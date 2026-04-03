Недоступная необходимость.Спрос на сельхозтехнику падает третий сезон подряд

«Ростсельмаш»

Аграрии в последние годы все реже обновляют машинно-тракторный парк. Основные причины — высокая ключевая ставка, низкие цены на продукцию растениеводства. Пока прогнозы на этот год тоже не самые оптимистичные: закупки агромашин могут оживиться после сбора урожая, но вряд ли они будут выше, чем годом ранее, считают эксперты. Чтобы засеять все площади и убрать выращенный урожай без потерь, необходимо иметь достаточное количество сельхозтехники, и, хотя растениеводы пока в основном на ее дефицит не жалуются, они все же признаются, что инвестиции в это направление заметно сократили

Общий сев яровых культур в этом году ожидается на площади в 55,8 млн га. Первыми на поля традиционно вышли аграрии Крыма — посевная кампания в регионе стартовала уже в феврале. В начале марта сеять начали в Краснодарском крае, в середине месяца — в Ростовской области и Дагестане. В начале второй декады марта Минсельхоз сообщал и о старте весенних полевых работ в Донецкой Народной Республике, уточняя, что сельхозпроизводители региона начали сев примерно на неделю раньше, чем в прошлом году.



Посевная в целом идет нормальными темпами, констатировал во второй половине марта гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. «Влагообеспеченность на Юге, который первым начал полевые работы, а также в Центре достаточная, озимые тоже в хорошем состоянии», — говорил он.



Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский в середине марта оценивал темпы сева-2026 как неплохие. «Пока работы идут только на Юге, и там, где посевная стартовала, погода благоприятствует аграриям, — отмечал он. — Однако весна в большинстве регионов страны в текущем году началась почти на две недели раньше среднемноголетних сроков, в связи с чем есть определенные погодные риски: обычно за такими ранними весенними оттепелями следуют возвратные заморозки». Сельхозпроизводители этот факт в своих планах на сев учитывают, поэтому стараются оттянуть посев яровых, которые чувствительны к такому развитию ситуации, знает эксперт.



Еще одним риском для полевых работ Злочевский называет снижение закупок сельскохозяйственной техники. Агромашин в отдельных хозяйствах не хватает, при этом те, которые еще на ходу, к началу сезона приходилось восстанавливать и ремонтировать, в связи с чем сильно вырос спрос на запчасти (которые сейчас на импортную технику тоже непросто достать). «Объем приобретения новых машин по-прежнему уменьшается, что может негативно сказаться на скорости проведения посевной в некоторых районах, регионах, — опасается он. — В результате и сев, и уборка, и полевые работы в целом могут несколько затянуться в случае неблагоприятных погодных условий из-за того, что у сельхозпредприятий было недостаточно техники, чтобы успеть вписаться в благоприятные погодные “окна”».



Спрос все более сдержанный

По информации Ассоциации дилеров сельскохозяйственной техники «АСХОД», по итогам прошлого года в стоимостном выражении российские сельхозпредприятия снизили закупку отечественной техники примерно на 20-22%, импортной — на треть. «В целом спад составил около 25%, — оценивает председатель правления организации Александр Алтынов. — А если считать с 2023-го, то падение и вовсе превысило 40%, что уже выглядит как некое дно рынка, ниже которого падать еще можно, но уже сложнее и страшнее».



Согласно данным консалтинговой компании SBS, отечественный рынок сельхозтехники в прошлом году сократился на 26-27%, а ее производство — на 21%. Наиболее болезненное падение наблюдалось в сегментах зерноуборочных комбайнов и тракторов. «А это самые яркие “лакмусовые бумажки”, характеризующие положение дел в отрасли», — подчеркивает партнер SBS Дмитрий Бабанский. Коэффициент обновления сельхозтехники в России за последние годы также демонстрирует снижение. В 2024 году он составлял примерно 4%, а по итогам 2025-го — 3,5%.



В то же время ранее ассоциация «Росспецмаш» сообщала, что темпы падения рынка сельхозтехники во второй половине прошлого года несколько сократились. Так, если в первом квартале отмечался спад почти на 33%, то за девять месяцев — на 26,5%. Спрос поддерживался появлением более привлекательных лизинговых программ и необходимостью обновления парка, поясняла тогда организация. «Перелом негативных трендов — это не значит, что все стало хорошо, это значит, что перестало ухудшаться», — комментирует ситуацию Алтынов.







