Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»

Агросектор вернулся в плюс. Сельхозпроизводство выросло благодаря хорошему урожаю

В прошлом году рост сельхозпроизводства оказался выше прогнозов: сказался хороший урожай, несмотря на снижение сборов на Юге из-за неблагоприятных погодных условий. При этом в животноводстве динамика замедляется — внутренний спрос ограничен, а экспорт увеличивается недостаточно быстро. Сложные макроэкономические условия, все еще высокая ключевая ставка и снижение рентабельности сдерживают инвестиции, и их быстрого восстановления ждать не стоит

По предварительным данным , производство продукции сельского хозяйства в прошлом году увеличилось на 4,9% в сопоставимых ценах. В 2024-м отрасль показала снижение на 3,3%, в 2023-м — прибавила 0,2%. В том числе производство продукции растениеводства в 2025-м выросло на 9,2% (годом ранее было снижение на 6,2%), животноводства — на 0,1% (+0,5% в 2024-м). Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил 138,76 млн т в весе после доработки, в том числе 90,9 млн т пшеницы, оценило статведомство (предварительные показатели, без учета новых регионов). В 2024-м было собрано 125,9 млн т зерна, включая 82,6 млн т пшеницы. Урожай подсолнечника составил 17 млн т против 16,9 млн т в 2024-м, сои — 8,96 млн т против 7,1 млн т, рапса — 5,6 млн т против 4,7 млн т. Валовой сбор сахарной свеклы снизился с 45,1 млн т в 2024 году до 43,6 млн т, картофеля — вырос с 17,8 млн т до 19,5 млн т, овощей — уменьшился с 13,9 млн т до 13,8 млн т. Урожай плодов и ягод оценивается в 4,3 млн т против 4 млн т годом ранее.

Производство скота и птицы на убой во всех хозяйствах по итогам прошлого года снизилось на 0,2% относительно 2024-го и составило 16,88 млн т в живом весе. В том числе в свиноводстве прирост составил 0,2%, до 6,29 млн т, в птицеводстве — 1,8%, до 7,3 млн т. Производство КРС на убой сократилось на 5,3%, до 1,26 млн т. Валовой надой молока в прошлом году увеличился на 0,5%, до 34,2 млн т, производство яиц — на 4,3%, до 48,6 млрд штук.

Показатели лучше ожиданий

Заметный прирост производства продукции сельского хозяйства в 2025 году был закономерен после 2024-го, когда погодные условия сложились для растениеводов не самым удачным образом, комментирует ведущий аналитик Россельхозбанка Андрей Дальнов. «В целом довольно выраженные колебания этого показателя объясняются в большой степени именно погодными условиями, которые в перс  пективе нескольких месяцев очень мало предсказуемы, — отмечает он. — Если говорить о долгосрочном тренде, то сельское хозяйство стабильно растет в реальном выражении более чем на 2% в год. Поступательная динамика объясняется интенсификацией в растениеводстве, где повышается использование удобрений и энергоемкость. При этом производство в закрытом грунте увеличивается опережающими темпами — здесь рынок сохраняет потенциал роста по овощам, ягодам и цветам».

Прошлогодний результат роста в агросекторе значительно превысил консервативные прогнозы (+2-3%) и стал возможен благодаря хорошему урожаю зерна (около 142 млн т с учетом новых регионов). Также значительно возросли сборы сои, рапса, гороха, ячменя, перечисляет управляющий директор Центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинг» Дмитрий Краснов. Однако такой значимый показатель в растениеводстве может рассматриваться как успех только в случае его конвертации в высокие доходы от реализации, в том числе экспорта, а следовательно — в повышение доходности с гектара для сельхозпроизводителя, обращает внимание он. «Например, рекордные 8 млн т собранных зернобобовых не нужны ни на внешнем, ни на внутренним рынке, а текущая цена и возобновление поставок канадского гороха в Китай не оставляют производителю шанса получить нормальный доход от произведенного объема», — комментирует он.

Ведущий научный сотрудник Центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Денис Терновский, напротив, считает, что темпы роста производства продукции сельского хозяйства оказались близки к ожиданиям, по крайней мере к тем, которые сформировались в середине 2025 года, когда стало ясно, что относительный неурожай зерновых на Юге будет в достаточной степени компенсирован за счет других регионов. «Растениеводство идет к предсказанному аналитиками плато в 150 млн т зерна, но есть вопросы — сможет ли оно пробить его дальше с технологической точки зрения и будет ли это выгодно экономически, с учетом того, что урожаи растут не только в России, и на мировом рынке есть более дешевое зерно», — рассуждает эксперт.

