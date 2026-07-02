Мировые цены на пшеницу снижаются

Возможен рост цен на фоне жаркой погоды в Европе Pixabay

В период с 23 июня по 1 июня средние мировые цены на пшеницу снижались под влиянием поступления нового урожая и восстановления судоходства в Ормузском проливе. Информагентства сообщают о проходе судов с минеральными удобрениями через пролив, что снижает риски для сельхозпроизводства, сообщил аналитический центр «Русагротранс». В то же время 30 июня рынок получил поддержку благодаря отчету Минсельхоза США с информацией о рекордно низкой площадью сева пшеницы в стране — 17,3 млн га (минус 1 млн га от сезона-2025/26) и, следовательно, вероятным снижением прогноза урожая этой агрокультуры с текущих 42 млн т.



«Экспортная цена на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой во второй половине июля — августе вновь снизилась, в том числе под влиянием ослабления курса рубля — на $7/т к предыдущей неделе», — сравнили аналитики «Русагротранса». Цены в странах-конкурентах (США, Румынии, Украине, Аргентине) упали от $4 до $11/т. При этом рост был отмечен только по французской пшенице — на $2/т на фоне ухудшения состояния посевов и снижения прогнозов ее производства из-за аномальной жары в стране.



По оценкам «Русагротранса», экспорт пшеницы из России в июне составит 2,3 млн т (1,36 млн т в 2025-м). В июле, первом месяце сезона-2026/27, отгрузки могут быть умеренным из-за сдвига в уборочной кампании к среднегодовым уровням — около 1,9-2,2 млн т (год назад — 1,86 млн т).



По словам гендиректора аналитической компании «ПроЗерно» Владимира Петриченко, экспортные цены на российскую пшеницу сейчас снижаются и составляют $230/т против $232/т неделей ранее, в то время как американская пшеница дорожает (до $246/т), цены на французскую — стабильны и составляют $237/т. Снижение котировок нефти на уровни, которые были до кризиса в странах Персидского залива, негативно отражается на всех товарных рынках, в том числе зерновом и масличном, объясняет эксперт. С другой стороны, в Европе фиксируются температурные рекорды, что должно было привести к росту цен, но пока они, по мнению Петриченко, замерли в ожидании подъема. «Будет он или нет — вопрос, потому что сейчас только начало сезона», — прокомментировал Петриченко «Агроинвестору».



При этом текущие цены на российскую пшеницу также находятся на слишком низких отметках, считает он. Эксперт аргументирует свою позицию тем, что урожай пшеницы в России в сезоне-2026/27 может быть ниже ожидаемого. Так, «ПроЗерно» сейчас снижает свою оценку производства. Реальная ситуация в полях говорит о том, что цены на российскую пшеницу должны быть выше, уверен Петриченко. Также эксперт сообщил, что, по его предварительным оценкам, экспорт пшеницы в июне был на уровне 2,1 млн т, всего зерна — 2,7 млн т, однако эти показатели будут пересмотрены в сторону увеличения — примерно до 2,5 млн т и 3 млн т соответственно. Отгрузки в июле, скорее всего, будут ниже, чем в июне, так как реализовываться будет преимущественно зерно старого урожая из-за задержек в ходе уборочной кампании, а цены не способствуют активизации продаж.



По предварительным оценкам Российского зернового союза (РЗС), Россия в июне отгрузила на экспорт 2,9 млн т основных видов зерна (пшеница, ячмень, кукуруза), что в два раза больше, чем в июне 2025 года. К факторам, влияющим на рост спроса на российское зерно, в июне прибавилась жара в Европе, которая может привести к снижению урожая. Отгрузки пшеницы составили 2,5 млн т, что в 1,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом директор аналитического департамента союза Елена Тюрина сообщила «Интерфаксу». Всего, по предварительной оценке РЗС, по итогам сезона-2025/26 экспорт зерновых составил 54,3 млн т, что на 3,4% больше, чем в прошлом сельхозгоду.



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