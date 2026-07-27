Внутренние цены на пшеницу снижаются

Вероятно, цены на зерно на внутреннем рынке в краткосрочной перспективе продолжат снижаться Pixabay

Цены внутреннего рынка на зерно и подсолнечник начали снижаться. Так, по оценкам аналитического центра «СовЭкон», закупочная цена пшеницы 3-го класса на неделе с 20 по 26 июня уменьшилась на 1,3%, до 12,95 тыс. руб./т, 4-го — на 2,3%, до 12,6 тыс. руб./т, 5-го — на 2%, до 11,08 тыс. руб./т, ячмень потерял 6,5% и достиг цены в 10,78 тыс. руб./т, подсолнечник — 2,1%, до 40,2 тыс. руб./т. За год пшеница на внутреннем рынке подешевела на 8,6-8,9%, экспортная цена в порту Новороссийска снизилась на 9,6%, до 15,1 тыс. руб./т, на ячмень — на 12,2%, до 13 тыс. руб./т, пишет «Коммерсантъ».



Снижение цены связано с ростом предложения на фоне сбора урожая и перебоями с логистикой в портах Азовского моря: судоходство в Азово-Донском канале из-за атак БПЛА ограничено с 10 июля. Kpler в своем обзоре оценивает, что на Азовское море приходится 35% российского экспорта пшеницы и сейчас операции остановлены. Это, по мнению аналитиков, может привести к тому, что во втором полугодии экспорт всего российского зерна упадет на 6,5 млн т, в то время как отгрузки в июле-декабре 2025-го, по данным Российского зернового союза (РЗС), были на уровне 33,9 млн т, пишет издание.



Кроме того, стоимость зерна в России снижается в том числе под давлением увеличения затрат на фрахт и перевозку в порты, сообщил «Коммерсанту» директор «СовЭкона» Андрей Сизов. Согласно KSM, на 24 июля стоимость доставки пшеницы до Новороссийска на расстояние 90-150 км составила 1,4 тыс. руб./т, что на 27,3% больше, чем год назад. Директор Центра ценовых индексов (ЦЦИ) Роман Соколов говорит, что на рынке фрахта начали появляться эмоциональные предложения. Например, на неделе с 13 по 19 июля перевозка по маршруту Азов-Мраморное море предлагалась по цене $70/т при индексе $25/т.



По мнению Сизова, цены на зерно на внутреннем рынке в краткосрочной перспективе продолжат снижаться, поскольку предложение увеличивается из-за уборочной кампании, которая в центральной России только началась. Он говорит, что продажа продукции сейчас нужна для получения средств на уборку и посевную, поскольку в последние годы прибыль аграриев снижается, и многие из них не имеют возможности отложить реализацию.



Кроме того, 25 июля агентство IRNA со ссылкой на власти Ирана сообщило об атаке Украины на иранское торговое судно в Каспийском море. Ранее участники зернового рынка рассматривали возможность переориентации части поставок именно на этот канал. Сизов замечает, что Каспийское море не такой значимый канал, как Азовское, но через его порты осуществляется в том числе поставка аграрных грузов в Иран, это несколько миллионов тонн в сезон. Развитие этого направления, считает Сизов, могло бы поддержать в том числе аграриев Поволжья.



Независимый эксперт аграрного рынка Александр Корбут говорит, что внутренние цены на пшеницу снижаются под давлением поступления зерна нового урожая и ограниченных экспортных возможностей. «Сейчас непонятны возможности экспорта через Азовское море, Керченский пролив, а также Новороссийск <...>. Соответственно, зерно есть, а покупателей не слишком много. Кроме того, в текущей ситуации растут стоимость страховок и фрахта, что ведет к снижению цен, снижается и маржа экспортеров, что сильно давит на ценовую ситуацию на внутреннем рынке», — прокомментировал Корбут «Агроинвестору».



Теоретически, продолжает он, исправить ситуацию могут решения, которые позволят более активно экспортировать зерно через Азовское море и порт Новороссийска, но вопрос в сроках их принятия. Проблема еще и в том, говорит Корбут, что маршрут через Каспийское море на Иран также оказался под ударом Украины, в то время как возможности сбыта через Балтику есть, но они более затратны. «Я думаю, что решения будут найдены, но вопрос в том, когда это будет сделано», — говорит эксперт. Кроме того, напоминает он, расходы на автоперевозки растут, также РЖД планирует повысить тарифы на свои услуги, и платить за это придется сельхозпроизводителю. При этом мировые цены на зерно очевидно увеличатся: Причерноморье — важный игрок на глобальном зерновом рынке, но вряд ли, считает Корбут, российским аграриям удастся на этом заработать.



Накануне президент AgResource (США) Дэн Бассе в ходе конференции «Где маржа» говорил, что в отличие от последних лет сейчас ситуация на мировом рынке зерна складывается в достаточно повышательном ключе, в ближайшие месяцы цены могут расти. По его словам ключевую роль будет играть продолжительность американо-иранского противостояния и российско-украинского конфликта. «Если эти конфликты завершатся в течение ближайшего месяца, то прогноз останется более нейтральным. Однако, если боевые действия затянутся до сентября или до конца года, то мы полагаем, что зерновые котировки получат дополнительный импульс к росту», — говорил Бассе. Кроме того, важно учесть фактор Эль-Ниньо, который может сказаться на мировых поставках пальмового масла, зерновых и масличных культур.



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