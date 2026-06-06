У России есть потенциал роста производства продуктов для здорового питания

Среди барьеров к здоровому рациону — ограниченные финансовые возможности Е. Разумный / Ведомости

У России есть потенциал наращивания выпуска продуктов для здорового питания, причем при правильном подходе производители смогут обеспечить ими не только потребителей внутри страны, но и весь мир. Об этом рассказала заместитель председателя правления Россельхозбанка Елена Батурова на сессии, посвященной биотехнологиям в производстве продуктов питания, которая прошла в рамках Петербургского международного экономического форума.



Биотехнологии — это создание продуктов абсолютно нового поколения, обратил внимание заведующий кафедрой превентивной медицины с курсом биохакинга Российского университета дружбы народов им. Патриса Лумумбы Кирилл Маслиев. Если раньше главной задачей пищепрома было накормить людей, то сейчас — это создание продуктов, которые способствуют здоровью и долголетию людей.



Если посмотреть на мировую продовольственную карту, то в среднем за последние 50 лет количество кальция в овощах снизилась на 44%, магния — на 34%, железа — на 28%, перечислила Батурова. В итоге для того, чтобы получить достаточно витаминов и микроэлементов, нужно дополнительно их потреблять. С другой стороны, современное сельское хозяйство невозможно без удобрений и средств защиты растений — именно их использование обеспечить мир необходимым количеством продовольствия. «Однако и удобрения, и СЗР сокращают объем полезных веществ», — обратила внимание она. Органическое сельское хозяйство, безусловно, важно поддерживать. «Но при текущем уровне технологии оно не имеет шанса на масштабирование, будет очень дорогим, а значит — никогда не будет доступно всем», — отметила Батурова.



Решить эту проблему, по ее словам, можно несколькими способами. Первый — использование биологизированных удобрений и средств защиты растений, которые позволяют существенно как уменьшать количество вредных веществ, так и извлекать из почвы и воздуха те полезные вещества, которые необходимы для роста растений. Так как наша страна является лидером в производстве многих сельхозкультур, у нее есть все шансы стать и лидером с точки зрения выпуска биологизированных удобрений, считают в Россельхозбанке. «И сейчас у наших производителей уже есть определенные наработки в этом направлении. Возможно, они еще не вышли на промышленный цикл, но, я думаю, что это вопрос нескольких лет», — отметила Батурова.



Еще один способ решения проблемы нехватки микроэлементов и витаминов в растениях — генное редактирование. Это не генная модификация, подчеркнула Батурова, а своеобразные «генные ножницы», которые позволяют создавать новые свойства, в том числе продуктам питания, в частности — увеличивать в них количество определенных микроэлементов. Этот тренд, считают в Россельхозбанке, в ближайшие 5-10 лет будет очень активно развиваться. В том числе ученые в Сколково сейчас занимаются генным редактированием, поделилась Батурова.



Кроме того, решить проблему недостатка полезных веществ в продуктах можно путем создания различных видов функционального питания. Эксперт привела в пример воду, которая продается в магазинах Японии. «Там невозможно купить просто воду — любой продукт в этой категории, который продается в магазинах, уже обогащен определенными дополнительными микроэлементами: кальцием, железом, коллагеном, гиалоурановой кислотой», — перечислила она.



Что касается продуктов питания, которые продаются в японских супермаркетах, то на уровне Минздрава страны все они распределяются на три группы. К первой относятся продукты, которые рекомендованы для людей, у которых есть определенные заболевания, например сахарный диабет, гипертония. «Это означает, что на этикетке в супермаркете вы увидите название заболевания и увидите название рекомендуемых продуктов», — уточнила Батурова. Вторая группа продуктов — обогащенные определенными микроэлементами. Третья группа — продукты, которые относятся к функциональному питанию, проходят сертификацию, имеют научное подтверждение, что те вещества, которыми они обогащены, приносят пользу человеку, но у них нет рекомендации Минздрава. Это та модель потребления, к которой придет Россия и весь мир, уверены в Россельхозбанке.



Также сейчас только зарождается тренд на персонализированное питание. В организме каждого человека определенный набор генов, которые очень часто влияют не только на состояние здоровья, но и определяют уровень метаболизма, количество необходимых полезных веществ. Поэтому персонализированное питание в течение ближайших пяти лет тоже будет пользоваться спросом у достаточно широкого круга населения, считают в Россельхозбанке.



В целом, банк активно работает с российскими агротехнологическими стартапами, на сегодняшний день их насчитывается более 400, и 20% — это стартапы, которые направлены непосредственно на разработку новых продуктов питания. «И если из этих 20% даже 5% разработчиков создадут промышленные технологии, которые, возможно, в будущем применят наши продуктовые гиганты, это даст очень большой шанс на здоровое будущее для нашей страны», — считает Батурова.



Ранее в ходе ПМЭФ компания «Логика молока» и аналитический центр ВЦИОМ представили результаты исследования о правильном питании и тому, как к нему прийти. Согласно исследованию, каждый четвертый респондент не ориентируется на принципы правильного питания и питается как получается. 58% участников исследования стараются питаться правильно, но признают, что не всегда имеют такую возможность. 17% ответили, что питаются правильно. Барьеры на пути к здоровому рациону выстраиваются в четыре взаимосвязанные группы. Первая — экономическая: ограниченная потребительская возможность приобретать необходимые продукты (61%). Вторая — инерция привычек и установок: неправильные пищевые привычки, противоречивость информации о здоровом рационе и ассоциации, что это невкусно (53%, 13% и 10% соответственно). Третья — факторы образа жизни: питание вне дома, стресс, нехватка времени (каждый в диапазоне 29-34%). Наконец, среда и восприятие: сложность поиска качественных, натуральных продуктов (28%).



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