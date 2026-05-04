Инвестиции по-прежнему идут под уклон. В прошлом году объем новых вложений в АПК сократился на 3,6%

Такую оценку дали отрасли аналитики Центробанка. В целом по экономике также наблюдалось снижение, хотя и менее выраженное. Среди основных сдерживающих факторов — высокая ключевая ставка, ограниченность собственных средств у предприятий, большая зависимость отрасли от господдержки, рост затрат и сокращение рентабельности производства. В 2026-м ситуация может развернуться в обратную сторону, однако рост инвестиций если и случится, то будет совсем небольшим

Объем инвестиций в основной капитал сельского хозяйства в 2025 году по сравнению с 2024-м снизился на 3,6%, сообщалось в мартовском докладе Банка России «Региональная экономика». По всем отраслям экономики данный показатель опустился на 2,3% год к году после существенного роста в 2021—2024 годах (в среднем +8,4%). «В отраслевом разрезе наибольший отрицательный вклад в годовую динамику инвестиций в основной капитал внесла сфера транспортировки и хранения. Кроме того, снижение продолжилось в сельском хозяйстве, а также наблюдалось в строительстве и торговле. Единственной отраслью с существенным ростом инвестиций осталась обрабатывающая промышленность», — говорится в документе.



Все-таки спад?

По оценке Росстата, физический объем инвестиций в основной капитал сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) за прошлый год уменьшился на 2,2% (годом ранее спад был более выраженный — на 4,3%). Однако номинально (в текущих ценах) вложения в отрасль (с учетом лесного хозяйства, рыболовства и рыбоводства) увеличились с 734 млрд руб. в 2024-м до 768 млрд в 2025-м. Инвестиции в основной капитал только сельского хозяйства (без вспомогательной деятельности, оказания услуг) выросли соответственно с 602,1 млрд руб. до 637 млрд.



Снижение инвестиций в сельском хозяйстве происходит на протяжении нескольких лет, это можно почувствовать по сокращению заявлений о новых проектах с 2019 года, комментирует вице-президент, руководитель аналитического департамента Газпромбанка Дарья Снитко. «Инвестиционный цикл, запущенный госпрограммой развития АПК и увеличения агроэкспорта, в целом закончен, отрасль вышла на стабильный уровень производства, и расширения мощностей, которое обычно и становится драйвером новых вложений, в условиях стагнации спроса на внутреннем рынке действительно требуется меньше», — отмечает она.



Сокращение на 3,6% скорее говорит о сдержанной инвестиционной активности, чем о резком спаде, акцентирует внимание руководитель проектов практики «Потребительский сектор и АПК» Strategy Partners Вадим Аникин. «Сектор не остановился, но стал заметно более осторожным в запуске новых проектов, что хорошо сочетается с общей картиной 2025 года: сельхозпроизводство в России выросло на 4,9%, но увеличение объемов выпуска продукции не перешло в сопоставимое повышение инвестиций, что типично для периода дорогих денег и более консервативного финансового планирования», — поясняет он. Иными словами, производство в прошлом году росло в основном за счет загрузки уже созданных мощностей и восстановления урожая, тогда как новые капитальные вложения сдерживали высокая стоимость финансирования и давление на рентабельность, поясняет он. На этом фоне оценка Банка России выглядит умеренной и взвешенной, делает вывод аналитик. К тому же на уровне всей экономики сельское хозяйство демонстрировало более устойчивую инвестиционную динамику по сравнению с другими секторами. По оценке ЦБ, именно АПК в 2025 году стал одним из лидеров по уровню деловой и инвестиционной активности, при этом загрузка производственных мощностей оставалась близкой к историческим максимумам, дополняет Аникин.







В 2025-м инвестиции в экономику России в целом сократились после периода активного роста в 2021—2024 годов (в среднем около +7-9% ежегодно), сообщает эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин. На этом фоне более выраженное снижение в сельском хозяйстве выглядит закономерным, полагает он. Основные причины — высокая ключевая ставка, ограниченность собственных средств у предприятий и значительная зависимость отрасли от льготного финансирования. Дополнительное давление оказали темпы увеличения себестоимости (на технику, удобрения, топливо, зарплаты, логистику), которые в ряде случаев опережали рост выручки. В результате многие компании перешли к более осторожной инвестиционной политике.



