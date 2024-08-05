Инвесторы нащупали точки роста. Компании агросектора заявили на ПМЭФ немало крупных проектов

М. Стулов

Журнал «Агроинвестор» Читать номер

Инвестиционный портфель Петербургского международного экономического форума в этом году вырос почти в 1,7 раза по сравнению с 2023-м, в том числе традиционно было заключено немало соглашений о реализации проектов в АПК. Интересы компаний нередко смещаются вслед за изменением приоритетов господдержки, кроме того, игроки стали активнее стремиться выходить в новые для себя ниши

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в июне в 27-й раз собрал на своей площадке лидеров бизнеса, представителей государственных структур, политического и научного сообщества. По итогам работы форума было подписано 1073 соглашения на общую сумму почти 6,5 трлн руб. (учитывались соглашения, сумма которых не является коммерческой тайной). Для сравнения, на ПМЭФ-2023 было заключено более 900 соглашений на 3,86 трлн руб. В том числе в сельском хозяйстве, по данным организаторов форума, в этом году подписали 43 соглашения. Наиболее заметные проекты — в обзоре «Агроинвестора».



Для окупаемости важен масштаб

За последние 10 лет в российском агробизнесе произошли существенные изменения, толчком к которым послужили первые санкции, говорит руководитель направления по работе с АПК группы трансформации бизнеса Б1 Андрей Буханцов. «Если еще в 2014 году агробизнес был “голубым океаном” с большим количеством доступной земли, высоким потенциалом импортозамещения и роста внутреннего рынка, широким доступом к ведущим мировым технологиям и поставщикам техники, то по состоянию на 2020 год рынок уже стал “красным”, — оценивает он. — Пустующих благоприятных участков почти не осталось, цены на землю за это время в некоторых регионах выросли практически в три, а то и в четыре раза. А 2022 год сделал мировые технические и технологические решения менее доступными для российских аграриев».



При этом основная сложность реализации проектов в АПК заключается в том, что для окупаемости они должны быть масштабными, а позволить себе это могут только крупные компании. «По моему мнению, в ближайшем будущем мы увидим, что большинство новых проектов будет запускаться крупными агрохолдингами, у которых есть резервы ликвидности и достаточно нефинансовых ресурсов для инвестиций, а также средними и малыми игроками, чей фокус направлен на операционную эффективность», — считает Буханцов.







Сейчас ключевые направления новых инвестиций — это «горячие точки» нашего сельского хозяйства, внимание которым уделяется уже несколько лет: перестройка собственной селекции и семеноводства, импортозамещение по вакцинам и СЗР, развитие глубокой переработки зерна и выход на самообеспечение аминокислотами, ввод в оборот новых пахотных земель за Уралом и развитие зернового экспорта в Китай, перечисляет директор департамента инвестиций и рынков капитала Kept Павел Лапшин. Это подтверждается и итогами ПМЭФ: компании анонсировали дальнейшее развитие селекционно-семеноводческих центров, появляются новые производители кормов для аквакультуры, которые пока остаются в основном импортными, отмечает эксперт.



Перспективными являются и новые проекты в продуктовых или географических нишах, продолжает он. Например, некоторые регионы Дальнего Востока, Сибири пока не обеспечивают себя мясом, молоком, овощами. Аквакультура и сопутствующие сегменты, скорее всего, тоже будут расти, поскольку пока объем аквакультурной продукции в России составляет всего около одной десятой от дикого вылова, тогда как, например, в Китае эти два источника сопоставимы между собой по объемам. Продолжат появляться и новые проекты в садоводстве и виноградарстве, считает Лапшин.



По словам Буханцова, компании часто стоят перед стратегической развилкой: усиливать присутствие в текущем сегменте или выходить в новые. «Агробизнес во многом строится на использовании ограниченных ресурсов, например земли. Иногда усиление присутствия в текущем сегменте требует не только финансовых затрат, но и перестройки операционной модели успешно функционирующего бизнеса, поскольку новый участок земли, скорее всего, находится в отдаленном регионе, а управление сконцентрировано на регионе присутствия, — комментирует он. — Вариант инвестиций в смежные направления интересен: это возможность повысить маржинальность всего холдинга за счет расширения присутствия в производственной цепочке без необходимости проводить трансформацию уже работающего бизнеса».







Вместе с тем очевидно, что, даже несмотря на очень динамично растущие рынки потребительских товаров, увеличению инвестиций никак не способствует текущая учетная ставка в 16% (на 23 июля), дополнительные расходы на смену лицензиаров оборудования и генподрядчиков и общее удорожание строительства объектов в полтора-два раза, обращает внимание директор компании «Яков и Партнеры» Алексей Клецко. Наличие рабочей силы — как для строительства, так и для операционной работы — также сильно ухудшилось за последние три года. «Можно ожидать, что большинство проектов, направленных на расшивку “узких мест” производства, расширение присутствия в соседних этапах цепочки создания стоимости или непокрытые географии, которые на ПМЭФ заявили крупные компании, скорее всего, будут реализованы. А даты начала реализации мега-greenfield-проектов, скорее всего, уйдут в будущее», — думает эксперт.



