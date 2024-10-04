Семейный бизнес на тульской земле. Производитель колбасных изделий «Карпатия» планирует возвести собственный свинокомплекс и развивать агротуризм

«Карпатия»

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Чаще всего фермерский бизнес растет от поля до прилавка, а не наоборот. А вот хозяйство Ивана Полоусова из Тульской области решило идти обратным путем, изначально сделав ставку сразу на мясопереработку, ведь сырья для небольших мощностей в регионе и так производили достаточно. Выращиванием скота и птицы предприятие тоже поначалу занималось, однако новые санитарные правила заставили избавиться от поголовья. Впрочем, от идеи иметь собственное мясо для переработки фермер все же не отказался и планирует в ближайшее время построить современный свинокомплекс IV компартмента

Семейное предприятие Ивана Полоусова начиналось в 2014 году с небольшого участка земли (около 5 га), который приобрел его отец, чтобы сделать откормочную площадку для баранов. Здесь же были построены две кошары. Отец переехал в Тульскую область из Калмыкии и планировал оттуда привозить ягнят на откорм.



В 2017 году с нуля началось строительство мясоперерабатывающего предприятия мощностью 1 тыс. т продукции в год. В регионе в то время активно росло производство мяса скота и птицы, поэтому перерабатывающие мощности были актуальны. Первоначально бизнес-идея состояла в том, чтобы выпускать мясные деликатесы и уникальные продукты, вспоминает глава хозяйства. Завод был построен по венгерскому проекту, в Венгрии были закуплены оборудование и технология производства. Предприятие получило название «Карпатия», которое тоже было связано с традициями венгерской (карпатской) кухни.



Позже к овцам добавился другой скот и птица. «Были у нас гуси, утки, куры, цесарки, индейка, бычки, свиньи, лошади, кролики и даже улитки, — перечисляет Полоусов. — Разве что страусов не разводили! В итоге получили огромный опыт, можно сказать — потренировались, и сделали выбор в пользу свиноводства».



Сам Иван в семейный агробизнес пришел не сразу. Более 20 лет проработал в системе безопасности. «В 2020 году я уволился со службы, вышел на пенсию, потом работал в одной из крупнейших строительных компаний топ-менеджером, но одновременно начал вникать в работу агробизнеса, которым занимались отец и жена, — вспоминает фермер. — Полностью я тогда не был вовлечен в производство, но уже понимал, что хочу этим заниматься, и в 2022 году принял окончательное решение уйти в сельское хозяйство. Основная причина такого выбора: было интересно, если хотите — склонность души, о которой раньше даже не подозревал. Конечно, все оказалось сложнее, чем казалось, но и интереснее».



Сейчас у «Карпатии» есть более 1 тыс. га пашни, свое зернопроизводство и несколько собственных торговых точек. В переработке используется в основном свинина, а также говядина и мясо курицы. Правда, от выращивания свиней (на выгульном содержании у предприятия было 3 тыс. голов) компании недавно пришлось отказаться — с сентября 2023 года в России вступили в силу новые требования биологической безопасности для хозяйств, занимающихся свиноводством. Согласно этим правилам, свиньи на выгуле оказались «вне закона».



IV компартмент как стимул к инвестициям

Животноводческое направление в хозяйстве пока «законсервировано», но мясоперерабатывающее производство не останавливается, все договоры на поставки с постоянными клиентами соблюдаются. Собственное поголовье свиней «Карпатии» пришлось распродать, и пока переработка работает только на стороннем сырье. «Мы тщательно отсматривали поставщиков и выбрали самых надежных, это хозяйства Тульской и Московской области, которые обеспечивают нас качественным мясом, — делится Полоусов. — Уровень безопасности данных предприятий — IV компартмент, реже — III. Хотя на самом деле нам не требуется компартментализация для поставок в сети, потому что мясо проходит необходимую термическую обработку».



