Масштабные проекты требуют больших кредитных ресурсов, а значит, чувствительны к изменению процентных ставок, мер господдержки, доступности долгосрочного финансирования и колебаниям цен на сырое молоко, — отмечает Артем Белов. — При таких вложениях критически важно сбалансировать структуру финансирования (собственные средства, банковские кредиты, госпрограммы), а также заранее законтрактовать сбыт продукции, чтобы снизить риски волатильности выручки».



Чебурашкин среди традиционных сложностей для животноводов выделяет скачкообразный рост себестоимости, волатильность цены на сырое молоко, низкую маржинальность. Самойлов говорит о рисках сдвига сроков строительства и получения всей необходимой документации и отдельно обозначает финансовые и рыночные риски, связанные с инфляцией, а также изменением стоимости молока и продуктов из него к 2027-2030 годам, а также ростом конкуренции в отрасли. «Эти факторы существенно влияют на инвестиционные показатели и финансовую модель проекта, поэтому важно обеспечить слаженную проектную работу и эффективные процессы стратегического контроля и анализа положения дел на рынке для своевременного реагирования на внешние обстоятельства», — акцентирует внимание аналитик.



Замедлить реализацию проекта могут сроки технологического присоединения к сетям (электро-, газо-, водо- и теплоснабжение), длинные циклы по строительству и вводу инженерии, отмечает Белова. Кроме того, эксперт обращает внимание на импортозависимые позиции в оборудовании и генетике, пиковую потребность в квалифицированном персонале, а также выход стада до целевой продуктивности. Дополнительно — сезонные риски по производству кормов и погодные факторы. «Управляемость этих рисков повышают поэтапный ввод мощностей, раннее бронирование сетевых подключений, контрактация кормовой базы и долгосрочные сервисные контракты с поставщиками техники», — утверждает эксперт.



По мнению Груздева, одной из сложностей проекта может стать выделение земли под выращивание кормов. Для 17 тыс. коров со шлейфом необходимо 20-25 тыс. га, консолидировать такой земельный банк в непосредственной близости вокруг комплекса в Московской области может быть проблематично как по площади, так и по стоимости. «Однако проект был презентован в присутствии министра сельского хозяйства России и губернатора Московской области, поэтому можно предположить, что вопросы с подбором участков были согласованы заранее», — не исключает эксперт.







Еще одна сложность — утилизация навоза от 40 тыс. голов КРС, продолжает Груздев. Очевидно, что на комплексе будет предусмотрена переработка навоза, но тем не менее нагрузка на окружающую среду будет высокая, особенно учитывая возможную близость жилой застройки, — акцентирует внимание он. — Существуют и очевидные ветеринарные риски при большом поголовье на одной площадке».



Главные угрозы управления связаны с ветеринарной безопасностью, так как высокая плотность животных создает идеальные условия для быстрого распространения болезней, вторит Самойлов Груздеву. Один инцидент может привести к колоссальным убыткам и остановке производства. По данным Strategy Partners, за последние несколько лет ущерб от ЧС на животноводческих предприятиях России превысил 20 млрд руб., ряд компаний так и не смогли найти выход из сложной ситуации, в связи с чем собственники были вынуждены искать дополнительное финансирование либо продавать долю в бизнесе. «Продуманная система биобезопасности критически важна на таком производстве (контроль входа/выхода, карантин для новых животных, система дезинфекции, мониторинг здоровья, тесная работа с ветеринаром)», — подчеркивает аналитик.



Что касается проблемы утилизации навоза, она остается актуальной для всех животноводческих предприятий, так как побочных продуктов жизнедеятельности животных остается много, а утилизация требует современных и дорогостоящих решений (биогазовые установки, сепарация). «Руководству необходимо будет определить возможные объемы реализации побочных продуктов, оценить стоимость утилизации и возможности переработки, — рекомендует Самойлов. — Все это требует трудовых и временных ресурсов на проведение детальных экономических расчетов, а также соответствующей экспертизы, при этом существенно влияет на экономику всего проекта, в связи с чем пренебрегать данной задачей нельзя».



Юрий Цветков также отмечает важность достаточного количества площадей под кормовые культуры. «Создание кормовой базы — одна из первоочередных задач при запуске производства, — подчеркивает он. — Для того, чтобы были свои корма, нужна земля, а если ее нет, то весь животноводческий бизнес можно закрывать, потому что грубые сочные корма завозить со стороны невыгодно». Подмосковные поля не так плодородны и удобны для возделывания, как, например, Черноземье, это необходимо учитывать, добавляет Чебурашкин. Закупка же кормов требует больших затрат, утверждает он.



