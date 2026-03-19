Производство тепличных овощей с начала года выросло на 4,7%

В прошлом году отмечалось снижение производства из-за тобамовируса

По итогам этого года возможен незначительный рост производства тепличных овощей
По состоянию на 10 марта производство томатов, огурцов и других тепличных овощей в организованном секторе составило 250 тыс. т, что на 4,7% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Лидерами среди регионов по этому направлению являются Московская, Липецкая, Воронежская, Калужская области и Ставропольский край, сообщается на сайте Минсельхоза.

«Наращиванию производства овощей закрытого грунта в том числе способствует активное развитие тепличного овощеводства. Сегодня в 76 регионах страны работает более 340 тепличных хозяйств общей площадью порядка 3,3 тыс. га», — говорится в сообщении агроведомтсва. В нем также уточняется, что основные объемы производства сосредоточены в Центральном, Приволжском, Северо-Кавказском и Южном федеральных округах. До 2027 года в России планируется реализовать свыше 30 проектов в области тепличного овощеводства, совокупная мощность которых превысит 157 тыс. т продукции в год. 

Также сообщает, что огурцы за месяц подешевели на 24,6%, пишут «Известия». Так, сейчас цены практически на все овощи ниже, чем год назад. По данным на 18 марта, розничная стоимость капусты год к году снизилась на 26%, картофеля — на 22,5%, лука — на 15,5%, свеклы — на 13,8%. Огурцы за месяц стали дешевле на 24,6%. Там также отметили, что с весны, по мере поступления на рынок урожая из парников и затем из открытого грунта, цены на огурцы и томаты будут снижаться.

По словам гендиректора компании Тамары Решетниковой, рост производства, который фиксирует , вполне вероятен: в прошлом году отмечалось снижение сборов овощей защищенного грунта, особенно томатов, из-за распространения тобамовируса. Впрочем, продолжает эксперт, вряд ли в этом году ситуация с заболеванием кардинально улучшится. Кроме того, говорит она, промежуточные данные по объемам выращивания могут быть некорректными: не все хозяйства предоставляют статистику каждый месяц или квартал. «По итогам 2026 года прирост, если и будет, то за счет ввода новых площадей <...> в Кабардино-Балкарии и Ставропольском крае, но это теплицы без досвечивания, и на зимние обороты они никак повлиять не могут», — прокомментировала Решетникова «». 

В феврале средние розничные цены на огурцы составляли 300,1 руб./кг, что на 111,1% больше, чем три месяца назад. Об этом писал Forbes со ссылкой на зампреда правления ассоциации «» Дмитрия Леонова. При этом динамика год к году незначительная — всего +1,8%, и в 2025-м удорожание было заметнее: тогда в феврале они стоили 294,8 руб./кг, рост составлял 119,6% за три месяца и 16%  — год к году. Тогда Решетникова говорила «», что с середины марта, скорее всего, цены производителей на огурцы начнут снижаться: это связано с увеличением естественной освещенности, особенно на Юге и Кавказе. При этом она обращала внимание на то, что в 2025-м относительно прошлого года цены на них повышались не так активно. Кроме того, сейчас плодоовощная продукция в целом стала более доступной, в том числе и физически, чем 10-15 лет назад. «Доля затрат на нее снизилась за это время благодаря конкуренции, развитию тепличного бизнеса в России», — говорит Решетникова. 