«По нашему опыту, самый важный критерий, определяющий реальность реализации проекта, заявленного на ПМЭФ или ВЭФ, это история PR/GR коммуникаций компаний, — отмечает Клецко. — Участники рынка, как правило, очень последовательны в коммуникационной стратегии, поэтому, к примеру, если раньше компания заявлялась на ПМЭФ или вообще в СМИ только с проектами на фазе уже полученного решения кредитного комитета банка или выхода на площадку, то маловероятно, что на форуме мы услышим от нее про проекты, еще не дошедшие до этого этапа и имеющие высокую вероятность так и остаться бумажной декларацией».



Тепличных проектов стало меньше По сравнению с прошлогодним форумом, в этот раз интерес инвесторов к тепличному сектору был более сдержанным, тем не менее в ходе ПМЭФ было заявлено несколько заметных проектов. ГК «Рост» к 2026 году планирует построить тепличный комбинат мощностью около 15 тыс. т овощей в год в Омской области. Стоимость проекта превысит 10 млрд руб. Кроме того, в этом году компания намерена начать возведение тепличного комплекса в Бурятии с инвестициями также на уровне 10 млрд руб. На предприятии планируется ежегодно собирать 17 тыс. т овощей. В конце мая «Коммерсантъ» писал, что «Рост» приобрел контрольный пакет акций ТК «Гусиноозерский» в Бурятии. Строительство тепличного комплекса «Гусиноозерский» началось в 2018 году, но проект не был реализован из-за трудностей с кредитованием. Также группа вложит 7,5 млрд руб. в строительство второй очереди тепличного комбината площадью около 15 га в селе Журиничи Брянской области. Реализация проекта позволит увеличить объем производства овощей на 10 тыс. т в год.



Компания «Вкусные ягоды Алании» хочет построить тепличный комплекс по выращиванию клубники на гидропонике в Северной Осетии. Общая площадь комплекса составит около 21 га, плановый объем производства — 3 тыс. т ягод в год. Отдельная теплица площадью 0,8 га для производства 3 млн саженцев в год полностью обеспечит потребности агрокомплекса в обновлении посадочного материала. Инвестор намерен вложить в проект более 2 млрд руб.



Тепличный комбинат «Ярославский» (входит в группу компаний «Горкунов») реконструирует теплицы площадью 7 га из имеющихся 17 га и начнет выращивать орхидеи вида фаленопсис. Объем инвестиций оценивается в 2 млрд руб. К 2028 году «Ярославский» намерен выпускать 4,5 млн горшков орхидей и 6 млн горшков розы, что позволит увеличить объем продаж с 3,3 млрд руб. до 5,5 млрд руб. в год.

По наблюдениям аналитиков «Яков и Партнеры», требуется значимое событие типа начала СВО вкупе с последующим удорожанием строительства, уходом с рынка заметного количества лицензиаров оборудования и EPC-подрядчиков, чтобы проект, прошедший через все этапы согласования в банке-кредиторе, был бы полностью остановлен крупным отраслевым игроком. «Да и в этом случае большинство участников прилагают максимум усилий, чтобы двигаться в выбранном направлении путем, к примеру, изменения конфигурации фаз строительства, смены подрядчика и поставщика оборудования и т. д. , — добавляет Клецко. — Очевидно, это может означать задержки в реализации на месяцы и годы». Среди других критериев оценки реалистичности проектов он называет ожидаемые сроки окупаемости, соответствие проекта стратегии или общему вектору развития компании, а также отношение размера заявленных инвестиций к текущему размеру бизнеса.



Мясо с прицелом на экспорт

В России создана современная мясная отрасль, за 15 лет ее мощности выросли почти в два раза, сказал в ходе пленарной сессии ПМЭФ президент Владимир Путин. Сегодня страна занимает четвертое место в мире по производству мяса и увеличивает его поставки на внешние рынки, отметил он, подчеркнув, что самообеспеченность мясом достигла 100%, а его среднедушевое потребление по итогам прошлого года превысило 80 кг.



Крупные компании агросектора, по данным публичных отчетностей, ежегодно вкладывают около 50% EBITDA в приобретение основных средств и других активов, однако фокус инвестиций в последние годы смещается, обращает внимание Павел Лапшин. «Мы уже несколько лет как вышли на самообеспечение по основным видам мяса и птицы, рентабельность по EBITDA в производстве свинины вместе с мясопереработкой составляет 9-10%, по птице — несколько выше. Вложения в новые проекты в мясных сегментах идут скорее по инерции или в расчете на рост экспорта», — считает он.



Тем не менее в ходе ПМЭФ было заключено немало соглашений о реализации проектов именно в мясном секторе — определенно больше, чем в 2023-м. Так, группа компаний «Дамате», крупнейший производитель индейки в России, дополнительно инвестирует более 16,5 млрд руб. в расширение проекта и увеличит существующие производственные мощности на 27% — с 207 тыс. т до 264 тыс. т в убойном весе в год. Соответствующее соглашение компания подписала с правительством Пензенской области.



