Оптовые цены на картофель за год снизились на 60%

Повышение розничных цен связано с сезонным увеличением импорта Pixabay

По данным Картофельного союза, цены производителей на картофель за год снизились более чем на 60%. Об этом «Агроинвестору» сообщил директор объединения Алексей Красильников. «Единственный культура “борщевого набора”, которая в этом году “выстрелила” — это морковь. Причем, по данным Минсельхоза, площади под ней по сравнению с прошлыми сезонами не сокращалась, и валовой сбор также был на среднем за последние пять лет уровне — около 1 млн т. За месяц морковь подорожала примерно на 7%. Цены на остальные позиции, включая репчатый лук, белокочанную капусту, столовую свеклу, в оптовом звене имели тенденцию на небольшое снижение», — рассказал Красильников. Аналогичная ситуация отмечается и на мелкооптовых рынках, добавил он.



Ранее «Агроинвестор» писал, что плодоовощная продукция с 19 по 25 мая подешевела на 0,1%после снижения цен на 2,2% с 13 по 18 мая, в том числе томаты — на 3,6%. Выросли цены на лук — плюс 2,1%, свеклу — на 1,6%, капусту и морковь — на 1,3%, картофель — на 0,8%, огурцы — на 0,2% и яблоки — на 0,1%. По словам Красильникова, подорожание овощей «борщевого набора» и картофеля в рознице действительно наблюдается, однако относительно прошлого года цены снижаются. Так, морковь подешевела на 1%, столовая свекла — на 30%, белокочанная капуста и репчатый лук — на 35%. То есть, резюмирует он, динамика за год говорит о том, что негативной реакции на цены со стороны потребителей быть не должно. «Возможные тенденции, связанные с подорожанием в рознице, которые фиксирует Росстат, вызваны и усреднением цены на отечественную продукцию и импорт, который с учетом логистики по умолчанию дороже», — заключил Красильников.



По прогнозу Минсельхоза, в этом году посевные площади под картофелем в организованном секторе вырастут на 5 тыс. га (286 тыс. га в 2025-м), валовой сбор агрокультуры, исходя из средней урожайности, составит около 8 млн т.



Руководитель аппарата Картофельного союза Татьяна Губина ранее говорила «Агроинвестору», что ключевая проблема производителей заключается в высокой волатильности: ценовая конъюнктура на рынке картофеля меняется кардинально от года к году. «Если в прошлом сезоне производители имели возможность заработать, то в текущем — только теряют. Такая нестабильность демотивирует картофелеводов», — отмечала она.



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