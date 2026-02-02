Мясо птицы и яйцо в эпоху выбора. Как завоевать насытившегося потребителя

ГАП «Ресурс»

Российское птицеводство достигло исторического пика самообеспеченности, но уперлось в невидимый барьер насыщения. Потребление мяса птицы и яйца вышло на плато, а ценовые войны больше не приносят роста, лишь сжигая маржу. По мнению автора этой статьи, в новой реальности будет побеждать не самый крупный производитель, а тот, кто научился создавать ценность, а не просто тонны продукции. Эпоха дефицита сменилась эпохой выбора, и это меняет правила игры для всей отрасли

Успех российского птицеводства за последние 15 лет стал одним из немногих бесспорных экономических чудес в отечественном АПК. Из импортозависимой отрасли сектор превратился в мощнейшую индустрию с вертикально интегрированными холдингами, передовой логистикой и полным самообеспечением. Отечественные производители насытили рынок и победили дефицит. По данным Минсельхоза России, уровень самообеспеченности мясом птицы стабильно превышает 100%, а по яйцу колеблется в диапазоне 97-99%. Объем выпуска мяса птицы увеличился более чем в два раза по сравнению с началом 2010-х годов и превысил 7,36 млн т в живом весе по итогам 2025-го. Яичный сегмент вышел на уровень производства порядка 46-48 млрд шт. в год.



И теперь, достигнув производственного максимума, российские компании оказываются «лицом к лицу» с куда более сложным противником — современным требовательным потребителем, для которого «много» и «доступно» больше не являются ключевыми аргументами. В этой точке любая дополнительная тонна мяса и яйца больше не создает рынок, а лишь перераспределяет его между игроками, обостряя конкуренцию.



Ценовые акции, промо и демпинг перестали стимулировать спрос и начали разрушать экономику производителей. По оценкам отраслевых союзов, средняя рентабельность в массовом сегменте куриного мяса в периоды обострения ценовых войн опускалась до критических 3-5%. Особенно заметно это происходило в последние два года на фоне высокой волатильности цен на корма и энергоносители. В яичном секторе ситуация еще сложнее: доходность в отдельные кварталы приближалась к околонулевым и даже отрицательным значениям. Рынок вступил в фазу «зрелости», где каждый процент роста приходится отвоевывать у конкурента.







Что касается потребления, то, по данным Национального союза птицеводов, по мясу птицы данный показатель в России стабилизировался на уровне 35-36 кг на человека в год, что соответствует показателям развитых стран, но при этом отстает от многих островных государств с ограниченными земельными ресурсами для выращивания разных видов животных. Потребление яйца превысило 300 шт. на человека, что близко к физиологической норме.



Таким образом, дальнейшая экстенсивная гонка за объемами не только бессмысленна, но и губительна для рентабельности. Отрасль стоит на пороге фундаментального перехода от «экономики объема» к «экономике ценности».



От универсального сырья к платформе потребительских решений

Куриное мясо стало жертвой собственного успеха. Оно доступно, привычно и повсеместно. Сегодня курица в восприятии потребителя превратилась в универсальное сырье, различия между брендами минимальны, а решение о покупке чаще всего принимается на основе цены и текущей акции. Проблема заключается не в продукте как таковом, а в устаревшей логике его предложения. Отрасль продолжает продавать килограммы, тогда как потребитель требует «сценарии потребления» и удобных решений. По данным отраслевых исследований, более 60% решений о покупке продуктов питания сейчас привязаны к удобству, скорости приготовления и соответствию образу жизни, а не к базовой пищевой ценности. Потребитель ищет ответ на конкретный запрос: «Как быстро приготовить ужин после работы?», «Чем полезным перекусить на ходу?», «Что безопасное дать ребенку?», «Что купить для праздничного блюда?».



Мировая практика демонстрирует очевидный и проверенный вектор выхода из этого тупика. В США и странах ЕС крупнейшие производители, включая Tyson Foods, сделали стратегическую ставку на глубокую переработку не как на способ утилизации второсортного сырья, а как на инструмент персонализации и создания добавленной стоимости. Бройлер перестал быть просто мясом в лотке и стал готовым, продуманным до мелочей решением: набор для ужина за 15 минут, обезжиренные стрипсы для здорового перекуса, порционные маринованные филе с идеальным весом для фритюрницы или аэрогриля, готовые комплекты для азиатского вока, отварные наггетсы и рулеты для детского питания.







