Площади под картофелем в этом году вырастут

Старт полевых работ в Центре может задержаться из-за погоды

По прогнозу Минсельхоза, в этом году посевные площади под картофелем в организованном секторе вырастут на 5 тыс. га (286 тыс. га в 2025-м), валовой сбор агрокультуры, исходя из средней урожайности, составит около 8 млн т. Об этом «Агроинвестору» сообщил исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников. По его словам, в текущем сезоне посевная кампания картофеля и овощей идет опережающими темпами — рост на 3,7 тыс. га относительно 2025-го. «Сейчас погода, наверное, задержит посадочные работы в Центральной России, но каких-то серьезных опасений она не вызывает», — прокомментировал Красильников. Он также добавил, что сейчас картофель посажен на 5-6% от прогнозных посевных площадей, овощи открытого грунта — на 11-13%.



Астрахань и Краснодарский край активно сажают картофель, некоторые фермеры высаживают его под пленкой, что позволяет получать урожай еще раньше, говорит руководителя аппарата Картофельного союза Татьяна Губина. По оперативным данным, посажено 600 га, добавляет она. «Но фермеры, выращивающие ранний картофель, могут попасть в определенную ловушку из-за большого объема импорта, — обращает внимание Губина. — Уже сейчас мы отмечаем, что спрос на отечественный картофель снижается, цены на него — падают, и это может привести к печальным последствиям». По ее словам, на данный момент цены на картофель даже ниже, чем осенью. При этом ранний картофель более трудозатратный и, соответственно, дорогой из-за специфики выращивания и сбора. По словам Губиной, Картофельный союз выступает против значительных объемов импорта. Красильников добавляет, что сейчас в продаже в России уже есть не только китайский и египетский картофель, но и сравнительно дорогой азербайджанский — около 170 руб./кг на оптово-розничном рынке в Москве.



В целом российские картофелеводы готовы к весенним полевым работам, серьезных проблем с доступностью ресурсов они не испытывают. «Был введен запрет на экспорт аммиачной селитры, поэтому не думаю, что проблемы с минеральными удобрениями возникнут. По ГСМ вопросов тоже нет. Кроме того, что все дорожает, пока опасений нет», — сообщила Губина, добавив, что результаты года будут зависеть от погодных условий и доходности сельхозпроизводителей, которая в этом году низкая.



Ранее «Агроинвестор» писал, что в этом сезоне импорт картофеля в начале года был выше обычного. Тогда Красильников говорил, что пик поставок из Египта в Россию приходился, как правило, на период с апреля по июнь. Однако на фоне рекордного урожая в Европе, когда местные картофелеводы почти бесплатно раздают свою продукцию, так как утилизировать ее им будет дороже, чем просто отдать бесплатно, Египет нацеливается на другие рынки сбыта, в том числе, российский.



«Пока мы не видим со стороны регулятора попыток ограничивать или, наоборот, способствовать ввозу в нашу страну картофеля из других государств. Тем не менее, у нас есть опасения, что такой высокий объем импорта может пагубно отразиться на наших местных картофелеводах», — делился Красильников. В то же время, военные действия на Ближнем Востоке могут вносить свои коррективы в поставки картофеля в Россию с точки зрения логистики, стоимости фрахта, страховки, что делает импорт дороже, и, соответственно, местную продукцию — более конкурентоспособной.



