Розничные цены на огурцы выросли на 111% за три месяца

В феврале традиционно фиксируются максимальные цены на огурцы Агрокомплекс «Весна»

В феврале средние розничные цены на огурцы составили 300,1 руб./кг, что на 111,1% больше, чем три месяца назад. Об этом Forbes сообщил зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов. При этом динамика год к году незначительная — всего +1,8%, и в 2025-м удорожание было заметнее: тогда в феврале они стоили 294,8 руб./кг, рост составлял 119,6% за три месяца и 16% — год к году. С января цены на овощи, особенно огурцы, традиционно растут из-за снижения урожайности теплиц в зимний период, повышенного спроса после новогодних праздников и логистических издержек, рассказали Forbes в сети гипермаркетов «Лента». Директор «АБ-Центра» Алексей Плугов уточнил изданию, что с морозами связаны и проблемы хранения: в такую погоду на оптовых базах и в мелкооптовой реализации товар портится быстрее, чем обычно. При этом в опте цены на огурцы даже снизились, говорит Леонов. В декабре 2025 года они стоили 178 тыс. руб./т против 183,1 тыс. руб./т в декабре 2024-го, уточняет он.



Рост цен на тепличную продукцию зимой — это традиционное сезонное явление, и некорректно сравнивать цены осени и февраля, обращает внимание гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова. «В сезонности нет ничего нового. Ценовая “вилка” между минимальными и максимальными ценами в течение года может достигать 300%. Сейчас, в середине февраля, максимальные цены», — говорит эксперт. По ее словам, сезонное удорожание связано с ростом себестоимости в зимний период из-за более высоких затрат на досвечивание, а также отопление теплиц. «Огурцы — это самая светолюбивая культура. По сравнению с томатами, салатами, баклажанами их нужно досвечивать активнее и дольше — порядка 18 часов в день необходим яркий и мощный световой поток. Те же томаты менее требовательны: их можно досвечивать 16 часов в сутки с меньшей интенсивностью, чем для огурцов», — прокомментировала Решетникова «Агроинвестору».



При этом тарифы на энергоресурсы, в том числе электричество, растут быстрее темпов официальной инфляции, и многие тепличные комплексы вынуждены экономить, уменьшая время или интенсивность досвечивания. В результате урожайность огурцов снижается, их товарный вид — ухудшается. Решетникова говорит, что с середины марта, скорее всего, цены производителей на огурцы начнут снижаться: это связано с увеличением естественной освещенности, особенно на Юге и Кавказе. При этом она обращает внимание на то, что относительно прошлого года цены росли не так активно. Кроме того, сейчас плодоовощная продукция в целом стала более доступной, в том числе и физически, чем 10-15 лет назад. «Доля затрат на нее снизилась за это время благодаря конкуренции, развитию тепличного бизнеса в России», — говорит Решетникова.



В то же время, по словам руководителя проекта «Ягодная Академия» и гендиректора информационного агентства FruitNews Ирины Козий, «текущие цены на огурцы — это наглядный результат импортозамещения». «Так, реализуются в России сейчас в основном отечественные огурцы, а там, где есть исключения, например на Дальнем Востоке, огурцы поставляются из Китая, эта продукция оказывается дешевле. «В остальных регионах огурцы почти полностью импортозаместили отечественные производители. Но их продукция зимой имеет высокую себестоимость», — сказала Козий изданию «V1. Волгоград онлайн». По ее словам, выращивать овощи и фрукты в неблагоприятных условиях с учетом затрат на досвечивание и обогрев очевидно дороже, чем привезти из стран и регионов с более мягким климатом.



В конце января Минсельхоз сообщал, что огурцы и томаты от российских производителей подешевели по сравнению с прошлым годом. «Отпускная стоимость огурцов год к году снизилась на 5,7% (143,3 руб./кг), а томатов — на 17% (144,3 руб./кг). В рознице, по данным Росстата, цены на томаты ниже на 2,1% а на огурцы находятся на уровне прошлого года», — сравнивали в агроведомстве (цитата по РИА «Новости»). Министр сельского хозяйства Оксана Лут в середине января отмечала, что подорожание огурцов — сезонное, и они начнут дешеветь к весне. «Конечно, но они (огурцы) всегда, каждый год они у нас дорожают, дешевеют. Это же сезонная история. В этом году они подорожали чуть больше, чем в прошлом году. Но в любом случае, как только будет подходить сезон открытого грунта, конечно, у нас будет снижение», — говорила Лут (цитата по РИА «Новости»).



