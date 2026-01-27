Самообеспеченность овощами приблизилась к 90%

Минсельхоз прорабатывает вопрос возобновления льготного кредитования на строительство теплиц

Производство овощей открытого и закрытого грунта в организованном секторе в 2025 году, по предварительным данным, составило 7,6 млн т, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Минсельхоз. Объемы производства в значительной степени обеспечивают внутренние потребности страны, отмечает ведомство, уровень самообеспеченности овощами достиг 89,6% при пороговом показателе Доктрины продовольственной безопасности в 90%. По данным Росстата, в 2024 году сбор овощей также составил 7,6 млн т.



Цены производителей на ряд позиций овощей сейчас ниже, чем год назад, сравнил Минсельхоз. Так, отпускная стоимость огурцов уменьшилась на 5,7%, в среднем до 143,3 руб./кг, томатов — на 17%, до 144,3 руб./кг. В рознице, по данным Росстата, томаты на 2,1% дешевле, чем годом ранее, цена огурцов находятся на уровне прошлого года.



Сейчас в России работает более 340 тепличных хозяйств общей площадью около 3,3 тыс. га. До 2027 года планируется реализовать свыше 30 проектов в тепличном овощеводстве, их общая производственная мощность превысит 157 тыс. т продукции в год. Для дальнейшего стимулирования инвестиционной активности в этой отрасли Минсельхоз прорабатывает вопрос возобновления льготного кредитования на строительство теплиц. Глава ведомства Оксана Лут ранее говорила, что объемы необходимого финансирования уже определены. Предполагается поддержка проектов не только для выращивания огурцов и томатов, но и нишевых культур, чтобы попробовать закрыть свои потребности, а не импортировать их.



Кроме того, для развития овощеводства и картофелеводства предусмотрены субсидии на единицу произведенной продукции и посадочную площадь, возмещение части затрат на модернизацию хранилищ и другие меры, напоминает министерство. В 2026 году на эти цели выделено 3,5 млрд руб.