«Дамате» построит пять птицеводческих блоков, состоящих из птичников подращивания и откорма индейки. Проект также предполагает создание инфраструктурных и вспомогательных объектов: бункеров для хранения кормов, санитарных пропускников, ангара для хранения подстилочного материала, весовой для отгрузки индейки, а также площадки для компостирования пометно-подстилочной массы. «Рынок индейки продолжает демонстрировать устойчивую положительную динамику, но мы все же далеки от насыщения потенциального рынка, — отметил гендиректор компании Андрей Седов. — Интерес к здоровому питанию, растущий потребительский спрос и экспортные возможности — это надежные и позитивные факторы, которые делают целесообразным расширение производственных мощностей “Дамате”».



Кроме того, компания намерена за четыре года модернизировать производство в Ростовской области, увеличив мощности по выращиванию индейки и утки. Объем инвестиций превысит 34 млрд руб., сообщила пресс-служба губернатора региона по итогам встречи главы области Василия Голубева и председателя совета директоров «Дамате» Наума Бабаева. В результате реализации проекта мощности действующих предприятий по выращиванию индейки увеличатся до 120 тыс. т в год, утки — до 38 тыс. т. В прошлом году компания произвела 237 тыс. т индейки — 183 тыс. т в Пензенской области и 54 тыс. т в Ростовской, а также 13,7 тыс. т мяса утки (все показатели — в убойном весе).



Группа «Черкизово» в ближайшие два года планирует вложить 2,3 млрд руб. в проекты в Пензенской области. В двух районах проведут работу по повышению экологической и биологической безопасности, также запланировано строительство свинокомплекса, модернизация оборудования филиала Черкизовского мясоперерабатывающего завода и Васильевской птицефабрики.



На Кубани станет больше виноградников Виноградарско-винодельческая отрасль — один из драйверов АПК Краснодарского края, отмечал на ПМЭФ вице-губернатор региона Андрей Коробка. По его словам, она имеет большое значение не только с точки зрения экономики и производства, но и для развития одной из имиджевых составляющих Кубани, является ресурсом развития агротуризма, поэтому регион поддерживает инвесторов в это направление. В частности, в ходе форума правительство края подписало соглашения с компаниями «Терруар инвест» и «Усадьба Белая Дача».



Первая реализует проект «Винодельческий комплекс Семигорье». Компания планирует заложить 220 га виноградников, а также построить комплекс по производству саженцев и винодельню мощностью до 1,2 млн бутылок в год. Общий объем инвестиций превысит 1,8 млрд руб. Срок реализации проекта — 2030 год. Второй проект предполагает закладку 165,6 га виноградников и создание комплекса по переработке винограда мощностью 2,2 тыс. т в год. Объем инвестиций составит более 3 млрд руб. Срок реализации проекта — 2028 год.

В Челябинской области агрохолдинг модернизирует купленные в декабре 2022-го предприятия «Уралбройлер» и «Уральская мясная компания», благодаря чему производство мяса птицы в 2025 году увеличится с 72,6 тыс. т до 80 тыс. т. Компания также намерена нарастить выпуск комбикормов со 120 тыс. т до 170 тыс. т и построить очистные сооружения. Суммарный инвестиционный портфель проектов — 7,1 млрд руб.



Кроме того, группа рассматривает возможность расширения птицеводческих мощностей в Воронежской области со 120 тыс. т до 150 тыс. т продукции в год. Общий объем инвестиций в проект может составить до 12 млрд руб. Сейчас «Черкизово» изучает возможность размещения двух площадок в различных районах. Реализация проекта может занять около трех лет, сообщила пресс-служба правительства области по итогам переговоров с руководством группы на ПМЭФ.



«Черкизово» продолжает инвестировать в развитие своих птицеводческих и свиноводческих активов для укрепления вертикальной интеграции. Ключевыми приоритетами являются повышение биобезопасности и увеличение объемов выпуска готовой продукции. Этим определяется выбор регионов и площадок для реализации проектов, поясняет пресс-служба агрохолдинга. «В среднем целевой срок окупаемости проектов в сельском хозяйстве не менее пяти-шести лет, проекты компании не должны стать исключением», — добавляют там.







Помешать реализации проектов, по мнению «Черкизово», может доступность и стоимость оборудования, используемого в проектных решениях. Как на выращивании, так и в мясопереработке по-прежнему ощущаются сложности с заказом и поставками оборудования и запчастей ведущих мировых производителей, признает компания, поскольку часть европейских производителей отказались от работы на российском рынке. «Несомненно, в целом проекты стало сложнее и дольше реализовывать. Это связано как со стоимостью строительства, так и с доступностью субсидированного финансирования», — добавляет представитель группы.



«Мираторг» и Белгородская область в ходе ПМЭФ подписали соглашения о сотрудничестве по проектам с инвестициями 11,8 млрд руб. Они будут реализованы на площадке крупнейшего в России высокотехнологичного мясоперерабатывающего предприятия — «СК “Короча”». Это, в частности, запуск новой линии по производству котлет для сети «Вкусно — и точка», строительство и запуск завода по производству кормов для аквакультур, модернизация и увеличение мощности свинокомплекса «Короча».



