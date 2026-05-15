Самообеспеченность семенами сахарной свеклы превышает 20%

В 2019 году доля отечественных семян сахарной свеклы составляла менее 1%

Сейчас доля отечественных гибридов сахарной свеклы на российском рынке составляет около 21%, в то время как пять лет назад этот показатель был практически на нуле. Об этом рассказал гендиректор «Щелково Агрохим», доктор химических наук, академик РАН Салис Каракотов в ходе пресс-конференции, посвященной 150-летию компании. «Мы прошли огромный путь по созданию ДНК-чипа сахарной свеклы. В нашей стране полногеномный ДНК-чип существует только для одной культуры — сахарной свеклы, он был создан нашей компанией в содружестве с Институтом общей генетики (имени Вавилова) и другими институтами», — добавил он.



Скачкообразный рывок в самообеспеченности отечественными гибридами стал возможен благодаря предиктивной селекции — она значительно ускоряет селекционный процесс. По словам Каракотова, используя этот подход «Щелково Агрохим» вместе с партнерами создали более 40 гибридов сахарной свеклы, и около 15 из них демонстрируют выдающиеся показатели. Их оценили и довольно требовательные регионы с высокой урожайностью, например, Египет: в стране урожайность культуры (с поливом) вдвое превышает российский показатель.



«Там (в Египте) нас очень ждут с семенами и средствами защиты растений. Более того, побывав на нашем заводе по производству семян сахарной свеклы (расположен в Воронежской области, мощность закрывает потребности России почти на 95%), они заинтересовались в создании такого же завода у себя. Чтобы мы не готовые семена поставляли, а выращенный в России семенной материал, а они бы его подрабатывали, делая себе добавленную стоимость», — сказал Каракотов. По его словам, это распространенная общемировая практика, проект будет реализовываться за счет Египта под проектным патронажем «Щелково Агрохим».



Общий уровень самообеспеченности России семенами отечественной селекции по итогам 2025 года приблизился к 70%. Самообеспеченность семенами сахарной свеклы — одной из наиболее импортозависимых агрокультур — в 2025 году выросла в 2,4 раза: с 8% до порядка 19%, в то время как в 2019-м доля отечественных семян сахарной свеклы составляла менее 1%. К 2030 году доля семян отечественной селекции основных сельскохозяйственных культур должна достичь 75%, по сахарной свекле — 50%.



