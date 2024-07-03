Первый молочный. Татарстан дает стране 6,5% валового надоя

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Татарстана

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Эта республика Приволжского федерального округа служит одним из образцов успешного ведения сельского хозяйства. Благодаря разносторонней господдержке, достаточно благоприятным климатическим условиям, удобному логистическому расположению местные агроинвесторы чувствуют себя достаточно уверенно и продолжают реализовывать новые проекты, несмотря на общую нестабильность в экономике России. Регулярные вложения позволяют региону не только оставаться крупнейшим отечественным производителем молока, но и занимать первые строчки рейтингов по выпуску таких продуктов, как говядина, картофель, яйцо, зерно. С учетом того, что основные сектора АПК в республике уже весьма насыщенны продукцией, эксперты рекомендуют присматриваться здесь к инвестициям в переработку, овощи и ягоды

Татарстан — один из самых развитых российских регионов и занимает лидирующие позиции сразу в нескольких секторах экономики. Так, по объему валового регионального продукта и инвестиций в основной капитал республика находится на шестом месте, строительства — на втором, промышленного производства — на пятом, обороту розничной торговли — на седьмом, информирует заместитель премьер-министра Республики Татарстан, министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Зяббаров. В ПФО регион и вовсе занимает первое место по всем макропоказателям. «Благодаря сформированному запасу прочности, бесперебойной работе предприятий, малого и среднего бизнеса, реализации государственных мер поддержки, нацпроектов и республиканских программ по итогам 2023 года валовой региональный продукт Татарстана превысил 4 трлн руб. при темпе роста 103,6%», — сообщает глава республиканского агроведомства.



Доля АПК, включая пищевую промышленность, в ВРП в прошлом году составила 6,5% с показателем 590,8 млрд руб. Объем валовой продукции сельского хозяйства достиг 289,2 млрд руб. По данному показателю республика входит в топ-5 регионов России, обращает внимание министр. Располагая 2% сельхозугодий страны, аграрии Татарстана выпускают 3,5% общего объема отечественной сельхозпродукции. Данные показатели достигнуты в том числе благодаря проведению комплекса мероприятий по модернизации существующих мощностей и реализации новых инвестиционных проектов, отмечает он. «Наш регион — бесспорный лидер по производству молока в России, за нами более 6% всего валового надоя! Также стабильно входим в десятку крупнейших производителей основных видов аграрных товаров, таких как мясо, зерно, картофель, сахарная свекла и яйца», — подчеркивает Зяббаров.



Расположение выгодное

Республика Татарстан расположена в центре Восточно-Европейской равнины, в месте слияния двух крупнейших рек — Волги и Камы, и граничит с Кировской, Ульяновской, Самарской, Оренбургской областями, Башкортостаном, Марий Эл, Удмуртией и Чувашией. Регион входит в Приволжский федеральный округ и является частью Поволжского экономического района. Численность населения республики, по данным Росстата на 2024 год, превышает 4 млн человек. Площадь региона составляет 67,8 тыс. км2.



Татарстан занимает уникальное транспортно-географическое положение в европейской части России, комментирует партнер компании ФБК Игорь Прутов. Наличие судоходных путей главных европейских рек России — Волги и Камы, а также рек Белой и Вятки обеспечивает водную связь с северо-западными, южными и северо-восточными промышленными регионами. Для железнодорожного сообщения географическое положение республики также является чрезвычайно выгодным, считает он.



В регионе активными темпами осуществляется развитие автомобильных дорог федерального и регионального значения, завершено строительство скоростной трассы «Москва — Казань» как части масштабного маршрута Европа — Западный Китай, знает Прутов. Помимо этого, в Татарстане действуют несколько крупных логистических и оптово-распределительных центров (в том числе Свияжский межрегиональный мультимодальный логистический центр — крупный перевалочный пункт экспортно-импортных грузов для всех регионов Поволжья), работает около ста промышленных парков, есть две особые экономические зоны («Алабуга», «Иннополис») и пять территорий опережающего социально-экономического развития.