«Агроэко» планирует вложить 8,6 млрд руб. в развитие мясопереработки в Воронежской области. Масштабирование бизнеса обеспечит рост реализации продукции глубокой переработки и позволит создать до 700 новых рабочих мест, сообщила компания. В Тульской области она намерена построить два свинокомплекса, инвестировав 5,5 млрд руб. Плановые мощности производства не уточняются.



Город за полтриллиона Среди компаний АПК самый дорогой проект намерена реализовать «Сибагро» (он стал вторым по размеру заявленных инвестиций среди всех подписанных на форуме соглашений), правда, совсем не в агросекторе: за 10 лет группа планирует вложить 500 млрд руб. в строительство города нового типа «Элеонор Emerald smart city» на левом берегу реки Томь. Соответствующее соглашение председатель совета директоров компании Андрей Тютюшев подписал с губернатором Томской области Владимиром Мазуром. Администрация региона сообщала, что в рамках проекта «Сибагро» заключила соглашение о сотрудничестве с Альфа-Банком.



Планируется, что население нового города составит 250 тыс. человек, общая площадь территории — 2,5 тыс. га. Населенный пункт будет разделен на четыре района: Научный, Тихий, Прибрежный и Центральный. Проект носит имя коттеджного поселка, задуманного несколько лет назад Тютюшевым. «Элеонор» станет крупнейшим городом-парком в Томской и соседних областях, он должен стать достопримечательностью как на региональном, так и на федеральном уровне, пишет РИА «Томс» со ссылкой на презентацию проекта. В новом городе планируется строительство жилых домов от двух до 28 этажей классов «Комфорт», «Комфорт плюс», «Бизнес» и «Премиум». Также должны быть созданы деловой центр «Сити», молл, экспоцентр, 35 детских садов и 21 школа, театр, зоопарк, музей, библиотека, театр, бассейн, развлекательный парк, технопарк, пожарное депо, поликлиника и храм.

Сельскохозяйственный перерабатывающий снабженческо-сбытовой потребительский кооператив «Экоптица» и входящее в него племенное хозяйство «Рудничное» планируют вложить 10,5 млрд руб. в птицеводческие проекты в Липецкой области. Головная структура сельхозкооператива может направить 4 млрд руб. на строительство цеха по убою и переработке мяса птицы проектной мощностью 50 тыс. т в год. Его запуск намечен на IV квартал 2025 года. «Рудничное» намерено вложить 6,5 млрд руб. в строительство трех площадок по выращиванию бройлеров на 1,8 млн птицемест. Планируемая производственная мощность — 33,75 тыс. т мяса в живом весе в год. Запуск первой площадки может состояться также в IV квартале следующего года.



Агрохолдинг «Дороничи» вложит 6,87 млрд руб. в увеличение производства мяса бройлера в Кировской области. Его предприятие «Актион-Агро» удвоит объем выпускаемой продукции до 60 тыс. т. Будет создано 20 откормочных корпусов, новый инкубаторий мощностью 10 млн инкубационных яиц, четыре дополнительных корпуса для содержания родительского стада. Начало эксплуатации проекта намечено на 2026 год.



«Президент поставил четкую задачу: увеличить производство продукции АПК не менее чем на четверть к 2030 году. Вместе с руководством Кировской области мы уже принимаем меры по выполнению этих целей. Инвестиционный проект с агрохолдингом “Дороничи” — это двукратное наращивание производства бройлера, самого востребованного вида мяса в России. Это стратегическое решение, нацеленное на укрепление продовольственной безопасности», — прокомментировал председатель правления Россельхозбанка (кредитор проекта) Борис Листов. Также компания инвестирует 2,1 млрд руб. в реконструкцию «Кировского мясокомбината». Это позволит увеличить объемы глубокой переработки свинины и начать выпуск новых видов сыровяленых колбас.



Банк РНКБ (входит в группу ВТБ) на полях ПМЭФ подписал соглашения с ГК «Скворцово» о реализации инвестиционных проектов в Крыму на общую сумму около 4,9 млрд руб. Первое соглашение предполагает строительство и модернизацию птицеводческого комплекса за 2,5 млрд руб., второе — сотрудничество по проекту строительства и приобретения оборудования для свиноферм с вложениями 2,4 млрд руб.



Власти Калининградской области, Сбербанк и компания «Калининградская птица» подписали соглашение о сотрудничестве при строительстве птицекомплекса мощностью 14 тыс. т мяса птицы и субпродуктов в год. Объем инвестиций в проект — около 4,4 млрд руб., планируемый ввод комплекса в эксплуатацию — 2027 год. Проект находится на стадии разработки проектной документации. Он предполагает создание 21 птичника, инкубатория, комбикормового завода мощностью 30 тыс. т в год, цеха убоя и обвалки на 4 тыс. голов в час, завода по переработке отходов, склада.



«Реализация этого проекта станет важным этапом формирования в регионе современного птицеводческого кластера, включающего все этапы: от инкубирования яйца до выпуска готовой продукции, — отметил врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных. — В условиях эксклавного положения региона на первый план выступает необходимость обеспечения населения качественными продуктами питания, а предприятий пищевой промышленности — ресурсами собственного производства». Сейчас более 60% потребности региона в мясе птицы обеспечивается за счет ввозимой продукции.