Директор по аналитике Инго Банка Василий Кутьин тоже думает, что показатели о росте производства продукции сельского хозяйства по итогам 2025 года в целом соответствуют оптимистическим прогнозам и ожиданиям. Эти достижения стали возможными благодаря ряду факторов, включая улучшение агротехнологий, поддержку государства и адаптацию к изменяющимся условиям рынка, комментирует он. Однако рост базовых сегментов АПК на данном этапе близок к исчерпанию, продолжает Кутьин. Потребление продуктов питания в стране находится на относительно стабильном уровне, импортозамещение большинства категорий уже произошло, а экспорт хоть постепенно и увеличивается, но подвержен колебаниям из-за сложной геополитической обстановки, поясняет он.


Темпы роста в животноводстве уже закономерно замедляются, говорит Дальнов, отмечая, что это ожидаемый тренд на зрелом рынке, хотя его потенциал еще далеко не достигнут. «Отрасль последовательно поставила в последние два года ряд рекордов потребления на душу населения. Производители мяса достигли уровня в 82-83 кг, производители молочной продукции — примерно 255 л. В прошедшем году особенно отличились производители яиц — потребление и здесь, по нашей оценке, выросло до абсолютного рекорда в 303-305 штук», — добавляет он.

Объем производства продукции животноводства в прошлом году почти не изменился: растущая и опережающая повышение цен себестоимость производства (расходы на корма, электроэнергию/газ, дорогие оборотные и инвестиционные кредиты) ограничивают возможности отрасли в плане повышения выпуска, считает Краснов. В отдельных подотраслях, по его словам, эти тенденции прослеживаются более отчетливо. Так, в 2025 году производство КРС в живом весе сократилось на 3,8%, МРС — упало на 8,4%. В то же время производство свинины и птицы увеличилось на 2,3%. «Увеличение выпуска свинины и птицы — во многом результат завершившегося инвестиционного цикла. Новые или обновленные мощности вводятся крайне фрагментарно даже в этих подотраслях», — отмечает он.

Животноводство, по мнению Терновского, уперлось в потолок внутреннего спроса и на фоне замедления роста доходов сложно ожидать увеличения потребления. «Низкие цены на зерно привели к нулевым ставкам вывозных пошлин, а это значит, что ценовых преимуществ по кормам у отечественных животноводов теперь нет», — добавляет он. Существующую модель роста поддерживает относительно дешевый труд, но дефицит на кадровом рынке показывает, что этот ресурс небезграничен. «Можно даже говорить, что, когда продбезопасность обеспечена, для повышения эффективности экономики в целом следует перераспределять трудовые ресурсы в отрасли с более высокой отдачей», — добавляет Терновский.

Пути смены такой модели известны — повышение капиталоемкости производства с ростом спроса на более квалифицированный и высокооплачиваемый труд либо радикальное улучшение качества продукции, перевод ее в более дорогие сегменты органического или брендированного продовольствия и выход с этой продукцией на внешние рынки, продолжает эксперт. В условиях высоких ставок и общего дефицита капитала второй путь сейчас кажется предпочтительным, но он требует новых компетенций, ставит задачи подготовки не только технологических кадров для отрасли, но и управленческих — тех самых экономистов и маркетологов, обучение которых сокращается, обращает внимание он.

Для агрохолдинга «Степь» прошлый год, как и для других сельхозпроизводителей на юге России, был непростым из-за экстремальных погодных условий: возвратных заморозков весной, аномально высоких температур и засухи. «Эти факторы, разумеется, оказывали негативное влияние на урожайность и, как следствие, на рентабельность, — говорит гендиректор компании Андрей Недужко. — При этом другое флагманское направление деятельности компании — молочное животноводство — показало рекордный рост».

Так, по сравнению со среднемноголетними значениями общий валовой сбор в компании оказался ниже примерно на 15%. Тем не менее агрохолдингу удалось минимизировать потери и сохранить показатели на достойном уровне за счет выбора адаптивных сортов, современных агротехнологий и расширения использования технологии No-till. «По отдельным культурам результаты превысили показатели 2024 года: валовой сбор озимой пшеницы вырос на 6,5%, урожайность кукурузы — более чем на 30%», — сравнивает топ-менеджер. Ключевым достижением компании, по его словам, стало подтверждение статуса лидера в молочном сегменте: «Степь» входит в топ-4 производителей сырого молока в России. Валовой надой по итогам 2025 года увеличился на 21% и достиг рекордных 267 тыс. т. Также компания подтвердила статус лидера по эффективности производства молока: продуктивность фуражных коров на фермах агрохолдинга значительно выше, чем на других фермах в стране.