Расположение республики в центре России является логистическим преимуществом Татарстана — это облегчает транспортировку грузов по всей стране и за ее пределы, соглашается старший директор, руководитель отдела суверенных и региональных рейтингов компании «Эксперт РА» Татьяна Тирских. Кроме того, наличие развитой инфраструктуры логистики и складских помещений способствует эффективному управлению цепочками поставок. «Хорошая доступность различных видов транспорта дает возможность выбора оптимального способа доставки грузов в зависимости от их характеристик и требований, — добавляет она. — Облегчает организацию бизнеса и наличие промышленных зон и инфраструктуры для производства и складирования».



Ведение бизнеса в республике имеет ряд преимуществ, и первое из них, безусловно, логистическое, вторит остальным представитель «Комос Групп» (в Татарстане у холдинга есть активы в птице-, свиноводстве и молочной переработке). «Регион окружают крупные города — Уфа, Самара, Нижний Новгород и, конечно, Москва, которые являются нашими приоритетными рынками и входят в суточный радиус доставки продукции», — поясняет он. Татарстан очень удачно расположен с точки зрения и транспортной инфраструктуры. Есть порты для отгрузки и приемки зерна, международные аэропорты, хорошее железнодорожное сообщение в виде прямой ветки, которая является частью Транссиба. Кроме того, планируется запуск высокоскоростной ж/д-магистрали «Москва — Казань», действует и одноименная автотрасса, которая позволяет транспорту быстро добираться до сбытовых точек компании.



Климат умеренный, но не без рисков

Территория Татарстана представляет собой равнину в лесной и лесостепной зоне с небольшими возвышенностями на правобережье Волги и на юго-востоке. Более 16% территории республики покрыто лесами. По данным Росреестра, площадь земель сельхозназначения региона составляет около 4,6 млн га. Из них почти 3,3 млн га приходится на пашню, а около 1 млн га — на пастбища и сенокосы (по состоянию на 1 января 2023 года), следует из доклада Минсельхоза России о состоянии и использовании земель сельхозназначения.



Площадь неиспользуемой (от 2 до 10 лет) пашни в республике агроведомство оценивает в 65,15 тыс. га. При этом несмотря на то, что древесно-кустарниковой растительностью заросло уже почти 20 тыс. га, все свыше 65 тыс. га пригодны для введения в оборот. Татарстан входит в топ-4 регионов с наибольшей площадью особо ценных продуктивных земель (имеющие приоритет в использовании и подлежащие особой охране, понятие введено для защиты сельхозугодий от выбытия из оборота и их использования не по целевому назначению) после Краснодарского края, Волгоградской области и Бурятии — 501,5 тыс. га, или почти 12% всех сельхозугодий.



Площадь орошаемых сельхозземель в республике составляет 169,4 тыс. га, из которых 165,2 тыс. га используются в производстве. Татарстан располагает огромными водными ресурсами, за счет которых можно достичь прироста площадей орошаемых угодий и в значительной степени увеличить производство продукции растениеводства, уверен Прутов. «Мелиоративный комплекс республики один из наиболее развитых в стране», — утверждает он. В то же время территория региона характеризуется большой расчлененностью, высокой степенью распаханности сельхозугодий и низкой облесенностью пашни, что способствует развитию эрозии почв, дополняет эксперт.



Климат в Татарстане умеренно-континентальный. Вегетационный период длится около 170 суток, следует из информации «Агриэн». Самый теплый месяц — июль (среднемесячная температура +19,9 °C), самый холодный — январь (-11 °C). Что касается осадков, они, как и в других регионах центральной полосы России, по большей части отмечаются в теплый период — в июне и июле, порядка 50-60 мм ежемесячно. Меньше всего осадков в феврале, в среднем по региону порядка 26 мм, информирует начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь. «В целом влаги достаточно, но не во все годы: порой количество осадков может быть сильно выше или, наоборот, ниже нормы, это касается и температуры, однако это средние показатели за 10 лет — год на год не приходится, — говорит он. — В целом же климат в республике благоприятный для производства зерновых, зернобобовых, технических культур, хотя температурный фон здесь, как и во всем мире, постепенно повышается, и продолжительность зимнего периода, когда отмечается снежный покров, сокращается».