На базе компании «Ситно» в Челябинской области планируется создать производство родительских форм бройлеров кросса «Смена-9». Общая стоимость проекта оценивается в 4 млрд руб. Первую партию цыплят планируют получить в 2025 году. Плановая мощность комплекса составит 2,7 млн племенных цыплят в год.



ГК «Таврос» намерена вложить 2,7 млрд руб. в строительство в Челябинской области комбикормового завода и реконструкцию свинокомплекса «Родниковский». К 2025 году производство свинины на обновленном предприятии составит около 25 тыс. т в живом весе против 17,7 тыс. т в 2023-м. «Одним из наших ключевых направлений деятельности является производство и переработка свинины, и мы действительно обладаем глубокой экспертизой в данном сегменте, — подчеркнул владелец ГК «Таврос» Рустем Миргалимов. — Уверен, что благодаря нашему опыту, инновационному подходу и использованию передовых технологий племенного животноводства мы в самой ближайшей перспективе сможем реализовать производственный потенциал в таком перспективном регионе, как Челябинская область».



Птицефабрика «Ярославский бройлер» планирует реализовать в Рыбинском районе проект стоимостью 1,3 млрд руб. К 2028 году компания построит четыре птичника для выращивания бройлеров и две новые площадки с хранилищами силоса и зерносушилками.







Нашли деньги на яйца

Новых крупных проектов в производстве яйца давно не заявлялось, однако на ПМЭФ это направлением вполне ожидаемо стало популярным у инвесторов, поскольку на фоне прошлогоднего существенного роста цен на яйца Минсельхоз усилил господдержку отрасли и поставил задачу нарастить объемы выпуска. Самый дорогой и масштабный проект в этом секторе у компании «Эгг-Ленд» (входит в ГК «Таврос»): в 2024—2025 годах она планирует построить в Нижегородской области комплекс по производству и переработке куриного яйца мощностью 2 млрд штук в год. Общий объем инвестиций в проект превысит 27 млрд руб. Соответствующее соглашение в ходе ПМЭФ группа подписала с правительством региона и Альфа-Банком.



Благодаря реализации проекта производство яиц в регионе может вырасти почти в три раза, оценил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. В прошлом году объем их выпуска составил 1,1 млрд штук. Рустем Миргалимов пояснил, что создание такого масштабного проекта продиктовано не только интересами экономического развития, но и стремлением обеспечить продовольственную безопасность в сегменте яйца. Он также пообещал, что компания сделает все возможное, чтобы комплекс был создан с учетом передовых инновационных технологий и стал настоящим флагманом отрасли.



Птицефабрики «Синявинская» и «Роскар» на ПМЭФ подписали соглашения о расширении производственных мощностей в Ленинградской области. Первая планирует увеличить производство на 150 млн яиц в год, построив уже в этом году цех для содержания птицы и яйцесклад в Кировском районе. Объем инвестиций в проект должен составить 700 млн руб. «Роскар» намерена создать в Выборгском районе комплекс по переработке и производству яиц мощностью до 500 млн штук в год. В 2024—2026 годах компания рассчитывает построить 16 птичников на 2,9 млн кур, вложения оцениваются в 7,1 млрд руб. «Ленинградская область и наши крупнейшие птицефабрики быстро и эффективно реагируют на те задачи, которые перед нами ставит президент. Зашла речь о росте цен на яйцо, о нехватке яйца <…> два соглашения дают плюс 650 млн яиц для страны», — говорил после подписания соглашений губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.



Производство плюс туризм Федеральный девелопер Astrum Group планирует инвестировать в строительство новых объектов в Краснодарском крае 65 млрд руб., в том числе компания вложит 2 млрд руб. в агротуристический комплекс в Лазаревском районе Большого Сочи. Предполагается, что новый агрокомплекс будет включать форелевое хозяйство, оливковые и фруктовые сады, а также тепличный комплекс. Основная цель — стабильное обеспечение санаториев, пансионатов и домов отдыха локальными сельхозпродуктами.



Еще один заметный проект, в том числе связанный с туризмом, планирует реализовать белгородский агрохолдинг «БЭЗРК-Белгранкорм». В ходе ПМЭФ он подписал соглашение с правительством Липецкой области, предполагающее восстановление имения Хвостовых в Задонском районе — усадьбы XIX века. На территории имения обустроят парк и возведут туристический комплекс, состоящий из гостиницы на 15 номеров, ресторана, лечебно-оздоровительного комплекса, спа-зоны, офисного здания и 12 домов для проживания персонала. Также здесь запустят диверсифицированное агропромышленное производство: на 200 га компания хочет выращивать до 400 т хмеля в год, а также разводить в прудах рыбу лососевых и осетровых пород. Срок реализации проекта — шесть лет, плановые инвестиции — 2,5 млрд руб.

Вологодская область на ПМЭФ подписала соглашение о сотрудничестве с компанией «Русагрообъединение», которая намерена модернизировать производство и вдвое, до 664 млн штук в год, увеличить выпуск яиц. Кроме того, в планах строительство комплексов по производству перепелиного яйца и переработке отходов птицеводства. Инвестиции в три проекта оцениваются в 3,9 млрд руб. В середине июля министр сельского хозяйства Оксана Лут в ходе визита в Вологодскую область поддержала проект по производству столового яйца, отметив, что «региону необходим этот проект как для обеспечения внутренних потребностей, так и для вывоза за пределы области».



