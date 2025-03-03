«Дорожная карта» для наблюдений за погодой. Минсельхоз совместно с Росгидрометом планируют развивать систему метеостанций

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Мониторинг погодных явлений становится все более актуальным в связи с участившимися природными катаклизмами. Сельхозпроизводители нуждаются как в своевременном информировании о таких ситуациях, так и в их подтверждении — для получения страховых выплат. Чтобы улучшить ситуацию с прогнозированием климатических рисков, Министерство сельского хозяйства и Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды решили разработать план по созданию сети метеостанций. Соответствующий документ ведомства должны были подписать в конце января

В конце марта Минсельхоз собирался подписать с Росгидрометом «дорожную карту» по развитию системы метеостанций и включению частных станций в общий контур фиксации метеоданных. Проблема нехватки таких пунктов наблюдения за погодой в некоторых регионах обсуждается давно, отмечала первый замминистра сельского хозяйства Елена Фастова. «Задача именно, чтобы все станции были в едином контуре и чтобы у нас была максимальная возможность анализировать, что происходит. И есть идея позже включить эти данные в ЕФИС ЗСН (единую федеральную информационную систему о землях сельскохозяйственного назначения), в наши соответствующие цифровые сервисы», — цитировало Фастову Национальное аграрное агентство. Таким образом, всю информацию, поступающую с устройств, входящих в систему, смогут видеть и сельхозпроизводители, и управления сельского хозяйства. Последние, используя такие данные, своевременно и точно смогут давать сигналы аграриям о сроках внесения удобрений и обработки посевов. «Росгидромет на основе данных этих метеостанций сможет выдавать справки в цифровом виде и в упрощенном порядке», — приводит слова чиновника «Интерфакс». Пока в качестве пилотных участников эксперимента выбрано три региона — Нижегородская, Новосибирская и Самарская области.



Прогнозы станут точнее

Сейчас главная проблема использования частных метеостанций заключается в том, что их много, но они очень разные и не интегрированы в единую систему, комментирует заместитель гендиректора ГК «Малино» Татьяна Губина. «В этом они уступают, допустим, ЯндексПогоде, которой все пользуются, чтобы посмотреть, как меняются осадки, температура воздуха в течение определенного времени», — говорит Губина. Данный сервис имеет такие возможности благодаря тому, что у него есть очень много датчиков, фиксирующих информацию, которая потом консолидируется. Однако, как правило, все эти датчики находятся в крупных городах, то есть для мониторинга погодных явлений в сельской местности, в полях этот сервис не совсем подходит.



Таким образом, подключение частных метеостанций к общей системе Росгидромета станет хорошей инициативой, считает Губина. «Мы приветствуем готовность ведомств создать условия для интеграции частных метеостанций в общий контур Росгидромета, чтобы данные с частных устройств помогали метеорологам и другим сельхозпроизводителям получать в динамике быструю и достоверную информацию», — отмечает она.



Развитие системы метеостанций — актуальный вопрос, соглашается гендиректор группы хозяйств «АгроГард» Павел Царев. «Общедоступные метеоданные, которые мы сейчас используем в работе, отражают прогнозы для большой территории и часто не объективны для конкретного участка землепользования, — обращает внимание он. — Если сеть метеостанций позволит устранить этот пробел, то планировать полевые работы можно будет более эффективно».



Росгидромет последние 40 лет делает все возможное для совершенствования достоверности данных о погодных изменениях, и все же система его станций не настолько широка, как хотелось бы, для еще большей точности прогнозирования, считает ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов. «На этом фоне многие предприятия сельского хозяйства по всей стране в последние годы закупали собственные современные метеостанции, которые успешно работают в разных регионах, — знает он. — Включение этих устройств в общий контур Росгидромета пойдет на пользу всем, кому важна актуальная информация о погоде». Большее количество датчиков сбора информации и более широкая сеть этих точек по стране увеличат точность и качество прогнозов, уверен эксперт.



Однако, хотя идея теоретически и является хорошей, важно, чтобы она была реализована технически грамотно, подчеркивает Иванов. «Стоило бы включить в единую сеть данные, полученные не только на территории России, но и в сопредельных странах — Беларуси, Казахстане и других, — предлагает он. — Это позволит не только государству делать более точные погодные прогнозы, но и даст возможность сельхозпроизводителям максимально точно видеть погодную ситуацию в моменте и в перспективе».