В начале 2026 года сокращение закупок сельхозтехники все же продолжилось. В январе российской техники на внутренний рынок было отгружено на сумму 5,2 млрд руб. с НДС, экспортировано — на 0,9 млрд руб. без НДС, информировал «Росспецмаш». Годом ранее за этот же месяц цифры составили 9 млрд и 1,2 млрд руб. соответственно. Сокращение, по данным организации, произошло по всем позициям. Наиболее существенно в январе этого года уменьшились продажи пресс-подборщиков — на 85,5%, машин для внесения удобрений — на 84,6%, опрыскивателей — на 84,1%, зерноочистительных машин — на 77,1%. Наименьшим было снижение закупок в сегменте зерноуборочных комбайнов — на 20,2%.



По оценке «АСХОД», соотношение в российских хозяйствах отечественной и зарубежной техники сложилось примерно в пропорции 60:40 в пользу первой и колеблется в пределах 10% в одну или другую сторону уже много лет. «Природа этого баланса имеет четкое обоснование — наличие местного предложения, — объясняет Алтынов. — Исходя из того, что рынок по большому счету так и не увидел массово новых моделей, которые и ранее не производились (например, цельнорамных тракторов мощностью 300-350 л. с., самоходных свеклоуборочных комбайнов и погрузчиков, широкозахватных сеялок для технических культур), то и баланс остается практически неизменным. Он и останется таким пока мы не получим принципиально новые для рынка машины российской разработки».



Компания «Тамбовские фермы» закупает технику в соответствии с планом инвестиционной программы. Каждый год приобретаются трактора и комбайны, прицепная техника в основном зарубежного производства, рассказывает гендиректор предприятия Игорь Поляков. «Конечно, она дорогая, к тому же есть сложности с обслуживанием и доставкой, но она нас устраивает по качеству, — делится он. — Мы пытаемся продлить сроки эксплуатации машин, но это возможно только за счет отличного сервиса, который, к сожалению, тоже страдает под гнетом санкций и ограничений». В компании постоянно пробуют и российскую технику — трактора и прицепное оборудование, оросительные системы, но все время вынуждены возвращаться к импорту. Отечественным производителям еще есть над чем работать, считает руководитель.



Системный кризис не за горами Александра Алтынова из ассоциации «АСХОД» особенно настораживает то, что больше всего снизились закупки в сегменте самоходной техники, парк которой и так находится не в лучшей форме. Обновление его, по данным организации, составляет примерно треть от целевых уровней, а значит, идет мощное накопление дефицита и старение машин. При этом техника стареет не только физически, но и морально, то есть перестает соответствовать задачам и ожиданиям, что тоже не добавляет оптимизма. По мнению эксперта, падение спроса нужно рассматривать уже не как циклическое снижение — когда рынок то растет, то падает, колеблясь вокруг некой точки баланса, что является нормой, — а как признак системного кризиса, выход из которого будет тем более сложным, чем дольше отрасль находится в пике.

Производитель почвообрабатывающей техники «Грязинский культиваторный завод» (в ассортименте не только культиваторы, но и плуги, бороны, глубокорыхлители) так же, как и рынок в среднем, показал отрицательную динамику продаж сельхозтехники в 2025 году — выручка компании снизилась на 20%, объемы производства — на 40%. Последнее было осознанным и управляемым, утверждает гендиректор ГКЗ Александр Исаков. «Мы ставили перед собой цель уменьшить складские остатки и не допустить перепроизводства, и эта цель была выполнена», — констатирует он. По словам руководителя, чем больше рыночная доля компании по конкретным продуктам, тем сложнее игнорировать отрицательные тенденции в отрасли, как, например, в сегменте оборотных плугов. Там же, где процент завода в общем объеме продаж по России небольшой, например в категории глубокорыхлителей, спад отгрузок оказался незаметным. «В целом мы наблюдаем стабильно низкий уровень спроса на сельхозтехнику с середины 2024 года», — отмечает Исаков. Завод начиная с 2022 года активно занимается модернизацией производства: внедряет роботизированные, автоматизированные и цифровизированные линии, что позволило существенно повысить качество выпускаемой продукции, и получить возможность масштабирования бизнеса.