«Птицефабрика Челябинская» на ПМЭФ подписала соглашение о модернизации производства: она планирует построить восемь восьмиярусных комплексов для содержания кур-несушек, а также реконструировать комплекс по сортировке яиц и кормовой цех. Объем инвестиций в 2024—2025 годах составит более 2 млрд руб. Первые два птичника должны заработать уже в августе этого года, остальные — до марта 2025-го.



В Астраханской области в ближайшие два года пройдет масштабная модернизация крупнейшей в регионе птицефабрики «Владимировская». На предприятии реконструируют и обновят три цеха клеточного содержания птицы в сумме на 180 тыс. птицемест, отремонтируют 20 цехов напольного содержания птицы. Также будет построен инкубаторий производственной мощностью до 1,5 млн яиц в год. Общий объем инвестиций оценивается в 3,4 млрд руб.



За последние годы на «Владимировской» дважды были вспышки гриппа птиц. В декабре 2020 года было уничтожено все поголовье — более 820 тыс. кур, после чего птицефабрика восстановила работу только в 2022-м. Карантин по этому заболеванию был введен и в январе этого года, тогда погибло 8 тыс. кур. Предприятие возобновило работу в мае.







Ниши для импортозамещения

Усиление внимания инвесторов к производству семян, кроме прочего, также может быть связано с господдержкой этого направления и квотированием импорта. В этом секторе самый дорогой проект у агрохолдинга «Эко-культура». К 2026 году он планирует построить селекционно-семеноводческий центр на территории Воскресенского городского округа Подмосковья для разработки новых сортов и гибридов овощей. Общий объем инвестиций оценивается в 10,7 млрд руб. Реализация проекта в перспективе позволит сократить зависимость от импорта, в том числе заместить семена из Нидерландов. Центр будет включать селекционный участок для разработки новых сортов и гибридов, семеноводческий участок для их выращивания, цех для обработки семян, лабораторно-исследовательский комплекс, а также лаборатории по средствам защиты и питанию растений, цифровым технологиям, конструкционным материалам и осветительным технологиям. Предполагается, что к 2027 году производственная мощность центра достигнет 110-120 млн семян томатов и огурцов в год.



«Мираторг» и Курская область на ПМЭФ подписали соглашение о сотрудничестве: компания построит в регионе селекционно-семеноводческий центр по созданию гибридов кукурузы, производству семян родительских форм гибридов кукурузы и гибридных семян кукурузы первого поколения. Инвестиции в проект составят 4,2 млрд руб. Проект предполагает получение более 25,7 тыс. т в год семян кукурузы 16 зерновых и четырех универсальных гибридов на основе отечественного исходного материала, а также проведение полного цикла подработки и протравливания семян на базе кукурузокалибровочного завода мощностью 27 тыс. т в год.



У «Мираторга» в Курской области уже действует центр по производству семян зерновых, зернобобовых культур и многолетних трав, который был построен в 2023 году. Создание нового центра — логичное продолжение стратегии холдинга: собственные семена гарантируют надежную кормовую базу для животноводства, поясняет компания.



Группа компаний «Союз-Агро» (Краснодарский край, занимается растениеводством и животноводством) планирует построить в регионе селекционно-семеноводческий центр. На предприятии будет создана замкнутая технологическая цепочка — от возделывания сельхозкультур до производства семян. Выращиваться будут стратегические для края культуры: сахарная свекла, пшеница, кукуруза, подсолнечник, соя, горох, ячмень, нут, рапс и гречиха. Мощность завода составит 25 тыс. т семян в год. Общий объем инвестиций в проект — 2,5 млрд руб. Планируемый срок запуска центра — конец 2025 года.







Компания «Семенной Стандарт» инвестирует 1,1 млрд руб. в создание селекционно-семеноводческого центра в Липецкой области. Проект предусматривает производство 10 тыс. т в год сортовых семян сои, 7 тыс. т рапса, 4 тыс. т гороха, а также семян гибридов подсолнечника. Объем инвестиций оценивается в 1,1 млрд руб. «Производство собственных семян в современных экономических реалиях актуально для нашего региона, который отличается развитым сельским хозяйством. К тому же мы увеличиваем площади под соей и рапсом. Эти культуры одни из наиболее перспективных сегодня», — комментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.



Еще в одном сегменте, где пока высока зависимость от импорта, — производстве кормов для аквакультуры, прежде всего ценных пород рыб, — также есть крупные проекты. Компания «Рыбные Корма» подписала соглашение о сотрудничестве с Астраханской областью: она построит в регионе завод по производству кормов для аквакультуры мощностью до 50 тыс. т в год по международным стандартам. Общий объем инвестиций превысит 4,37 млрд руб. В мае компания запустила первую очередь проекта производительностью 25 тыс. т в год, вложив 2,2 млрд руб. На втором этапе мощность предприятия удвоится, инвестиции составят 2,17 млрд руб.



