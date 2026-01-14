Экспорт пшеницы в январе может достигнуть 3 млн тонн

За первую половину сезона-2025/26 отгружено 26,7 млн тонн пшеницы Freepik.com

В январе экспорт пшеницы из России может составить 2,8-3 млн т против 2,5 млн т год назад, оценил аналитический центр «Русагротранса». С июля по декабрь 2025-го объем вывоза составил 26,7 млн т против рекордного показателя аналогичного периода 2024 года в 29,7 млн т. Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) оценивает экспорт пшеницы в декабре в 4,4 млн т, в январе — в 3,5 млн т. Аналитический центр «СовЭкон» прогнозирует январские отгрузки на уровне 3,2 млн т против 4,2 млн т в декабре, пишет Reuters.



Первое место по импорту в первой половине сезона-2025/26, как и в прошлом году, занял Египет, который, однако, несколько снизил закупки пшеницы из России: с 5,5 млн т в июле-декабре 2024-го до 5,1 млн т, сравнили аналитики. Турция, занявшая второе место среди крупнейших импортеров, увеличила ввоз в 2,2 раза, до почти 4,4 млн т, что связано с существенным снижением урожая в стране в 2025 году из-за весенних заморозков. Иран поднялся с восьмого на третье место, увеличив ввоз в 2,9 раза, до 1,7 млн т также на фоне падения урожая. Четвертое место по объему закупок российской пшеницы заняла Бангладеш с 1,45 млн т (2,23 млн т годом ранее), пятое место у Израиля (1,1 млн т). Из существенно увеличивших ввоз российской пшеницы крупных импортеров аналитики «Русагротранса» отмечают Судан, который нарастил поставки в 2,2 раза, до почти 1 млн т.



Цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в январе-феврале в период с 1 по 13 января составили $225-227/т FOB (без изменений к концу декабря), сообщил аналитический центр «Русагротранса». Цена на французскую пшеницу выросла на $4, до $232/т, германская подорожала на $6, до $240/т, румынская — на $1, до $233/т, австралийская — на $2, до $238/т. Американская пшеница подешевела на $3, до $227/т, украинская с протеином 11,5% — на $1, до $226/т.



Цены на пшеницу с 12,5% протеина в глубоководных российских портах при поставке автотранспортом остались на прежнем уровне в 15,2-15,3 тыс. руб./т без НДС, при поставке по железной дороге — 16 тыс. руб./т, на малой воде — 14,5 тыс. руб./т.



Январский отчет Минсельхоза США оказался «медвежьим», особенно для рынка кукурузы, отмечают аналитики. Прогноз мирового производства пшеницы в сезоне-2025/26 увеличен на 4,4 млн т, до 842,2 млн т за счет роста оценок по Аргентине и России. Прогноз мирового сбора кукурузы в текущем сельхозгоду повышен на 13,1 млн т, до 1296 млн т, в т. ч. в США — на 6,8 млн т, до 432,3 млн т за счет увеличения оценок уборочной площади (существенно выше, чем в предыдущие годы) и рекордной урожайности.