«Краснокамский ремонтно-механический завод» в 2025 году снизил объемы производства кормозаготовительной сельхозтехники на 9,4%, хотя в целом отрасль просела примерно на 20%. Директор предприятия Дмитрий Теплов, ссылаясь на данные «Росспецмаша», добавляет, что по итогам прошлого года продажи в сегменте пресс-подборщиков сократились на 36,7% — это самое значительное падение среди основных видов сельхозтехники, а фронтальных погрузчиков — на 30%. Динамика объемов реализации КРМЗ по данным видам продукции в целом соответствуют той, что наблюдается на рынке. Тем не менее заводу удалось избежать критического падения продаж за счет адаптации линейки кормозаготовительных машин под потребности КФХ, новых услуг для аграриев и расширения экспорта кормозаготовительной техники в Казахстан.



Сдерживающие факторы

Главная причина снижения спроса на сельхозтехнику — высокая ключевая ставка, которая не позволяет аграриям брать кредиты на обновление парка, считает Теплов. «Универсальные пресс-подборщики от КРМЗ покупают и животноводы, и растениеводы, а у последних в 2025 году из-за плохих цен на зерно и высоких экспортных пошлин сильно упала рентабельность», — знает он. В целом в российском АПК после периода активного обновления парка техники в 2022—2023 годах начиная с 2024-го наступила инвестиционная пауза. Аграрии сместили фокус с капиталоемких проектов на сохранение операционной устойчивости. В таких условиях закономерно сильнее развивается переработка сельхозпродукции, рассуждает руководитель.



Пока ситуация не меняется. Снижение продаж в январе-феврале достигает 80% в сравнении с прошлым годом, утверждает Теплов. Оно усилено уменьшением цен на молоко, а также общей неопределенностью, тревогой аграриев из-за затянувшихся и новых военных конфликтов в мире. «Инвестиции в производство бывают там, где люди уверенно смотрят в будущее, а сейчас с этим трудно», — констатирует он.



Основными драйверами на 2026 год останутся макроэкономические факторы — ключевая ставка и фискальная политика, комментирует Алтынов. Точечные меры отраслевой поддержки будут именно поддержкой, то есть могут удерживать рынок от падения. Текущие же темпы снижения ставки выглядят как косметические меры, которые не оказывают существенного влияния на повышение интереса сельхозпроизводителей к займам средств, в том числе на обновление парка техники. По прогнозу эксперта, до конца текущего года ключевая ставка не вернется на уровни, достаточные для формирования позитивных ожиданий в инвестиционной активности.







Бабанский соглашается: текущих темпов снижения ключевой ставки ЦБ в сложившейся ситуации недостаточно для радикального восстановления отрасли. Кредиты и лизинг все еще недоступны для многих аграриев, особенно для малых и средних предприятий. «Другим критичным фактором является падение рентабельности бизнеса из-за увеличения затрат на производство и негативной ценовой конъюнктуры на основных аграрных рынках», — считает он.



Безусловно, вопрос экономики аграриев, без решения которого роста спроса на сельхозтехнику ждать не приходится, никуда из повестки не ушел, подтверждает Алтынов. Повышение ставок утильсбора тоже сказывается на закупках сельхозтехники отнюдь не позитивно, акцентирует внимание он. «Исходя из того, что ряд машин по определению могут быть только импортными, то это чисто фискальный инструмент, повышающий нагрузку на сельхозпроизводителей», — полагает эксперт.



Фермер из Воронежской области Никита Токмаков в прошлом году не сокращал объем закупок сельхозтехники. «Мы шли по плановому обновлению — такая возможность была, — признается он. — В 2025-м мы приобрели передвижной зерноочистительный комплекс, опрыскиватель и б/у жатку». В 2026-м предприниматель не планирует обновлять технику, так как этот год, по его мнению, будет еще сложнее, чем предыдущий. Факторами, сдерживающими обновление парка техники, фермер называет отсутствие свободных финансовых ресурсов и потенциальные риски, которые могут возникнуть, когда эти ресурсы могут понадобиться.







Гендиректор СХП «Мокрое» (Липецкая область) Ирина Бачурина в числе ограничивающих факторов при обновлении машинно-тракторного парка называет цену и технические характеристики, которые не все российские производители могут обеспечить в необходимом объеме.



В компании «Краснодарзернопродукт» новую технику не покупали ни в текущем, ни в прошлом году — обходятся той, которая была приобретена давно. «Так, уже несколько лет мы ремонтируем те тракторы и комбайны, которые были закуплены ранее, — рассказывает гендиректор предприятия Евгений Сидюков. — Докупали только навесное оборудование — плуги, сеялки, они стачиваются и не подлежат ремонту, и каждые несколько сезонов их нужно менять». Также он добавляет, что предложение тяжелых тракторов на рынке стало в последние годы существенно более ограниченным, чем раньше.