Еще один проект намерена реализовать компания «Русфиш». К 2025 году она построит в Карелии первую очередь завода по выпуску кормов для форели, лосося, сиговых и осетровых пород рыбы. Полностью реализовать проект стоимостью 1,6 млрд руб. планируется в 2026 году. Основным потребителем продукции, как ожидается, станет предприятие «Инарктика», которое занимается разведением морской и пресноводной рыбы лососевых пород в Мурманской области и Карелии.



Для ускоренного импортозамещения кормов для аквакультуры с 2023 года предусмотрена компенсация 25% капитальных затрат на строительство или модернизацию заводов по производству рыбных кормов для лососевых и осетровых видов. «Очень важно, что такая мера поддержки есть и она работает: появляются современные заводы, чтобы поддержать рост производства аквакультуры в стране — особенно лососевых, которые востребованы на внутреннем рынке, — отмечал в ходе ПМЭФ руководитель Росрыболовства Илья Шестаков (цитата по сайту ведомства). — В связи с санкционным режимом пришлось достаточно оперативно переключаться сначала на поставки из дружественных стран и одновременно серьезно заняться отечественным комбикормовым производством. Сейчас проекты реализуются не только в Астрахани, но и в Мурманской области, Карелии, Великом Новгороде. Такими темпами за год-два мы выйдем на самообеспеченность в этом сегменте».



Проекты по глубокой переработке зерна традиционно капиталоемкие и технологически сложные, тем не менее в этом году на ПМЭФ были инвесторы, которые готовы идти в этот бизнес. Компания «Амирост» (структура ГК «Рост») и Сбер в ходе Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о сотрудничестве, которое предполагает проектное финансирование банком строительства предприятия по глубокой переработке кукурузы, пшеницы и желтого гороха в Ростовской области. Продукция завода — крахмал и крахмалосодержащие продукты, в том числе пищевые и кормовые добавки, — будет поставляться как на внутренний рынок, так и на экспорт.



Создание производства обеспечит выпуск сырья для медицинской и фармакологической промышленности, в том числе для производства медицинской глюкозы и кровезаменителей, сообщал Сбер. В перспективе четырех-пяти лет предприятие сможет перерабатывать до 3,5 тыс. т кукурузы, 1 тыс. т пшеницы и 450 т желтого гороха в сутки, обеспечивая продовольственную безопасность страны продукцией с высокой добавленной стоимостью.







Объем инвестиций в проект тогда не уточнялся, однако в июле «Интерфакс» со ссылкой на управляющего директора «Амирост» Евгения Гладышева написал, что вложения оцениваются на уровне 40 млрд руб. Ввод первой очереди запланирован на конец 2026 года. На этом этапе мощность переработки составит 1,25 тыс. т кукурузы в сутки. Окончательная стоимость проекта и ассортимент выпускаемых продуктов находятся в стадии разработки, уточнял Гладышев.



Завод по глубокой переработке зерна планирует построить «Сибагро» в Кемеровской области. Плановые инвестиции — 42,5 млрд руб. Детали проекта не раскрываются. Ранее агрохолдинг хотел реализовать подобный проект в Красноярском крае к 2023 году. О планах строительства завода компания заявила еще в 2019-м, тогда инвестиции в него оценивались на уровне 15 млрд руб. К апрелю 2020-го проект подорожал до 29,4 млрд руб., тогда уточнялось, что завод будет выпускать до 21 тыс. т клейковины, до 52 тыс. т кормовых дрожжей, до 30 тыс. т биоразлагаемого полимера и до 40 тыс. т лизин-хлорида. В феврале 2022-го администрация Красноярского края сообщала, что запустить завод планируется в 2025 году. К тому времени стоимость проекта оценивалась в 40 млрд руб.



Стоимость проектов по глубокой переработке зерна может доходить до нескольких десятков миллиардов рублей, кроме того, важно правильно выбрать поставщика технологии, которая обеспечит качественный и востребованный продукт, комментирует Павел Лапшин. «Продукция глубокой переработки, в частности аминокислоты, используется в приготовлении комбикормов, в спортивном и детском питании. Спрос на них стабилен как в нашей стране, так и за рубежом», — оценивает он.



Кроме того, Россия находится в критической зависимости от зарубежных поставок по ряду пищевых ингредиентов. Одно из наиболее уязвимых направлений — все, что связано с кондитерской отраслью, в частности с какао. Снизить риски рассчитывает «Эфко», которая планирует выйти в новый для себя сегмент: построить в особой экономической зоне «Узловая» Тульской области пищевой комбинат, где будет развивать производство шоколада и глазурей для сегмента B2B, как по традиционным рецептурам, так и с полной или частичной заменой сахара биотехнологическим сладким белком, который в мае был сертифицирован в странах ЕАЭС. На первом этапе инвестиции составят 6 млрд руб., в целом стоимость проекта оценивается в 20 млрд руб. «Проект большой, долгосрочный, подразумевает последовательное развитие в несколько этапов в горизонте ближайших 10 лет, — отмечал директор по стратегическому развитию УК «Эфко» Владислав Романцев. — Надеемся, сотрудничество сложится наилучшим образом, и все планы будут реализованы с максимальной пользой и для бизнеса, и для Тульской области, и, конечно, для клиентов и потребителей».



