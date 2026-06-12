В 27 регионах агрокультуры развиваются с отставанием

Опасения вызывают риски переувлажнения и засухи Pixabay

В 27 регионах из-за задержки сева на фоне неблагоприятных погодных условий агрокультуры развиваются с отставанием, сообщил Национальный союз агростраховщиков (НСА). Комплексный анализ, проведенный союзом на основе данных дистанционного зондирования, выявил отклонения вегетационного индекса, который показывает общее состояние посевов.



Так, в Центральном федеральном округе такие отклонения зафиксированы в Смоленской, Брянской, Курской, Орловской, Воронежской и особенно — в Липецкой, Тамбовской и Рязанской областях. В этих регионах по состоянию на конец мая — начало июня индекс на 15-25% ниже среднемноголетнего значения. В Сибирском федеральном округе отклонения выявлены в семи регионах: Новосибирской, Иркутской и Кемеровской областях, Алтайском и Красноярском краях, Хакасии и Тыве. В Приволжском — в шести: Саратовской и Ульяновской областях, Татарстане и особенно в Пензенской области, Мордовии и Башкортостане. В Северо-Западном округе — в четырех региона: Ленинградской области, а также наиболее значительно в Калининградской, Псковской и Новгородской областях. В Юге и Северном Кавказе отклонения зафиксированы в Астраханской области и в Карачаево-Черкессии. На значительной части этих территорий наблюдаются отклонения на обширных площадях, отмечает НСА.



Союз выделяет два основных противоположных сценария агрометеорологических рисков, которые вызывают опасения: переувлажнение и засуха. «Существенные предпосылки к переувлажнению почвы мы наблюдаем в Рязанской, Тамбовской, Липецкой и Пензенской областях, а также в Мордовии. В этих субъектах накопленные осадки значительно превышают климатическую норму, — отметил президент НСА Корней Биждов. — Противоположная ситуация отмечается в Калининградской, Псковской, Новгородской областях и Башкортостане, где количество осадков существенно ниже нормы».



В южных регионах значимого отклонения в развитии агрокультур не отмечается. Однако на большей части территории Краснодарского и Ставропольского краев, а также в отдельных районах Ростовской области с начала года зафиксировано превышение накопленных осадков на 50 мм относительно нормы, что может создать риски переувлажнения почвы. Прогноз НСА на период до 19 июня предполагает разнонаправленное влияние ожидаемых осадков. Для регионов, предрасположенных к засухе, выпадение 36-69 мм осадков может компенсировать дефицит влаги и улучшить состояние посевов, тогда как в зонах переувлажнения, включая южные регионы, где прогнозируются дополнительные 50-60 мм осадков, ситуация может усугубиться.



На фоне роста числа природных аномалий агрострахование приобретает первостепенное значение для финансовой устойчивости АПК, подчеркивают в союзе. По данным НСА, в последние два года она охватывает около 20% всей посевной площади страны, что составляет 15,3 млн га. К 2030 году доля застрахованных посевных площадей должна увеличиться до 30%.



Первый замминистра сельского хозяйства Елена Фастова ранее в интервью «Интерфаксу» говорила, что система страхования завоевывает все больше доверия у сельхозпроизводителей. «Если говорить о растениеводстве, то мы наращиваем размеры застрахованных площадей. В этом году запланировано охватить страхованием 20,4% площадей. В 2023 году было 14,3%, в 2025-м — 18,3%», — отмечала она. В этом году на страхование с господдержкой выделено 5,5 млрд руб., в прошлом было 5 млрд руб.



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