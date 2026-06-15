Отраслевые союзы просят отложить переход на электронный учет перевозок

Минтранс не рассматривает перенос обязательного перехода на электронные документы М. Стулов / Ведомости

Отраслевые союзы производителей продуктов питания обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой отложить переход на электронные перевозочные документы (ЭПД) при транспортировке сельскохозяйственной и агропромышленной продукции с 1 сентября 2026 года на 1 сентября 2028-го, а до этой даты использовать бумажные носители. Соответствующее обращение подписали 11 союзов, в том числе «Союзмолоко», «Союзнапитки», Масложировой и Рыбный союзы, Национальный союз хлебопечения, Национальный союз птицеводов, Ассоциация производителей пива, солода и напитков и др., сообщил «Коммерсантъ». Источник издания в аппарате правительства сообщил, что обращение получено и направлено в Минтранс. В министерстве пояснили, что перенос обязательного перехода на ЭПД не рассматривается, поскольку бизнес мог работать с системой с сентября 2022 года — этот период был направлен на адаптацию процессов.



Авторы обращения указывают, что перевозчики до сих пор сталкиваются со сложностями с подключением к электронному документообороту, полный пакет форм не утвержден, система не интегрирована с программами бухгалтерского и налогового учетов, не может работать в аварийном режиме. В то же время без ЭПД нельзя перевозить грузы, а скоропортящиеся товары особенно чувствительны к изменениям: любой сбой здесь может привести к их порче. По словам руководителя Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина, срыв из-за неготовности системы может привести к дефициту товара в рознице. Он видит риски и для переработчиков, которые могут столкнуться с нарушением графика поставок сырья.



Исполнительный директор Национального союза хлебопечения Рустам Айдиев отмечает, что, сорвав сроки, производители продуктов получают штрафы от ритейлеров. При этом вина грузоперевозчика эту ответственность не снимает. Перебои, по его мнению, могут возникнуть из-за базовых технических проблем — например, нестабильной работы интернета. Эксперт добавляет, что из-за ЭПД бизнес столкнется и с ростом стоимости логистики. В то же время с 1 сентября электронная транспортная накладная станет единственным документом, подтверждающим законность груза. Но проверить ее без интернета будет сложно, и в условиях отсутствия его сквозного покрытия недобросовестные участники рынка смогут перевозить товары без ограничений, опасается председатель Рыбного союза Александр Панин.



Участники заседания, прошедшего в конце марта в Торгово-промышленной палате, отмечали, что срок перехода на обязательное использование электронных перевозочных документов создает серьезные риски для АПК, особенно в период массовой уборки урожая, ранее писал «Агроинвестор». Заместитель председателя ассоциации «Народный фермер» Бабкен Испирян тогда говорил, что необходимости в электронных накладных нет: если бы это помогало самим производителям, их не пришлось бы вводить принудительно. При этом рисков и сложностей от нововведения масса: проблемы с интернетом, отсутствие интеграции с профильными сельскохозяйственными системами, отсутствие аварийного режима работы, риск наложения штрафов, связанный с техническими сбоями, невозможность проведения централизованного обучения и др.



В мае опрошенные «Агроинвестором» участники рынка были на разных стадиях подготовки к работе с ЭТрН. В крупных агрокомпаниях проникновение цифровых технологий значительно выше, чем в компаниях малого и среднего бизнеса, обращал внимание гендиректор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко. В «Степи», по его словам, процессы документооборота уже оцифрованы, вся информация о перевозках аккумулируется в электронном вид. «Можно сделать вывод, что нам трансформировать систему под новые требования по оформлению документов будет проще, чем компаниям, которые не имеют такой цифровой базы», — говорил Недужко. «Агросила» в мае вела подготовку по нескольким направлениям: анализировала бизнес-процессы, сценарии перевозок, готовность ИТ-систем и взаимодействие с перевозчиками и операторами электронного документооборота. СХП «Мокрое» тогда не использовало электронные транспортные накладные, но готовилось к переходу на них. «Тамбовские фермы» используют электронные накладные довольно давно: у одного из клиентов есть такое обязательное требование для сотрудничества, рассказывал гендиректор компании Игорь Поляков. В то же время для группы «Продо» работа с ГИС ЭПД будет новым опытом: ранее для логистических процессов система не применялась. Представитель крупной агрокомпании, попросивший об анонимности, отмечал, что в части коммерческой логистики она технически готова к переходу на ЭТрН, но на практике многое будет зависеть от скорости подключения партнеров, сторонних перевозчиков. «Из них на данный момент к тестированию готовы 17%. Сейчас ЭТрН используется только в пробных отгрузках готовой продукции при ее перемещении между складами компании», — уточнял он.



Больше новостей АПК — в нашем Телеграм-канале и ВК. Подписывайтесь!

