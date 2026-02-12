Турецкие томаты не пользуются активным спросом в России Pixabay

Минсельхоз предлагает увеличить квоту на импорт томатов из Турции с 500 тыс. т до 600 тыс. т. Соответствующий проект приказа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Исполнительный директор Плодоовощного союза, член Общественного совета при Россельхознадзоре Андрей Казаков уточнил «Агроэксперту», что уровень самообеспеченности по томатам составляет порядка 66%. По этой причине наблюдается их нехватка, особенно зимой, поэтому Россия импортирует продукцию.



В то же время, по словам гендиректора компании «Технологии Роста» Тамары Решетниковой, необходимости в увеличении квоты на ввоз томатов из Турции нет, поскольку и в прошлом году ее объем не был выбран в полном объеме. В 2026 году, скорее всего, эта ситуация повторится. Тем более, продолжает она, турецкие томаты не пользуются активным спросом на российском рынке — они во всем уступают российской тепличной продукции, а также томатам из Азербайджана и Узбекистана, но продукция из этих стран СНГ поступает на российские прилавки позже турецких из-за другого климата.



Кроме того, обращает внимание Решетникова, турецкие томаты не возятся в регионы с ярко выраженным дефицитом — Урал, Крайний север и др. из-за дальней и, соответственно, дорогой логистики. Обычно там представлены российские томаты из других субъектов. «Турецкие томаты продаются в России как самый бюджетный вариант, но реально они нам не очень нужны», — прокомментировала Решетникова «Агроинвестору».



Ранее сообщалось об активном росте цен на огурцы в России. Но, согласно сообщению Минсельхоза, динамика цен на овощи, в первую очередь, на огурцы, носит ярко выраженную сезонность: зимой эта продукция традиционно дорожает, так как выращивание тепличных овощей требует больших затрат. С весны, по мере поступления на рынок урожая из парников и затем из открытого грунта, цены будут снижаться. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минсельхоз.



Агроведомство также отмечает, что сейчас цены производителей почти на все овощи ниже, чем были год назад. Так, отпускная цена капусты по сравнению с прошлым годом снизилась на 31,4%, картофеля — на 19,8%, лука — на 13%, томатов — на 18,2%. Цены на огурцы у производителей сохраняются примерно на уровне прошлого года. В рознице в годовом выражении капуста подешевела на 24%, картофель и лук — на 16%, свекла — на 11,6%. Цены на томаты находятся на уровне прошлого года. По данным Росстата, инфляция с 3 по 9 февраля 2026 года составила 0,13% после 0,2% неделей ранее. С начала месяца рост цен к 9 февраля составил 0,2%, с начала года — 2,24% (в 2025-м с начала года к 9 февраля цены прибавили 1,5%). Годовая инфляция на 9 февраля замедлилась до 6,36%.



Впрочем, несмотря на сезонный фактор роста цен, о котором говорит Минсельхоз, Федеральную антимонопольную службу попросили проверить обоснованность резкого роста цен на огурцы. По данным Росстата, с конца декабря их стоимость поднялась на 43%. С инициативой проверки выступил зампред комитета по безопасности Госдумы Анатолий Выборный («Единая Россия»). Он заявил, что получает обращения граждан, возмущенных резким скачком цен. По его словам, огурцы стоят дороже экзотических фруктов — в том числе бананов и ананасов, которые ввозят из-за границы. Выборный считает, что такое ценообразование «вызывает вопросы и требует разъяснений», пишет «Коммерсант».