Самое важное для успешной реализации строительства подобных комплексов — персонал и высокие требования к компетенциям ключевых специалистов для управления таким значительным стадом, продолжает Груздев. Однако и этот риск для проекта ГК «Зеленая Долина» можно считать невысоким, считает он. Компания управляет стадом в 24 тыс. голов КРС и входит в топ-10 крупнейших и топ-30 наиболее эффективных производителей молока, а значит, действующая команда уже на практике доказала свою компетентность и эффективность. Кроме того, успешно развиваются образовательные проекты на базе Корочанского сельхозтехникума (Белгородская область), который, очевидно, будет готовить кадры и для планируемого мегапроекта, предполагает эксперт. «Несмотря на большие масштабы, агрохолдинг вполне может успешно реализовать данный проект», — делает вывод он.



Не только аграрный, но и социальный Проект «Зеленой Долины» предполагает строительство ряда объектов инфраструктуры для сотрудников и жителей Сергиево-Посадского городского округа. По информации Минсельхозпрода Московской области, инвестор планирует возвести 75 квартир формата «таунхаус» и 60 коттеджей, зоны спорта и отдыха, школы, дома творчества, спортивно-оздоровительные комплексы, многофункциональный центр (включает услуги семейного врача, участкового, администрации, ЖКХ-сервиса и пр.), кафе, рестораны, а также объекты ритейла (фермерский рынок, магазины и др.).

Самойлов напоминает, что на рынке все-таки наблюдается дефицит высококвалифицированных специалистов (зоотехников, ветеринаров, технологи, операторов), способных эффективно управлять технологичным и масштабным активом. По прогнозам аналитиков, в перспективе до 2030 года нехватка специалистов будет только увеличиваться, что потребует от компании эффективной HR-стратегии и работы с HR-брендом.



«Зеленая Долина» понимает важность кадрового вопроса и серьезно подходит к его решению. «Просто привезти сотрудника на ферму недостаточно. Для того, чтобы он остался у нас работать, нужно обеспечить его комфортным жильем. И мы предусмотрели создание целой экосистемы, — говорила ранее директор по корпоративным отношениям АПХ «Зеленая Долина» Ольга Ладыгина. — Планируем построить жилой квартал, в 2026 году начнем проектирование. Площадь городка — 80 тыс. м², в комфортабельных таунхаусах смогут проживать примерно 810 семей». Предусмотрена и досуговая часть — спортивные площадки, центры развития детского творчества. Вокруг квартала будут располагаться экофермы и магазины, чтобы сотрудники компании могли покупать экологически чистые продукты. В какой очередности и в какие сроки инвестор планирует возвести агрогородок, пока не разглашается.



По информации Правительства Московской области, в Подмосковье специалистов сельскохозяйственной отрасли готовят 16 колледжей. Среди них и Сергиево-Посадский. Там учатся более 3 тыс. студентов, 375 из них — по сельхознаправлениям: эксплуатация сельскохозяйственной техники, электрификация и автоматизация сельского хозяйства, технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции, садово-парковое и ландшафтное строительство, ветеринария. Кроме того, у ряда образовательных учреждений региона заключены договоры о сотрудничестве с Российским государственным аграрным университетом МСХА им. К. А. Тимирязева и предприятиями сельскохозяйственной направленности.



Инвестиционные перспективы

В ближайшее время в секторе вряд ли появятся проекты, сомасштабные планам «Зеленой Долины». «Отрасль остается инвестиционно привлекательной, но структура инвестиций сместилась: меньше новых заявок, больше завершения начатых циклов, модернизации и точечных проектов по эффективности (корма, генетика, доильные залы, биоэнергетика), — рассказывает Артем Белов. — В отдельных регионах, в том числе в Московской области, реализуется заметный пул проектов, но в целом количество новых крупных greenfield-историй меньше, чем в 2021—2023 годах. На горизонте двух-трех лет основная драйверная связка — рост продуктивности, снижение удельных издержек, развитие глубокой переработки и формирование стабильных каналов сбыта (включая долгосрочные контракты с переработкой и ритейлом)».



В своем Telegram-канале губернатор Московской области Сергей Воробьев рассказывает, что в регионе, помимо «Зеленой Долины», проекты в молочном животноводстве реализуют еще 10 инвесторов. Среди них племзавод «Повадино» в Домодедове, МТФ «Елгозино» и колхоз «Петровский» в Клину, КФХ «Цветков» в Щелкове, агрофирма «Окская Нива» в Луховицах, ГК «Агро-Центр» в Чехове, «Тиэйч — Рус Милк Фуд» в Волоколамском, «Агроинновация» в Лотошино, СП «Нива» в Серебряных Прудах, а также «Ступинская Нива» (входит в ГК «ЭкоНива»).