«Прогресс Агро» в прошлом году удалось сохранить ключевые векторы стратегии развития и выполнить основные плановые показатели. «Мы продолжили курс на диверсификацию бизнеса и наращивание активов. В частности, земельный банк компании увеличился со 134 тыс. га до 175 тыс. га за счет приобретения новых площадей в Краснодарском крае, Тамбовской и Московской областях, а также выхода в новый регион — Волгоградскую область, — рассказывает директор по стратегическому развитию группы компаний Алексей Торбенко. — Важной вехой стало открытие в конце июня 2025 года завода по производству кормов для аквакультуры. Уже в августе состоялась первая промышленная отгрузка в Северную Осетию, а к концу года предприятие вышло на проектную мощность в 300 т продукции в сутки при двухсменном режиме работы».

АПК вышел из фазы «легкого» развития

Ключевая ставка ЦБ, несмотря на снижение до 15,5% в феврале, все равно остается слишком высокой для АПК с учетом текущей рентабельности бизнеса. Кроме создания очевидного препятствия для новых проектов, такой уровень ставки «вымывает» из отрасли до 500-650 млрд руб. в год (кредитный портфель отрасли в 6-6,5 трлн руб. подорожал в среднем на 8-10% годовых), что затрудняет даже обновление текущего парка техники и оборудования, отмечает директор «Яков и партнеры» Алексей Клецко. Дополнительные регуляторные ограничения — квоты на импортные семена, утильсбор на сельхозтехнику, активное внедрение фискально-контрольных систем — снижают текущую рентабельность бизнеса и доходность будущих проектов. Сильный рубль заметно сдерживает рост экспорта в натуральном выражении, говорит он.

В этих условиях закономерно растет количество предложений по продаже агробизнесов и земель. Это усиливает тренд на консолидацию активов в руках вертикально интегрированных холдингов и становится ключевым драйвером рынка M&A. «В текущих условиях разумные сроки окупаемости можно ожидать для brownfield-проектов, специфичных для производственных цепочек конкретных компаний: расшивка “узких мест” производства, дозагрузка переработки, расширение присутствия в соседних этапах цепочки создания стоимости, модернизация недавно купленных активов», — перечисляет Клецко.

В целом, по его словам, АПК вышел из фазы «очевидного и легкого» развития, где рост спроса обеспечивался импортозамещением и улучшением благосостояния населения, а предложения — импортом лучших мировых технологий и оборудования и бесплатными кредитами. «Сейчас развитие экспорта зависит от возможности обеспечить себестоимость и наличие компетенций на мировом уровне, но даже на внутреннем рынке обостряющаяся конкуренция требует активных инвестиций в создание новых корпоративных стратегий, адекватных текущим реалиям, а также в приобретение и развитие операционной экспертизы по всем направлениям (коммерция, закупки, производство), параллельно кодифицируемой в ИИ-инструментах», — считает он.


В растениеводстве погодные условия вносили свои коррективы, продолжает руководитель. В отличие от северных районов Краснодарского края, пострадавших от весенней засухи, в Усть-Лабинском районе — базовом для компании — прошли дожди, что позволило получить достойный урожай озимых: средняя урожайность озимой пшеницы составила 64 ц/га — немного ниже, чем годом ранее (67 ц/га), однако доля продовольственной пшеницы 3-го класса стала рекордной для компании. «Летняя засуха негативно повлияла на яровые культуры, но даже в этих условиях нам удалось повысить урожайность сахарной свеклы на 30% к уровню 2024 года. Это обеспечило сырьем наш сахарный завод, который за сезон переработал 743,5 тыс. т свеклы и выпустил более 102 тыс. т сахара-песка, а также 38 тыс. т гранулированного жома и свыше 40 тыс. т мелассы», — делится Торбенко.

Для прошлый год завершился ростом основных производственных и финансовых показателей. «Он обеспечен, в первую очередь, реализацией инвестиционной программы, направленной на автоматизацию производства, расширение линейки продукции ТМ Delikaiser в направлении "мясопереработка", наращиванию объемов по введенному в 2024 году новому заводу по производству мясных снеков, запуском производства новых продуктов (блины, чебуреки), расширением линейки кормов для животных, — перечисляет гендиректор компании Марина Маркина. — С учетом определенного влияния рыночных факторов, общий результат соответствует ожиданиям».

Компания «Башкир-агроинвест», одно из крупнейших сельхозпредприятий Республики Башкортостан, в прошлом году увеличила основные производственные показатели производства. Например, урожай пшеницы вырос почти на 10%, до 137,5 тыс. т, ячменя — на 12%, до 38 тыс. т, сои было собрано в 2,5 раза больше — 40 тыс. т, приводит данные пресс-служба компании. Также хозяйства группы получили высокий урожай сахарной свеклы — около 1 млн, на уровне рекордного 2024 года. Основные производственные планы были выполнены.