Управляющий партнер консультационной фирмы «Стреда консалтинг» Алексей Груздев в целом согласен с оценками Центробанка. «Учитывая уровень ключевой ставки, инвестиции сократились вполне закономерно, — говорит он. — Скорее всего, если в этом году она не опустится до комфортных уровней, мы снова увидим снижение инвестиционной активности». В молочной же отрасли, с учетом того, что это один из самых инвестиционно емких секторов сельского хозяйства, объем новых вложений уменьшился еще значительнее, прогнозирует эксперт.



Отраслевой расклад

В разрезе отраслей в прошлом году отмечалась разнонаправленная динамика: вложения по направлению «Выращивание однолетних культур» составили 213,3 млрд руб., что в номинальном выражении на 7% ниже, чем в 2024-м, в физическом — на 14%. «Растениеводство переживает более сложный период в плане инвестиций в связи с сокращением маржинальности, особенно ключевых экспортных отраслей, — поясняет Дарья Снитко. — С 2024 года вложения носят больше поддерживающий характер, что видно в том числе по продажам сельскохозяйственной техники: участники рынка говорят о продолжающемся уже три года снижении заказов на новые машины».



В 2025 году растениеводство в России вошло в более глубокую фазу спада, подтверждают аналитики «СовЭкона». Прибыль сектора до уплаты налогов сократилась на 43,7%, до 161,9 млрд руб. против 287,7 млрд в 2024-м, сообщал аналитический центр, проанализировав данные Росстата. «Это стало самым резким годовым снижением с 2017 года. По сравнению с пиковым уровнем 2021-го прибыль сектора сократилась более чем вдвое», — отметили аналитики. Это снижение они называют не разовым провалом, а продолжением более широкого ухудшения, начавшегося после введения в 2021 году экспортных пошлин и других ограничений. По оценке «СовЭкона», именно эти меры стали ключевым фактором ослабления финансовых результатов в отрасли. Экспортные пошлины на зерновые и масличные системно занижают внутренние цены относительно уровней, которые производители получали бы без этих ограничений. Так, в 2021—2025 годах экспортные пошлины и ограничения стоили сектору растениеводства 7-12% совокупной выручки, подсчитали центр. Кроме того, после 2022 года мировые цены на сельхозпродукцию начали снижаться. Одновременно росли затраты на импортную сельхозтехнику, средства защиты растений и семена, а также расходы на оплату труда, напоминает «СовЭкон».



А вот в животноводстве инвестиции в 2026 году в номинальном выражении выросли до 358 млрд руб., или на 14%. «С поправкой на инфляцию рост вложений в этот сектор составил 8,6%, что является максимумом с 2017 года», — обращает внимание Дарья Снитко.







Аникин соглашается, что наиболее заметно инвестиции сократились в выращивании массовых культур, но также и в капиталоемких сегментах животноводства. «В растениеводстве это связано с высокой зависимостью от погоды, экспортной конъюнктуры и себестоимости, а в животноводстве — с длинным циклом окупаемости и слабыми количественными результатами по части ключевых показателей: в 2025 году поголовье КРС сократилось на 2,9%, до 15,8 млн голов, а производство скота и птицы на убой снизилось на 0,2%, до 16,9 млн т», — уточняет эксперт.



Лучше других выглядели сегменты, где есть переработка и более предсказуемый спрос, считает Аникин. Например, сохранялась инвестиционная активность в масличном комплексе. В ближайшие три года перерабатывающие мощности в данном сегменте могут вырасти еще на 2-3 млн т, а урожай масличных в сезоне 2025/26 оценивается в 33,1 млн т. Это один из секторов, где сохраняется понятная экономика и интерес к дальнейшему расширению, отмечает он.



АПК вышел из фазы активного инвестиционного роста: новые проекты замедляются из-за ограниченной доступности финансирования, говорит Тренин. Наиболее заметное снижение пришлось на растениеводство, где рентабельность существенно ухудшилась, вторит он остальным. «По оценкам, прибыль сектора сократилась более чем на 40% — это одно из самых сильных падений за последние годы», — подчеркивает он.



Животноводство (молочное и мясное направления, свиноводство, птицеводство) кажется менее уязвимым сегментом, продолжает эксперт. Здесь ситуацию поддерживают относительно стабильный спрос (внутренний рынок и отдельные экспортные ниши), а также инерция ранее запущенных крупных инвестпроектов в рамках импортозамещения.