Большое количество инвестиционных проектов в молочной отрасли в последние годы Самойлов объясняет активной поддержкой со стороны государства. Однако, хотя тренд на реализацию ранее анонсированных планов продолжится, количество новых крупных проектов может снизиться на фоне высоких ключевых ставок, что делает финансирование дороже. «Инвесторы стали более осторожными, в приоритете не просто наращивание объемов, а проекты с высокой эффективностью», — поясняет он.



Корова в стойле vs журавль в небе

Отказ «Зеленой Долины» от комментариев по проекту можно объяснить и возникшими у компании сложностями с выделенными участками земли. Летом общественная организация «Голоса за животных» обратилась в «Зеленый фонд» с просьбой о содействии в защите заказника «Журавлиная родина» в Московской области, так как рядом с ним, по сведениям экологов, агрохолдинг и намерен построить свой мегакомплекс. Межрегиональная общественная организация «Экспертный совет по заповедному делу» отмечает, что промышленное использование земель на границе Сергиево-Посадского городского округа и Талдомского района может нанести невосполнимый ущерб популяции серого журавля, занесенного в Красную книгу. «В заказнике и прилегающем комплексе природных ландшафтов и сельскохозяйственных земель на осеннем пролете собираются тысячи особей серых журавлей (включен в Красную книгу Московской области). Здесь же отмечено 19 видов других птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и 63 вида, занесенных в Красную книгу Московской области, — рассказывают экологи. — Комплекс на почти 40 тыс. голов скота планируется разместить на площади 153 га на полях, которые хотя и не входят в границы заказника, но являются одним из трех последних оставшихся кластеров осеннего миграционного скопления журавлей в Подмосковье. Здесь можно наблюдать до 700 особей одновременно. Если эти поля будут застроены, журавлям негде будет кормиться перед отлетом на юг, и велика вероятность, что значительная часть ослабленных птиц погибнет во время миграции».



Господдержка для инвестора Согласно информации Минсельхозпрода Московской области, МК «Дубна» по мере реализации проекта сможет претендовать на следующие меры государственной поддержки:



— компенсация части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов АПК;

— возмещение части затрат на создание инфраструктуры к животноводческим комплексам молочного направления;

— возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и (или) оборудования;

— субсидии на приобретение молодняка племенных сельскохозяйственных животных и на поддержку племенного животноводства;

— поддержка производства молока и прочие.

Представители общественного объединения экологов считают, что для строительства фермы было бы рациональнее и менее травматично для экологии использовать другие территории, где журавли не встречаются, а пролет гусеобразных минимален. Например, к западу от поселка Самотовино или к деревням Торжнево, Кучки, Кузьмино. Около этих населенных пунктов фермы уже есть или были, то есть уже существует инфраструктура (дороги, ЛЭП, скважины) для их восстановления и функционирования.



Что думают по этому поводу инвесторы, выяснить не удалось. Экологи же обращают внимание, что в рамках государственной программы Московской области «Экология и окружающая среда Подмосковья» на 2017-2026 годы на землях Талдомского и Сергиево-Посадского городских округов был заявлен проект по созданию Природного парка «Журавлиный край». Проект вел Природоохранный фонд «Верховье», он был завершен в конце 2020 года, но по прошествии пяти лет Природный парк так и не был организован. Целевое назначение земель изменили под индустриальное сельхозиспользование.



В Минсельхозпроде Московской области сообщают, что земельные площади не входят в границы особо охраняемых природных территорий, охранные зоны, а также в Государственный природный заказник областного подчинения «Журавлиная родина». «По данным спутникового геомониторинга, эти земельные участки в 2024 году использовались для выращивания кукурузы и многолетних трав», — информирует ведомство. Тем не менее представители министерства подчеркивают, что проектирование и строительство начнутся только после получения исходно-разрешительной документации на объекты. «В настоящее время молочная компания “Дубна” прорабатывает вопрос о проведении зоологических натурных обследований территории в рамках инженерно-экологических изысканий, по результатам которых будет определена возможность строительства без ущерба охраняемым видам птиц (в том числе разработка компенсационных мероприятий, направленных на сохранение их популяций, перенос сопутствующей инфраструктуры в иные локации)», — сообщила пресс-служба Минсельхозпрода Московской области.