Деловая активность выросла

Банк России в февральском выпуске доклада «Региональная экономика» отметил, что в прошлом году в целом по экономике индикатор бизнес-климата регулятора снизился по сравнению с максимальными значениями предыдущих двух лет. Близкие к максимальным значениям темпы роста деловой активности сохранились только в сельском хозяйстве. Индикатор бизнес-климата в АПК достиг 14 пунктов, в то время как в сфере строительства он был нулевым, в сфере услуг — чуть выше 4 пунктов, в сфере транспортировки и хранения — более 2 пунктов. Рост инвестиционной активности бизнеса в 2025 году замедлился почти во всех отраслях, наиболее позитивно динамику инвестиций оценили компании АПК. В числе основных ограничивающих факторов — нехватка собственных средств, неопределенность экономической ситуации в стране и недостаточный спрос на продукцию.

Российские аграрии привыкли работать в полную силу при любых условиях, так что не удивительно, что АПК остается одним из главных драйверов развития экономики, считают в «Башкир-агроинвест». «Поэтому, скорее, согласимся, что в отрасли сохраняется довольно высокая деловая активность. Внедряем передовые технологии, стремимся расширять рынки сбыта, инвестируем в развитие кадрового потенциала. Этим занимаются все компании, которые хотят сохранять конкурентоспособность, — отмечают в компании. — В то же время очень вдумчиво подходим к инвестиционной активности, внимательно смотрим на рентабельность потенциальных проектов».

Инвестиционная активность в 2025 году была заметно сдержана высокой ключевой ставкой, из-за чего многие компании откладывали масштабные инвестпроекты, комментирует Недужко. «Перспективы для повышения инвестиционной активности напрямую связаны с ожиданиями снижения стоимости заемных средств. При позитивном сценарии может оживиться реализация технологических и инновационных проектов, особенно в части цифровизации, селекции и повышения эффективности производства», — перечисляет он.


АПК в 2025 году работал в условиях адаптации к новым экономическим параметрам, считает Маркина: компании стали более избирательны в инвестициях, усилили контроль за расходами, сосредоточились на повышении операционной эффективности. «Фундаментально, отрасль остается устойчивой: продовольственный рынок стабилен, экспорт в АПК достиг значимых показателей. Мы видим потенциал повышения инвестиционной активности по мере снижения стоимости заемных средств и роста маржинальности переработки», — говорит она.

Торбенко более осторожен в оценках, чем эксперты ЦБ. «Да, мы видим активность в секторе, но ее драйверы во многом носят инерционный характер или обусловлены необходимостью срочной адаптации к новым реалиям, — поясняет он. — Ключевым сдерживающим фактором для масштабных инвестиций в АПК, безусловно, остается текущий уровень ключевой ставки. При таких ставках реализация долгосрочных проектов становится крайне затруднительной, а порой и невозможной без государственной поддержки». Перспективы повышения инвестиционной активности напрямую зависят от снижения ставки до приемлемых для реального сектора значений и четкой, долгосрочной позиции государства по поддержке сельского хозяйства. Без этих фундаментальных факторов рассчитывать на устойчивый рост инвестиций в отрасли сложно, добавляет он.

Речь не идет об очень высокой инвестиционной активности в АПК как таковой. Почти во всех отраслях экономики России деловая активность замедлилась, просто АПК на их фоне выглядит чуть более позитивно, подчеркивает Краснов. Если смотреть на инвестиции в основной капитал, то, по его оценке, картина становится заметно более неоднородной внутри АПК. «Основной вклад в рост инвестиций формируют животноводство и в ряде периодов пищевая переработка, тогда как в растениеводстве инвестиционная активность сокращается с 2021 года, — отмечает он. — Это особенно контрастирует с неплохими урожаями и может говорить о снижении эффективности производства и сокращающейся доходности сельхозпроизводителей и не закладывает основ для дальнейшего роста». Это подтверждается и тем, что рынок сельхозтехники в последние годы переживает спад, добавляет он: для растениеводческих хозяйств обновление парка — одна из первых статей капитальных вложений, которые проще отложить при росте стоимости финансирования и общей неопределенности.

По данным ассоциации «», отгрузки отечественной сельхозтехники на внутренний рынок в 2025 году составили 155,1 млрд руб. — на 21% меньше, чем в 2024-м. Снижение продаж наблюдалось почти по всей производимой в стране номенклатуре. Так, отгрузки зерноуборочных комбайнов и тракторов сократились на 31%, до 2211 и 2773 единиц соответственно, плугов — на 2%, до 2283 штук, сеялок — на 5%, до 3224 единиц. Исключением стали машины для внесения удобрений — их продажи увеличились на 44%, до 384 единиц.