Последняя закупка техники в компании «Родное» (Тульская область) была летом прошлого года, делится заместитель гендиректора предприятия Дмитрий Инютин. Был приобретен комбайн белорусского производства. «Цены на нашу продукцию низкие, а ставки по кредитам высокие, поэтому возможностей вкладываться в обновление парка агромашин у нас нет», — говорит он.



Техники для сева достаточно?

Под текущий сев аграрии не обеспечены техникой в достаточной мере, полагает Александр Алтынов. Из-за нехватки высокопроизводительных машин сельхозпредприятия ведут полевые работы не всегда в оптимальные сроки и с должным качеством. Однако были времена и хуже, напоминает эксперт. Еще 15 лет назад аграрии были оснащены сельхозтехникой гораздо в меньшей степени, чем сейчас.



У специалистов SBS вооруженность российских аграриев основной техникой (тракторами, комбайнами) тоже вызывает большие опасения. Их парк довольно старый и обновляется медленно, подчеркивает Бабанский. Между тем сами сельхозпроизводители в нехватке агромашин не признаются.



В хозяйстве Токмакова с точки зрения количества техники под сев 2026-го достаточно, хотя не вся она обновлена вовремя. «Например, в свое время мы отказались от покупки новых комбайна и сеялки, так как первые сильно подорожали, а по вторым мы не нашли варианта, который бы нас устроил», — рассказывает фермер. Для нужд хозяйства он использует только отечественную технику, кроме одной импортной сеялки. К севу предприниматель планирует приступить 10 апреля.



В СХП «Мокрое» ведется постоянный мониторинг агрегатов для сельхозпроизводства, специалисты компании смотрят на техническое состояние и выработку ресурса машин и принимают решение о целесообразности ремонта или покупки новых агрегатов. В 2025 году компании пришлось частично обновить автопарк, в том числе приобрести погрузчики, автобус для сотрудников, так как ряд единиц уже требовал замены.



План закупок техники на 2026-й в «Мокром» на середину марта находился в работе. «Предварительно видим необходимость в тракторах, машинах для кормозаготовки и транспорте, — рассказывала тогда Бачурина. — Это существенная финансовая нагрузка, но мы осознаем важную роль, которую техника играет в поддержании устойчивости в непростые времена».







В целом сельхозпредприятие к севу текущего года, который начнется в этом году 15 апреля, полностью обеспечено всей необходимой техникой. Всего у компании в наличии более 300 ед. современных сельхозмашин и прицепных агрегатов, среди которых зерноуборочные комбайны, посевные комплексы и опрыскиватели на площадь обработки в 20,4 тыс. га.



«ЭкоНива» уделяет внимание обновлению машинно-тракторного парка. Помимо тракторов, комбайнов, погрузчиков, под конкретные нужды закупаются специализированные машины и агрегаты. К примеру, в этом году акцент планируется сделать на обновлении техники для почвообработки и кормозаготовки. И все же растущие цены, высокие ставки по кредитам вынуждают сокращать объемы закупок, признает представитель холдинга.



«Родное» техникой для сева-2026 полностью обеспечено. Хотя опасения у специалистов предприятия относительно того, насколько существующий парк машин справится с уборочной кампанией, все же есть, делится Инютин.



Поможет ли государство

Правительство России предлагает меры господдержки, повышающие доступность отечественной техники. Среди них — льготные лизинг и кредитование. Кроме того, Минсельхоз и «Росагролизинг» создают сеть машинно-технологических компаний, которые дают возможность брать технику в аренду под конкретные нужды, что гарантирует ее полноценную загрузку и одновременно экономит деньги аграриев.



