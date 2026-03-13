На цены импортных семян влияют курс валют, удорожание логистики, премия за бренд Ruseed

В сезоне-2025/26 отечественные семена подсолнечника в среднем стоили 16,8 тыс. руб./п.е., что на 72% ниже, чем цена импортного материала — 28,9 тыс. руб./п.е., следует из обзора аналитического центра RUSEED (есть в распоряжении «Агроинвестора»). Он составлен на основе открытых коммерческих предложений зарубежных и отечественных семеноводческих компаний. Основной рост цен на семена подсолнечника наблюдался в сезоне-2024/25, после чего темпы замедлились. При этом за период с 2022 по 2026 годы импортные семена подорожали значительно быстрее (плюс 41%), чем российские (плюс 18%). Аналитики компании также уточняют, что в 2025-м доля высева семян подсолнечника отечественной селекции достигла почти 59%. Средняя урожайность — 16,6 ц/га. Отмечается снижение показателя на 5% по сравнению с 2024 годом, что связано с неблагоприятными погодными условиями и засухой в южных регионах.



Импортные гибриды кукурузы стоят примерно в 2-2,5 раза дороже отечественных. После резкого роста цен в 2023—2024 годах они незначительно подешевели, в том числе благодаря укреплению рубля. Так, цены выросли с 12,3 тыс. руб. до пика в 17,7 тыс. руб./п.е. в сезоне-2023/2024, а в последующий период наблюдалась умеренная коррекция до 14,6 тыс. руб./п.е. «Факторы, влияющие на цены: курс валют, удорожание логистики, премия за бренд. Цена больше зависит от технологии обработки и бренда, чем от показателя ФАО», — говорится в обзоре. При этом отечественные гибриды демонстрируют стабильность цен в диапазоне 5-7,5 тыс. руб./п.е. с низкой волатильностью между сезонами. Ограниченный разброс цен внутри показателя ФАО. Аналитики RUSEED также уточняют, что по итогам 2025 года доля высева семян кукурузы отечественной селекции достигла 60%. Средняя урожайность в России — 62,4 ц/га, что на 20% выше показателя 2024 года.



«В целом, на рынке семян усиливается тренд на рост доли отечественной селекции. Российские гибриды подсолнечника и кукурузы демонстрируют сопоставимые с импортными аналогами показатели урожайности и технологических характеристик, оставаясь при этом существенно более доступными по цене. Высокая стоимость импортных семян подсолнечника формирует устойчивый ценовой разрыв и стимулирует перераспределение спроса в пользу более экономически эффективных решений», — говорится в обзоре RUSEED.



В конце февраля глава кабмина Михаил Мишустин говорил, что самообеспеченность отечественными семенами по базовым культурам уже практически достигла 70%. «Чтобы у производителей был свой посевной и племенной материал, особое внимание уделяем агронауке. Отечественными семенами по базовым культурам мы обеспечены уже практически на 70%, — сообщил он в ходе отчета в Госдуме. — В прошлом году в государственный реестр добавлено еще 47 новых сортов и гибридов растений российской селекции». Вице-премьер Дмитрий Патрушев ранее на совещании по итогам работы растениеводства в 2025 году и задачам на предстоящие весенне-полевые работы напоминал, что к 2030 году самообеспеченность семенами должна увеличиться до 75%.



«В разрезе отдельных культур за последние годы доля использования отечественных семян серьезно увеличена, — обратил внимание Патрушев. — В частности, положительная динамика есть там, где исторически применялась продукция только иностранной селекции. Наиболее яркий пример — сахарная свекла. Буквально три года назад почти весь объем этих семян импортировался. По итогам 2025 года примерно четверть посевного материала была российской». Согласно презентации Минсельхоза, представленной на Всероссийском агрономическом совещании, доля семян отечественной селекции в 2025 году составила 69,3% против 67,6% в 2024-м и 60,3% в 2022-м. В том числе доля отечественных семян сахарной свеклы за год увеличилась с 8,2% до 24,2%, рапса — с 33,8% до 67,8%, подсолнечника — с 43,9% до 58,8%, кукурузы — с 46% до 49,5%.



