Дефицит инкубационного яйца индейки может усилиться

Снижение предложения характерно как для России, так и для всего мира

Зависимость от импорта инкубационного яйца — один из сдерживающих факторов индейководства в России
Еще в 2024 году индейководы столкнулись с неблагоприятной эпизоотической ситуацией, которая привела к сокращению предложения инкубационного яйца. Так, в 2025-м мировой дефицит составил около 15 млн штук, и в 2026 году ситуация может усугубиться, считает директор Национальной ассоциации производителей индейки (НАПИ) Анатолий Вельматов. «Дефицит, к сожалению прогнозируем, сохранится и в 2027 году. Наращивая производство инкубационного яйца внутри страны с поддержкой Минсельхоза <...> (капексы, льготное кредитование), мы планируем, что к 2030 году выйдем на самообеспеченность», — рассказал Вельматов в ходе саммита «Аграрная политика России». По оценкам НАПИ, дефицит инкубационного яйца на российском рынке в прошлом году составил 3 млн штук, в этом году, вероятно, ситуация усугубится. 

Начиная с 2019 года Россия активно наращивает собственное производство инкубационного яйца — в стране строятся племрепродукторы второго порядка, сейчас их четыре. В результате в 2023 году была преодолена планка по самообеспеченности в 50%, в 2025-м показатель составил 66%. «У нас есть еще инвестиционные проекты, есть запал, желание наращивать производство инкубационного яйца в России, потому что это является одним из сдерживающих факторов (роста всей подотрасли)», — сказал Вельматов, добавив, что для строительства новых племрепродукторов второго порядка есть и инвесторы, и иностранные партнеры, готовые обеспечить их племенной базой.

Также, по его словам, есть планы по строительству племрепродукторов первого порядка (для прародительских стад), но это вопрос ближайших четырех лет, а также роста мощностей по производству мяса индейки в объеме 150-200 тыс. т. «Планируем, что в том числе будет увеличиваться экспорт инкубационного яйца. В горизонте 2030-2032 годов нам нужно, конечно, этот вопрос рассматривать», — уверен Вельматов. 

Пока же стабильный импорт инкубационного яйца в Россию — это одно из важнейших условий, которое нужно отрасли для уверенного развития, отметил эксперт. По его словам, уже ведется работа по привлечению новых поставщиков на замену Франции и Канаде, которые регулярно прерывают отгрузки из-за сложной эпизоотической ситуации. Также необходимо поддерживать собственное производство инкубационного яйца, что делает через капексы и льготное кредитование.

В ходе своего доклада Вельматов также сообщил, что стратегическая цель НАПИ до 2030 года — увеличить производство мяса индейки до 650 тыс. т (453 тыс. т в 2025-м, прогноз на 2026-й — 470 тыс. т), внутреннее потребление — до 5 кг в год на человека (2,9 кг в 2025-м), а долю экспорта от объема производства — с текущих 8% до 10% (около 65 тыс. т). Кроме того, среди приоритетов — внедрение индейки в социальное питание, и эта работа уже ведется, а также развитие производства этого вида мяса в отдаленных регионах.  

