Прогноз валового сбора зерна в целом также уменьшен Е. Разумный / Ведомости

Аналитический центр «СовЭкон» понизил прогноз урожая пшеницы с 90,3 млн т до 88,9 млн т. Корректировка связана с уменьшением показателя площади сева с 26,4 млн га до 25,8 млн га, сообщает «Агроэксперт». Это будет низшая общая площадь посевов пшеницы с 2014 года, когда агрокультура заняла 25,2 млн га. Снижение обусловлено сокращением посевов яровой пшеницы с 10,5 млн га до 9,9 млн га — самого низкого уровня за последние десятилетия. Площадь посевов озимой пшеницы остается неизменной и составляет 15,9 млн га.



При этом для экспорта важна региональная структура урожая, отмечают аналитики. По прогнозу «СовЭкона», производство на юге увеличится с 31,9 млн т в прошлом году до 37,4 млн т. Это должно улучшить доступность зерна для экспорта в начале сезона и может усилить давление на мировой рынок пшеницы даже при меньшем общем валовом сборе.



Также «СовЭкон» понизил прогноз валового сбора зерна в целом — со 137,4 млн т до 135,2 млн т. В том числе урожай ячменя теперь прогнозируется на уровне 18,8 млн т (ранее — 18,3 млн т), прогноз сбора кукурузы остался прежним — 14,6 млн т.



Институт конъюнктуры аграрного рынка прогнозирует урожай пшеницы на уровне 91,5 млн т, ячменя — 17,7 млн т, кукурузы — 15,5 млн т, однако в конце июня гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько говорил, что после текущей инспекции полей оценки будут скорректированы. Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко накануне говорил «Агроинвестору», что урожай пшеницы в России в этом году может быть ниже ожидаемого, компания понизит свою оценку сбора.



Между тем, как пишет «Коммерсантъ», темп уборки урожая отстает от прошлогоднего на одну-две недели: на 1 июля было обмолочено втрое меньше площадей, чем год назад. Это связано с плохой погодой и ситуацией на рынке топлива — его поставки идут с задержкой, а стоимость выросла на треть.



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