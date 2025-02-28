Спрос на тепличные овощи растет

Для 47% опрошенных потребителей неважно, выращены овощи в России или завезены из-за рубежа «Гродан»

Согласно результатам опроса, проведенного компанией «Гродан» (крупнейший производитель высокотехнологичных субстратов на основе каменной ваты для выращивания овощных и цветочных культур; входит в группу компаний РОКВУЛ) в конце января, в осенне-зимний сезон 2024/25 года спрос на тепличные овощи вырос в среднем на 7% относительно аналогичного периода 2022/23-го. Так, 68% респондентов сказали, что употребляют осенью и зимой свежие овощи, тогда как два года назад такой ответ давали только 61% опрошенных, сообщили «Агроинвестору» в компании. В целом около трети опрошенных стремятся в осенне-зимний период есть свежие овощи ежедневно, 43% употребляют их по крайней мере несколько раз в неделю.



Как показал опрос, для 47% его участников неважно, выращены овощи в России или завезены из-за рубежа. Два года назад такой ответ дали только 28% опрошенных. Местные овощи выбирают 18% респондентов. Доля тех, кто в холодное время года предпочитает импортные овощи, снизилась с 8% до 3%. От тепличных овощей отказываются в сумме 15% участников опроса: они опасаются наличия пестицидов в продукции (2%) и неизвестных условий выращивания в зимний период (13%). Два года назад такой ответ дали 27% респондентов. 17% опрошенных сказали, что зимой едят меньше овощей, потому что их вкус становится «ватным».



«Сейчас уже гораздо больше людей понимают, что те же огурцы, томаты, сладкий перец и другие тепличные овощи, поступающие на прилавки магазинов, и зимой, и летом выращиваются практически в идентичных условиях. Основным производителем перечисленных овощей в любой сезон являются тепличные хозяйства, где овощные культуры выращиваются не в открытом грунте, а в теплицах по малообъемной технологии на субстратах, — поясняет технический консультант «Гродан» Даниил Федоров. — При этом для поддержания стабильной урожайности специалисты управляют микроклиматом в теплице и при нехватке солнечного света используют досветку. Конечно, зимой и летом соотношение искусственного и естественного света разное, но по спектральному составу они практически одинаковы».



Развитие современных технологий избавило аграриев от необходимости применения усилителей роста, которые в избыточных количествах могут нанести вред здоровью человека, продолжает Федоров. В современных теплицах четвертого поколения обычно используют субстраты из каменной ваты, которые обеспечивают равномерное поступление воды и минеральных веществ к корням растений, что позволяет снизить количество вносимых удобрений. Потребность в пестицидах тоже отпадает, поскольку в субстрате нет патогенов и вредителей.



В 2023 году (данные по итогам 2024-го пока недоступны), согласно Росстату, потребление овощей и бахчевых увеличилось на 2,5% к уровню 2022-го, в среднем до 106,6 кг на человека. Согласно рекомендациям Минздрава, взрослый человек должен съедать не менее 140 кг свежих овощей в год, включая 8-12 кг томатов и огурцов. Однако потребление сдерживают высокие цены, что подтверждают результаты опроса: более половины респондентов «Гродан» отмечают, что не могут позволить себе потреблять свежие овощи в большем количестве из-за высоких цен.



По данным Росстата, с 18 по 24 февраля инфляция составила 0,23%, при этом плодоовощная продукция за этот период подорожала в среднем на 1%. В том числе томаты выросли в цене на 1,9%, огурцы — подешевели на 1,4%. По сравнению с концом декабря прошлого года огурцы были дороже на 10,4% и стоили в среднем 304,1 руб./кг, томаты — на 4,9% (269,7 руб./кг). Для сравнения, по данным Росстата на 26 февраля средняя розничная цена на курицу составляла 223,9 руб./кг, на свинину — 379 руб./кг.



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