По оценке агентства «Савкина Эксперт Групп», ситуация в России пока далека от оптимальной, так как доля готовых и полуготовых продуктов из птицы в стране катастрофически мала. К примеру, у крупных «продвинутых» холдингов, согласно их собственным презентациям на публичных выступлениях, доля продаж продукции с высокой добавленной стоимостью от общего объема редко превышает 20-30%. А если усреднить показатели лидеров с данными множества средних и мелких региональных птицефабрик, которые практически не занимаются переработкой и продают сырье, среднерыночный показатель по России и вовсе опускается до 10-15%, тогда как в ЕС и США он держится на уровне 40-45%. Стоит обратить внимание также, что основная маржа оседает не у производителей, а в карманах ритейла и фудсервиса, которые дорабатывают сырье под своими торговыми марками.



Примеры компаний, активно развивающих переработку, на отечественном рынке все же есть. Ярким образцом может служить ГК «Черкизово» — крупнейший игрок, который последовательно увеличивает долю продуктов с высокой добавленной стоимостью. В портфеле компании широкий ассортимент готовых и полуготовых изделий под брендами «Петелинка», «Пава-Пава», «Куриное царство», Casademont, «Латифа», «Империя вкуса» и другие: котлеты, наггетсы, шаурма, маринованное филе, колбасы. За последние годы холдинг запустил новые линии по производству функциональных продуктов, например с пониженным содержанием соли, без ГМО, и активно развивает партнерства с агрегаторами доставки еды.







Другой пример — компания «Приосколье», которая тоже выпускает продукцию из мяса птицы. Это и целые тушки бройлерных цыплят, и различные части тушек, и субпродукты, а также замороженные кулинарные изделия из мяса птицы. Но у производителя тоже есть и другие торговые марки: под «аль Сафа» предприятие выпускает продукцию, соответствующую стандартам «Халяль», под «Коко Пулет» — мясо цыплят. «Флай де Ланч» объединяет продукты из диетического куриного мяса в панировке, «Славная марка» — колбасные изделия из птицы, включая копченые, вареные, варено-копченые и полукопченые колбасы, а также сосиски, сардельки и шпикачки.



Тем не менее большинство региональных птицефабрик все-таки традиционно ориентированы на производство сырья, продают основную массу продукции в неразделанном виде. Их бизнес-модель все еще сильно зависит от ценовой конкуренции на рынке сырья.



Будущее же однозначно принадлежит тем, кто вложится не только в новые высокотехнологичные цеха глубокой переработки, но и в компетенции продуктового дизайна, в удобную умную упаковку-инструкцию, в прямые партнерства с агрегаторами доставки еды и в создание собственных сильных брендов готовых решений.



Осознанный премиум в поисках гастролегенды

Индейка является самым парадоксальным сегментом российского птицеводства. По объективным показателям она выигрывает у курицы: содержание белка в мясе выше, имеется благоприятный аминокислотный профиль, а конверсия корма эффективнее. Но по факту эта птица остается нишевым продуктом. Согласно информации Национальной ассоциации производителей индейки, потребление индейки в стране составляет порядка 3 кг на человека в год, что в разы ниже показателей США и стран Европы.



И все же индейка — это осознанный премиум, где ценность формируется не ценником, а смыслами: здоровье как долгосрочная инвестиция, гастрономическое разнообразие, забота о качестве жизни. Успешные зарубежные кейсы показывают, что рост лежит через гастрономическую легитимацию — превращение продукта из диетического в модный, желанный, ассоциирующийся с высокой кухней и современным образом жизни. Ключевая задача для российских производителей — сделать индейку модной и статусной через коллаборации с ресторанами высокой кухни, фуд-блогерами, спортклубами и сервисами для здорового питания. Экспортная стратегия, поддерживаемая Минсельхозом, также должна опираться на сильный внутренний бренд, сформированный через моду и узнаваемость.



