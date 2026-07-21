Несмотря на рост цен, экспорт пшеницы в июле может составить рекордно низкие 1,5 млн тонн ztkt.ru

На минувшей неделе экспортные цены на российскую пшеницу резко выросли из-за проблем с судоходством из портов России на малой воде — оно ограничено из-за соображений безопасности, а также на фоне новых атак в Ормузском проливе, пишет Reuters. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько сообщил агентству, что цена на российскую пшеницу нового урожая (12,5% протеина) на условиях FOB с поставкой в августе выросла за неделю на $7, до $235/т. В аналитическом центре «СовЭкон» называют цену прошлой недели в $238-241/т, неделей ранее она была на уровне $227-229/т. «Эскалация военных и политических рисков в Черном море и ситуация в Ормузском проливе — вот что провоцирует общий рост цен», — пояснил Reuters Рылько.



Накануне «СовЭкон» понизил прогноз экспорта пшеницы из России в июле на 500 тыс. т, до 1,5 млн т. «Мы ожидаем, что в ближайшее время поставки в глубоководные порты вырастут по мере продвижения уборочной кампании, учитывая, что навигация в Азовском море остается закрытой. Однако рост логистических издержек продолжит сдерживать этот процесс», — сказал глава «СовЭкона» Андрей Сизов. Если прогноз вывоза в 1,5 млн т реализуется, то это будет минимальный июльский объем с 2017 года, когда Россия поставила за рубеж 1,4 млн т пшеницы, пишет «Агроэксперт». В июле прошлого года экспорт составил 2,1 млн т, а средний показатель для этого месяца за последние пять лет — 3,1 млн т. По словам Сизова, основная причина снижения — ограничение навигации через Керченский пролив, также дополнительное давление оказывает слабый спрос со стороны Египта и Турции. При этом резкое сокращение отгрузок уже повлияло на мировой рынок пшеницы: котировки на бирже в Чикаго, как и на остальных площадках, выросли примерно на 10% с начала месяца, согласно данным торгов.



Независимый эксперт аграрного рынка Александр Корбут также считает, что в июле объем отгрузок явно не будет высоким из-за ограничений судоходства в Азовском море. По его оценкам, в результате в текущем месяце на экспорт может уйти 1,5-2 млн т пшеницы. Строить прогнозы на август, продолжает эксперт, сейчас сложно. С одной стороны, на фоне ситуации в Черном море мировые цены выросли до $238/т, но будет ли возможность активно поставлять по морю зерно — это большой вопрос. «Надо смотреть за тем, как будет дальше развиваться ситуация. При этом перенаправить объемы на другие направления достаточно проблематично: есть Иран — но это Поволжье, еще есть порты Усть-Луга и Высоцк, но там небольшие объемы (возможности отгрузок)», — прокомментировал Корбут «Агроинвестору». Кроме того, заключил он, резко выросли транспортные затраты, что также делает экспорт проблематичнее.



В прошлую пятницу «Агроинвестор» сообщал, что сбор зерна в России составляет 21 млн т. Об этом министр сельского хозяйства Оксана Лут сообщила в ходе Всероссийского дня поля. «Цифра 20,5 млн т было на вчера, на сегодня мы сделали более 21 млн т. Пока у нас уборка идет с отставанием, по зерновым более 2,5 млн га отстаем», — сказала она. Причиной отставания стала погода, которая задержала и сев, и уборку. По словам Лут, 25 регионов уже находятся в активной стадии уборочной кампании. «Идет отставание по Центру, нас заливает, не можем нормально приступить к уборке. В целом видим хороший потенциал по урожаю, должны хорошо “выстрелить” южные регионы в этом году — было много влаги по югу <...>. Обратная ситуация по Сибири. Мы ездили по Алтайскому региону, жара стоит уже больше двух месяцев, дождя не было, вегетация плохая, поэтому в сибирском регионе, особенно в Алтайском крае, который является основным, будет снижение. Тем не менее, по сезону одна часть страны компенсирует другую», — отметила Лут.



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