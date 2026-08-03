Аграрии юга призывают отменить экспортную пошлину на зерно

Если ситуация с ценами и экспортом не изменится, то кризис может привести к структурным изменениям в отрасли ztkt.ru

Экспортная пошлина на зерно в условиях нынешней рыночной конъюнктуры фактически утратила свое регулирующее значение и должна быть отменена. Такое мнение озвучил руководитель Союза работодателей АПК Ставропольского края, депутат краевой думы и глава сельхозпредприятия «Добровольное» Петр Коротченко, пишет «Коммерсантъ-Кавказ». По его словам, закупочные цены в российских портах находятся значительно ниже уровня, при котором начинает начисляться экспортная пошлина, поэтому ее отмена не приведет к росту внутренних цен на зерно, но станет одной из мер поддержки производителей.



«При плане поступлений в бюджет в размере 137 млрд руб. фактически собрано около 8,7 млрд руб. Но отменить пошлину необходимо уже сейчас, чтобы дать сельхозпроизводителям надежду сохранить производство в ожидании изменения рыночной ситуации и впоследствии компенсировать нынешние убытки», — считает Коротченко.



Действующая экспортная пошлина лишила зерновой рынок возможности восстанавливаться после падения цен и стала одной из причин затяжного кризиса в отрасли, вторит ему председатель ассоциации «Народный фермер Кубани» Константин Юров. «Пока существует пошлина, цена у нас колеблется только вниз. Любой рост сразу отсечет пошлина, а все остальное забирают экспортеры и владельцы терминалов», — цитирует его «Коммерсантъ-Кубань».



По оценке Юрова, за пять с половиной лет действия экспортной пошлины цена реализации зерна снизилась примерно на 20%, тогда как производственные затраты выросли в 1,5-2,5 раза. В результате даже возможность временно придержать урожай уже не позволяет производителям компенсировать убытки. Поскольку внутренние цены на зерно формируются с учетом экспортной альтернативы, любые ограничения вывоза автоматически снижают стоимость внутри страны, пояснил он.



Закупочные цены на зерно в южных регионах в этом сезоне опустились до уровня себестоимости, а в ряде хозяйств — ниже нее. Опрошенные «Коммерсантом-Кавказ» производители связывают ситуацию с ограничениями экспортной логистики, переполнением внутреннего рынка и продолжающимся ростом затрат на производство. Аграрии вынуждены сокращать инвестиции, что может негативно сказаться на подготовке к следующей посевной кампании.



Если ситуация с ценами и экспортом не изменится, то кризис может привести к структурным изменениям в отрасли, предупреждают участники рынка. Мелкие хозяйства, возможно, будут продавать бизнес, хотя и крупные игроки сегодня значительно осторожнее подходят к покупке сельхозземель. Финансовые трудности также испытывают агрохолдинги, у которых нет собственной переработки и логистики, отмечает издание.



При этом отмена экспортной пошлины не станет универсальным решением проблем зернового рынка, обращают внимание его участники. Среди необходимых мер поддержки они также называют проведение государственных закупочных интервенций, сохранение доступности льготного кредитования и совершенствование механизмов финансирования сезонных полевых работ. Комплекс таких решений позволит сельхозпредприятиям сохранить устойчивость до восстановления рыночной конъюнктуры, считают они.



По мнению Коротченко, государственные закупочные интервенции должны стать одной из первоочередных мер поддержки зернопроизводителей. «Закупка нескольких миллионов тонн зерна позволила бы поддержать цены, обеспечить сельхозпредприятия оборотными средствами и тем самым создать условия для проведения осенней посевной кампании», — думает Коротченко.



Ранее Агроинвестор» писал, что Российский союз экспортеров и производителей зерна предупредил, что из-за атак на суда и портовую инфраструктуру дефицит поставок пшеницы из России в другие страны в этом сезоне может составить 30-35 млн т, или около 15% от общего объема мировой торговли агрокультурой. Если нынешние негативные факторы сохранятся, то можно ожидать, что цена на пшеницу на условиях FOB вырастет до $340-370/т, а в перспективе может превысить $400/т, прогнозирует союз. При этом цены на пшеницу внутри страны продолжают снижаться из-за поступления нового урожая и низкого внешнего спроса.



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