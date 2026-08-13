Минсельхоз США уменьшил прогноз экспорта пшеницы из России

Причина снижения отгрузок — логистические проблемы в Черном и Азовском морях safewatersmarine.com

Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (FAS USDA) ожидает снижения мировой торговли пшеницей из-за сокращения экспорта из России и Украины. В своем прогнозе за август ведомство снизило оценку отгрузок российской пшеницы в этом сезоне на 1,5 млн т, до 46 млн т (в прошлом сезоне — 48 млн т), при валовом сборе 88,5 млн т (90,3 млн т). Причина — логистические проблемы в Черном и Азовском морях. Оценка экспорта из Украины уменьшена на 1 млн т, до 13,5 млн т (14,1 млн т), также из-за проблем с выходом из глубоководных портов Черного моря.



Кроме того, Минсельхоз США ожидает снижения отгрузок кукурузы из России в этом сезоне на 200 тыс. т, до 3,8 млн т, при росте производства — 17,2 млн т в отчете за август против 15,8 млн т в июльском прогнозе (в сезоне-2025/26 — 14,8 млн т). Кроме того, снизится экспорт ячменя — с 3,7 млн т до 3,6 млн т (4,2 млн т), в то время как ожидания по его урожаю выросли на 1 млн т, до 19,5 млн т (19,4 млн т в сезоне-2025/26). Возможный экспорт фуражного зерна в целом оценивается на уровне 7,67 млн т (в отчете за июль — 7,97 млн т, в прошлом сельхозгоду — 8,52 млн т) при производстве 41,27 млн т (38,87 млн т и 39,35 млн т соответственно). Переходящие запасы пшеницы в России по итогам сезона-2026/27 ведомство оценивает в 13,59 млн т (12,1 млн т в июле и 11,9 млн т в прошлом сезоне).



Недавняя эскалация конфликта в Черном море, возможно, затруднит российский и украинский экспорт и может привести к росту спроса на пшеницу и ячмень из ЕС, в то же время вывоз зерновых оттуда в начале сезона замедляется из-за низкого уровня воды в реках, отметили американские аналитики. «После июльского кризиса экспортные котировки пшеницы резко выросли среди основных экспортеров, за исключением России. Российские котировки упали на $3/т», — говорится в отчете. Так, согласно мониторингу Минсельхоза США, средняя цена российской пшеницы (FOB Черное море) в августе составляет $224/т, европейской — $262/т, аргентинской — $239/т, канадской — $292/т.



Накануне «Агроинвестор» сообщал, что два крупнейших зерновых терминала в порту Новороссийска приостановили работу в результате атак украинских беспилотников. Речь идет о Новороссийском зерновом терминале (входит в «Деметра-Холдинг»), а также Новороссийском комбината хлебопродуктов (входит в «Объединенную зерновую компанию»). Их мощность перевалки составляет 8,5 млн т зерновых и 7,1 млн т в год соответственно.



Вчера Минсельхоз России сообщил, что глава агроведомства Оксана Лут и представители региональных органов управления АПК, экспортеров, отраслевых объединений, а также транспортной и портовой инфраструктуры обсудили вопросы реализации зерна и формирования альтернативных логистических маршрутов для экспорта. Ключевая задача — обеспечить своевременную реализацию зерновой и масложировой продукции и выстроить маршруты поставок с учетом текущих логистических ограничений. В этих условиях Минсельхоз совместно с профильными ведомствами и участниками рынка ведет работу по переориентации грузов на альтернативные направления. В их числе — порты Балтийского и Каспийского морей, Дальнего Востока, а также сухопутные маршруты, сообщается на сайте Минсельхоза.



Для обеспечения отгрузок агроведомство предложило комплекс дополнительных мер поддержки. Также крупным экспортерам необходимо определить объемы продукции — в первую очередь зерна с учетом хода уборочной кампании, — которые они смогут закупить и вывезти, а также сформировать конкретные маршруты поставок. Прежде всего такая работа будет проведена по Ростовской области, где уже завершена уборка ранних зерновых и сформирован значительный экспортный потенциал. Для каждого региона будут определены наиболее эффективные направления с учетом географии и экономики перевозок. Для координации этой работы будет сформирован штаб с участием регионов, экспортеров и представителей транспортной инфраструктуры.



Также вчера официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала действия ВСУ в Азово-Черноморской акватории. По ее словам, помимо гражданских жертв и материального ущерба международным торговым судам и портовой инфраструктуре, эти удары ВСУ, лишенные военного смысла и нарушающие международное право, которое гарантирует безопасность гражданских судов, создали трудности с отправкой грузов по устоявшимся экспортным маршрутам. «Они вызвали задержки в поставках зерна, масличных и кормовых культур международным импортерам, потребности которых в значительной степени обеспечиваются российскими компаниями», — говорится в сообщении на сайте МИД. Действия Украины усиливают дефицит зерна и удобрений на международном рынке, приводят к росту мировых цен на продовольствие, усугубляют издержки для стран Глобального Юга и Востока, подчеркнула Захарова. Она призвала задействовать все имеющиеся рычаги, чтобы добиться обеспечения беспрепятственного экспорта агропродукции.



Больше новостей АПК — в нашем Телеграм-канале и ВК. Подписывайтесь!

