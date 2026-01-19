Минэкономразвития: потребительская инфляция в 2025 году составила 5,59%

Продовольственная инфляция в 2026 году может составить 4-6% А. Гордеев / Ведомости

Инфляция на потребительском рынке по итогам 2025 года составила 5,59%, говорится в обзоре Минэкономразвития. В помесячном выражении в декабре темпы роста потребительских цен снизились до 0,32%. В секторе продовольственных товаров темпы роста цен уменьшились до 0,43%, в том числе на плодоовощную продукцию — до 1,6%, на остальные продукты питания темпы роста цен практически сохранились на уровне ноября — 0,28%. При этом в декабре Минэкономразвития отмечало снижение темпов удорожания овощей «борщевого набора» и огурцов. Подешевели томаты (минус 6,4% к ноябрю) и бананы (минус 0,4%).



Кроме того, замедлился рост цен на подсолнечное масло (до 0,3% месяц к месяцу), молоко и молочную продукцию (до 0,2%), яйца (0,7%), продолжило дешеветь сливочное масло (минус 0,7%), ускорилось снижение цен на сыр (до минус 0,2%), свинину (минус 1%), сахар (минус 2,2%). Подешевели макаронные и крупяные изделия (минус 0,2%). В сегменте непродовольственных товаров в декабре цены изменились на 0,34% при снижении стоимости бензина. В секторе услуг темпы роста цен уменьшились до 0,15%, говорится в обзоре ведомства.



По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в 2026 году замедлится до 4-5%. Устойчивая инфляция достигнет 4% во втором полугодии 2026-го. В 2027 году и далее годовая инфляция будет находиться на цели.



Относительно умеренная инфляция на продовольственном рынке в 2025 году сформировалась за счет сочетания благоприятных факторов со стороны предложения и сдержанного спроса, говорит директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков. «Существенную роль сыграл хороший урожай ключевых сельскохозяйственных культур, прежде всего овощей открытого грунта, что позволило удерживать цены на плодоовощную продукцию и ряд базовых продуктов на пониженных или стабильных уровнях в течение большей части года», — добавляет он.



Кроме того, по словам Кабакова, дополнительным фактором стало расширение внутреннего производства и более устойчивые цепочки поставок, что снизило чувствительность рынка к логистическим сбоям и колебаниям импорта. В ряде категорий, включая яйца и отдельные продукты животноводства, фиксировалось снижение цен, которое компенсировало рост в других сегментах и в целом удерживало продовольственную инфляцию на уровне, близком к общей инфляции и даже ниже ее в отдельные периоды. Важную роль сыграла и жесткая денежно-кредитная политика, ограничивающая рост потребительского спроса и не позволявшая бизнесу в полном объеме перекладывать издержки в конечные цены.



«В 2026 году условия для продовольственного рынка будут менее благоприятными, и инфляционное давление, вероятно, усилится. Ключевым фактором станет повышение НДС до 22%, эффект от которого будет постепенно закладываться в цены на продукты питания, сырье, ингредиенты, упаковку и логистику, особенно в первой половине года», — прокомментировал Кабаков «Агроинвестору». Также, по его словам, дополнительное влияние окажут рост затрат на перевозки, топливо, хранение и оплату труда, сезонные колебания цен на овощи и фрукты в зимне-весенний период. Существенное значение будет иметь и будущий урожай, а также внешняя ценовая конъюнктура на аграрных рынках и динамика курса рубля. При этом сдерживающим фактором останется ограниченный рост доходов населения и политика Банка России, направленная на удержание инфляции вблизи целевого уровня.



С учетом текущих макроэкономических прогнозов, предполагающих инфляцию в целом по индексу потребительских цен в диапазоне около 4-5% по итогам 2026 года, продовольственная инфляция, по ожиданиям, будет двигаться примерно в тех же пределах и составит порядка 4-6% в годовом выражении. Это означает, что после относительно спокойного 2025 года рост цен на продукты питания ускорится, но останется сопоставимым с общей инфляцией и не станет ее главным источником, если не реализуются дополнительные погодные, внешние или структурные шоки, заключил Кабаков.