Дисбаланс термических ресурсов и водообеспеченности вегетативных периодов в республике с каждым годом усиливается, подтверждает Прутов. К тому же Татарстан все-таки расположен в зоне рискованного земледелия, напоминает он.



В числе основных погодных рисков для Татарстана в летний сезон Гоголь называет суховеи, атмосферную и почвенную засуху, в зимний период — вымерзание, выпревание, ледяную корку. Весной в регионе могут быть почвенные и атмосферные заморозки. В этом году, например, в мае, когда средние суточные температуры уже перешли за более чем +10 °C, много раз в ночные и утренние часы отмечалась минусовая температура, которая доходила до -8 °C. «Поскольку регион располагается в зоне рискованного земледелия, большинство сельхозпроизводителей Татарстана страхуются от ЧС, чтобы получить компенсацию при гибели урожая», — знает эксперт.



За последние три года засуха в республике наблюдалась дважды, констатирует представитель одной из крупнейших компаний региона — холдинга «Агросила». В связи с этим в Татарстане становится особенно актуальным внедрение влагосберегающих технологий для создания оптимальных условия выращивания агрокультур, считает он.



Село живет

В числе главных преимуществ работы в экономике Татарстана, в том числе и в АПК, Прутов, помимо развитой инфраструктуры, выделяет сравнительно низкий уровень бюрократических барьеров (по сравнению с другими субъектами страны), развитость как промышленных отраслей, так и сельскохозяйственного производства, возможность получения существенной господдержки, хороший имидж региона.



В республике высока доля крупного бизнеса в агропроизводстве, и это еще один плюс для Татарстана, делится мнением директор департамента маркетинга компании «Ростсельмаш» Александр Альперин. Такие предприятия обычно смелее внедряют передовые агротехнологии, инновационные решения селекционеров, машиностроителей, в более активном режиме обновляют свои машинно-тракторные парки, что требует серьезных инвестиций. Важно также и то, что региональное правительство уделяет внимание развитию переработки сельхозпродукции, а это означает рынок сбыта для аграриев, отмечает топ-менеджер.



Татарстан выделяется среди прочих регионов России довольно развитой сельской жизнью в самом широком смысле, высказывается ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов. «Там село живо до сих пор, в отличие от многих других регионов, хотя и не сказать, что процветает, — говорит он. — Однако демографическая и социальная ситуация в селах республики заметно лучше многих иных».



В то же время продуктивность растениеводства в Татарстане заметно ниже, чем во многих других районах, например в Центральном Черноземье и на Юге, в силу менее благоприятных почвенно-климатических условий, продолжает эксперт. «Вегетационный период в республике более короткий, если сравнить, например, с Воронежем — сев позже, а уборка раньше, да и почва похуже, — отмечает он. — С другой стороны, если сравнивать Татарстан с еще более северными областями, например Вологодской или Кировской, где вообще мало что из агрокультур, кроме кормовых трав, возможно выращивать эффективно, то это неплохой регион в плане растениеводства».



По мнению Иванова, с точки зрения экспортной логистики республика расположена тоже не очень удачно, что несколько сокращает потенциальную маржу на продаже любого товара. «Везти продукцию до Новороссийска далеко, до Забайкальска, чтобы отгружать ее в Китай, — тоже», — поясняет он. Хотя Татарстан все-таки отправляет свою продукцию за рубеж, признает эксперт. Так, и свекловичный жом, и сахар татарстанские производители посталвяют в страны СНГ, а также Монголию, Афганистан, Иран и Турцию.



Глава Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин называет Татарстан одним из наиболее активно развивающихся регионов в стране. Это связано прежде всего с традиционным укладом жизни в республике — большие территории, трудолюбивое население, развитое производство зерна, молока, интерес к выращиванию крупного рогатого скота, перечисляет он. «Очень важен и тот факт, что руководство региона на протяжении многих лет нацелено на достижение высоких показателей в развитии сельского хозяйства», — подчеркивает эксперт. Татарстан — очень благоприятный регион для того, чтобы заниматься сельским хозяйством, подтверждает Зиля Гиниятуллина — собственник местного семейного КФХ по выращиванию молочного КРС, осетровых и карповых рыб. «У нас в республике очень поддерживают тех, кто хочет работать на земле», — отмечает она. По мнению Юшина, в ближайшие годы Татарстан будет одним из лидеров в плане динамики производства сельхозпродукции.