Мясо птицы — один из драйверов экспорта По оценке федерального центра «Агроэкспорт», за первые 11 месяцев 2025 года Россия поставила на внешние рынки более 405 тыс. т мяса птицы, что на 11% больше, чем в 2024-м. Экспортная выручка выросла на 17%, до $835 млн. В структуре поставок основная доля приходится на куриное мясо и субпродукты: их отгрузки увеличились на 9%, до 368 тыс. т. Экспорт мяса и субпродуктов индейки вырос на 40%, до 35 тыс. т. Кроме того, за рубеж отправлено 2,3 тыс. т мяса и субпродуктов утки — на 28% больше, чем за 11 месяцев 2024-го. Согласно данным центра, основной импортер российского мяса птицы — Китай, на республику приходится более трети отгрузок, и за январь — ноябрь они выросли на 5%, до 147 тыс. т. Преимущественно в КНР отгружаются лапы, крыло и субпродукты. На втором месте — Саудовская Аравия с объемом 72 тыс. т (+1%), королевство ввозит в основном тушку и филе. Замыкает тройку лидеров Казахстан с 59 тыс. т (+21%).



По мнению руководителя «Агроэкспорта» Ильи Ильюшина, мясо птицы — один из драйверов российского экспорта животноводческой продукции в 2025 году. «С учетом ожидаемого динамичного роста мирового потребления мы оцениваем, что к 2030 году отечественные поставки могут достигнуть 700 тыс. т на сумму $1,5 млрд. Среди направлений, обладающих самым большим потенциалом, — Восточная и Юго-Восточная Азия, Ближний Восток и ближнее зарубежье. Кроме того, активно расширяются отгрузки на Африканский континент: только в 2025 году физический объем поставок увеличился в 2,4 раза. В том числе в семь раз вырос экспорт в Габон, в пять раз — в Гану, в четыре раза — в Бенин, в три раза — в Гвинею», — сообщал ранее он (цитата по сайту «Агроэкспорта»).

Хороший пример успешной трансформации в российском индейководстве — бренд «Индилайт» компании «Дамате». Его стратегия в создании всеобъемлющей экосистемы, доказывающей, что индейка уместна в любой ситуации. Портфель холдинга насчитывает более 600 SKU — от сырого мяса и стейков до колбас, сосисок и готовых изделий. Игрок ведет непрерывный диалог с разными аудиториями, демонстрируя универсальность продукта. Ключевым отличием маркетинговой стратегии группы является коммуникация, построенная на языке заботы и семейных ценностей. Даже в рекламе своей продукции с участием такого харизматичного спортсмена, как Александр Овечкин, акцент сделан не на чемпионских регалиях, а на его роли любящего мужа и отца, выбирающего лучшее для своей семьи. Это тонкий, но мощный сдвиг, который делает бренд ближе и роднее.



«Индилайт» создает единый бесшовный клиентский опыт на всех этапах взаимодействия. Потребитель может узнать о продукте через полезный контент в Telegram-канале, мгновенно добавить его в корзину в маркетплейсе и удобно забрать в ближайшем магазине-партнере. Такой подход формирует лояльность и удобство. В мире, где премиальное мясо часто позиционируется через брутальность и утилитарность, «Индилайт» выбрал другую, экспертно-мотивирующую и дружескую тональность. Бренд ведет себя как наставник или друг, он не просто продает, а вдохновляет, советует, шутит и «очеловечивает» общение. Эта смелость в коммуникации, отход от пафоса в пользу искренности и юмора находит живой отклик у аудитории.







Таким образом, успех в сегменте индейки сейчас заключается не только в производстве качественного мяса, но в комплексном построении бренда, который говорит на языке ценностей потребителя, сопровождает его на всех точках контакта и превращает полезный продукт в желаемый и модный элемент образа жизни. Этот путь, проложенный лидерами рынка, задает новый стандарт для всей отрасли.