По словам Груздева, большинство крупнейших проектов в молочной отрасли были завершены еще в 2023 году — тогда объемы производства молока увеличились сразу на 1,2 млн т. В течение 2024-2025 годов достраивались и выходили на мощность более мелкие ранее начатые проекты, которые тем не менее дали около 3% прироста товарного молока. Сейчас отрасль находится в ожидании: с одной стороны, необходимо, чтобы возобновился рост потребления молочной продукции, а с другой — более комфортные инвестиционные условия, прежде всего в части процентной ставки по льготным кредитам. «Молочная отрасль остается в фокусе государственной поддержки, и все механизмы продолжают действовать, но условия постепенно меняются, и фактические объемы финансирования, к сожалению, снижаются, — признает эксперт. — Поэтому в текущей ситуации большинство компаний считает, что инициировать крупные инвестпроекты пока нецелесообразно».



Опрошенные «Агроинвестором» сельхозпроизводители признают, что в прошлом году стали сдержанны в принятии решений по новым вложениям. Так, группа «Черкизово» сократила капитальные затраты на 33,1% — до 24,3 млрд руб. Это было связано с сохраняющейся высокой стоимостью заемного финансирования, поясняет представитель компании. Инвестиции были направлены преимущественно на проекты с высокой окупаемостью и стратегическим значением.



Несмотря на снижение объема вложений в основной капитал, инвестиционный фон все еще находится в высокой степени деловой активности, в том числе благодаря устойчивому спросу на продовольственные товары, политике импортозамещения, господдержке, экспортному потенциалу, перечисляет генеральный директор УК «Рост» Наталья Лореш. Однако, очевидно, высокая ключевая ставка ЦБ, рост затрат на энергоресурсы, ФОТ, оборудование снижают привлекательность проектов, прежде всего капиталоемких, в том числе таких, как строительство новых тепличных комплексов. Сама компания в прошлом году действовала в рамках утвержденной стратегии. «Мы продолжали реализацию проектов по строительству двух новых тепличных комплексов в ДФО и СФО и по модернизации действующих комбинатов», — информирует Лореш.



Без господдержки никуда Важнейшим элементом в АПК в 2026 году останется система государственной поддержки инвестиций, уверена Дарья Снитко из Газпромбанка. «Сейчас секвестр бюджета предполагает снижение затрат на поддержку отдельных отраслей, включая АПК», — знает она. В то же время некоторые сектора, в частности развитие селекции и семеноводства, остаются в приоритетах государства, и вложения в них будут увеличиваться, прогнозирует эксперт.



Господдержка по-прежнему играет ключевую роль, особенно для длинных и капиталоемких проектов, соглашается Вадим Аникин из Strategy Partners. В частности, в молочном животноводстве, тепличном секторе, селекции, генетике и переработке. В 2026 году акцент сохраняется на механизме льготного кредитования: на его субсидирование дополнительно направлено 26,5 млрд руб., а общий объем финансирования по этому инструменту составит 150,1 млрд руб. При этом по сравнению с 2025-м объем поддержки снизился: тогда с учетом дополнительных ассигнований субсидии на льготное кредитование достигали 250,1 млрд руб. «Это означает, что, несмотря на сохранение приоритетности инструмента, доступность дешевого финансирования сократилась, что может сдерживать запуск части новых инвестиционных проектов», — предупреждает эксперт.

Инвестиционный фон в агропромышленном комплексе остается нестабильным, комментирует директор по стратегическому развитию ГК «Прогресс Агро» (Краснодарский край) Алексей Торбенко. «Ключевым сдерживающим фактором для реализации масштабных инвестиционных проектов в отрасли является текущий уровень ключевой ставки Центробанка, в подобных условиях реализация долгосрочных проектов становится крайне затруднительной, а в ряде случаев — невозможной без механизмов государственной поддержки», — говорит он. Таким образом, перспективы восстановления инвестиционной активности в АПК, по его мнению, напрямую зависят от двух фундаментальных условий: снижения ключевой ставки до приемлемых для реального сектора значений и формирования четкой, предсказуемой и долгосрочной государственной политики в отношении поддержки сельского хозяйства. «Без этих базовых предпосылок рассчитывать на устойчивое увеличение инвестиций в отрасли не приходится», — скептичен топ-менеджер.



