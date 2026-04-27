Пошлина на экспорт подсолнечного масла снизится почти в 3,5 раза

В первом квартале отгрузки подсолнечного масла увеличились на 26%

Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России в мае составит 4650 руб./т против 16222,4 руб./т в апреле, сообщает Минсельхоз. Пошлина на вывоз подсолнечного шрота обнулится с текущих 749,6 руб./т. Индикативные цены для расчета пошлин составили $1291,8/т масла ($1270,9/т месяцем ранее) и $196,1/т шрота ($203,8/т).



Пошлины на май были рассчитаны с учетом новых базовых цен, которые правительство установило на прошлой неделе. Так, базовая экспортная цена на подсолнечное масло выросла с 82500 руб. до 90750 руб. за тонну, на подсолнечный шрот — с 15875 руб. до 17463 руб. за тонну. Мера направлена на поддержку предприятий, занимающихся переработкой подсолнечника, а также стимулирование роста производства и экспорта подсолнечного масла. Рост производства и экспорта, в свою очередь, позволит снизить размер ставок вывозных таможенных пошлин на эту продукцию, отмечалось в сообщении кабмина.



За первый квартал этого года, по оценке аналитиков OleoScope, экспорт растительных масел составил 2 млн т — на 19% больше, чем за тот же период прошлого года. В том числе отгрузки подсолнечного масла увеличились на 26%, до 1,36 млн т. Его доля в структуре вывоза масел превысила 68%. Основными покупателями стали Индия (457 тыс. т) и Турция (261 тыс. т). Общий экспорт растительных шротов в январе-марте вырос на 20%, до 1,29 млн т. В том числе поставки за рубеж подсолнечного шрота составили 734 тыс. т — на 1% меньше, чем в первом квартале 2025 года, сравнили аналитики. Основными покупателями были Турция (238 тыс. т) и Беларусь (139 тыс. т).



Минсельхоз США ранее в апрельском обзоре повысил прогнозы экспорта подсолнечного масла из России в сезоне-2025/26 на 200 тыс. т, до 4,2 млн т, подсолнечного шрота — на 150 тыс. т, до 2,3 млн т. Причина корректировок — более высокие объемы производства. Производство подсолнечного масла в России американские аналитики оценивают почти в 6,9 млн т, шрота — в 6,86 млн т (без учета Крыма и новых регионов).



