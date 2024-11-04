В Ростовской области появится тепличная черешня

В России пока нет хозяйств, которые бы выращивали черешню в промышленных масштабах в закрытом грунте Pixabay

«Агрофирма Донецкая долина» (Ростовская область) построит тепличный комплекс по выращиванию черешни в закрытом грунте. Возведение комплекса площадью 1 га начнется в 2026 году, пишет «Эксперт Юг». Заместитель гендиректора компании Василий Индыло сказал изданию, что это первый подобный проект в России. «Уникальность этого метода в том, что в России нет хозяйств, которые бы выращивали черешню в промышленных масштабах в закрытом грунте. Эта методика развита в некоторых странах Евросоюза, в Аргентине и Чили», — отметил он.



Среди плюсов выращивания черешни в теплицах в закрытом грунте — защищенность плодов от внешних факторов, в том числе от заморозков, поскольку в любое время года микроклиматические условия в теплице регулируются. Среди минусов — дороговизна проекта. Строительство одного гектара питомника стоит 150 млн руб. В эту цену включены расходы на газовое отопление, электричество, подсветку, удобрения и химикаты. Срок окупаемости проекта оценивается в пять-шесть лет.



Гендиректор ИА FruitNews Ирина Козий подтверждает, что в мире действительно есть предприятия, которые защищают черешню от осадков, так как для этого вида фруктов дожди во время созревания критичны. При обильном попадании влаги черешня растрескивается и потери урожая могут быть значительными. Однако для такой защиты обычно используются не теплицы, а раскрывающаяся пленочная крыша, которая натягивается в период дождя и сворачивается при хорошей погоде. Особенно важна возможность убрать пленку во время опыления черешни. Такое решение намного дешевле, чем строительство полноценной теплицы, рассказала она «Агроинвестору».



В целом, считает эксперт, проект может быть успешным при условии, что у него будет своя покупательская аудитория — дорогие рестораны или какая-то группа покупателей, которые готовы приобретать черешню по очень высокой цене, например ранней весной. «Урожай с учетом заявленной площади в 1 га будет небольшой — несколько десятков тонн, так как с черешневых деревьев не получить несколько урожаев в год, соответственно цена реализации с учетом заявленных параметров и ожидаемых сроков окупаемости проекта должна составлять не менее 2-3 тыс. руб./кг», — рассуждает Козий.



Теплицы нужны для того, чтобы получать больше урожаев с квадратного метра и не зависеть от климатических условий, говорит гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова. «Выращивая черешню в закрытом грунте, действительно можно снизить зависимость от климатических условий — практически свести ее к нулю за счет поддержания нужной температуры, влажности, досвечивания, которое будет удлинять световой день и увеличивать количество солнечных дней», — прокомментировала эксперт «Агроинвестору». Однако получать два или три урожая черешни в защищенном грунте за год вряд ли возможно, добавляет она, ведь деревьям обязательно нужен период сна, чтобы сбросить листву, заложить почки и потом опять расцвести.



Решетникова полагает, что инвестор рассчитывает получать раннюю черешню, которая, стоит гораздо дороже, чем та, что идет на рынок в период сбора в южных регионах с конца мая — в июне. «Если предприятие будет получать черешню в апреле, цена на нее будет выше, чем в мае-июне. За счет этого компания может поддерживать свою бизнес-модель», — отмечает она. В этом случае досвечивание и обогрев понадобятся, ведь для того, чтобы дерево уже в апреле дало первые плоды, нужно, чтобы оно в феврале зацвело, а для этого необходимо сдвинуть его природный цикл путем отапливания теплиц и досвечивания.



По данным «Технологий Роста», в России пока нет проектов по выращиванию черешни в закрытом грунте — в основном защищенный грунт применяют для производства ягод: используют временные раздвижные туннели, чтобы получать раннюю и позднюю ягоду.



Что касается сроков окупаемости, то, напоминает эксперт, растения каждые шесть-семь нужно менять. «То есть, получается, что эта окупаемость будет относительной», — добавляет Решетникова.



Она обращает внимание, что у нас в мае уже идет массовый импорт черешни из Узбекистана — это гораздо более жаркая страна, чем Россия, там деревья могут начать цвести и в феврале. «То есть, узбекская черешня будет главным конкурентом инвестора. А с ней сложно конкурировать, так как в Узбекистане пока еще очень дешевый труд и много солнца», — подчеркивает она.



В целом, организация конструкции закрытого грунта очень сильно увеличивает себестоимость производства, особенно для черешни, которая у нас продается далеко не с очень высокой маржой. «С другой стороны, если у инвестора уже есть договоренности по поводу каналов сбыта по хорошей цене, например, в какой-нибудь ресторан, с учетом того, что проект небольшой, он может быть прибыльным. А вот на массовый рынок компании выйти будет непросто», — резюмирует глава «Технологий Роста».



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