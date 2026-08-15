На Юге завершается уборочная кампания зерновых

В Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской области и Адыгее закончили уборку колосовых зерновых и зернобобовых Е. Разумный / Ведомости

Уборка зерновых колосовых и зернобобовых культур завершается на юге России. Так, в Краснодарском крае она подошла к концу, сбор составил 11,42 млн т озимой пшеницы, ячменя и гороха, что почти на 2 млн т больше, чем годом ранее, говорится на сайте администрации края. По словам губернатора региона Вениамина Кондратьева, большую часть урожая составляет озимая пшеница — почти 9,5 млн т. Средняя урожайность по краю — 58,2 ц/га.



Также уборочная кампания завершилась в Ставропольском крае, урожай зерна составил 9,266 млн т (в 2025 году — рекордные 10 млн т, без учета кукурузы), об этом глава региона Владимир Владимиров написал в своем канале в Maкс. По его словам, средняя урожайность в этом году составила 41,7 ц/га, что на 2,5 ц/га меньше, чем в 2025-м. Уборочная кампания на Ставрополье стартовала в конце июня. Зерновые и зернобобовые культуры (без учета кукурузы) в этом году были посеяны на 2,2 млн га, в том числе 1,8 млн га — пшеницы, 0,2 млн га — ячменя, 0,2 млн га — гороха.



В Ростовской области уборочная кампания также подошла к концу. Аграрии региона собрали 13,6 млн т ранних зерновых и зернобобовых, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем канале в Maкс. В прошлом году урожай был на уровне 8,215 млн т, падение было обусловлено в первую очередь засухой. «Валовой сбор озимой пшеницы составил 12,2 млн т Это один из рекордных показателей для региона. Урожайность составила 42,6 ц/га. Это хороший результат, особенно учитывая неудачи последних двух лет и непростые условия во время уборочной кампании этого года», — отметил Слюсарь. Ранее сообщалось, что Ростовской области в 2026 году предстоит убрать 3,3 млн га ранних зерновых, из них 2,85 млн га — озимой пшеницы.



Слюсарь также обратил внимание на то, что важная задача сейчас — помочь аграриям обеспечить сбыт продукции на экспорт. От этого напрямую зависит финансовая устойчивость сельхозпредприятий и создание задела на новый сезон. По словам губернатора, правительство региона совместно с правительством России прорабатывает варианты решения проблем и дополнительные меры поддержки донских аграриев.



Накануне депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по аграрным вопросам Николай Гончаров рассказал РБК, что Ростовская область начала получать топливо для АПК в рамках специально разработанного механизма помощи местным аграриям. Объем поставок составляет 60 тыс. т.



Уборочная кампания также завершилась в Адыгее, там урожай пшеницы составил 373 тыс. т. Первый замминистра сельского хозяйства региона Сергей Шопин отметил, что это была одна из самых сложных уборочных кампаний из-за дождей — техника не могла выйти в поле. В результате урожайность составила 43 ц/га, что в полтора раза меньше, чем в прошлом году. При этом качество пшеницы не пострадало, сообщается на сайте ГТРК «Адыгея».



Активная уборочная кампания идет также в Липецкой области. По оперативным данным на 13 августа, зерновые и зернобобовыми агрокультуры в регионе обмолочены на площади 301 тыс. га, было собрано 1,5 млн т зерновых, из них пшеницы — 1,32 млн т, 135 тыс. т ячменя, 32,5 тыс. т гороха, более 12 тыс. т ржи. Общая площадь зерновых и зернобобовых культур в регионе — 745 тыс. га, сообщает Минсельхоз Липецкой области.



Накануне врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев также сообщил о ходе уборочной кампании в регионе. По его словам, в этом году аграриям предстоит провести уборку зерновых и зернобобовых культур на 592 тыс. га, площадь уборки кормовых культур составляет более 592 тыс. га. Сейчас работы завершили на 315 тыс. га, намолочено 1,6 млн т зерна. Урожайность составила 51,5 ц/га, (на 4,2% выше, чем в 2025 году).



В Омской области также активно идут полевые работы. По словам губернатора региона Виталия Хоценко, аграрии намолотили более 112 тыс. т зерна и зернобобовых, обмолочено около 73 тыс. га. Средняя урожайность составляет 15,5 ц/га. В бункерном весе собрано 40,2 тыс. т гороха, 15,5 тыс. т других зернобобовых, 18,2 тыс. т яровой пшеницы, 15,3 тыс. т ячменя и 10 тыс. т овса. Также в регионе набирает темп уборка овощей и картофеля.



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