Яровые теряют позиции

Татарстан — один из основных производителей зерновых и масличных культур Поволжья, утверждает эксперт зернового рынка подведомственного Минсельхозу «Центра Агроаналитики» Оксана Щербина. По итогам 2023 года в регионе было собрано чуть более 3,6 млн т зерна. Основными культурами для республики являются пшеница и ячмень — около 60% и 30% общего урожая зерновых культур соответственно. «Из-за погодных условий исторически в регионе больше тяготеют к выращиванию яровой пшеницы, однако в последние годы объемы сбора озимой и яровой пшеницы практически равны, — акцентирует внимание она. — Например, в прошлом году они составили соответственно 1,09 млн т и 1,06 млн т, при этом средняя урожайность озимой пшеницы в Татарстане тогда была на уровне 30,2 ц/га, яровой — 22,6 ц/га».



Активность экспортеров, которые закупали пшеницу не только на Юге и в Центральной России, но и в ПФО, поддерживала рентабельность производства в последние годы, что привело к существенному наращиванию посевов этой агрокультуры, объясняет эксперт. Более теплые зимы с обильными осадками несколько лет подряд позволяли Татарстану получать в целом хороший урожай. И если в 2012 году озимые в регионе были посеяны на 143,3 тыс. га, то к 2023-му их площадь выросла до 362,2 тыс. га, информирует она. В 2024-м урожай в республике ожидается не ниже прошлогоднего, прогнозирует «Центр Агроаналитики».



Около 2 млн т выращиваемого татарстанскими аграриями зерна потребляется внутри региона, в том числе примерно 1,5 млн т в качестве кормов для животноводческих и птицеводческих хозяйств и около 400-500 тыс. т на семена. Около 1 млн т перерабатывают местные мукомольные предприятия, а также производители круп, среди которых «Бавлинский мукомольный комбинат», «Челныхлебопродукт», «Казанская мельница», «Государев амбар». Экспортные возможности Татарстана по всем зерновым оцениваются до 1 млн т в год, добавляет Щербина. Основными покупателями являются традиционные для России покупатели — Турция, Иран, страны Африки.



Валовой сбор масличных культур в Татарстане, по информации «Центра Агроаналитики», в прошлом году составил 488,1 тыс. т. Основная масличная культура в регионе — подсолнечник (на нее приходится 62% общего производства), второе место занимает яровой рапс, или кольза (29%). Также в республике популярны нишевые масличные, такие как горчица, лен-кудряш, рыжик. По площадям последнего в 2023 году Татарстан занял третье место в стране, несмотря на то что по сравнению с 2022-м его посевы сократились в два раза, следует из данных Росстата.



Популярность подсолнечника связана со спросом на него со стороны переработки, поясняет Щербина. Программа поддержки маслоэкстракционных заводов, предполагающая выплату субсидий на транспортировку сырья по железной дороге для последующей переработки, позволила компаниям предлагать хорошую цену на семечку, что стимулировало производителей сеять масличные вместо яровой пшеницы. Основными переработчиками масличных культур в регионе являются «Казанский жировой комбинат» (ГК «Нэфис»), способный ежегодно перерабатывать более 1 млн т подсолнечника и рапса, завод растительных масел «Чистопольский» (81 тыс. т/год), а также «Вивид» (82 тыс. т/год). Масложировой союз России (МЖСР) общую мощность переработке масличных культур в республике оценивает в 1,2 млн т ежегодно. По информации Минсельхозпрода РТ, в республике работают 15 предприятий, осуществляющих переработку рапса, горчицы и подсолнечника.



За 2023 год в Татарстане было произведено 407,7 тыс. т подсолнечного и 56 тыс. т рапсового масла, причем объемы выпуска значительно увеличились по сравнению с уровнем предыдущего года, делится наблюдениями Щербина. Так, производство подсолнечного масла выросло на 32%, рапсового — почти на 65%. Еще около 3 тыс. т в прошлом году пришлось на прочие виды растительных масел, дополняет представитель МЖСР.



