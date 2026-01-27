разделы

Самообеспеченность овощами приблизилась к 90%

Сбор в товарном секторе в прошлом году составил 7,6 млн тонн

Минсельхоз прорабатывает вопрос возобновления льготного кредитования на строительство теплиц
Минсельхоз прорабатывает вопрос возобновления льготного кредитования на строительство теплиц

Производство овощей открытого и закрытого грунта в организованном секторе в 2025 году, по предварительным данным, составило 7,6 млн т, пишет «Интерфакс» со ссылкой на . Объемы производства в значительной степени обеспечивают внутренние потребности страны, отмечает ведомство, уровень самообеспеченности овощами достиг 89,6% при пороговом показателе Доктрины продовольственной безопасности в 90%. По данным , в 2024 году сбор овощей также составил 7,6 млн т.

Цены производителей на ряд позиций овощей сейчас ниже, чем год назад, сравнил . Так, отпускная стоимость огурцов уменьшилась на 5,7%, в среднем до 143,3 руб./кг, томатов — на 17%, до 144,3 руб./кг. В рознице, по данным , томаты на 2,1% дешевле, чем годом ранее, цена огурцов находятся на уровне прошлого года.

Сейчас в России работает более 340 тепличных хозяйств общей площадью около 3,3 тыс. га. До 2027 года планируется реализовать свыше 30 проектов в тепличном овощеводстве, их общая производственная мощность превысит 157 тыс. т продукции в год. Для дальнейшего стимулирования инвестиционной активности в этой отрасли прорабатывает вопрос возобновления льготного кредитования на строительство теплиц. Глава ведомства Оксана Лут ранее говорила, что объемы необходимого финансирования уже определены. Предполагается поддержка проектов не только для выращивания огурцов и томатов, но и нишевых культур, чтобы попробовать закрыть свои потребности, а не импортировать их.

Кроме того, для развития овощеводства и картофелеводства предусмотрены субсидии на единицу произведенной продукции и посадочную площадь, возмещение части затрат на модернизацию хранилищ и другие меры, напоминает министерство. В 2026 году на эти цели выделено 3,5 млрд руб.