Просто для поддержания парка сельхозтехники в работоспособном состоянии его нужно ежегодно обновлять на 10%: выводить на поля порядка 40 тыс. новых тракторов и 12 тыс. новых комбайнов в год, напоминает эксперт Института экономики роста имени П. А. Столыпина Олег Николаев. «Это мы еще не говорим о расширении парка, потому что он дефицитный. Для поддержания темпов роста техники нужно больше», — подчеркивает он. При этом существующие программы поддержки приобретения сельхозтехники Николаев считает недостаточными. Если проблему не решить сейчас, то через несколько лет она аукнется очень сильно, и тогда не поможет даже оборотное финансирование на другие цели, предупреждает он. На проблему системного дефицита сельхозтехники, который ставит под угрозу своевременное проведение сезонных полевых работ и ведет к прямым потерям урожаев, обращает внимание и Кутьин.

Первый заместитель гендиректора, директор центра продаж, маркетинга и сервиса компании «» Алексей Швейцов в ходе конференции «Где маржа — 2026» отметил, что сейчас в стране более 50% техники выработало свой ресурс и находится за пределами срока эксплуатации. Предельная нагрузка на технику — около 300 га на машину, в России она превышает 600 га, соответственно, парк нужно фактически удваивать, чтобы не нести потери при увеличении сроков проведения полевых работ, сказал он.

Также важно не путать годовые пики валового сбора с темпами роста инвестиций, продолжает Краснов. Высокие урожаи последних лет, в том числе 2025 года, во многом определяются благоприятной погодой и сезонными факторами в разных регионах. «Эффект капитальных вложений проявляется с лагом и чаще отражается в долгосрочной устойчивости и эффективности производства», — обращает внимание эксперт.

«Поводов для оптимизма мало»

Вряд ли прошлый год можно охарактеризовать как «успешный» для АПК. Россия впервые за последние пять лет стала нетто-импортером продуктов питания. Рентабельность большинства ключевых отраслей низкая, зачастую даже меньше размера ключевой ставки. На фоне неблагоприятной конъюнктуры отмечался достаточно массовый уход игроков с рынка, соответственно, это негативно сказывается на состоянии конкуренции в отрасли. Многие, в том числе крупные игроки, сообщали о решении отложить инвестиционные проекты. Также наблюдалось сокращение объемов кредитования и существенный рост просроченной задолженности у фермеров. Так что поводов для оптимизма мало.


По консенсус-прогнозу экспертов ЦБ, в ближайшие годы нас ждет продолжение роста реальной заработной платы на 2-3% в год. Это может говорить о стабильном увеличении спроса на внутреннем рынке, даже если численность населения останется константой, рассуждает Дальнов. «Если взять за основу оценки разброс потребления в зависимости от уровня доходов, то можно утверждать, что наиболее высоким инвестиционным потенциалом обладают проекты, направленные на производство или развитие инфраструктуры поставок рыбы, фруктов и ягод, овощей, молочных продуктов и мяса», — перечисляет он. По этому же показателю (потребление в зависимости от дохода) наименее привлекательны проекты, связанные с производством хлебной продукции. «Рынок в целом насыщен. Но здесь могут быть яркие исключения в отдельных регионах или сегментах, — допускает эксперт. — Например, на данный момент много хорошего сказано специалистами в области питания о ржаном хлебе, который по каким-то причинам в последние годы оказался недооценен рынком, и здесь может формироваться хороший потенциал для относительно небольших локальных проектов».

Если говорить о внешних рынках, то в странах Африки и Азии с каждым годом заметно повышается численность населения и его покупательная способность, продолжает Дальнов. Это говорит о том, что зарубежные рынки растут, на них появляются новые ниши, требуется больше как базовой продукции, так и продукции с добавленной стоимостью. «Это можно интерпретировать как довольно четкий сигнал к экстенсивному расширению растениеводства открытого грунта в среднесрочной и долгосрочной перспективе», — считает эксперт.

Сохранение высоких темпов деловой активности в отрасли в условиях ограничений демонстрирует, что она стала системно значимой и устойчивой, оценивает гендиректор ассоциации «Национальное объединение внутренних аудиторов и контролеров» (НОВАК), член Общественного совета Минфина Анастасия Русакова. По ее словам, это признак взросления рынка и смещения акцента с операционного рычага на управленческий. «В этой связи предприятиям отрасли предстоит смена парадигмы управления. Для дальнейшего роста необходимо пересмотреть модель управления с точки зрения повышения качества управления и зрелости бизнес-моделей. Драйверами развития могут стать внедрение риск-ориентированного внутреннего контроля и системы управления рисками, — говорит она. — Для решения стоящих перед АПК вызовов следует усилить управление рисками в области операционной эффективности. Сегодня каждый процент потерь или неэффективности в операционном цикле отражается на финансовой устойчивости предприятия».