Еще одна важная для региона агрокультура — сахарная свекла. По данным ИКАР, в прошлом году ее площади составили 52,3 тыс. га — на 2,6 тыс. га больше, чем в 2022-м, а урожайность агрокультуры находилась на уровне 336,1 ц/га против 387,4 ц/га годом ранее. Для сравнения, в Краснодарском крае урожайность агрокультуры тогда была около 494,6 ц/га, приводит пример Евгений Иванов.



Сахарная свекла в регионе перерабатывается на двух предприятиях — «Заинский сахар», которое входит в состав холдинга «Агросила», и «Буинский сахар», принадлежащее холдингу «АК Барс». Из сырья урожая прошлого года предприятиями было получено 107,8 тыс. т и 115,8 тыс. т сахара соответственно, сообщает эксперт.



Не самый овощной регион, но картофельный

По информации Росстата, в прошлом году все хозяйства Татарстана собрали почти 880 тыс. т картофеля. С этим показателем республика занимает второе место по производству клубня в стране. Однако на сельхозорганизации в общем урожае региона приходится менее 13%, основной объем (84%) дает население. Именно поэтому, несмотря на высокий сбор и значительные площади в целом, в категории «сельхозорганизации» Татарстан занимает 10-е место в России: в 2023-м производство картофеля в СХТП не превысило 114 тыс. т. В то же время организованный сектор в прошлом году нарастил урожай по сравнению с 2022-м на 16%, а ЛПХ сократили его на 7%, КФХ — на 8,3%.



По прогнозу Картофельного союза, в этом году агропредприятия Татарстана могут уменьшить площади картофеля на 800 га. Есть в республике и определенные погодные риски с точки зрения развития картофельного производства. В их числе — высокие температуры и засухи. Чтобы их избегать, необходимо развивать мелиорацию, выращивать клубень на поливе, рекомендует исполнительный директор организации Алексей Красильников.



Технический вопрос По информации Минсельхозпрода РТ, более 60% машинно-тракторного парка Татарстана используется за пределами амортизационных (от восьми лет и более) сроков. Для эффективной модернизации техники необходимо ежегодно обновлять не менее 10% парка, рассказывает Марат Зяббаров. Однако пока средний коэффициент обновления по республике составляет 2-5%. Тем не менее наличие программ по модернизации стимулирует сельхозпроизводителей региона закупать новые агромашины. Так, в 2023 году они приобрели почти 3 тыс. единиц различной сельхозтехники и оборудования.



В 2024 году на модернизацию машинно-тракторного парка из бюджета республики предусмотрено 1,36 млрд руб., знает Александр Альперин из «Ростсельмаша». В регионе действует механизм субсидирования покупки техники в размере 30% без НДС, который распространяется на продукцию отечественного производства и предприятий стран таможенного союза, напоминает он. «В Татарстане также хорошо работают лизинговые и кредитные программы ведущих финансовых институтов страны, — знает топ-менеджер. — В частности, аграрии активно используют ресурсы “Росагролизинга” в виде льготного лизинга с годовым удорожанием 3%, текущие и первоначальные лизинговые платежи также субсидируются в размере 30% без НДС».



И все же пока ситуация по технической оснащенности хозяйств региона практически идентична ситуации в других субъектах страны: обновление машинно-тракторного парка не поспевает за старением даже при наличии стимулирующих программ, констатирует Альперин. Хотя в прошлом году по отношению к переломному 2022-му в Татарстане наметилась положительная динамика. Если два года назад было закуплено 404 трактора, 141 зерноуборочный комбайн, 38 кормоуборочных комбайнов, то в 2023-м эти цифры составили 558, 183 и 43 соответственно. По оценке же самого Минсельхозпрода республики, для сдерживания интенсивного старения машинно-тракторного парка необходимо ежегодно приобретать не менее 450 тракторов, 150 зерноуборочных и 50 кормоуборочных комбайнов.



Сам «Ростсельмаш» с 2018 года поставил в регион более 1 тыс. агромашин: зерно- и кормоуборочных комбайнов, тракторов, косилок. В прошлом году по отношению к 2022-му продажи в республике увеличились на 22%. Наибольшая динамика достигнута в сегменте тракторов — в 2,6 раза. В комбайновой линейке наибольшим спросом пользуются модели семейства ACROS. Их доля составила 77%.