Тем не менее «Прогресс Агро» в 2025 году продолжила инвестиции в поддержание и развитие действующих производств — реконструкцию, обновление оборудования и приобретение новой техники. Объемы вложений в данные направления сохранились на уровне 2024-го. «Мы четко осознаем, что инвестиции в операционную базу обеспечивают отдачу в текущем периоде, и экономить на этом нецелесообразно», — поясняет Торбенко. Вместе с тем в отношении вложений в запуск новых направлений бизнеса компания придерживается более взвешенного подхода: все проекты со сроком окупаемости в несколько лет теперь проходят дополнительную экономическую оценку с учетом текущей стоимости заемного капитала и рыночной конъюнктуры.



Спрос как один из драйверов роста

Аналитики Банка России утверждают, что представители сельскохозяйственной отрасли чаще других отмечали ограничивающее воздействие недостатка собственных средств. В этих условиях предприятия, инвестировавшие в прошлом году, в качестве главного стимулирующего фактора выделили меры государственной поддержки. ЦБ также отмечает, что в разрезе источников финансирования в основной капитал продолжила расти доля собственных средств и кредитов банков, в то время как доли займов других организаций и бюджетных денег несколько снизились.



С учетом повышения стоимости денег в российской экономике в целом доля инвестиций, осуществляемых с привлечением банковского финансирования, действительно должна снижаться, комментирует Дарья Снитко. Также очевиден тренд на сокращение вложений непрофильных игроков в отрасль. «Собственные средства — накопленная прибыль компаний АПК — в этих условиях остаются лучшим источником для поддерживающих инвестиций и вложений в действующий профильный бизнес, это вполне логично», — резюмирует она.



В 2025 году доступ к заемным деньгам стал сложнее, что отражает ужесточение финансовых условий в отрасли, констатирует Аникин. Главным фактором стала высокая стоимость заемного капитала: при ключевой ставке на уровне около 21% льготные кредиты предоставлялись по ставкам 1-8,3% для ключевых и до 12,5% для неприоритетных направлений, что служило ограничивающим фактором для инвестиционной активности. Одновременно банки стали рассматривать сельское хозяйство как более рискованный сектор, что тоже усложнило доступ к финансированию.







При этом говорить о сокращении роли государства в абсолютных значениях некорректно, считает аналитик. По итогам 2025 года объем господдержки АПК составил около 665 млрд руб., а объем льготных краткосрочных кредитов достиг 731,8 млрд руб. (+15% к 2024-му). Хотя структура этой поддержки изменилась, признает он. «Значительная часть средств в прошлом году направлялась на поддержание текущей деятельности (сезонные работы, оборотный капитал), тогда как финансирование инвестиционных механизмов сокращается. Например, расходы на стимулирование инвестиционной деятельности снизятся с 168,6 млрд руб. в 2025-м до 122,4 млрд в 2026-м, — знает Аникин. — В этих условиях рост доли собственных средств выглядит закономерным».



Тренд на увеличение доли собственных средств в инвестициях отмечался уже в 2024-м, делится наблюдениями Тренин. По данным Росстата за тот год (последний доступный с детальной структурой), в АПК этот показатель вырос примерно до 68% (с около 65% в 2023-м), а доля бюджетных денег сократилась — примерно до 1,5-2%.



В докладе ЦБ также отмечается, что бизнес стал чаще сообщать о недостаточном спросе, особенно в обработке и торговле. Доля таких предприятий в целом по экономике за год увеличилась на 7 п. п., до 22%. Рынок России по продуктам питания насыщен, и если говорить о росте спроса, то он должен быть качественным, а не экстенсивным, считает Снитко. «Да, наблюдается повышение показателей обеспеченности и потребления продукции молочного сектора, мяса, овощей и фруктов, но в условиях сокращения населения вследствие долгосрочных демографических процессов дальнейший рост будет препятствовать заметному расширению рынка», — опасается она.



