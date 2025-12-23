«Русагротранс»: экспорт пшеницы в первой половине сезона будет выше среднего за пять лет

Российское зерно остается одним из самых востребованных товаров на глобальном рынке Д. Абрамов / Ведомости

С 1 по 22 декабря экспорт пшеницы из России составил около 3,2 млн т, сообщил аналитический центр «Русагротранса». Он сохраняет прогноз вывоза по итогам всего месяца на уровне 4,3 млн т. В целом с июля по декабрь отгрузки пшеницы достигнут примерно 26,6 млн т, что выше среднего уровня за пять лет (24,5 млн т), но меньше, чем в рекордном прошлом сезоне, когда за первую его половину на внешние рынки было поставлено 29,1 млн т пшеницы.



Основными импортерами российской пшеницы в первой половине сезона выступают Египет (4,8 млн т), Турция (4,1 млн т), Иран (почти 1,8 млн т), Бангладеш (1,45 млн т) и Ливия (1,05 млн т). Потенциальный объема экспорта пшеницы из России в сезоне-2025/26 аналитики «Русагротранса» оценивают в 44-45 млн т.



Российское зерно остается одним из самых востребованных товаров на глобальной арене, сказал в интервью «Известиям» вице-премьер Дмитрий Патрушев. «В сельхозсезоне-2023/24 зарубежным партнерам были направлены рекордные объемы — больше 70 млн т. Сегодня мы действительно находимся в фазе более низких мировых цен. Это отразилось и на экспортных показателях. Однако с августа динамика постепенно выравнивается, — отметил он. — Экспорт зерновых по итогам текущего сельхозсезона прогнозируется на уровне 53-55 млн т, что соответствует средним значениям за пять лет. <…> Более того, есть понимание, что при изменении ценовой конъюнктуры объемы наших поставок возрастут».



Цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в декабре-январе на прошлой неделе после кратковременного роста вернулись к уровням $227-228/т FOB (-$1/т к предыдущей неделе). Цена на американскую пшеницу упала на $9, до $228/т, украинскую с 11,5% протеина и французскую с 11% — до $226/т (-$2/т), румынская и аргентинская подешевела на $1, до $232/т и $213/т соответственно. Цены на пшеницу снижаются под давлением высоких урожаев и отсутствия негативных факторов для озимых, поясняют аналитики «Русагротранса».



Цены на пшеницу с 12,5% протеина в российских глубоководных портах при поставке автотранспортом на прошлой неделе незначительно (на 50 руб.) увеличились, до 15,3-15,4 тыс. руб./т без НДС, при поставке по железной дороге — остались на уровне 16 тыс. руб./т. На малой воде цены укрепились на 100 руб., до 14,5 тыс. руб./т. Уровни цен на внутреннем рынке оставались неизменными.



