«Русагротранс»: урожай зерна в этом сезоне будет выше средних значений

Сейчас на внешних рынках наблюдается активная конкуренция из-за высоких урожаев во многих странах-производителях
Несмотря на неблагоприятные погодные условия, валовой сбор зерновых в России вырастет со 124,9 млн т в прошлом сельхозгоду до 139 млн т в сезоне-2025/26, в том числе пшеницы — с 82,6 млн т до 89 млн т. Об этом сообщил руководитель аналитического центра » Игорь Павенский в ходе конференции «Агроинвестора» «Агрохолдинги России — 2025». Это, по его словам, выше средних объемов за пять лет. Высокий урожай объясняется валовыми сборами выше среднего в Центре, Поволжье и Сибири за счет урожайности.

Также в ходе своего доклада Павенский сообщил, что производство ячменя в этом сельхозгоду составит 19,5 млн (16,7 млн т в прошлом сезоне), несмотря на сокращение посевных площадей под агрокультурой, кукурузы — 16 млн т (13 млн т). Урожай зернобобовых составит 8,2 млн т против 5,4 млн т годом ранее.

Мировой рынок находится под давлением рекордного урожая в Канаде, Аргентине, Индии и Казахстане, отметил Павенский, в ЕС и Китае — ожидается второй в истории результат. И эти страны активно реализуют зерно на внешние рынки (за исключением КНР), кроме России — отгрузки за июль-ноябрь этого сезона составили 22,5 млн т против 25,5 млн т годом ранее, а также Украины.

В июле-ноябре сезона-2025/26 семь основных стран экспортеров вывезли 77 млн т пшеницы, что на 3,5 млн т выше, чем в прошлом сезоне за аналогичный период. США экспортировали на 20% больше, чем в прошлом сезоне, Канада — на 17%, Австралия — на 68%, Аргентина — более, чем вдвое. При этом темпы экспорта из России на 13% меньше прошлого сезона в связи со снижением урожая в южных регионах и высокой конкуренцией на мировом рынке. ЕС экспортировал на 5% меньше пшеницы, чем годом ранее, Украина — на 18% ниже.

По оценкам », экспорт пшеницы из России в этом сезоне составит 44 млн т — это третий результат в истории, ячменя — 5,3 млн т (4,7 млн т в прошлом сельхозгоду), кукурузы — 3,8 млн т (3,2 млн т). Общий объем экспорта зерновых и зернобобовых прогнозируется в объеме 57,8 млн т. При этом в ноябре отмечался рекордный экспорт пшеницы — 5,5 млн т, в декабре темпы немного замедлятся из-за низкой маржинальности и активной конкуренции на внешних рынках, отметил Павенский.

В ходе своего доклада он также остановился на тенденциях развития железнодорожных перевозок. Так, экспорт зерна по железной дороге в июле-ноябре близок к рекордным показателям — 10,3 млн т. Основной груз — пшеница (89%, или 9,2 млн т). На данный момент вывезено около половины от экспортного потенциала железнодорожных отгрузок. После слабого старта в июле-августе, последние три месяца отгружаются рекордные ежемесячные объемы зерна на экспорт. Ключевым фактором стало изменение географии перевозок: возросла роль регионов Центральной части России, Поволжья и Сибири при снижении доли южных регионов. Прогнозируется, что в течение всего сезона-2025/26 объем железнодорожной транспортировки зерна достигнет более 20 млн т, увеличившись относительно уровня прошлого сезона, и среднегодовых значений последних пяти лет.