Пока же максимально точные прогнозы погоды можно получать лишь на несколько часов, отмечает эксперт. Приемлемая надежность прогнозов — на несколько дней. А потом она «заваливается» вниз. «Чем дальше прогноз, тем ниже точность», — констатирует он. Причин тому много, но чем больше метеостанций по сбору первичных данных, тем лучше для составления текущей картины и тем точнее более длительное прогнозирование.



Возместить убытки станет проще

О включении частных метеостанций в общий контур фиксации метеоданных говорят уже много лет, подтверждает президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский. «Предприятия, даже закупая собственные установки для наблюдения за погодой и используя их для себя, не могут их аккредитовать, так как Росгидрометом такая процедура не предусмотрена, — акцентирует внимание он. — А они должны быть официально зарегистрированы, аккредитованы и поверены, тогда их можно будет использовать для фиксации климатических рисков, например, когда происходит потеря урожая из-за неблагоприятных погодных явлений». Пока же ни в каких инстанциях России не принимают данные частных метеостанций для фиксации, так как они официально не признаны. В целом же в стране недостаточно частных метеостанций, а тех, которые зарегистрированы и данные с которых принимаются как официальные, еще меньше, отмечает он.



Инициативу ведомств Злочевский называет нужной: хорошо, если аграрии смогут использовать получаемые данные для страховых выплат. «Но посмотрим, как эта программа будет работать, сколько в ее рамках за счет субсидий установят метеостанций, важно, чтобы их хватало на покрытие всех посевных площадей, а задача у ведомства, судя по всему, именно такая», — рассуждает эксперт.



Руководитель Управления страхования агропромышленных рисков «Абсолют Страхование» Дмитрий Ямашкин тоже знает о дефиците метеостанций в отдельных регионах России. Это, по его словам, создает определенные трудности при подтверждении наступления событий природного характера и получении соответствующих справок от Росгидромета. Поэтому программа развития сети метеостанций своевременна и привлекательна для всего рынка агрострахования. «Если Росгидромет будет фиксировать произошедшие события на основании данных частных метеостанций и выдавать соответствующие справки, то у страховщиков появятся официальные основания для признания заявленных событий», — говорит Ямашкин.







Учитывая проблему недостатка метеостанций в регионах, «Абсолют Страхование» часто наблюдает, как аграрии сами устанавливают мини-метеостанции на своих территориях для получения актуальных и точных данных о погодных условиях. Современные метеостанции для сельского хозяйства позволяют специалистам хозяйства проводить профессиональный метеорологический мониторинг самостоятельно. Однако данные с таких метеопостов не могут быть использованы для подтверждения событий в рамках страхования сельхозрисков, включая страхование с господдержкой, подчеркивает Ямашкин. Согласно действующему законодательству, такое подтверждение могут предоставить только органы Росгидромета.



В России с господдержкой действуют две субсидируемые программы страхования посевов, напоминал ранее «Интерфаксу» глава Национального союза агростраховщиков Корней Биждов. По программе ЧС-страхования урожая, убыток признается после официального объявления чрезвычайной ситуации определенной категории. А по более широкой программе — мультирискового страхования урожая — для организации выплаты требуется обязательно справка Росгидромета определенной формы. «Если хозяйство расположено в отдалении от метеостанции, оно может столкнуться с трудностями при фиксации причин страхового события, вызвавшего гибель или нанесшего ущерб посевам», — цитировало издание Биждова. Своевременное получение аграриями данных метеослужбы не только помогает им планировать и вести свой бизнес, но и обеспечивает оперативное оформление страховой выплаты, говорил глава НСА.



Министр сельского хозяйства Оксана Лут в конце января сообщала, что Минсельхоз и Росгидромет договорились о возможности использования данных с частных метеостанций сельхозпроизводителей при обращении в страховые компании за компенсацией убытков. В нормативную документацию будут внесены изменения, позволяющие Росгидромету принимать информацию с метеостанций сельхозпроизводителей при возникновении страховых случаев, обещала она.



Нужен вдумчивый подход

Для того чтобы использовать новый инструмент в полной мере и чтобы он действительно был эффективным, необходимо его выстраивать корректно с методологической точки зрения, считает директор Центра научно-технологического прогнозирования Института статистических исследований и экономики знаний НИУ Высшей школы экономики Александр Чулок. Это означает привлечение опыта разных экспертов, представителей ключевых игроков отрасли, учет глобальных и национальных трендов, включая президентские установки, связанные с технологическим суверенитетом, комбинирование количественных и качественных методов, использование системной аналитики нового уровня, включая анализ больших данных. «В таком случае “дорожная карта” может действительно стать серьезным и практико-ориентированным инструментом, не только индикативно указывающим, куда идти, но и трансформирующим всю отрасль», — обращает внимание Чулок.







