Отраслевой союз оценил возможные недопоставки пшеницы на экспорт в 30-35 млн тонн

Физический дефицит зерна на мировом рынке спровоцирует затяжной глобальный кризис А. Грабарчук — создано нейросетью

Российский союз экспортеров и производителей зерна предупредил, что из-за атак на суда и портовую инфраструктуру дефицит поставок пшеницы из России в другие страны в этом сезоне может составить 30-35 млн т, или около 15% от общего объема мировой торговли агрокультурой. Покрыть снижение поставок за счет увеличения отгрузок из других стран не удастся, физический дефицит зерна спровоцирует затяжной глобальный кризис, сообщает Reuters. Систематические атаки, начавшиеся в июле, могут привести к «полной блокировке экспортных коридоров в Черноморском бассейне», отмечает агентство.



Если нынешние негативные факторы сохранятся, то можно ожидать, что цена на пшеницу на условиях FOB вырастет до $340-370/т, а в перспективе может превысить $400/т, прогнозирует союз. Это вызовет волну повсеместной продовольственной инфляции, масштабы которой могут превысить те, что были вызваны логистическими сбоями во время пандемии, предупреждает объединение. Больше всего при этом пострадают Ближний Восток и Африка, поскольку они зависят от поставок из Черноморского бассейна. «Не все страны-импортеры будут иметь экономическую возможность поддерживать прежние объемы закупок, что может привести к значительному снижению внутреннего потребления. В беднейших странах это вызовет массовый голод», — пишет Reuters.



«Нарушение судоходства в Черном море, вызванное украинскими атаками на сухогрузы и портовую инфраструктуру, представляет прямую угрозу глобальной продовольственной безопасности, — цитирует Reuters заявление Союза. — Хотя импортеры пока не столкнулись с дефицитом зерна благодаря имеющимся переходящим запасам и временной возможности удовлетворять спрос за счет других поставщиков, последствия этого кризиса вскоре затронут многие страны».



Ранее «Ведомости» со ссылкой на Союз писали, что глубоководные зерновые терминалы Новороссийска в ближайшее время возобновят прием автотранспорта в штатном режиме. 28 июля Reuters со ссылкой на источники сообщило, что три крупнейших глубоководных зерновых терминала Черного моря — КСК, Новороссийский зерновой терминал и ЗТКТ в Тамани — временно прекратили прием зерна автотранспортом. Российский союз экспортеров и производителей зерна подтверждал «Ведомостям» эту информацию. При этом там уточняли, что решение ввести временные ограничения обусловлено высокой интенсивностью подхода зерновых составов по железной дороге, и негативного влияния на общие объемы экспорта зерна оно не окажет.



Также с 10 июля ограничено судоходство в акватории Азовского моря. Через мелководные порты за Керченским проливом на экспорт отправляются 25% от совокупного объема российского зерна и подсолнечного масла, оценили аналитики «СовЭкона». Торговля через них осуществляется преимущественно со странами Ближнего Востока, в том числе с одним из ключевых покупателей российской пшеницы — Турцией. Минсельхоз в середине июля сообщал, что ситуация в акватории Азовского моря не повлияет на обеспеченность внутреннего рынка продовольствием и экспортные возможности страны, логистика поставок при необходимости будет переориентирована. Союз экспортеров и производителей зерна тогда же заверял, что обязательства России перед иностранными партнерами по поставкам зерновых культур будут исполнены в полном объеме.



«СовЭкон» на днях понизил прогноз экспорта пшеницы из России в сезоне-2026/27 на 1,9 млн т, до 44,6 млн т. На оценку повлияло закрытие судоходства в Азовском море, а также слабый спрос со стороны крупных покупателей, включая Египет и Турцию, где ожидается относительно большой урожай. Если судоходство будет ограниченным, то это усилит давление на внутренний рынок и поддержит мировые цены, отмечали аналитики. Согласно мониторингу аналитической компании «ПроЗерно», цены на пшеницу внутри страны продолжают снижаться из-за поступления нового урожая и низкого внешнего спроса.



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