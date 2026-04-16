АКОРТ: цены на социально значимые продукты снизились на 9,1%

В годовом выражении больше всего подешевели рис и овощи «борщевого набора»

Минимальные цены на социально значимые продовольственные товары в крупных торговых сетях в марте снизились на 9,1% по сравнению с мартом 2025-го, показал мониторинг аналитического центра Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ). В годовом выражении в марте подешевели базовые продукты в 16 из 25 социально значимых категорий. Относительно февраля цены на социально значимые продукты в марте уменьшились на 0,4%.



Значительнее всего год к году снизились цены на рис (-30,9%), белокочанную капусту (-29,8%), картофель (-29,6%), свеклу (-28,6%), сливочное масло (-22,9%), соль (-22,2%), черный байховый чай (-11,4%) и пшеничную муку (-10,5%). Вермишель стала дешевле на 9,7%, сахар-песок — на 8,4%, свинина — на 8,3%, яйца — на 7,1%, подсолнечное масло — на 6,3%, молоко — на 4,3%, говядина — на 2%.



Наценка крупных торговых сетей на социально значимые продукты «первой цены» в марте опустилась до рекордного минимума в 1,6% против 2,2% в феврале и 4,4% в марте прошлого года. В 11 из 25 категорий продукты «первой цены» продавались дешевле закупочной стоимости: морковь (-22,7%), белокочанная капуста (-11,3%), гречневая крупа (-9%), яйца (-4,9%), яблоки (-2,5%), говядина (-2,4%), сахар-песок (-1,9%), рис (-1,8%), подсолнечное масло (-1,7%), свекла (-1,5%) и пшеничная мука (-1,5%), приводит данные АКОРТ.



Ритейлеры удерживают минимальную наценку на продукты первой необходимости и по широкому ряду позиций инвестируют собственные средства в поддержку доступных розничных цен, способствуя сдерживанию инфляции, отметил председатель АКОРТ Станислав Богданов. По его словам, такая стратегия позволяет сглаживать сезонные колебания цен, в том числе на овощи «борщевого набора», и обеспечивает покупателям предсказуемый уровень расходов на повседневные продукты.



На неделе с 7 по 13 апреля цены по сравнению с предыдущей неделей не изменились, следует из обзора Минэкономразвития о текущей ценовой ситуации. Неделей ранее инфляция была на уровне 0,19%. На продовольственные товары темпы роста цен замедлились до 0,03% после 0,17% на предыдущей неделе. В том числе плодоовощная продукция в среднем стала дешевле на 0,15% (неделей ранее был рост цен на 0,18%). Годовая инфляция к 13 апреля, по методике ЦБ, замедлилась до 5,77% с 5,86% неделей ранее. Согласно методике Минэкономразвития, она осталась на уровне 5,86%. В том числе продовольствие, по данным Минэкономразвития, в годовом выражении подорожало на 4,83%.



Между тем, директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева на пресс-конференции в рамках весенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка отметила, что всплеск инфляции из-за войны США и Израиля с Ираном способен привести к повышению цен на продовольствие во всем мире. «Если вскоре не возобновятся поставки удобрений по разумным ценам, то мы можем увидеть давление на цены на продовольствие. И мы все понимаем, насколько тяжело это будет для людей во всех регионах», — приводит ее слова ТАСС. МВФ прогнозирует, что глобальная инфляция по итогам 2026 года достигнет 4,4%. Эта оценка на 0,7 п.п выше прогноза октября 2025 года.