Выбор пилотных проектов «дорожной карты» может иметь как региональные приземления, так и быть связанным с отдельными технологическими или продуктовыми направлениями, продолжает эксперт. Как правило, такой выбор должен быть научно обоснован, связан с глубоким комплексным системным анализом тех процессов, которые происходят в соответствующем секторе. Кроме того, нужна готовность самих участников этого пилота к такому эксперименту, так как участие в качестве демонстрационного проекта в «дорожной карте» требует определенных усилий. Наконец, важно, чтобы пилотная отработка дальше могла быть эффективно с методологической точки зрения использована при разработке и корректировке самой «дорожной карты», чтобы пилот не оказался единичным случаем, добавляет Чулок. И хорошо будет, если уроки, полученные в рамках проработки (а они всегда существуют), и дальше станут полноценно использовать уже при масштабировании этого опыта. «А то у нас часто бывает, что отдельные яркие примеры делают успешно, а с наращиванием объемов возникают проблемы, — отмечает он. — Случиться это может по целому ряду причин: как общих, например, таких, как нехватка кадров или компетенций, так и при появлении дополнительных факторов, которые не были учтены в региональном сюжете. При разработке «дорожной карты» также нужно методологически учитывать и мировой опыт, и российские реалии — тогда она может стать очень хорошим фундаментом для перестройки сектора, трансформации отрасли, заключает эксперт.



Инициативу включения частных метеостанций в контур Росгидромета в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Татарстана расценивают как положительную, так как проблема подтверждения страховых случаев актуальна для всей страны. Но важен вдумчивый подход. «Нужно не полагаться только на мнение поставщиков метеостанций, которые заинтересованы в их продаже, а провести пилотный запуск данных установок, чтобы разобраться в механизме их работы и определить стандарты», — предлагает представитель ведомства. Без единого стандарта для метеостанций, данных и сертификаций правила их установки могут оказаться неэффективными, предупреждает он.



Для чего нужна «дорожная карта» По словам Александра Чулока из ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, классическая «дорожная карта» — это инструмент стратегического прогнозирования и планирования. Документ показывает, как объект, выбранный для ее построения, развивается во времени и как взаимосвязаны его основные составляющие. «То есть это очень сильный практико-ориентированный инструмент, позволяющий не только выстроить план и график, но и посмотреть, каким образом может идти развитие с учетом глобальных и национальных вызовов, а также уже существующих особенностей и заделов в конкретном регионе или конкретной отрасли», — объясняет он. В мире существует около 2 тыс. «дорожных карт» в различных отраслях, и многие страны применяют их именно как инструмент перевода стратегического планирования в практическую плоскость. В этом смысле инициатива, связанная с формированием «дорожной карты», правильная, подчеркивает эксперт.

Получить поддержку проектов, связанных с созданием дополнительных метеостанций в аграрных регионах России, уже можно двумя путями. Во-первых, на покупку оборудования выдаются льготные кредиты. Во-вторых, субъекты страны, которые видят локальную нехватку метеостанций и говорят о необходимости увеличения их числа, имеют право выплатить свою субсидию для компенсации части затрат на такую работу. Евгений Иванов считает, что госвыплаты на покупку соответствующего оборудования позволят приобретать их большему количеству хозяйств. «Наличие этих установок, в свою очередь, повысит технологичность всего растениеводства — при прочих равных станет однозначно расти урожайность продукции, так как все операции в поле будут проводиться в максимально подходящее время», — подчеркивает он.



Создание общей системы метеостанций возможно только с использованием государственных ресурсов, уверена Губина. Она напоминает, что недавно правительством была поставлена задача — 80 млн га пашни покрыть сетью интернета. Также нужно ставить задачу, чтобы вся эта площадь была охвачена и метеостанциями. «Например, одна из наших метеоустановок, оснащенная множеством датчиков, предоставляет данные по широкому спектру показателей, но они неинформативны, так как эта информация актуальна только для небольшого ареала, порядка километра, к тому же получаем мы информацию с опозданием, — признается замруководителя. — Однако данные с этой метеостанции в «Малино» активно используются для анализа результатов работы, благодаря им мы понимаем, почему, например, получили не те результаты, на которые рассчитывали, и в следующий раз имеем эту информацию в виду, когда планируем обработки полей».



