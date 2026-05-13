Минсельхоз США оценил урожай и экспорт зерна в новом сезоне

Россия сохранит мировое лидерство по отгрузкам пшеницы

Урожай пшеницы в России в этом году может снизиться

опубликовал первые прогнозы на сезон-2026/27. Согласно обзору ведомства, урожай пшеницы в России в этом году составит 86 млн т (здесь и далее — без учета Крыма и новых регионов). Сбор в 2025-м оценивается в 90,3 млн т. Экспорт в следующем сезоне может составить 47 млн т против 46 млн т в текущем сельхозгоду. Ближайший конкурент — ЕС — в этом сезоне может отгрузить на внешние рынки 30,5 млн т пшеницы, в 2026/27-м — 31 млн т.

Глобальное производство пшеницы в новом сезоне американские аналитики оценивают в 819,06 млн т, в текущем — на уровне 843,84 млн т. Объем мирового экспорта пшеницы может снизиться с 223,68 млн т до 211,7 млн т. Конечные запасы сократятся с 279,21 млн т до 275,04 млн т.

Урожай фуражного зерна в мире в новом сельхозгоду может составить почти 1,59 млрд т, в 2025/26-м он оценивается более чем в 1,6 млрд т. Экспорт, по прогнозу Минсельхоза США, может снизиться с 260,78 млн т до 248,98 млн т. В том числе сбор кукурузы может уменьшиться с более чем 1,3 млрд т до свыше 1,29 млрд т, ее экспорт — с 213,61 млн т до 206,91 млн т.

В России сбор фуражного зерна в 2026 году может составить 38,87 млн т, в 2025-м он был на уровне 39,35 млн т. В том числе урожай кукурузы оценивается в 15,8 млн т (14,8 млн т в 2025-м). Экспортный потенциал по фуражу в новом сезоне американское агроведомство оценивает в 7,98 млн т против 7,63 млн т в текущем. В том числе кукурузы может быть вывезено 4 млн т (3,3 млн т).

() предварительно оценил экспортный потенциал России по пшенице в следующем сезоне на уровне 46,5 млн т, пишет «Интерфакс». На прошлой неделе понизил оценку вывоза пшеницы из России в этом сельхозгоду на 1,5 млн т, до 44,5 млн т. Корректировка объясняется высоким курсом рубля и относительно невысокими экспортными ценами, а также пониженным спросом на мировом рынке. «Переходящие запасы пшеницы на конец текущего сельхозгода могут оказаться больше, чем мы рассчитывали ранее. Экспорт с нынешним курсом рубля и ценами идет не очень хорошо», — сказал «Интерфаксу» гендиректор Дмитрий Рылько.

Кормовые добавки как стратегический продукт. Государство готово оказать финансовую поддержку производителям импортозависимых составляющих кормов

