Минсельхоз видит риски выполнения плана сева

Плановая посевная площадь на этот год — 83,1 млн гектаров

Существуют риски не выполнить план сева на этот год — 83,1 млн га. Об этом министр сельского хозяйства Оксана Лут сказала на итоговом заседании коллегии Минсельхоза. По ее словам, сейчас сокращается разрыв по сравнению с прошлым годом — отставание снизилось с 10 млн га до менее 2 млн га, в целом весенние полевые работы выходят на финальный этап. «Однако, конечно, существуют, продолжают существовать риски. Вы видите, какая погода — в ЦФО, ПФО опять пошли дожди. Поэтому риски выполнения 83 млн га есть. Тем не менее, пока наши регионы не снижают свои прогнозы», — отметила Лут.



В ходе своего доклада министр также сообщила, что в 2025 году сельхозпроизводство выросло на 5% к 2024-му и на 13% — к базовому 2021 году. Главным драйвером было растениеводство, и, несмотря на сложные погодные условия, был получен высокий урожай основных агрокультур, а по отдельным были установлены рекорды. Во многом это обусловлено ростом технологичности аграриев, в результате был собран третий в истории страны урожай зерновых и зернобобовых — 144,6 млн т, в том числе 93,8 млн т пшеницы. Такой объем позволяет обеспечить экспортный потенциал. По итогам этого сезона вывоз зерна составит 60 млн т, в том числе пшеницы — 50 млн т. «Отдельно отмечу рекорд по зернобобовым, урожай которых в прошлом году превысил 8 млн т, доля России в мировом производстве выросла с 6% до 10%, и мы стали крупнейшим производителем зернобобовых среди всех стран-экспортеров», — отметила Лут. Кроме того, был собран рекордный урожай масличных — 35,3 млн т.



Оксана Лут, министр сельского хозяйства



Как вы знаете, мы используем подход с «плавающей» кредитной ставкой, которая изменяется при корректировке ключевой ставки Центрального банка. Учитывая ее постепенное снижение, было принято решение сократить субсидирование для новых льготных кредитов с 70% до 50% ключевой ставки. При этом мы планируем предусмотреть исключения для инвестпроектов по производству критически важных ферментов, препаратов, кормовых и пищевых добавок, сохранив ее на уровне 70%.



В животноводстве также сохраняются стабильные объемы производства, сообщила Лут. По ее словам, в начале 2026-го отмечалась небольшая просадка, но сейчас динамика восстанавливается. «По прошлому году и по текущему году организованный сектор демонстрирует рост во всех основных сегментах. При этом потенциал развития отрасли мы, конечно же, видим в повышении продуктивности животных: так, например, по молоку в 2025 году средний надой на одну корову в сельхозорганизациях увеличился почти на 4,4%», — отметила Лут. Также она рассказала, что по итогам прошлого года добыча водных биоресурсов немного снизилась — на 4%, до 4,7 млн т, что обусловлено в первую очередь природными факторами, но объем вылова покрывает внутренние потребности: в 2025-м самообеспеченность рыбой и рыбной продукцией превысила 120%. Объем производства аквакультуры вырос до 388 тыс. т (плюс 2,1%), за первый квартал текущего года — на 20%. Минсельхоз планирует и дальше развивать это направление, чтобы в рационе россиян было больше рыбы.



Также в прошлом году объем производства продуктов питания позволил полностью обеспечить потребности внутреннего рынка. Так, рост показала практически вся молочная группа. В 2026 отмечается положительная динамика производства сахара (плюс 17,6%), растительных масел (12,1%), сыров (плюс 3%), плодоовощных консервов (плюс 9,5%). Отрасль готова и дальше наращивать объемы производства при соответствующем спросе на экспортных рынках. «Один из важных для нас итогов 2025 года — это значительный рост поставок (на экспорт) продукции с высокой добавленной стоимостью. Сегодня на нее приходится уже практически половина всей поставляемой продукции», — обратила внимание министр. Она также добавила, что в первом квартале этого года объем экспорта продукции АПК вырос на 22,5%, до $16 млрд.