«Наше экспертное мнение категорично: свиноводство может существовать только в крупном масштабе, — комментирует гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев. — Самая серьезная причина этого в том, что мы живем в условиях наличия в стране вируса африканской чумы свиней, и, соответственно, нужны огромные вложения в биозащиту». По оценке организации, на долю затрат в обеспечение биологической безопасности (IV компартмента) в общем объеме инвестиций в свиноводческие проекты сейчас приходится до 10-15%.







В Тульской области, где работает «Карпатия», по состоянию на 1 апреля 2024 года во всех хозяйствах насчитывалось 344 тыс. свиней. 98% из них выращиваются в промышленных сельхозорганизациях. Крупнейшим производителем свинины в регионе является «Тульская мясная компания» (ТМК, входит в ГК «Агроэко»), которая по итогам только первого полугодия прошлого года выпустила почти 32 тыс. т этого вида мяса (более 70% общего производства в регионе). Еще годом ранее ТМК вывела Тульскую область на первое место по приросту поголовья свиней не только в ЦФО, но и в России. В рамках ПМЭФ-2023 регион подписал новое инвестиционное соглашение с «Тульской мясной компанией», которое предусматривает строительство двух свиноводческих комплексов в Кимовском районе. Объем инвестиций составит 5,5 млрд руб.



И хотя промышленное свиноводство на тульском рынке активно развивается и доминирует, «Карпатия» не собирается навсегда отказываться от данного направления. «Мы решили инвестировать в новый свинокомплекс на 800 свиноматок, отвечающий всем требованиям Россельхознадзора и соответствующий самому высокому IV компартменту, — сообщает Иван Полоусов. — Проект готов, идет стадия согласования со всеми инстанциями и получения разрешительной документации». К строительству хозяйство рассчитывает приступить уже в следующем году. Запустить новое предприятие тоже планируется в 2025-м.



Мраморная свинина — непривычный для рынка продукт Плюсом для бизнеса эксперты считают то, что предприниматель намерен занять определенную нишу — производить мраморную свинину. Ее выпуском занимаются и некоторые крупные холдинги, но пока процент данного продукта на рынке невелик, а малый бизнес со своими производством, переработкой и стабильными налаженными каналами сбыта обладает необходимой гибкостью и клиентоориентированностью, чтобы эти каналы сбыта удержать и расширить.



Если мраморной свининой захочет заняться какая-то крупная компания, ей рационально будет построить для этого отдельную ферму, высказывает мнение технический консультант «Фидлэнд Групп» (поставщик компонентов для животноводства и пищевой промышленности) Сергей Щербинин. Но лучше при ориентации на данный нишевый продукт изначально затевать небольшой проект, нацеленный на HoReCa и поставки в магазины вроде «Азбуки Вкуса» и подобных, полагает он.



В то же время затраты на выращивание таких свиней обычно выше, предупреждает специалист «АгроВитЭкс» (российский разработчик и производитель премиксов, белково-витаминно-минеральных добавок) Станислав Лисицин. Да и отечественный потребитель не так хорошо знаком с данным продуктом, поэтому его будет достаточно тяжело распространять через сетевые магазины, так как цена мраморной свинины значительно выше обычной. «Это продукт премиум-класса, который обычно реализуют через рестораны или дорогие магазины», — отмечает он. Но с учетом того, что «Карпатия» уже занимается в том числе премиальными продуктами и имеет наработанную сеть реализации, проблем со сбытом у нее быть не должно.

Инвестиции в проект предварительно оцениваются примерно в 500 млн руб. Финансировать строительство компания планирует частично из собственных, частично из кредитных средств. Пока ведутся переговоры и рассматриваются условия кредита, поэтому подробностей бизнесмен не разглашает. «Конечно, если бы в нашем Минсельхозе нам помогли с получением льготного кредита, мы были бы благодарны, но для нас этот момент не критичен, мы все равно будем строить, — подчеркивает Полоусов. — Лучше всего рассчитывать на себя: если будет помощь — это хорошо, но ни в коем случае нельзя, чтобы успех или неуспех бизнеса был зависим от господдержки».