Конец товарной анонимности

Рынок куриного яйца наиболее наглядно демонстрирует пределы commodity-модели. Когда продукты неотличимы, единственным инструментом конкуренции становится демпинг, что и наблюдается в данном секторе. Рентабельность многих игроков близка к нулю, но именно на руинах этой модели строится новая реальность — экономика доверия. Ведь формально продукт идеален: доступный, питательный, универсальный, фактически полностью обезличенный. Категории яйца С0 и С1 перестали нести для потребителя какой-либо смысл, а единственным инструментом конкуренции стал ценник.



При этом именно яйцо обладает колоссальным, еще не раскрытым потенциалом для трансформации и роста маржинальности. Потребительский запрос сместился в сторону максимального доверия и прозрачности. После череды пищевых скандалов и информационных волн люди все чаще хотят понимать происхождение продукта, условия содержания несушек, состав кормов, экологичность производства. Ответом на этот запрос становятся прогрессивные бренды, которые продают не просто яйцо, а историю, ценности и гарантии. Прослеживаемость, открытые данные о ферме, QR-коды на упаковке, позволяющие в реальном времени увидеть путь продукта от конкретного птичника до полки магазина, становятся мощным источником добавленной стоимости и дифференциации.







Параллельно развивается тренд на функционализацию. Яйцо, обогащенное омега-3 жирными кислотами, селеном, лютеином, витамином D или йодом, перестает быть базовым ингредиентом и превращается в элемент персонализированного, целевого питания для разных групп населения (спортсмены, пожилые люди, дети, беременные).



Одной из российских компаний, которые вкладывают в «историю» и функциональность яйца, является «Окская птицефабрика». Это крупнейшее птицеводческое предприятие Рязанской области, объединяющее три птицефабрики, племптицерепродуктор, зерновое хозяйство и комбикормовый завод. На комплексе есть четкая система прослеживаемости, которая позволяет знать о яйце и цех его производства, и время, и дату сортировки, и даже имя контролера. На каждом яйце проставляется дата производства и фирменный штамп птицефабрики.



Анализ отраслевых отчетов по потребительскому спросу в Китае и ЕС подтверждает, что премиальный сегмент функциональных, органических и «этических» яиц устойчиво растет с двузначными годовыми темпами (+15-20%), в то время как рынок стандартного столового яйца стагнирует или сокращается. Производители, инвестирующие в технологии прослеживаемости и функциональные свойства, получают значительную премию к цене в 100% и более, тем самым навсегда уходя из губительной ценовой конкуренции.







Выживут не самые крупные, а самые гибкие

С учетом озвученных трендов можно сказать, что птицеводство 2026-2030 годов — это уже отрасль потребительских трендов, эмоций и прямой коммуникации. Высокая производственная эффективность и низкая себестоимость стали лишь базовым допуском к игре. Но для победы в новой реальности этого недостаточно.



По мнению аналитиков «Савкина Эксперт Групп», в ближайшую пятилетку массовый сегмент (курица) будет захвачен компаниями, которые трансформируются из поставщиков сырья в разработчиков и поставщиков готовых потребительских сценариев. Побеждать будут те, кто построит тесные альянсы с ритейлом, общепитом и сервисами доставки, предлагая им не мясо, а готовые бизнес-решения для их клиентов.



Премиальный же сегмент (индейка, специализированное яйцо) достанется тем, кто сумеет построить сильный эмоциональный бренд, основанный на безупречной прозрачности, ценностях здоровья, экологии и подкрепленный гастрономической экспертизой. Доверие станет главной валютой. Ключевым активом будут прямые каналы коммуникации с конечным потребителем и скорость реакции на его меняющиеся запросы.



Таким образом, отрасль стоит перед болезненной, но неизбежной трансформацией. Инвестиции должны смещаться с наращивания объемов в сторону маркетинга, продуктового дизайна, цифровой прослеживаемости и создания новых смыслов. Потому что в эпоху выбора побеждает тот, кого выбирают не по цене, а по любви, доверию и кто сумеет построить сильный эмоциональный бренд, основанный на безупречной прозрачности, ценностях здоровья, экологии и подкрепленный гастрономической экспертизой. Доверие станет главной валютой.



Автор — основатель экспертного аналитического агентства «Савкина Эксперт Групп». Статья написана специально для «Агроинвестора».