Ситуация в регионах

В числе регионов, где имеется заметное количество частных метеостанций, но которые пока не вошли в эксперимент, Омская область, Алтайский край, Башкирия и Татарстан. Минсельхозпрод последнего подтверждает, что в республике действует небольшая сеть метеостанций Росгидромета, а также множество частных установок, которые аграрии покупают для своих агрономических служб. «Эти метеостанции помогают лучше планировать работы и минимизировать риски, но они все разные и не подходят для агрострахования, так как не отвечают требованиям Росгидромета», — отмечает представитель ведомства.



Кстати, сейчас в Татарстане стартует пилотный проект с Ростелекомом, в рамках которого будет создана самая большая в России сеть метеостанций, состоящая из 102 установок. Ее цель — предоставление рекомендаций аграриям по технологическим окнам для снижения рисков, взаимодействие с Росгидрометом и Минсельхозом России для интеграции метеостанций республики в контур Росгидромета. «Это необходимо для оживления рынка агрострахования, так как сельхозпроизводители должны иметь возможность подтверждать страховые случаи», — поясняет представитель татарстанского минсельхозпрода. По его мнению, будет правильно, если федеральные Росгидромет и Минсельхоз организуют пилотные проекты в нескольких регионах и выберут наиболее подходящий вариант для агробизнеса и страховых компаний.







Согласно информации Злочевского, метеостанций не хватает во всех субъектах страны, где ведется сельхозпроизводство, — нет ни одного, где их было бы достаточно. «Нужно учитывать, что метеостанции бывают разные: те, что закупают аграрии для собственных нужд, зачастую имеют ограниченный функционал и радиус действия — чтобы хватило на свои поля», — объясняет эксперт. Мощность станции сказывается и на ее цене: чем она больше, тем стоимость выше.



Крупные хозяйства с пашней от 20 тыс. га, которые занимаются техническими культурами — сахарной свеклой, масличными, кукурузой, картофелем, с большей готовностью выделяют средства на покупку современных метеостанций, чем небольшие фермеры и производители только зерна, предполагает Иванов. В то же время для многих агротехнических операций вне зависимости от того, кто их проводит (мелкие хозяйства или большие), очень важно понимать, какой в ближайшие часы будет погода. «Так, опрыскивание некоторыми инсектицидами можно осуществлять только после захода солнца, чтобы не загубить пчелу, в то же время, если ночью выпадет роса или пойдет дождь, эффективность использования СЗР будет слабой, — приводит примеры эксперт. — Метеостанции позволяют точнее спрогнозировать риски таких погодных явлений и лучше планировать график работ».



В «Малино» метеостанции используют уже около 20 лет, и они неплохо помогают в работе, рассказывает Татьяна Губина. «У нас есть станции разных производителей. Начали их устанавливать, когда стали работать с крупнейшим переработчиком картофеля, — делится она. — Наличие метеостанций было одним из требований с его стороны для заключения контракта. Данные с этого оборудования передавались в общую систему, и нам обратно приходили прогнозы по обработкам полей».



Для мультирисковой программы Проблема нехватки метеостанций особенно актуальна для «мультирисковой» программы страхования сельскохозяйственных рисков с государственной поддержкой, отмечает Дмитрий Ямашкин из «Абсолют Страхование». По программе «ЧС природного характера» необходимость в подтверждении событий справками отсутствует. «На практике при страховании сельхозрисков мы рекомендуем аграриям в случае наступления опасных природных явлений привлекать специалистов Росгидромета с ближайших метеопостов непосредственно на поля для фиксации произошедших событий, — уточняет он. — В этом случае профильный специалист службы выезжает и проводит фиксацию погибших/поврежденных культур».

На предприятиях «АгроГарда» тоже есть метеостанции, по которым регулярно «сверяют часы» при планировании полевых работ, говорит Павел Царев. В частности, в зависимости от показателей температуры, влажности воздуха, скорости и направления ветра осуществляются подкормка и опрыскивание агрокультур. А на основе анализа метеопоказателей и динамики развития растений рассчитывается дата уборки урожая.



В то же время данные с собственных метеостанций сейчас нельзя использовать при страховании по мультирисковой программе, акцентирует внимание Царев. Поэтому и страховаться по ней он смысла не видит. «Страховщики учитывают только данные с официальных станций Росгидромета, но они зачастую находятся на значительном расстоянии от полей наших агропредприятий и не объективно отражают текущую ситуацию», — поясняет он. Таким образом, включение частных установок в общероссийскую официальную сеть было бы очень полезно для аграриев.

