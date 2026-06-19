Финансирование программы развития сельских территорий составило почти 500 млрд рублей

Программа охватывает 13 тысяч населенных пунктов и 20 млн человек Pixabay

Государство с 2020 года направило на финансирование программы «Комплексное развитие сельских территорий» почти 500 млрд руб. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев в ходе рабочей поездки в Саратовскую область. «За прошедший период с учетом текущего года объем средств, выделенных на эту программу, составил почти 500 млрд руб. Преобразования, с учетом текущего года, охватят порядка 13 тыс. населенных пунктов по всей России и положительно скажутся на качестве жизни уже 20 млн человек. Построено и модернизировано больше 6 тыс. объектов инфраструктуры», — сказал вице-премьер (цитата по сайту правительства России).



Патрушев в ходе поездки посетил Балаковский район Саратовской области, где планируется новая жилищная застройка. В рамках госпрограммы там уже смонтированы канализационные сети, выполнены работы по монтажу системы газоснабжения, продолжается строительство внутрипоселковой автомобильной дороги. Это позволит полностью обеспечить 440 участков необходимой инфраструктурой. С начала реализации госпрограммы в Саратовской области ее мероприятия охватили около 250 тыс. сельских жителей.



Директор Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Наталья Шагайда говорит, что, безусловно, программа «Комплексное развитие сельских территорий» важна. «Здорово, что она улучшает жизнь хотя бы в отдельных селах <...>. Проблема в том, что села в России дисперсны, с разной численностью населения, и любых денег будет мало», — прокомментировала она «Агроинвестору». По мнению эксперта, позитивно на жизни сельских территорий отразилось бы принятие гарантированных государством стандартов для разных сел и определенным числом жителей. «Сельские жители должны иметь возможность получить минимальный стандарт по месту жительства. Если в селе живет мало людей — им нужен больший набор услуг, когда доберутся до более крупного села, а для этого нужны дороги. Каждое село должно иметь право на развитие, не только опорное», — считает Шагайда. В то же время, уверена она, жизнь в сельской местности — это в большой мере про образ жизни: чтобы трудиться на селе, человека должно привлекать отсутствие суеты, жизнь в согласии с природой при отсутствии обычных городских благ. В противном случае ему захочется уехать, заключила эксперт.



Госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» была утверждена правительством в 2019 году по поручению президента Владимира Путина. Она направлена на повышение уровня жизни сельских граждан — это почти треть всего населения России (более 37 млн человек), а также привлечение молодых специалистов в села. Первая цель программы — сохранение к 2031 году доли сельского населения на уровне 25% от общей численности (в 2023-м — 25,1%). Вторая — достижение к 2031 году соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств в размере 70% (в 2023-м — 69,7%). Третья цель — повышение к 2031 году доли общей площади благоустроенного сельского жилья до 54% (в 2023-м — 44,3%), сообщается на сайте Минсельхоза. Программа действует до 2030 года.



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