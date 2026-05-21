«Русагротранс»: экспорт зерна в этом сезоне станет третьим по объему в истории

Вывоз пшеницы в июле-мае достигнет 44,9 млн тонн

Дополнительный объем тарифной квоты позволяет экспортерам реализовать свои планы

По предварительной оценке аналитического центра », представленной на сессии «Мировой рынок зерна и роль России в международной торговле» в ходе Всероссийского зернового форума, экспорт пшеницы в июле-мае достигнет 44,9 млн т за счет всплеска вывоза в марте и апреле на фоне роста цен и ослабления курса рубля. По итогам сезона отгрузки прогнозируются на уровне около 46,5 млн т, что станет третьим результатом после 2022/23 и 2023/24 сельхозгодов.

В целом экспорт зерна и зернобобовых по итогам сезона может достичь 61,8 млн т против 53,36 млн т в прошлом сельхозгоду, считают аналитики. Это также третий объем после вывоза в 2022/23 и 2023/24 годах. В том числе поставки ячменя на внешние рынки в июле-мае аналитики оценивают в 5,9 млн т. Прогноз на весь сезон-2025/26 — 6,1 млн т, что станет вторым результатом. Отгрузки кукурузы в июле-мае составят 4,9 млн т, к концу сезона они достигнут около 5,1 млн т — это третий по объему показатель за сезон. Вывоз зернобобовых в июле-феврале из-за высокой конкуренции и падения цен на мировом рынке шел относительно низкими темпами, но ускорился к концу сезона и может достигнуть 3,4 млн т, что станет вторым результатом после 2023/24 года, когда за рубеж было отгружено 4,17 млн т.

Исполнительный директор Союза экспортеров и производителей зерна Ксения Боломатова ранее в интервью Поле.рф сказала, что текущий сезон можно охарактеризовать как успешный. «В оставшийся до конца сезона период у нас фактически нет количественных ограничений по объему экспорта, поскольку дополнительный объем тарифной квоты позволяет нашим компаниям-экспортерам реализовать свои экспортные планы», — отметила она. Однако ключевым дестабилизирующим фактором остается ближневосточный конфликт, который напрямую влияет на мировую торговлю зерном: корректируются объемы спроса со стороны крупных импортеров, оказывается воздействие на стоимость логистики морских перевозок. «В этих условиях прогнозировать динамику экспорта до конца текущего сезона становится сложнее», — добавила она.

Кроме того, по словам Боломатовой, ситуацию усугубляет неблагоприятная рыночная конъюнктура: избыточное глобальное предложение зерна обостряет конкуренцию между ключевыми игроками. Возможности для повышения экспортных цен сильно ограничены, при этом производители сталкиваются с ростом затрат на ГСМ, удобрения, средства защиты растений, логистику. «Тем не менее текущий уровень российских экспортных цен остается достаточно конкурентоспособным, чтобы сохранять высокую интенсивность отгрузок», — считает она.

Цена на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в мае-июне после роста в первой декаде мая на $2/т на прошлой неделе оставалась без изменений на уровне $244/т FOB, сообщал накануне аналитический центр ». Пшеница нового урожая котируется на уровне $240/т. Американская пшеница подешевела на $15, до $261/т, французская — на $6, до $233/т, румынская — на $3, до $247/т. Цены на пшеницу с 12,5% протеина в глубоководных портах на фоне резкого укрепления рубля при поставке автотранспортом снизились на 150 руб., до 16-16,1 тыс. руб./т без НДС, при поставке по железной дороге — также на 150 руб., до 16-16,1 тыс. руб./т. На малой воде цены опустились на 100 руб., до 15-15,2 тыс. руб./т.

