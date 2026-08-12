Крупнейшие зерновые терминалы атакованы в Новороссийске

Дальнейшее падение экспорта будет снижать цены на зерно на внутреннем рынке "Деметра-Холдинг"

Два крупнейших зерновых терминала в порту Новороссийска приостановили работу в результате ночных атак украинских беспилотников. Об этом пишет Reuters со ссылкой на свои источники. Речь идет о Новороссийском зерновом терминале (НЗТ, входит в «Деметра-Холдинг»), а также Новороссийском комбината хлебопродуктов (НКХП, входит в «Объединенную зерновую компанию», ОЗК). Их мощность перевалки составляет 8,5 млн т зерновых и 7,1 млн т в год соответственно.



Источники «Агроинвестора» также подвердили информацию об атаке, один из них назвал произошедшее коллапсом. Другой собеседник «Агроинвестора» говорит, что в ходе удара была повреждена инфраструктура перевалки сельскохозяйственных грузов в порту Новороссийска. В результате НЗТ приостановил свою деятельность, сейчас проводится оценка ущерба. Представитель «Деметра-Холдинг» подтвердил информацию о повреждении НЗТ, оказавшись от дополнительных комментариев. На сайте ОЗК сообщается, что в результате ночной атаки на Новороссийск была повреждена инфраструктура зернового терминала НКХП, никто из сотрудников предприятия не пострадал. «Более подробная информация о работе терминала и сроках устранения последствий будет предоставлена позже», — говорится в сообщении.



Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко говорит, что вчера оценивал экспорт зерна в августе в 2,5 млн т (позитивный сценарий) — это 2,3 раза меньше среднего объема вывоза в этом месяце за период 2021—2025 годов. В случае, если отгрузки зерна из Новороссийска прекратятся, то экспорт может составить в лучшем случае 1,5 млн т, добавил он.



Накануне «Ведомости» писали, что правительство планирует выделить около 10 млрд руб. на субсидирование железнодорожных перевозок сельхозпродукции, направляемой на экспорт. Дополнительные средства позволят перенаправить логистические потоки в условиях ограниченного судоходства в Азовском море: грузы из Ростовской области будут переориентированы в порты Черного и Балтийского морей, из Сибири — на Дальний Восток.

Согласно мониторингу компании «ПроЗерно» на 11 августа, цена пшеницы снизилась до $224/т (FOB Черное мор), ячмень — до $196/т, кукуруза — до 222 $/т. Закупочная цена пшеницы в черноморских портах опустилась до 13 тыс. руб./т (CPT без НДС). Продолжающееся падение экспорта будет и дальше снижать цены на зерно на внутреннем рынке, которые и так сильно просели. Это, в свою очередь, может привести к массовым банкротствам сельхозпроизводителей, допускает Петриченко. В связи с этим, сказал он «Агроинвестору», властям следует срочно и в значительных объемах начать закупки зерна в интервенционный фонд. Субсидирование железнодорожных перевозок сельхозпродукции в других направлениях для дальнейшего экспорта — тоже верное решение, но одной этой меры недостаточно для оказания реальной и ощутимой помощи аграриям в условиях падения отгрузок на внешние рынки и, соответственно, закупочных цен. Другой собеседник «Агроинвестора» также считает, что следовало бы поддержать сельхозпроизводителей различными субсидиями.



Независимый эксперт аграрного рынка Александр Корбут считает, что делать какие-либо выводы о последствиях для экспорта преждевременно, поскольку масштабы ударов по терминалам пока неизвестны. «Вопрос в том, как быстро они восстановят работу. Но это в любом случае дополнительный фактор риска, поскольку можно предположить, что отгрузок и приемки зерна какое-то время не будет, если есть относительно серьезные повреждения. Проблема в том, что сейчас — самый активный период поступления зерна нового урожая, в первую очередь из южных регионов, где уборка зерновых практически подходит к концу», — прокомментировал Корбут «».Временная приостановка работы терминалов может привести к снижению экспорта, но большую обеспокоенность вызывает дальнейшее падение закупочных цен, к которому приведет текущая неопределенность с отгрузками на внешние рынки, говорит Корбут. «Естественно, в этой ситуации закупки остановятся, а зерно нового урожая продолжает поступать. Соответственно, это приведет к падению цен», — добавляет он. По мнению эксперта, текущие цены на зерно еще не достигли минимума, но аграриям сейчас срочно нужны деньги на озимый сев, оплату кредитов и др. «Без денег озимый сев не проведешь», — заключил он.

В начале августа Российский союз экспортеров и производителей зерна предупреждал, что из-за атак на суда и портовую инфраструктуру дефицит поставок пшеницы из России в другие страны в этом сезоне может составить 30-35 млн т, или около 15% от общего объема мировой торговли агрокультурой. Покрыть снижение поставок за счет увеличения отгрузок из других стран не удастся, физический дефицит зерна спровоцирует затяжной глобальный кризис, сообщало агентство Reuters. Систематические атаки, начавшиеся в июле, могут привести к «полной блокировке экспортных коридоров в Черноморском бассейне», отмечает агентство.



Если нынешние негативные факторы сохранятся, то можно ожидать, что цена на пшеницу на условиях FOB вырастет до $340-370/т, а в перспективе — превысить $400/т, прогнозирует союз. Это вызовет волну повсеместной продовольственной инфляции, масштабы которой могут превысить те, что были вызваны логистическими сбоями во время пандемии, предупреждает объединение. Впрочем, как ранее говорили опрошенные «Агроинвестором» эксперты, заработать российским аграриям на росте цен не удастся.



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