С техническим оснащением комплекса предприниматель больших проблем не предвидит. Не все поставщики оборудования «ушли» из России, многие остались и продолжают сотрудничество с российскими сельхозпроизводителями, обращает внимание он. Разводить фермер собирается свиней породы дюрок, выбор на нее пал из-за особых свойств мяса. Дюрок отличается наличием характерных жировых прослоек, образующих мраморный рисунок (так называемая мраморная свинина), который придает мясу сочность, нежную структуру, а также изысканный вкус и аромат. Мраморное мясо дюроков можно использовать для приготовления ресторанных блюд, мясных деликатесов, а остальные части туши (тоже вкусные и питательные, но не мраморные) подходят для производства сосисок и колбас. «Мраморную свинину будем продавать в розницу в разделке, реализовать в рестораны, также станем из нее производить деликатесы варено-запеченные, сыровяленые, сырокопченые, остальное будем использовать для выпуска колбасных изделий», — делится планами глава предприятия.



Риски рыночные и нерыночные

Рассматривая возможности окупаемости проекта Ивана Полоусова, эксперты не дают однозначных прогнозов. Свинокомплекс с высокой степенью биозащиты — это большие вложения, напоминает Юрий Ковалев. И как правило, строительство предприятий происходит за счет кредитов. В лучшем случае это льготные кредиты, которые субсидируются государством. Но даже по ним ставки сейчас составляют порядка 10% (хотя раньше это было 2-4%). С другой стороны, за последние 7-10 лет стоимость строительства современного свинокомплекса выросла примерно в 2,5-3 раза. Таким образом, при современных ставках и необходимых объемах вложений окупаться свинокомплекс IV компартмента будет более 15 лет, полагает эксперт. «Крупные игроки, которые сейчас инвестируют в строительство свинокомплексов, могут окупить новые проекты за счет имеющегося поголовья, которое уже погасило все кредиты, — говорит он. — Плюс их доходы поддерживает экспорт продукции, малые же предприятия вряд ли смогут конкурировать на внешнем рынке».



С другой стороны, если бизнесмен, учитывая все эти факторы, все же принимает решение инвестировать, значит, у него есть планы по окупаемости вложений, акцентирует внимание Ковалев. В условиях насыщенного рынка основная задача предприятия — найти стабильные сбытовые каналы. «Если фермер нашел свою узкую нишу, готов дать рынку уникальное предложение (производство мраморной свинины — одна из возможностей), имеет наработанные направления продаж, тогда, вероятно, он и дальше продолжит существовать на рынке», — рассуждает эксперт, добавляя, что это скорее частный случай. Массово вкладывать средства в малые свиноводческие предприятия Ковалев все-таки не советует.







Вице-президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) Ольга Башмачникова тоже опасается, что небольшой свиноферме будет сложно выжить рядом с крупными свинокомплексами. Но не потому, что она не окупит расходов или не выдержит конкуренции. «В процессе борьбы с АЧС поголовье свиноводства было уничтожено во многих КФХ и ЛПХ, — напоминает она. — Если посмотреть данные за последние 10 лет, то видно, что в фермерском сегменте оно снизилось в 2,5 раза, а в личных хозяйствах — втрое». Те же семейные свинофермы, которые благодаря грамотной экономике и серьезному подходу к бизнесу смогли систему компартментализации соблюсти, нередко сталкиваются с нерыночными механизмами.



Так, недавно в Псковской области было предписание просто закрыть практически последнее в регионе семейное предприятие, занимающееся свиноводством. «Но мы его отстояли благодаря тому, что организовали освещение проблемы в публичном пространстве, — рассказывает Башмачникова. — Было доказано, что ферма имеет высокий уровень компартментализации и никак не мешает крупному предприятию, которое находится рядом». Однако в подавляющем большинстве случаев при закрытии малых свиноферм с высоким уровнем биобезопасности дело не только в недобросовестной конкуренции, а в перестраховке, в опасении больших игроков понести огромные убытки, связанные с АЧС. Так что выживание КФХ в свиноводстве зависит от того, как отнесется к их существованию Россельхознадзор и какие меры защиты своего поголовья будет предпринимать соседний крупный комплекс. Между тем с сокращением количества малых свиноводческих ферм проблема АЧС меньше не стала, подчеркивает вице-президент АККОР.