У российского АПК сохраняются возможности для увеличения производства, как для внутреннего потребления, так и внешнего, считает главный отраслевой аналитик «Россельхозбанка» Андрей Дальнов. Хотя если говорить про спрос внутри страны, то здесь потенциал емкости рынка может быть достигнут, предупреждает он. «Внешние же рынки — это огромные, постоянно растущие возможности для агропроизводителей, — отмечает эксперт. —Мировой спрос на продукты питания постоянно увеличивается с темпом 1-2% (это соответствует темпу прироста населения и его доходов). По прогнозу международных организаций, через 10 лет добавится примерно 800 млн человек — это еще одна сегодняшняя Европа и Средняя Азия, вместе взятые. И конечно, их кто-то должен кормить, при этом потенциал для роста производства сохраняют очень немногие страны — в основном это Россия, Канада, Бразилия».







Сейчас стоит говорить о насыщении и перераспределении спроса, обращает внимание Аникин. В 2026 году, скорее всего, быстрого роста базовых сегментов АПК уже не будет, потому что импортозамещение в основных категориях в значительной степени завершено, а потребление продовольствия стабилизировалось. При этом по ряду категорий рынок остается на рекордных уровнях: потребление мяса — 82-83 кг на душу населения, молочных продуктов — 255 кг, потребление яиц превысило 300 шт. на человека, что близко к физиологической норме, приводит цифры эксперт. «Так что проблема на данный момент не в обвале спроса, а в том, что внутренний рынок во многих категориях уже насыщен, а на внешних рынках усиливается конкуренция, — поясняет он. Это особенно чувствительно для экспортных сегментов. Поставки в другие страны продукции АПК России в 2025 году показали небольшой тренд на снижение, составив $40,9 млрд.



Потребление молочной продукции в прошлом году в стране снизилось примерно на 0,5%, оценивает Груздев. «Прежде всего сказалось значительное повышение цен на потребительскую продукцию на фоне замедления темпов роста доходов населения, — объясняет он. — В этом же году ожидается обратная ситуация: доходы продолжат повышаться, а цены будут сдерживаться. Соответственно, за счет этого ожидается возвращение положительной динамики в потреблении молочной продукции».







Внутренний спрос на мясо бройлера, которое является основным продуктом для группы «Черкизово», в 2025 году вырос незначительно, поскольку для рынка характерна высокая степень насыщения, комментирует представитель компании. Основные изменения происходят в рамках перераспределения объемов от тушки бройлера к более сложным и востребованным потребителем продуктам высокой степени переработки. При этом спрос на мясо индейки продолжает расширяться двухзначными темпами — более 15% в год, утверждает он. «Мы ожидаем, что подобная тенденция сохранится в ближайшие несколько лет», — делится спикер.



Спрос на тепличную овощную продукцию стабилизировался, констатирует Наталья Лореш, добавляя, что все еще сохраняется потенциал импортозамещения, в частности томатов. В прошлом году ГК «Рост» увеличила производство этой агрокультуры примерно на 14 тыс. т.



В структуру ГК «Прогресс Агро» входят порядка 20 предприятий, охватывающих широкий спектр направлений: от растениеводства и животноводства до глубокой переработки. Конъюнктура во всех этих сегментах агропродовольственного рынка находится в постоянной динамике. И именно наличие разветвленной вертикально интегрированной структуры позволяет компании балансировать совокупный спрос на продукцию, компенсируя спад на одних рынках за счет роста на других, утверждает Алексей Торбенко.



Прогноз на 2026 год

Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков ожидает, что в 2026 году инвестиции в основной капитал увеличатся в номинальном выражении (в текущих ценах), однако темпы роста будут низкими. Среди подотраслей умеренное повышение вероятно в растениеводстве, где государственная поддержка и экспортные программы стимулируют модернизацию техники и увеличение урожайности. Животноводство, требующее больших вложений в инфраструктуру, возможно, покажет более слабый рост, а рыболовство и рыбоводство будут развиваться сдержанно, в основном за счет частных инвестиций и поддержки аквакультуры. Главными ограничениями остаются дефицит собственных средств и высокие кредитные ставки, но сохраняющиеся программы господдержки и рост производства продукции создают условия для постепенного увеличения вложений, уверен аналитик. «Таким образом, в этом году капиталовложения в сельское хозяйство России, хотя и остаются ограниченными, ожидаются умеренно растущими, с явным преимуществом для растениеводства», — подчеркивает он.