Вызовы те же

По мнению Краснова, в 2026 году основными вызовами для АПК останутся как климатические, внешние риски, неблагоприятная ценовая конъюнктура по ключевым базовым позициям производства и экспорта, так и общеэкономические проблемы и ужесточение регулирования. «Если смотреть на внешнюю конъюнктуру, то в этом году для российского АПК базовый риск ценовой, — комментирует он. — По зерновым на мировом рынке формируется комфортный уровень предложения и рост запасов. ФАО прямо указывает повышение отношения мировых запасов к потреблению до 31,8% (максимум с 2001 года), что ограничивает потенциал роста цен и давит на экспортную маржу. В целом в 2026 году цены на сырьевые товары, скорее всего, продолжат снижаться».

Что касается общеэкономических ограничений, то АПК продолжит испытывать дефицит квалифицированных кадров. Также останутся актуальными проблемы высокой стоимости капитала и сложности с импортом комплектующих. «Это и дальше будет сдерживать рост инвестиций в отрасль», — говорит эксперт. Одновременно с этим вводятся новые правила: обязательная цифровая регистрация племенного скота, маркировка ветеринарных препаратов, нормативы для кормов — с 2027 года без выполнения этих норм доступ предприятия к господдержке может быть ограничен, предупреждает он.


Дальнов говорит, что перед растениеводами в этом году стоят обычные вызовы, связанные с погодными условиями. «Диверсификация производства по регионам и видам продукции кажется в этой связи разумной стратегией, — думает он. — Наши растениеводы разнообразят ассортимент за счет наращивания производства риса и зернобобовых культур, но, возможно, имеет смысл экспериментировать больше». Для многих участников рынка мяса в прошлом году стало сюрпризом возвращение импорта как одного из факторов формирования цены сырья в мясопереработке, продолжает он: Китай, несмотря на отмену беспошлинной квоты на ввоз бройлера, поставил более 100 тыс. т куриного филе. В этом году рост поставок может продолжиться, предупреждает Дальнов: Китай интенсивно наращивает и производство, и экспорт курицы на мировые рынки. «На внутреннем рынке Китая филе не пользуется спросом, поэтому китайские поставщики готовы давать большую скидку к цене на нашем рынке при сохранении текущего низкого курса доллара, — поясняет эксперт. — С учетом положительной ожидаемой динамики российского производства как свинины, так и птицы рост импорта представляется дестабилизирующим фактором для рынка мяса в целом».

Большим вызовом последних двух сезонов стала сниженная маржинальность производства зерновых — с 85% в сезоне 2020/21 до 8% в 2024/25. Это привело к сокращению доли зерновых в структуре посевов, и прогнозируется ее дальнейшее уменьшение в пользу масличных и нишевых культур, обращает внимание исполнительный директор практики АПК компании «Технологии Доверия» Илья Строкин. «Мы также наблюдаем деинтенсификацию агротехнологий возделывания зерновых в связи с экономией аграриев на СЗР, удобрениях, агротехнологических операциях, что ведет к ослаблению устойчивости к негативным (опасным) природным явлениям, сокращению урожайности и дальнейшему падению рентабельности, — предупреждает эксперт. — Дальнейшее уменьшение инвестиционной привлекательности зерновых и последующее сокращение площади их сева может привести к сокращению экспорта и потере Россией лидирующих позиций на мировом рынке». Одним из факторов снижения привлекательности выращивания зерновых Строкин называет вывозную таможенную пошлину. «Вызов в новом сезоне при довольно консервативных прогнозах на рост мировых цен на зерновые — поддержать маржинальность растениеводов. Видимо, требуется либо трансформировать регулирование через пошлину, либо обеспечить аграриев господдержкой», — добавляет он.  


По мнению Андрея Недужко, ключевым вызовом 2025 года стали экстремальные погодные условия, которые второй год подряд оказывали серьезное влияние на сектор растениеводства и садоводства на юге России. Кроме того, отрасль работает в сложной макроэкономической ситуации: высокая ключевая ставка ограничивает инвестиционную активность, себестоимость производства растет темпами, опережающими инфляцию. Также существенное влияние оказывают некоторые регуляторные изменения, например пересмотр подходов к субсидии на литр товарного молока для крупных производителей молока. Есть и системные проблемы, которые существуют не первый год, например дефицит кадров, перечисляет топ-менеджер. «Можно предположить, что в 2026 году значительная часть долгосрочных факторов продолжат влиять на рынок, сохранится кадровый дефицит, — говорит он. — Мы рассчитываем на снижение ключевой ставки, что может оживить отрасль и дать новые инвестиционные импульсы».