Свой покупатель гарантирован

Что касается доходности бизнеса, благодаря тому, что продукции малого предприятия гарантирована своя «аудитория», небольшой комплекс может быть экономически рентабельным и эффективным, считает Башмачникова. Об этом явно свидетельствует международный опыт. Например, свиноводство в Дании — это высокотехнологическая отрасль сельского хозяйства, которая не только занимает лидирующие позиции в экономике страны, но является одним из крупнейших мировых экспортеров своей продукции. И основная организационная форма датских свиноводческих хозяйств — это семейная ферма. «Да, идут процессы укрупнения, сейчас на одном предприятии в среднем содержится уже не 2,5 тыс. свиней, а 5 тыс., но это не пара крупных корпораций на всю страну, а тысячи семейных хозяйств, организованные в кооперативы, — знает Башмачникова. — А еще, когда свинина производится на малых семейных фермах, а не на комплексах-миллионниках, мясо получается более здоровое, поэтому и потребитель на такую продукцию всегда найдется».







Сейчас и тем более в перспективе «малое» свиноводство может быть экономически жизнеспособным и социально ориентированным, уверен кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры разведения сельхозживотных, частной зоотехнии и зоогигиены им. академика П. Е. Ладана Донского государственного аграрного университета Николай Святогоров. «Небольшие фермерские предприятия чаще всего гибко адаптируются к изменениям рынка, быстро окупают затраты и дают прибыль, — комментирует он. — Стоит отметить, что практически во всех странах мира свиноводство представлено именно семейными фермами: частными лицами или кооперативами со средним поголовьем от 50 до 300 свиноматок и общим поголовьем от 200 до 8 тыс. свиней».



Способность малого свиноводческого бизнеса выживать и развиваться на практике подтверждает экоферма алтайского предпринимателя Алексея Гауса, который занимается свиноводством 25 лет. «Начинал с пяти голов, сейчас у меня их 3,5 тыс., — делится он. — Есть свой цех по переработке, занимаюсь оптовыми поставками свинины постоянным покупателям и считаю это направление выгодным бизнесом для небольшого хозяйства». Обеспечению безопасности — воздушной, кормовой, технологической, племенной и ветеринарной — фермер уделяет огромное внимание. В совокупности эти принципы помогают иметь высокопродуктивное здоровое поголовье с крепким иммунным статусом. «Из нашего мяса можно сделать любой деликатес, а из промышленного иногда не получаются даже сосиски: это мясо “плывет” из-за температуры плавления жира — разница с органическим мясом доходит до 10 градусов, — утверждает предприниматель. — Cтране нужны и крупные предприятия, и небольшие, как наше, ведь у покупателя должен быть выбор: хочет человек покупать органическую, фермерскую продукцию? Готов за нее платить? Значит, нужно предоставить ему такую возможность».



Смена бренда пошла на пользу

«Карпатия» тоже сделала ставку на натуральность продукции? и, по мнению Ивана Полоусова, это было удачное решение на фоне растущего интереса потребителя к здоровому питанию. «Мы пробовали — и довольно успешно — производить различные натуральные деликатесы, копчености, но позже решили сконцентрироваться на одном основном виде продукции — колбасах и сосисках, — рассказывает бизнесмен. — Деликатесы делаем по-прежнему (чтобы не терять квалификацию), но малыми партиями».



Предприятие преимущественно работает по ГОСТам, продукция без добавок и без заменителей. Если же колбасное изделие выпускается по ТУ (техническим условиям), то проводится тщательная дегустация. Перед запуском нового продукта в производство его обязательно пробуют профессионалы, хозяйство приглашает для этого в том числе рестораторов. Сейчас «Карпатия» выпускает сосиски для HoReCa, поставляет их в сети Гарика Харламова Hot Dog Bulldog, а также в московские рестораны и такие супермаркеты как «Перекресток», «Твой Дом», «Магнит», «Яндекс-лавка». Есть у предприятия и две собственные фирменные «хотдожные» в Туле. Но пока это скорее имиджевый проект, направленный на популяризацию продукта, поясняет Полоусов.