По мнению Андрея Дальнова, в ближайшее время ожидается волна новых вложений в свиноводство, бройлерное птицеводство, индейководство, а также молочный сектор. «Это и модернизация, и новые комплексы», — уточняет он. Наиболее перспективным продуктом в животноводстве аналитик считает сливочное масло и другие жирные молочные продукты, такие как сыр, йогурты, каймак: рост их потребления прогнозируется повсеместно — не только в России, но и на таких крупнейших рынках, как Китай и Индия.



Год может быть более удачным и для растениеводов, продолжает Дальнов. «Когда в мире наблюдается глубокий кризис (как сейчас), цены на базовое продовольствие (зерно, масличные) на глобальном рынке всегда поднимаются, — объясняет он. — Так было в Первый нефтяной кризис в 1973 году, ипотечный кризис в 2008-м, в ковид в 2020-м, но этот кризис отличается тем, что в Заливе оказались заперты около 30% удобрений, в основном азотных, но также и фосфатов, что ставит под угрозу посевные кампании по всему миру, возникает риск снижения производства». Это может дополнительно подстегнуть цены на базовые продукты на мировых рынках, считает эксперт.



По словам Вадима Аникина, скорее всего, 2026-й будет не годом нового инвестиционного скачка, а годом более выборочных вложений. По прогнозу Минэкономразвития, производство продукции АПК в 2026-м увеличится на 3,9%, но возможен переход отрасли от инерционного роста 2023-2024 годов к фазе охлаждения: возможности импортозамещения исчерпаны, а быстрого расширения базовых отраслей больше не ожидается. «Поддерживать новые вложения будут модернизация, цифровизация, проекты глубокой переработки и экспортные ниши, — перечисляет аналитик. — Сдерживать — высокая стоимость кредита, кадровый дефицит, климатические риски, давление экспортных пошлин и в целом более жесткая экономика проектов». Господдержка останется важной: на 2026 год на госпрограммы Минсельхоза предусмотрено 542 млрд руб., но даже при этом бизнес будет намного осторожнее в запуске капиталоемких проектов, уверен он.



Если отечественные аграрии получат в этом году дополнительную выручку, они могли бы вложить ее в диверсификацию производства, отмечает Дальнов. В растениеводстве, по его мнению, одним из самых перспективных направлений для вложений сейчас является расширение садов (не только яблоневых, но и груши, вишни, черешни и т. д. ) за счет снижения посевов зерновых и кукурузы, в частности, в Кабардино-Балкарии. Аналогичная ситуация — в Северной Осетии и других южных регионах.



Потери существенные В 2025 году сельское хозяйство недополучило более 100 млрд руб. прибыли. Среди ключевых причин — дисбаланс цен на сельхозпродукцию и материально-технические ресурсы на фоне значительного роста объемов производства, сообщал в конце марта вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев. «Мы последние годы отчитываемся объемами производства, как мы говорим — “валовкой”: все прирастает, вот уже достигаем объемов, которые превышают советские годы плановой экономики, — сказал он. — Но мы видим с другой стороны: а доходы-то падают. Вот в прошлом году при всех результатах физических 100 с лишним миллиардов рублей прибыли сельское хозяйство России потеряло. И особенно, что обидно и опасно, по таким, казалось бы, классическим продуктам, как зерновая продукция и молоко».

Наиболее вероятное оживление инвестиций — в глубокой переработке, масложировом комплексе, тепличном производстве, селекции, генетике и цифровизации, полагает Аникин. Точками роста могут быть глубокая переработка зерна и масел, садоводство, корма для рыбы и животных, семеноводство, ветеринарные препараты, а также технологическое перевооружение и автоматизация.



А вот Антон Тренин не ожидает резкого роста инвестиций в сельское хозяйство в 2026 году. Высокая ключевая ставка и дорогие кредиты по-прежнему будут сдерживать активность, даже с учетом льготных программ, уверен он. «Дополнительное давление оказывает ситуация в растениеводстве: высокие объемы производства зерна и масличных культур в сочетании с экспортными ограничениями сдерживают рост рентабельности, на этом фоне инвестиции, скорее всего, будут ограничены точечной модернизацией, а не запуском масштабных новых проектов», — прогнозирует аналитик.