Главным вызовом для аграриев юга России остается изменение климата, вторит ему Алексей Торбенко. «Засуха стала новой реальностью для Краснодарского края и соседних регионов, и мы системно адаптируемся к этим условиям. Стратегия “Прогресс Агро” по борьбе с климатическими рисками включает несколько направлений. Во-первых, это масштабные инвестиции во влагосберегающие технологии — за последние годы мы направили на закупку спецтехники более 550 млн руб. Во-вторых, ставка на собственную селекцию: в 2025 году специалисты нашего НПО “Семеноводство Кубани” зарегистрировали новые засухоустойчивые гибриды кукурузы и подсолнечника. Третий вектор — цифровизация: в прошлом году мы развернули на наших полях сеть портативных метеостанций, данные с которых обрабатывает искусственный интеллект, помогая агрономам определять оптимальные окна для полевых работ», — рассказывает руководитель.

Второй серьезный вызов — кадровый дефицит, который компания также частично нивелирует за счет цифровизации. Внедрение экосистемы «История поля» снизило нагрузку на агрономов, а использование ИИ для контроля кормовых столов на фермах и автопилотов на технике позволило сократить издержки в среднем на 5%. Параллельно продолжается активная работа с вузами, где компания реализует программы оплачиваемых стажировок и практик и совместные проекты для подготовки молодых кадров.

«Эпоха простых решений прошла»

Мы убеждены, что будущее АПК Краснодарского края и нашего холдинга не в экстенсивном росте, а в умной интенсификации. Эпоха простых решений прошла. Главной точкой роста становится создание максимальной добавленной стоимости. Мы видим устойчивый тренд: структура российского агроэкспорта трансформируется, доля сырья падает, уступая место готовой продукции. Именно продукт переработки генерирует основную маржу. Поэтому глубокая переработка — это наш главный стратегический вектор.

Второе перспективное направление — это «зеленая» повестка. Развитие органического земледелия и внедрение технологий, соответствующих международным экологическим стандартам, открывает нам доступ к премиальным экспортным рынкам. Третий важный вектор — логистика и хранение. Мы видим потребность в современных хабах для перевалки, качественного хранения и фасовки продукции, которые позволят оптимизировать цепочки поставок. В долгосрочной перспективе мы делаем ставку на три слагаемых успеха: технологии, создание сильных брендов и уход в глубокую переработку сырья.


«Наконец, критическим фактором для развития всего сектора остается высокая ключевая ставка ЦБ. Текущий уровень стоимости денег существенно ограничивает возможности для эффективной инвестиционной политики. Мы рассчитываем, что государство и регулятор займут четкую позицию по ее снижению, так как без доступного финансирования реализация долгосрочных проектов в АПК затруднительна», — подчеркивает Торбенко.

Главные сложности 2025 года были связаны с двумя факторами: кадровым рынком и стоимостью заемного капитала, соглашается Марина Маркина. «Для решения первого вопроса мы сосредоточились на повышении производительности труда и автоматизации процессов, существенно расширили взаимодействие с ССУЗами и ВУЗами, наладили работу со студотрядами, — комментирует она. — Высокая стоимость заемных средств потребовала более тщательного подхода к финансовому планированию, что позволило реализовать всю запланированную инвестиционную программу».

Планы на год

В этом году сложные макроэкономические условия сохранятся, а снижение ключевой ставки на фоне сильных инфляционных импульсов будет плавным, считает Василий Кутьин. «При оптимистическом прогнозе мы можем увидеть ключевую ставку в коридоре 12-13% только к концу года, — считает он. — Это существенно затруднит возможности инвестиций в АПК, поскольку текущая рентабельность сельхозпроизводства все еще низкая». По его словам, 2026 год для АПК может стать фазой сосредоточения и накопления ресурсов, укрупнения хозяйств за счет слияния и поглощения, а также выработки механизмов повышения эффективности. «Тем не менее с высокой долей вероятности можно прогнозировать, что темпы роста сектора сохранятся на прежнем уровне. Согласно прогнозу Минэкономразвития, в 2026 году производство продукции АПК увеличится на 3,9%», — добавляет он.

Дмитрий Краснов говорит, что точками роста АПК видятся наращивание производства базовой продукции растениеводства, высокотехнологичные сегменты и экспорт продукции с добавленной стоимостью. При этом стабильно высокие валовые сборы зерна (прогноз 135-140 млн т) создают экспортный потенциал, реализация которого остается в зоне серьезных рисков из-за снижения рентабельности производства, низкой ценовой конъюнктуры и потери конкурентоспособности на фоне растущего мирового предложения. «Значительным резервом являются неиспользуемые пашни (около 44 млн га по стране в долгосрочной перспективе) и импортозамещающие агротехнологии (семена, СЗР) — они открывают возможности для расширения производства. Однако 2026 год, скорее всего, не приблизит нас к реализации этого потенциала, — считает он. — В базовом сценарии на этот год аграрии продолжат экономить и воздерживаться от инвестиций, которые не подкреплены возможностями внешнего и внутреннего потребления».

