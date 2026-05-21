Агроведомство выступает против принудительного вывода зерна на биржу

Минсельхоз может ввести скидку на экспортную пошлину на зерно для участников биржевых торгов, инициатива уже прорабатывается. Об этом сообщил замминистра сельского хозяйства Максим Боровой на Всероссийском зерновом форуме, пишет «Интерфакс». По его словам, динамика биржевых торгов зерном показывает, что «не все туда идут», хотя это неминуемый процесс. В связи с этим Минсельхоз прорабатывает ряд стимулирующих мер для его активизации.



Один из обсуждаемых вариантов — скидка на пошлину. Сейчас она может быть никому не интересна, поскольку пошлина находится около нулевых отметок, но когда ставка увеличится, скидка должна стать одним из важнейших аргументов для сельхозпроизводителей и экспортеров, чтобы приобретать продукцию на биржевых торгах, отметил Боровой. При этом, по его словам, такая мера поддержки биржевой торговли, как приоритизация железнодорожных перевозок продукции, купленной на бирже, оказалась «не особо востребованной». «Ничего, мы тоже здесь поработаем», — добавил он.



При этом замминистра подчеркнул, что Минсельхоз выступает против принудительного вывода зерна на биржу. «Мы были против этой инициативы, мы говорили о том, что не надо заставлять, надо формировать условия, при которых, наоборот, будет инициатива поддерживаться самими сельскохозяйственными производителями, чтобы они инициативно выходили на биржу», — цитирует его Поле.рф.



По словам Борового, главным барьером для многих аграриев остается не цена, а скорость расчетов. «То есть если я даже вижу индикатор, который является рыночным, я был бы готов пойти на то, чтобы продавать по цене чуть ниже, но при условии, что я получу деньги быстрее», — пояснил замминистра. Следующим этапом работы станет решение вопроса по центральному контрагенту, чтобы расчеты проводились намного быстрее, добавил он.