«Хорошую перспективу в Татарстане мы видим для нашей современной линейки кормоуборочных комбайнов RSM F 2650/2525/1500/1300, возможности которых отвечают целевым показателям животноводов региона по созданию мощной и качественной кормовой базы», — делится Альперин. По его словам, к компании сложились по-настоящему партнерские отношения с республикой в самых разных аспектах. Например, совместно с партнером — холдингом «РариТЭК» — в регионе был реализован первый проект в создании газомоторного трактора высокой мощности. «Сельхозпроизводители Татарстана нередкие гости на нашем производстве по программе “Один день на Ростсельмаш”, — рассказывает топ-менеджер. — И кстати, этой весной они одними из первых побывали на введенных в строй новых предприятиях компании: заводе тракторов и заводе трансмиссий».

Тем не менее картофелеводство в регионе уже «достаточно серьезно развито», констатирует эксперт. Некоторые предприятия планируют организовывать в республике и переработку клубня, знает он. Так, о запуске проекта по выпуску картофеля фри в мае сообщал местный агрохолдинг «Чистополье» (находится под контролем Альберта Хуснуллина, сына вице-премьера Марата Хуснуллина). В составе компании в Татарстане 12 сельхозпредприятий, 119 тыс. га пахотной земли, 7,8 тыс. голов крупного рогатого скота, а также три элеватора на 200 тыс. т. Урожай картофеля в прошлом году составил 22 тыс. т.



Основной специализацией Татарстана в растениеводстве, помимо сахарной свеклы и зерновых культур, является выращивание картофеля, отмечает исполнительный директор Плодоовощного союза Андрей Казаков. Для овощеводства же в целом это не самый благоприятный регион, производить здесь можно в основном неприхотливые культуры. «Республика находится на территории рискованного земледелия, в зоне крайне неустойчивого увлажнения, часто подвергается засухе, — рассказывает он. — Например, в 2021 году из-за сильных засушливых условий количество влаги в почве сильно сократилось, что привело к снижению урожая овощей». Тогда было собрано 34,8 тыс. т продукции с площади в 2,24 тыс. га В 2022-м в связи с засухой годом ранее посевы овощных культур уменьшились, и в прошлом году хоть произошло их восстановление, но неполное, в связи с очередной засухой, пусть и не такой масштабной, как в 2021-м.

По итогам 2023 года валовой сбор овощей в товарном секторе Татарстана составил 40,6 тыс. т, площади — 2 тыс. га. Это больше, чем годом ранее: 31,8 тыс. т и 1,6 тыс. га соответственно. По информации Плодоовощного союза, больше всего в прошлом году в регионе было собрано столовой свеклы — 17,7 тыс. т. Урожай капусты составил 10,8 тыс. т, моркови — 8,2 тыс. т, репчатого лука — 1,6 тыс. т.



Марат Зяббаров, Заместитель премьер-министра Республики Татарстан, министр сельского хозяйства и продовольствия В последние годы Татарстан стал одним из самых развитых российских регионов. Хотя наибольшую долю в структуре экономики республики формирует промышленность, АПК играет также очень значимую роль. По объемам производства многих продуктов питания, в том числе молока, мяса, зерна, картофеля, регион входит в число лидеров. Инвесторы говорят о высоком уровне государственной поддержки, а местные власти настроены на дальнейшее увеличение вложений в отрасль. О возможностях ведения в Татарстане аграрного бизнеса рассказывает глава республиканского агроведомства.



— Какое значение АПК имеет с точки зрения социального благополучия Татарстана?

— Немалое! Ведь сельское население республики насчитывает 930 тыс. человек, то есть на селе проживает каждый четвертый житель региона. В отрасли занято около 140 тыс. человек, или порядка 7% экономически активного населения региона. Благодаря труду наших аграриев население Татарстана в полном объеме обеспечено основными продуктами питания собственного производства. Кроме того, в целях расширения рынков сбыта активная работа ведется и по экспорту продукции АПК: ее отправляют уже в 52 страны мира.

