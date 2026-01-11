В 2025 году сбор тепличных овощей незначительно вырос

В тепличной отрасли, как и во всем АПК, наблюдается дефицит кадров Pixabay

По прогнозу компании «Технологии Роста», по итогам 2025 года валовой сбор тепличных овощей увеличился на 2-4% относительно 2024-го. «Это значит, что в лучшем случае мы вернулись к урожаю двухлетней давности, так как с 2023 года в силу разных причин шло снижение производства тепличных овощей, — рассказала «Агроинвестору» гендиректор компании Тамара Решетникова. — То есть никакого прорывного роста в отрасли в части производства в прошедшем году не было».



На производственные показатели негативно повлияли проблемы с эпидемиологической обстановкой в теплицах, поясняет она. «Чем шире развивается этот бизнес и больше продукции производится, тем больше увеличивается вероятность распространения болезней. Они могут передаваться через семена, кроме того, занести болезнь в тепличный комплекс может человек, который, например, в магазине контактирует с зараженными овощами, а потом приходит на работу в теплицу», — комментирует Решетникова.



Несмотря на то, что конкуренция внутри отрасли растет, импорт в 2025 году, по информации «Технологий Роста», не уменьшался — напротив, с 2023 года он даже немного рос. «Это происходит потому, что, во-первых, наши производители немного снизили валовой сбор, а современный потребитель уже привык к определенному объему потребления и ассортименту, по крайней мере, в Европейской части России. Соответственно, ни сети, ни покупатели не готовы к тому, чтобы предложение значительно сократилось, — говорит Решетникова. — И импорт занимает то место, где могли быть наши тепличные овощи».



Кроме того, в тепличной отрасли, как и во всем АПК, наблюдается дефицит кадров, и даже несмотря на строительство теплиц, которое продолжалось и в 2024, и в 2025 годах, урожайность не повышается, несмотря на увеличение площадей.



В целом, 2025-й стал годом работы над повышением эффективности производства, увеличением производительности труда, естественной урожайности, повышением коммерциализации своего продукта, перечисляет Решетникова. В 2026-м, по ее словам, продолжатся тренды, которые связаны с улучшением качества бизнеса во всех направлениях.



