разделы

реклама

журналы

Минсельхоз видит риски выполнения плана сева

Регионы пока сохраняют прогнозы по его площадям

| Агроинвестор |

Плановая посевная площадь на этот год — 83,1 млн гектаров
Плановая посевная площадь на этот год — 83,1 млн гектаров

Существуют риски не выполнить план сева на этот год  — 83,1 млн га. Об этом министр сельского хозяйства Оксана Лут сказала на итоговом заседании коллегии Минсельхоза. По ее словам, сейчас сокращается разрыв по сравнению с прошлым годом — отставание снизилось с 10 млн га до менее 2 млн га, в целом весенние полевые работы выходят на финальный этап. «Однако, конечно, существуют, продолжают существовать риски. Вы видите, какая погода — в ЦФО, ПФО опять пошли дожди. Поэтому риски выполнения 83 млн га есть. Тем не менее, пока наши регионы не снижают свои прогнозы», — отметила Лут.

В ходе своего доклада министр также сообщила, что в 2025 году сельхозпроизводство выросло на 5% к 2024-му и на 13% — к базовому 2021 году. Главным драйвером было растениеводство, и, несмотря на сложные погодные условия, был получен высокий урожай основных агрокультур, а по отдельным были установлены рекорды. Во многом это обусловлено ростом технологичности аграриев, в результате был собран третий в истории страны урожай зерновых и зернобобовых — 144,6 млн т, в том числе 93,8 млн т пшеницы. Такой объем позволяет обеспечить экспортный потенциал. По итогам этого сезона вывоз зерна составит 60 млн т, в том числе пшеницы — 50 млн т. «Отдельно отмечу рекорд по зернобобовым, урожай которых в прошлом году превысил 8 млн т, доля России в мировом производстве выросла с 6% до 10%, и мы стали крупнейшим производителем зернобобовых среди всех стран-экспортеров», — отметила Лут. Кроме того, был собран рекордный урожай масличных — 35,3 млн т.

ВРЕЗ-ЦИТАТА

Оксана Лут, министр сельского хозяйства 

Как вы знаете, мы используем подход с «плавающей» кредитной ставкой, которая изменяется при корректировке ключевой ставки Центрального банка. Учитывая ее постепенное снижение, было принято решение сократить субсидирование для новых льготных кредитов с 70% до 50% ключевой ставки. При этом мы планируем предусмотреть исключения для инвестпроектов по производству критически важных ферментов, препаратов, кормовых и пищевых добавок, сохранив ее на уровне 70%.

В животноводстве также сохраняются стабильные объемы производства, сообщила Лут. По ее словам, в начале 2026-го отмечалась небольшая просадка, но сейчас динамика восстанавливается. «По прошлому году и по текущему году организованный сектор демонстрирует рост во всех основных сегментах. При этом потенциал развития отрасли мы, конечно же, видим в повышении продуктивности животных: так, например, по молоку в 2025 году средний надой на одну корову в сельхозорганизациях увеличился почти на 4,4%», — отметила Лут. Также она рассказала, что по итогам прошлого года добыча водных биоресурсов немного снизилась — на 4%, до 4,7 млн т, что обусловлено в первую очередь природными факторами, но объем вылова покрывает внутренние потребности: в 2025-м самообеспеченность рыбой и рыбной продукцией превысила 120%. Объем производства аквакультуры вырос до 388 тыс. т (плюс 2,1%), за первый квартал текущего года — на 20%. планирует и дальше развивать это направление, чтобы в рационе россиян было больше рыбы. 

Также в прошлом году объем производства продуктов питания позволил полностью обеспечить потребности внутреннего рынка. Так, рост показала практически вся молочная группа. В 2026 отмечается положительная динамика производства сахара (плюс 17,6%), растительных масел (12,1%), сыров (плюс 3%), плодоовощных консервов (плюс 9,5%). Отрасль готова и дальше наращивать объемы производства при соответствующем спросе на экспортных рынках. «Один из важных для нас итогов 2025 года — это значительный рост поставок (на экспорт) продукции с высокой добавленной стоимостью. Сегодня на нее приходится уже практически половина всей поставляемой продукции», — обратила внимание министр. Она также добавила, что в первом квартале этого года объем экспорта продукции АПК вырос на 22,5%, до $16 млрд.

Больше новостей АПК — в нашем Телеграм-канале и ВК. Подписывайтесь!

Загрузка...

рекомендации

«PRO технику и технологии» №02, март-апрель 2026

Журнал

«PRO технику и технологии» №02, март-апрель 2026
Кормовые добавки как стратегический продукт. Государство готово оказать финансовую поддержку производителям импортозависимых составляющих кормов

«PRO технику и технологии»

Кормовые добавки как стратегический продукт. Государство готово оказать финансовую поддержку производителям импортозависимых составляющих кормов
«Агроинвестор» №04, апрель 2026

Журнал

«Агроинвестор» №04, апрель 2026
Недоступная необходимость.Спрос на сельхозтехнику падает третий сезон подряд

«Агроинвестор»

Недоступная необходимость.Спрос на сельхозтехнику падает третий сезон подряд
Рынок комбикормов вышел на плато. Однако ведущие производители наращивают объемы

«Агроинвестор»

Рынок комбикормов вышел на плато. Однако ведущие производители наращивают объемы