В то же время сохраняется инерция уже начатых инвестиций, добавляет Тренин. Проекты в животноводстве, переработке и тепличном секторе, запущенные в последние два года, продолжают реализовываться. Им помогают меры господдержки, включая льготное кредитование и субсидирование процентных ставок (в отдельных программах — значительная компенсация ставки). «Животноводство, вероятно, останется ключевым драйвером инвестиций: этому способствуют стабильный спрос, долгосрочный характер проектов и меньшая зависимость от погодных факторов и экспортных ограничений, — рассуждает эксперт. — Перспективными остаются переработка и хранение продукции (мясо, молочная продукция, масла, комбикорма), где создается более высокая добавленная стоимость, а также тепличное производство.



Планы инвесторов

Инвестиционная программа группы «Черкизово» в 2026 году и дальше будет сокращаться в связи с тем, что стоимость заемного капитала остается высокой, делится представитель компании.



ГК «Рост» в этом году рассматривает возможность продолжения программы модернизации, а также возведения новых предприятий в регионах с дефицитом локального производства тепличной продукции. «Способствовать успеху наших планов будут наличие долгосрочных контрактов с сетями и стабильный спрос на наши флагманские бренды (Flamenco, “Медовые”, “Ботаника”, “Сладкая ягода”), а основным сдерживающим фактором может оказаться стоимость заемных средств», — делится руководитель.



Инвестиционная активность «Прогресс Агро» в текущем году будет определяться прежде всего динамикой ключевой ставки. В случае ее снижения ряд проектов, которые сейчас находятся на паузе или проходят дополнительную проработку, получат возможность для запуска. «Не менее значимым фактором остается геополитическая обстановка, — акцентирует внимание Алексей Торбенко. — Большинство перспективных проектов группы ориентированы в первую очередь на переработку и экспорт продукции, поэтому доступность зарубежных рынков и ситуация на них будут напрямую влиять на сроки окупаемости, что является одним из ключевых критериев при принятии инвестиционных решений».



Пока же компания сосредоточена на завершении проектов, начатых ранее. Ключевым событием текущего года станет запуск нового мукомольного комплекса в Усть-Лабинске мощностью 450 т переработки в сутки. В совокупности с уже действующими мощностями это позволит выйти на показатель 600 т в сутки, что сделает объект одним из крупнейших на юге России. «Подобный масштаб обеспечит кратное увеличение выпуска готовой продукции и создаст базу для активной экспансии на новые рынки сбыта — как внутренние, так и экспортные», — уверен топ-менеджер.



Параллельно «Прогресс Агро» продолжает масштабные инвестиции в развитие индустриального парка «Кубань» в Усть-Лабинске. Уже завершен ключевой этап инженерной подготовки площадки: введены в эксплуатацию стратегически важные объекты водоснабжения и водоотведения. Суммарный объем инвестиций только в строительство канализационного коллектора и водозаборного узла превысил 910 млн руб. «Создание мощной инженерной инфраструктуры — это фундамент, необходимый для начала операционной деятельности и привлечения резидентов, — поясняет Торбенко. — В перспективе запуск парка “Кубань” призван стать драйвером диверсификации экономики Усть-Лабинского района, обеспечив создание новых рабочих мест и расширение налоговой базы».



Аникин из наиболее заметных и предметных инвестиционных кейсов 2026 года выделяет проект компании «Логика молока»: производитель реализует масштабную инвестиционную программу объемом около 9 млрд руб., которая включает запуск новых производственных линий, модернизацию заводов и роботизацию. В Московской области компания «Инфаприм» возводит завод по производству лечебного и энтерального питания с объемом инвестиций около 4 млрд руб. — данный проект тоже выглядит перспективно. Завершение его строительства запланировано на второй квартал этого года. «В целом в Подмосковье только в 2026-м планируется завершить более 15 инвестпроектов в АПК с общим объемом вложений свыше 30 млрд руб. и созданием более 3 тыс. рабочих мест, — знает эксперт. — А в Башкирии инвесторы заявили об окончании в ближайшее время 16 крупных агропроектов на 31 млрд руб.». В совокупности все это показывает, что теперь наиболее интересными выглядят не абстрактные «новые отрасли», а крупные региональные проекты. Это хороший индикатор того, что инвесторы по-прежнему готовы вкладываться, если проект находится в сильном субъекте страны и имеет понятный рынок сбыта, делает вывод Аникин.



В написании статьи принимала участие Людмила Чалина.

