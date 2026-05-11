Производство индейки по итогам этого года может вырасти на 3,7%

Показатель мог бы быть выше, если бы не дефицит инкубационного яйца

| Агроинвестор |

С 2012 года объем производства индейки вырос в шесть раз

Выпуск продукции индейководства в 2026 году может составить 470 тыс. т в убойном весе, что на 3,7% больше, чем в 2025-м. А в 2030-м показатель может увеличиться до 650 тыс. т. Такой прогноз озвучил исполнительный директор Национальной ассоциации производителей индейки (НАПИ) Анатолий Вельматов на конференции «: PRO животноводство и комбикорма». Показатель мог бы быть выше, если бы не дефицит инкубационного яйца, отметил он.

Вельматов напомнил, что объем производства индейки с 2012 года вырос в шесть раз и в прошлом году составил более 450 тыс. т в убойном весе, экспорт индейки, по оценкам НАПИ, составляет около 8% от объема производства, а в планах — увеличить в перспективе его долю до 10-15%.

Объем производства индейки в прошлом году оказался несколько меньше планируемого показателя из-за дефицита инкубационного яйца, который, по информации НАПИ, составил 15 млн штук. Дефицит по инкубационному яйцу тяжелых кроссов, которые выращиваются на промышленных предприятиях России, начался еще в ноябре 2024 года, продолжался весь прошлый год, наблюдается по настоящее время и будет продолжаться еще по крайней мере два-три месяца, уточнил эксперт. Причина — неблагоприятная эпизоотическая ситуация в мире, в том числе вспышки гриппа птиц в Канаде.

В отрасли высокая степень индустриализации: топ-5 компаний производят 86% продукции. Топ-10 индейководческих предприятий вертикально интегрированные, у них есть как собственная племенная база, так и производство продукцию глубокой переработки. Хотя и менее крупные компании тоже выращивают индейку промышленным способом, подчеркнул Вельматов. Ведущие игроки рынка реализуют новые инвестиционные проекты не только в сегменте увеличения выпуска мяса, но и по строительству племенных репродукторов. Уже по итогам текущего года в НАПИ прогнозируют рост производства собственного инкубационного яйца индейки до 41 млн штук. При таких объемах закупать мы должны 13-14 млн штук, уточнил Вельматов.

«К 2030-му году мы планируем, что до 95% от потребности рынка инкубационного яйца мы будем производить в России», — подчеркнул эксперт. В перспективе, не исключают в НАПИ, Россия может выходить на экспорт не только с мясом индейки, но и с инкубационным яйцом. Хотя есть ряд факторов, которые могут негативно повлиять на ситуацию, в частности, некоторые инвестиционные проекты находятся в поисках финансирования.