Масложировой бизнес остается выгодным

Лидером по заявленным в ходе ПМЭФ инвестициям в масложировой сектор стала группа «Русагро», причем речь идет как о расширении существующих мощностей, так и о создании новых. В 2027 году она планирует запустить производство рапса и рапсового масла в Кемеровской области. Объем инвестиций составит 21 млрд руб. Соответствующее соглашение в ходе ПМЭФ компания подписала с правительством Кузбасса. По словам врио губернатора региона Ильи Середюка, проект «Русагро» — это современное производство с большими объемами выпускаемой продукции: 1 млн т рапса и 600-700 тыс. т масла.



Перспективы у проекта весьма позитивные, оценивает независимый эксперт зернового рынка Александр Корбут. Сибирь — крупный производитель рапса, и там же следует его перерабатывать. При этом сейчас перерабатывающих мощностей в регионе не хватает. «Учитывая то, что государство явно не отменит ограничения по экспорту рапса, проект будет рентабелен за счет того, что закупочные цены на маслосемена будут ниже, чем на мировом рынке, — считает Корбут. — Созданная государством монополия стимулирует инвестиции в переработку». Однако количество МЭЗ и проектов в этом секторе растет крайне быстро, что обостряет конкуренцию за сырье и в итоге поддерживает цены на него, добавляет он.



Аналитик агентства OleoScope Лилия Варыгина также называет проект «Русагро» высоколиквидным и перспективным. «Пошлины на экспорт масличного сырья, введенные в 2021 году, значительно расширили сырьевую базу масложировой отрасли и ее маржинальность, что стимулирует привлечение инвестиций и их окупаемость», — говорит она. Совокупный объем мощностей по переработке масличных ежегодно увеличивается, и к концу 2024-го они достигнут 33 млн т против 31 млн в 2023-м. Учитывая заявленные проекты, в течении ближайших двух-трех лет прирост может составить еще около 4 млн т.



Правда, по мнению Варыгиной, возможны сложности с сырьем: без стимулирования производства масличных заявленные мощности могут оказаться недозагруженными. «Хотя в последние годы посевные площади под масличными расширяются за счет высокой маржинальности по сравнению с другими агрокультурами», — добавляет она. При этом в Сибири пока сохраняется профицит сырья, скорее всего, именно поэтому «Русагро» выбрала Кузбасс для расширения масложирового бизнеса.



В ходе форума «Русагро» также подписала соглашения с правительством Саратовской области: группа намерена инвестировать в развитие своих активов в регионе более 33 млрд руб. Будет модернизирован Аткарский МЭЗ, где планируется строительство элеваторного комплекса объемом хранения около 60 тыс. т подсолнечника, капитальный ремонт отдельных цехов, замена оборудования. Это позволит увеличить мощности переработки почти в два раза, до 2,4 тыс. т в сутки. Кроме того, агрохолдинг модернизирует Саратовский жировой комбинат, а также хочет построить новый маслоэкстракционный завод на базе элеватора в Екатериновском районе производительностью 2,4 тыс. т переработки маслосемян в сутки.



Миллиарды на молоко Самый дорогой проект в молочном секторе на ПМЭФ заявила ГК «Атлантис». Его стоимость 35 млрд руб., он будет реализован в Калининградской области (подробнее — на стр. 54). Кроме того, «Ваганово» заключила соглашение о строительстве в Кемеровской области животноводческого комплекса на 8,2 тыс. коров и 9,7 тыс. голов молодняка КРС. Компания планирует инвестировать 20,8 млрд руб. Компания «ЖАН» собирается вложить 3 млрд руб. в строительство молочного комплекса мощностью 15 тыс. т молока в год в Тульской области. Такие же инвестиции «Базальт агро» хочет направить на реконструкцию Сухонского молочного комбината и модернизацию производственных мощностей предприятия «Северное молоко» в Вологодской области. Реализация проектов позволит увеличить производство молочной продукции в четыре раза.

Еще один проект в масложировом секторе на ПМЭФ заявил «Тульский завод растительных масел»: он создаст на территории Ефремовского района производство по переработке масличных, инвестировав 6,5 млрд руб.



«Благо» до 2026 года планирует вложить в развитие своих производственных площадок в Воронежской области более 2 млрд руб. В частности, группа модернизирует заводы в Верхней Хаве и Эртиле. Мощность переработки первого вырастет с 1 тыс. т до 1,2 тыс. т подсолнечника в сутки, второго — с 800 т до 1 тыс. т в сутки. Реализация этих проектов позволит увеличить объем выпуска и экспорта готовой продукции, сообщала компания.



«Эфко» в ходе форума заключила соглашение о сотрудничестве с правительством Самарской области. В этом регионе компания намерена модернизировать Тольяттинский комбинат пищевых продуктов, увеличив его производительность в полтора раза, до 3 тыс. т масличных в сутки. Также завод сможет одновременно перерабатывать две культуры, расширятся мощности по хранению сырья и готовой продукции. Кроме того, компания намерена построить причал на Волге, чтобы экспортировать растительные масла по транспортному коридору «Север — Юг», в том числе в Иран. Объем инвестиций в сумме составит 11 млрд руб.