Поддержка сельхозпроизводителям на закупку техники со стороны государства каждый год оказывается примерно в одних и тех же объемах, в рамках одних и тех же инструментов, обращает внимание Алтынов. «Сами инструменты особо не демонстрируют своей эффективности, кроме поддержки спроса через программы “Росагролизинга”, равно как и суммы в размере дополнительных 1-2 млрд руб. системно не решают вопрос, — отмечает он. — Нужно понимать, что сельское хозяйство — это отрасль с производством в 10 трлн руб., сельхозмашиностроение — в четверть триллиона, а сейчас и меньше. Поддержка, измеряемая в миллиардах и даже в десятках миллиардов, не предопределяет позитивный тренд». По мнению эксперта, сельхозпроизводители на снижении рентабельности потеряли существенно больше — сотни миллиардов. Поэтому решать вопрос необходимо на стороне аграриев. Полезно было бы и менять сами инструменты поддержки, направляя их на повышение прибыли в сельском хозяйстве. «Например, вводить субсидии на топливо, отменять экспортные пошлины», — предлагает Алтынов.



Меры поддержки важны и для аграриев, и для производителей техники, считает Игорь Поляков. «Но в конечном счете последних помещают в тепличную, комфортную среду отсутствия конкуренции, а это минус», — уверен он. По мнению руководителя, государству необходимо от прямой помощи с реализацией отечественной техники переходить к усилению поддержки НИОКР, тогда, возможно, получится добиться качественного равенства с иностранцами.







Из мер поддержки государства по закупке сельхозтехники для предприятия Никиты Токмакова наиболее актуален субсидируемый лизинг. «Если говорить о других мерах, которые могли бы облегчить сельхозпроизводителям закупку техники, то это отмена утильсбора — сейчас он колоссальный, — говорит предприниматель. — Этот обязательный платеж ведет к тому, что зарубежная техника становится неконкурентоспособной перед российской, причем не из-за качества и относительно низкой цены отечественных агромашин, а из-за дороговизны импорта, стоимость которого в том числе складывается с учетом утильсбора». На этом фоне и российские производители повышают стоимость. У них пропадает мотивация не только предлагать конкурентную цену, но и улучшать качество своей продукции. «Конечно, по нам, аграриям, это ударяет», — сетует Токмаков.



Утильсбор на зарубежную сельхозтехнику, производство которой налажено в России и Беларуси, с начала прошлого года вырос в пять раз и ежегодно будет повышаться на 15% до 2030-го. Размер платежа зависит от вида и мощности техники.



Александр Исаков уровень государственной поддержки текущей деятельности сельхозмашиностроителей оценивает как достаточно высокий. Сохранены субсидии на компенсацию скидки конечному клиенту на покупку отечественных орудий, есть возможность получить дешевый кредит на реализацию инвестиционных проектов. Но это не способно изменить общую негативную динамику, полагает он. До тех пор, пока не выправится доходность аграриев, отрасль сельскохозяйственного машиностроения будет пребывать в кризисе, пессимистичен руководитель.



Среди эффективных механизмов господдержки в части обеспечения техникой Ирина Бачурина выделяет возможность приобретения некоторых отечественных машин и агрегатов в субсидируемый лизинг.



«ЭкоНива» свыше 90% техники тоже закупает по программам «Росагролизинга». На данный момент это лучший инструмент поддержки сельхозпроизводителей, подчеркивает представитель группы.



Для стабилизации ситуации со спросом на сельхозтехнику требуются системные меры поддержки, например отмена экспортных пошлин на зерно, субсидии на транспортировку сельхозпродукции, возобновление программы 1269 (компенсация затрат аграриям при гарантированном выкупе продукции) и увеличение финансирования программы 1432, перечисляет Бабанский.



Прежде всего нужно поддержать рентабельность аграриев Вячеслав Харитонов, Эксперт практики по оценке регуляторных рисков Baikal Lobridge Российская система мер поддержки рынка сельхозтехники в 2025—2026 годах проходит через структурную перестройку на фоне глубокого рыночного кризиса. При этом объем программы субсидирования скидок на отечественные агромашины вырос лишь номинально — с 10 млрд руб. в прошлом году до 11 млрд руб. в текущем. Осторожный оптимизм внушает тренд на снижение ключевой ставки (Центробанк прогнозирует среднегодовой уровень в 13,5-14,5% в 2026-м и 8-9% к 2027-му), а также запущенные в 2025 году антикризисные механизмы: льготные ставки «Росагролизинга» (8-12% при рыночных более 20%), частично компенсировавшие обвал спроса, и программа льготного лизинга сельхозтехники ДОМ.РФ на основе инфраструктурных облигаций с объемом до 330 млрд руб. до 2030 года.