В 2022 году «Карпатия» изменила название своей продукции. Одноименный бренд сменил бренд «Ферма Полоусова». «Сделали это для того, чтобы люди, покупая наши колбасные изделия, ассоциировали их с конкретным человеком», — делится бизнесмен. Финансовые затраты были не слишком велики, признается он. В любом случае инвестиции оправдались, клиенты отреагировали положительно. Большую роль сыграло то, что хозяйство постоянно поддерживает контакт с потребителем в социальных сетях, просит и получает обратную связь о вкусовых качествах продуктов, ассортименте, предпочтениях. «Наши потребители нас знали не только по прежнему бренду, но и, можно сказать, по имени, и мы, получается, просто закрепили это имя юридически», — констатирует фермер.







В 2023 году компания открыла в регионе шесть собственных торговых точек. Но, проанализировав рентабельность, приняли решение сменить формат. Теперь магазинов три: один под собственной торговой маркой и два «Фермерских островка», открытых совместно с Корпорацией МСП при поддержке правительства Тульской области. Этот формат объединяет представителей малого агробизнеса, которые предлагают свою продукцию в ритейле. «“Фермерские островки” — тот случай, когда “целое больше, чем сумма его частей”, — комментирует Полоусов. — Мы дополняем свой ассортимент продукцией других местных производителей — это сыры, молочная продукция, мед, черный хлеб и прочие качественные экологичные продукты наших коллег-предпринимателей, работающих в регионе, — что делает наш островок более привлекательным для покупателя».



Такой формат интересен и для торговых сетей. Комментируя открытие «Фермерского островка» в торговой сети «Перекресток» в Туле, директор по взаимодействию с органами государственной власти X5 Group Мария Экслер отмечала, что расширение пула небольших поставщиков является одним из стратегических приоритетов X5. «Мы планомерно развиваем различные форматы партнерства, которые удобны малому бизнесу, — говорила она. — Так, “Фермерские островки” позволяют им наладить сбыт непосредственно на территории наших магазинов. В рамках такого сотрудничества производители получают возможность пользоваться трафиком крупнейших торговых сетей, а покупатели — купить уникальную фермерскую продукцию в любимом магазине».



Новые направления

Есть у «Карпатии» планы и по диверсификации бизнеса. Главными факторами выбора направлений развития, по словам Ивана Полоусова, служат малый объем инвестиций и скорость их возврата. Например, форелевый комплекс, который «Карпатия» планирует возвести, может окупиться менее чем за три года. «Я сам заядлый рыбак и всегда мечтал заняться аквакультурой, — рассказывает предприниматель. — Тем более что у нас есть наработанные каналы сбыта, и рыба может неплохо дополнить ассортимент собственных розничных точек и продукции, которую мы поставляем в сети и рестораны».



Реализовать рыбный проект мощностью производства 100-200 т форели, карпа в месяц хозяйство рассчитывает в ближайшие два года. Инвестиции оцениваются в 200 млн руб. Компания надеется на получение льготного кредита, так как аквакультурное направление поддерживается государством.



Есть в планах у семейного предприятия Полоусовых развитие агро- и гастротуризма, тем более что под такие проекты выдают специальные гранты. «Карпатия» хотела бы создать экологичную зону семейного отдыха. «Агротуризм дополняет нашу ферму и гармонично вписывается в общий проект, в какой-то степени это выставка наших достижений, — считает бизнесмен. — Чтобы люди могли приехать из городской среды и посмотреть, как работают на земле, пойти семьей в ресторан, продегустировать нашу продукцию, погулять в лесу, половить в пруду форель и карпа, поучаствовать в мастер-классах, сходить на экскурсию на форелевую ферму, на наше производство».



Кроме того, в планах компании дальнейшее развитие кооперации, начало которой положили «Фермерские островки». Эту тему предприятие уже обсуждало с представителями тульского Минсельхоза. На данное направление тоже предусмотрены гранты и прочие меры государственной поддержки, что будет для «Карпатии» существенным подспорьем, уверен Полоусов.

