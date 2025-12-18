Минсельхоз повысил оценку урожая зерна

Зерновые и зернобобовые обмолочены с 97,5% площади Pixabay

Полевые работы находятся в завершающей стадии: зерновые и зернобобовые обмолочены с 97,5% площади, собрано более 147 млн т зерна в бункерном весе, сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут на заседании правительства. По ее словам, по итогам года сбор в чистом весе составит 137 млн т, включая 90 млн т пшеницы (с учетом новых регионов). Ранее ведомство прогнозировало урожай зерна на уровне 135 млн т. «Таким образом, урожай зерна станет одним из лучших в новейшей истории и позволит не только полностью обеспечить внутренние потребности, но и сохранить значительный экспортный потенциал», — подчеркнула Лут.



Несмотря на различные погодные аномалии, с которыми аграрии столкнулись в этом году, в целом отрасль выполнила поставленные задачи по обеспечению страны необходимой продукцией, отметила министр. При этом она обратила внимание, что качество зерна в этом сезоне выше прошлогоднего. «Отдельно скажу, что мы ожидаем рекорда по зернобобовым, валовой сбор которых достигнет 7,3 млн т. Что касается других культур, то, по предварительным прогнозам, масличных будет собрано порядка 31,7 млн т, что соответствует рекордному показателю прошлого года. При этом мы ожидаем исторических максимумов по сое и рапсу», — привела данные Лут.



Урожай сахарной свеклы превысит 48 млн т, валовой сбор картофеля в организованном секторе — более 8 млн т, овощей — порядка 7,6 млн т. «Также рассчитываем на рекордный урожай плодов и ягод — это порядка 2,1 млн т. Таким образом, мы сделаем очередной шаг к достижению целевых показателей Доктрины продовольственной безопасности», — отметила Лут.



Озимые под урожай 2026 года посеяны почти на 20 млн га, что в целом соответствует уровню прошлого года и прогнозной структуре. «Особое внимание в ходе посевной уделено использованию семян отечественной селекции. Отмечу, что с 2022 года мы планомерно повышаем самообеспеченность в этой сфере, и особенно заметный прогресс наблюдается по семенам сои, подсолнечника и сахарной свеклы, — рассказала Лут. — По итогам текущего года рассчитываем, что доля семян российской селекции на внутреннем рынке приблизится к 70%, а к 2030 году в соответствии с Доктриной продовольственной безопасности она должна достичь 75%».



Сейчас Минсельхоз совместно с регионами формирует структуру ярового сева на 2026 год. «В первую очередь ориентируемся на анализ внутренних потребностей страны в продукции растениеводства. Планируем посеять больше таких социально значимых культур, как гречиха, рис, картофель и овощи, — перечислила глава агроведомства. — При этом основные площади традиционно будут отведены под зерновые, которые являются базой нашего растениеводства».