Тем не менее, по оценке экспертов Baikal Lobridge, в этом году адресные или точечные меры уже не способны в полной мере компенсировать накопленный ущерб от снижения доступности кредита и общее падение рентабельности в АПК. Кроме того, с учетом текущей бюджетной конъюнктуры наращивание объема прямой государственной поддержки маловероятно. По нашему мнению, целесообразно рассмотреть вариант снижения вывозных пошлин на основные экспортные культуры, а также возобновления поддержки вывоза сельхозтехники через гарантию обратного выкупа. Это будет способствовать общему росту рентабельности в АПК и естественному росту спроса на сельхозтехнику.

«Для производителей сельхозмашин и аграриев сейчас практически единственная мера поддержки — программа субсидирования 1432», — утверждает Теплов. Скидка в ее рамках на прицепную и навесную технику составляет 16,5%. «Программа также стимулирует роботизацию машиностроительных предприятий, и мы здесь в выигрышном положении, ведь в 2025 году КРМЗ запустил на производстве уже второго сварочного робота, — делится руководитель. — Он используется как раз для серийной продукции: пресс-подборщиков и навесных фронтальных погрузчиков».



С другой стороны, в программе 1432 изменились правила, связанные с постановлением правительства, устанавливающим требования к подтверждению производства промышленной продукции на территории России. «Сама процедура подтверждения усложнилась, и даже нам, несмотря на то что мы производим линейку техники KRMZ Innovation c 2003 года, пока непросто разобраться во всех нюансах этого доказательного процесса», — обращает внимание Теплов.



Топ-менеджер добавляет, что действующие меры господдержки в большей степени ориентированы на крупные агрохолдинги и сельхозпредприятия, а не на КФХ. В то же время средние и малые агрохозяйства производят в России до трети всей сельхозпродукции и являются сейчас наиболее неустойчивыми, отмечает он.



Неоптимистичный прогноз

По прогнозу «АСХОД», 2026 год по показателям продаж сельхозтехники повторит сценарий 2025-го — спрос на сельхозтехнику в первом полугодии будет слабым, а в период и после сбора урожая чуть оживится. «Настроение самих сельхозмашиностроителей сейчас скорее сводится к надежде не упасть еще ниже в плане реализации, поэтому технические колебания в каких-то процентах в сторону как увеличения, так и уменьшения спроса могут быть, но это скорее разумная волатильность», — дополняет Алтынов.



Технологическое отставание продолжит нарастать, будет увеличиваться и нагрузка на технику. «Поскольку аграрии прекрасно знают свой бизнес, они “латают прорехи”. Думаю, что на этой инерции мы вполне еще поживем год-другой, прежде чем столкнемся со значимыми проблемами», — предупреждает эксперт.



Если рентабельность хозяйств не улучшится, а ключевая ставка останется высокой, крупные инвестиции в технику и в этом году будут ограниченными, считает Дмитрий Бабанский. «Динамика отгрузки по итогам января — лишнее подтверждение, что аграрии все еще не имеют возможности вкладываться в новую технику», — говорит он. Пока эксперт не ожидает оживления спроса на сельхозтехнику, хотя и допускает такую возможность.



Активизация инвестиционной активности и спроса возможна, когда ключевая ставка опустится ниже 10%, прогнозирует Дмитрий Теплов. А вот в ГКЗ предпосылок на улучшение рыночной ситуации в продажах сельхозтехники в 2026 году не видят, впрочем, как и не наблюдают динамики на ухудшение. «Ситуация стабильно плохая, но и в таких условия можно работать и развивать бизнес», — уверен Исаков.



В целом же прогноз по отгрузкам техники на 2026 год делать рано, отмечает руководитель. «Наш клиент, аграрий, крайне осторожен, не склонен к долгим инвестициям. Такой же позиции придерживаемся и мы: не тратим лишних денег на оборудование или запасы сырья и компонентов, — делится Исаков. — Тут важно выдержать баланс и, если спрос пойдет вверх, то необходимо быть готовыми к быстрому наращиванию темпов производства, чтобы его удовлетворить». В конкурентной борьбе победит тот, кто покажет лучшую гибкость и эффективность работы в кризисное время, подчеркивает он.



Евгений Сидюков надеется, что через какое-то время на российском рынке появятся отечественные предложения техники, которые полностью будут устраивать сельхозпроизводителей. Кроме того, в «Краснодарзернопродукте» ожидают восстановления рентабельности растениеводства. «Без прибыли средств на покупку агромашин не будет», — резюмирует топ-менеджер.