в 2026—2027 годах планирует планомерное увеличение объемов производства свинины за счет строительства и ввода в эксплуатацию к концу 2026-го двух очередей свиноводческих комплексов. До конца 2027 года будут введены еще четыре очереди. «Параллельно развиваем принципиально новое направление — производство готовых продуктов, наш проект "Большая кухня" с заводом замороженных полуфабрикатов и новым заводом хлебобулочной продукции и пиццы, — делится Маркина. — Также развиваем инфраструктурные проекты: строительство мощностей по подработке, хранению и перевалке зерна в селе Гагино Нижегородской области на 60 тыс. т». Общий объем инвестиций в этом году запланирован на уровне 26 млрд руб., в 2025-м было более 15 млрд руб., добавляет она.


Агрохолдинг «Степь» в 2026 году сохраняет фокус на повышении эффективности и продуктивности. Существенных изменений в структуре севооборота или сокращения площадей не планируется. Рост производства предполагается обеспечивать за счет внедрения цифровых решений, развития собственной селекции, использования устойчивых к засухе сортов и дальнейшего масштабирования современных агротехнологий, рассказывает Недужко. «Компания уже давно развивает свою стратегию импортозамещения. В этом году фокус будет направлен на развитие семеноводческого дивизиона. Это в первую очередь развитие селекции импортозависимых сортов зернобобовых культур, таких как нут, горох, а также создание новых высокопродуктивных сортов и гибридов пшеницы, — делится он. — Речь идет об обеспечении внутренних нужд компании и коммерциализации этого направления деятельности компании. В перспективе двух лет мощность селекционного дивизиона должна достигнуть 50 тыс. т по зерновым и бобовым культурам». Также существенный потенциал сохраняется в молочном сегменте. Динамика вложений будет во многом зависеть от макроэкономической ситуации и уровня процентных ставок, уточняет Недужко.

«Башкир-агроинвест» в этом году планирует сохранение и расширение производства, прежде всего в рамках уже реализуемых проектов. «Приоритетам для нас остается поступательная цифровая и технологическая трансформация, а также исследования в области селекции, — поясняет пресс-служба компании. — Продолжим работать над экспортной стратегией и развитием поставок на мировой рынок. Из социальных проектов отметим строительство поселка для наших сотрудников, в этом году будет возведено 100 домов».

«Прогресс Агро» последовательно реализует стратегию перехода от сырьевой модели к производству продукции с высокой добавленной стоимостью. Ключевым событием этого года станет запуск нового мукомольного комплекса в Усть-Лабинске мощностью 450 т в сутки. В совокупности с уже действующей мельницей это позволит компании выйти на показатель 600 т переработки в сутки и стать одним из крупнейших игроков на юге России. «Такой масштаб позволит кратно нарастить выпуск готовой продукции и начать активную экспансию на новые рынки как внутри страны, так и за рубежом», — оценивает Торбенко.

Нужен фокус на критических точках

Внутренний контроль компаний агросектора должен стать риск-ориентированным, считает Анастасия Русакова из ассоциации НОВАК. «Мы рекомендуем фокусироваться на самых критических точках. Во-первых, проанализируйте технологические карты. Подойдите к анализу не формально, а с точки зрения целесообразности: посчитайте агрономическую целесообразность норм высева и внесения удобрений, обязательно проанализируйте причинно-следственные связи прошлых периодов. Во-вторых, внедрите системы контроля расхода топлива, воды и энергии на каждую единицу техники или поливной комплекс. Проведите анализ. Перерасход — это не просто аномалия, а повод провести расследование, — отмечает она. — Также проведите проверку движения техники и транспорта. Минимизируйте простои и холостые пробеги, подготовьте планы на случай вынужденных простоев. Проведите стресс-тест планов и по его итогам скорректируйте планы».


«Кроме того, мы планируем значительное увеличение объемов производства сахара. Рост будет обеспечен расширением посевных площадей под сахарную свеклу в рамках нашего земельного банка, — продолжает он. — В целом мы сохраняем курс на дальнейшее масштабирование и диверсификацию бизнеса. Рассматриваем различные варианты роста: как за счет строительства новых производственных мощностей с нуля, так и через приобретение действующих активов».

Также «Прогресс Агро» продолжает инвестиции в развитие индустриального парка в Усть-Лабинске. В перспективе его запуск станет драйвером диверсификации экономики района, создав новую точку роста с рабочими местами и налоговой базой, уверен Торбенко. «Что касается общей динамики инвестиций компании по сравнению с 2025 годом, то давать прогнозы сейчас сложно. Объем вложений будет напрямую зависеть от движения ключевой ставки ЦБ. Мы будем гибко корректировать нашу инвестпрограмму в зависимости от стоимости заемного капитала», — уточняет он.