У нас реализуется множество программ социальной направленности на селе: модернизация первичной медико-санитарной помощи, строительство культурных центров и спортивных площадок, улучшение водоснабжения, восстановление освещения в сельских населенных пунктах и многие другие.

Большая работа проводится в рамках федеральной госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». В прошлом году на ее реализацию было направлено 3 млрд руб., а в текущем — уже 5 млрд руб. Благодаря данной программе на карте республики появляются новые объекты, которые станут украшением сельских территорий и местом отдыха наших граждан.



— Как вы оцениваете объем вложений, ежегодно привлекаемых в агроотрасль?

— По данным Татарстанстата, в 2022 году инвестиции в АПК составили 35,5 млрд руб., в 2023-м — 37,6 млрд руб., а в 2024-м ожидаем до 37,9 млрд руб. На стадии реализации в республике находится 16 крупных инвестиционных проекта с суммарными вложениями 35,2 млрд руб.

В республике также развитая пищевая промышленность, в составе которой свыше 1 тыс. предприятий, производящих более 10 тыс. наименований качественной продукции. На строительство и модернизацию перерабатывающих мощностей за последние пять лет направлено более 34 млрд руб. инвестиций, что позволило увеличить объемы отгруженной продукции в сопоставимых ценах в полтора раза. Перспективы развития отрасли также связаны с инвестиционными вложениями. На разных стадиях реализации находятся 57 проектов на более чем 67 млрд руб.



— А в каких секторах реализуются данные проекты?

— В самых разных. Например, в Кукморском районе идет модернизация Апастовского, Казанского молкомбинатов и строительство сыродельного завода, в Лаишевском — возводится комплекс по приемке, хранению, фасовке и отгрузке овощей мощностью 43,8 тыс. т, в Бугульминском — строится элеватор для хранения зерновых и масличных культур на 122 тыс. т, а в Кайбицком — комбикормовый завод на 45 т в час. Сразу несколько проектов реализуется в молочном секторе: инвесторы возводят новые молкомлексы в Мензелинском районе (на 2 тыс. голов дойного стада), Кайбицком (на 3,7 тыс. голов) и Сармановском (на 4 тыс. голов).



— Что, по-вашему, делает Татарстан привлекательным для агроинвесторов?

— Во-первых, для развития экономики и стимулирования инвестиций, в том числе в АПК, республика располагает широкой транспортной и логистической инфраструктурой. У нас действуют два международных аэропорта, три речных порта, есть развитая сеть железных и автомобильных дорог. Во-вторых, в регионе существует разнообразный спектр государственной поддержки отрасли. Кроме федеральных мер по возмещению прямых понесенных затрат на создание (модернизацию) объектов АПК и предоставление льготных инвестиционных кредитов, в Татарстане действуют республиканские программные мероприятия. Так, при реализации инвестпроектов сельхозпредприятие за счет бюджета региона может возместить расходы на капитальный ремонт коровников мощностью 200 голов и более, на строительство доильно-молочных блоков, силосно-сенажных траншей, кормовых центров, ферм от 140 до 390 голов и овцеводческих ферм от 500 до 5 тыс. голов, на бурение артезианских скважин с установкой водонапорных башен, на техническую и технологическую модернизацию сельскохозяйственного производства, а также на устройство подъездных дорог.



— Какой объем средств был выделен на поддержку аграриев в 2023 году, а какой планируется направить в 2024-м?

— Ежегодно из федерального и республиканского бюджетов на АПК выделяется порядка 15 млрд руб. На текущий год предусмотрено 13,7 млрд руб. С федеральным участием реализуется 22 мероприятия господдержки с объемом финансирования 4,5 млрд руб., а за счет средств бюджета Татарстана — 48 мероприятий на 9,2 млрд руб. Учитывая, что в течение года выделяются дополнительные средства как из федерального бюджета, так и из бюджета республики, можно уверенно сказать, что господдержка села не снижается.



— Помимо возмещения затрат на модернизацию и строительство объектов, какие субсидии предусмотрены для сельхозпроизводителей?

