Группа «Рост» планирует строительство тепличного комплекса в Саудовской Аравии

Арабская сторона заинтересована в привлечении партнеров, чья экспертиза может способствовать росту самообеспеченности Т. Кулистикова

ГК «Рост», один из лидеров тепличного овощеводства в России, рассматривает возможность строительства теплиц в Саудовской Аравии. Об этом член совета директоров группы Максим Широков сообщил в ходе бизнес-миссии российских компаний-экспортеров в Саудовскую Аравию. «Мы обладаем технологиями и опытом, которые позволяют быстро разворачивать тепличные комплексы, адаптированные к климатическим условиям Саудовской Аравии. Такие проекты создают стабильную платформу для двустороннего сотрудничества. Планируем договориться о реализации масштабного инвестиционного проекта по строительству теплиц на территории королевства», — сказал Широков (цитата по «Интерфаксу»). Он также обратил внимание на технологических решениях, которые российские компании могут предложить коллегам из этой страны.



Интерес к таким проектам проявил директор по развитию бизнеса в Al Rajhi International for Investment Абдулрахман Аль-Дафири. Он отметил, что развитие гидропонных ферм и тепличного производства является важным шагом для достижения Саудовской Аравией продовольственной независимости. Особое внимание компания уделяет привлечению международных партнеров, включая российских, чья экспертиза в области технологий и производства может сыграть ключевую роль в реализации этих инициатив, отметил он.



Ранее другой крупнейший производитель овощей защищенного грунта — «Эко-культура» — также сообщал о планах реализовать тепличный проект на территории ОАЭ, напоминает гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова. По ее словам, у двух этих компаний огромный опыт в строительстве, запуске, обслуживании современных теплиц, а также по их выходу на плановые показатели. «Этот опыт много значит, но рынки и Саудовской Аравии, и Арабских эмиратов уже давно заняты западными странами», — прокомментировала она «Агроинвестору». Так, в ОАЭ 90% действующих тепличных комплексов построены с участием зарубежных инвесторов, у которых помимо опыта в строительстве и обслуживании есть прямой доступ к другим необходимым разработкам — семенам, оборудованию и другим составляющим, производство которых в России менее развито.



При этом в ОАЭ далеко не все тепличные проекты, реализованные экспертами в этой области, успешны, продолжает Решетникова. Это объясняется факторами, затрудняющими работу комплексов, которые характерны и для Саудовской Аравии. Так, теплицы нужно затенять из-за обилия солнца, использовать климатические системы для снижения температур в дневное время. «Может быть, досвечивание там не нужно, либо нужно в минимальных объемах <...>, но затраты на климатическое оборудование и электричество будут очень высоки», — говорит эксперт, добавляя, что это сильно увеличит себестоимость проекта и продукции. Вторая проблема заключается в дефиците пресной воды, то есть, скорее всего, потребуются дополнительные вложения для очистки или опреснения воды. Кроме того, продолжает Решетникова, и в КСА, и в ОАЭ очень высокие зарплаты. В результате этим странам гораздо выгоднее импортировать овощи, чем производить их самостоятельно, считает она. При этом в ОАЭ довольно успешно работают проекты по выращиванию зелени: во-первых, ее производство несколько проще, чем тепличных овощей, во-вторых, ее сложнее импортировать.



«Хорошо, что мы дошли до того момента, что можем экспортировать свои знания — это повод для гордости. 15 лет назад ни у кого и мысли не было, чтобы импортировать у России опыт в этой сфере», — отметила Решетникова. По ее словам, это стало возможным благодаря быстрому и успешному развитию тепличного овощеводства в стране: таких площадей самых высокотехнологичных теплиц нет нигде. «Я рада, что мы экспортируем знания, но это будут сложные проекты, хотя, безусловно, очень интересные», — заключила эксперт.



В мае прошлого года «Эко-культура» начала строительство крупнейшего в Казахстане тепличного комплекса — его площадь составит 500 га, производственная мощность — 225 тыс. т томатов в год, писал Retail.ru. Завершить проект планируется в 2027 году. Также компания сейчас строит тепличный комплекс для выращивания томатов в ОАЭ. Завершить первый пилотный этап общей площадью 5,52 га планируется в этом году, весь проект — в 2030-м (более 100 га), сообщается на сайте компании.



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