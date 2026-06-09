Казахстан вводит ограничения на импорт пшеницы

Ранее Казахстан уже вводил ограничения на ввоз зерна Pixabay

Казахстан ввел полный запрет на импорт пшеницы железнодорожным и автомобильным транспортом, сообщило информагентство «АПК Новости» (на момент выхода этого материала новость на сайте агентства была недоступна). Это решение было принято Межведомственной комиссией (МВК) на прошлой неделе, сказал агентству председатель совета учредителей Союза зернопереработчиков Казахстана Евгений Ган, информацию агентству подтвердили в Зерновом Союзе Казахстана, отметив, что официального протокола по запрету пока нет.



«Первоначально на МВК планировался полный запрет на импорт пшеницы без исключений. Союзу зернопереработчиков Казахстана удалось убедить МВК в импорте пшеницы исключительно железнодорожным транспортом по спискам, которые будет представлять Союз зернопереработчиков (по опыту 2024 года). В это исключение также попадают элеваторы и птицеводческие предприятия, которые будут импортировать пшеницу также по спискам», — сообщил Ган «АПК Новости».



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько также подтвердил «Агроинвестору» информацию о введении ограничений на импорт пшеницы, отметив, что оно не будет распространяться на казахстанских мукомолов и птицеводов. По его мнению, эта мера не окажет значительного влияния на российских сельхозпроизводителей: организационно потоки зерна несколько перестроятся, но на объемах это не должно сильно сказаться. Тем более, они несущественные.



Независимый эксперт аграрного рынка Александр Корбут говорит, что высокие урожаи пшеницы прошлых лет, а также этого года вполне могут обосновать запрет на импорт для поддержки цен местных сельхозпроизводителей. «Но вопрос в том, будет ли ограничение распространяться на страны ЕАЭС, потому что это в определенной степени нарушение межправительственных решений о свободном перемещении товаров, услуг и людей. С другой стороны, Казахстан это уже неоднократно делал», — прокомментировал Корбут «Агроинвестору». По его мнению, ограничения, если они действительно введены, могут негативно отразиться на российских аграриях, поскольку Казахстан — крупный покупатель сибирского зерна, и такое решение, вероятно, приведет к дополнительному падению и так низких цен на него. Впрочем, обращает внимание эксперт, официального документа о запрете или ограничении ввоза пока в открытом доступе нет.



По словам Гана, сокращение спроса на российское зерно должно вызвать в приграничных регионах снижение цены на пшеницу, что, в свою очередь, должно снизить цены на российскую пшеничную муку. «Тогда, по логике вещей, если запрещать импорт пшеницы в нашу страну, то параллельно целесообразно вводить и запрет на импорт муки пшеничной», — считает он. Ган также обращает внимание на то, что урожаи 2024 и 2025 годов были рекордными. «Месяц назад, в начале мая, Зерновой союз Казахстана делал прогноз, что к началу нового сезона Казахстан придет с остатками зерна прошлых лет в объеме 2 млн т, что вполне нормально. Прогноз был сделан с учетом текущего импорта российского зерна. Данный объем не будет оказывать давление на рынок, на цены. Как видим, прогноз Зернового союза не убедил, и было принято решение о запрете импорта пшеницы», — заключил Ган.



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