— Ежегодно из бюджета республики субсидируется покупка минеральных удобрений (благодаря чему за пять лет удалось увеличить их внесение с 52 до 80 кг/га), по разным направлениям оказывается поддержка мелиорации и создания орошаемых земель. Ежегодно на 12-13 млрд руб. закупается агротехника и оборудование. Здесь большим стимулом является республиканская Программа 70 на 30. В ее рамках из республиканского бюджета выделяется более 1,4 млрд руб. на возмещение 30% стоимости приобретенной техники, приоритет в субсидировании отдается российскому производству. В результате планомерной модернизации машинно-тракторного парка на основе энергонасыщенных, высокопроизводительных сельхозмашин энергообеспеченность на 100 га посевов повысилась за последние пять лет на 19 л. с. (с 164 до 183 л. с.). Таким образом, наш регион занимает лидирующие позиции по сумме инвестиционных затрат и количеству приобретенной техники в стране.

Нам также удалось частично решить вопрос импортозамещения запчастей для агротехники. Была поставлена задача в максимально короткие сроки разместить заказы на их изготовление на предприятиях республики. В результате — сейчас освоено изготовление более 3 тыс. наименований запасных частей.



— А какую роль в производстве продукции АПК играют малые и средние предприятия?

— Они вносят значительный вклад в динамичное развитие сельского хозяйства. В Татарстане работают около 2,5 тыс. фермерских хозяйств и более 417 тыс. ЛПХ. В данных хозяйствах содержится около трети республиканского поголовья скота и выпускается порядка 44% (по итогам 2023 года) сельхозпродукции республики. Рост объемов производства фермерских хозяйств и кооперативов в последние годы также стал результатом инвестиций через различные программы поддержки. Всего в работе 51 направление господдержки малых форм хозяйствования. В текущем году на их прямую поддержку предусмотрено 1,2 млрд руб. Также МСП пользуются и другими мерами поддержки наравне с другими товаропроизводителями.

А вот по урожаю тепличных овощей республика входит в топ-5 регионов —производителей России, обращает внимание Казаков. Сбор тепличных овощей в Татарстане в 2023 году приблизился к 47 тыс. т.



Еще с советских времен в регионе работает крупный тепличный комбинат «Майский», рассказывает гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова. Согласно информации с сайта компании, ежегодный объем производства предприятия составляет 43,5 тыс. т продукции, площадь теплиц — 35 га. «Это чуть ли не единственный в стране комплекс, ведущий историю с советских предприятий, который вовремя успел пройти полную реконструкцию, — отмечает она. — Теплицы реконструированы по самым современным стандартам и полностью оснащены системами досвечивания, предприятие работает круглогодично».



В основном в «Майском» выращивают огурцы и небольшое количество томатов. Комбинат ведет бережливое производство, применяя специальные технологии, оборудование и демонстрирует весьма неплохие результаты по сокращению затрат на досвечивание и отопление, знает эксперт. При этом на отдельных участках компания добилась действительно рекордных показателей урожайности огурца — до 220 кг/м². Кроме «Майского», в республике работает не так много теплиц, и они гораздо меньше по размеру, добавляет она.



Зато несколько лет назад в регионе был построен крупный грибной комплекс IGS Агро, напоминает Решетникова. «Наше предприятие осуществляет полный цикл производства: от закладки компоста собственного производства до выращивания шампиньонов, — рассказывает представитель компании. — Сейчас комплекс является лидером на рынке культивируемых шампиньонов в Татарстане и занимает восьмое место в топе грибных предприятий России». В прошлом году IGS Agro произвел почти 3,9 тыс. т шампиньонов и 20,3 тыс. т компоста. В планах — выйти на уровень производства грибов в 500 т в месяц, или 6 тыс. т в год, поделилась пресс-служба компании.



«Татарстан — один из лучших регионов страны для ведения бизнеса, — считает представитель IGS Агро. — Наша компания является резидентом ОЭЗ “Алабуга”, благодаря чему освобождена на 10 лет от земельного, имущественного и транспортного налогов, имеет льготные налоговые ставки на прибыль и таможенные льготы». Все это позволяет развивать бизнес на выгодных условиях и в перспективе масштабировать его. Так, IGS Agro рассматривает возможность строительства еще одного цеха выращивания, что позволит вдвое увеличить производство грибов.



Потенциал для инвестиций и реализации новых проектов в агросекторе Татарстана, безусловно, есть, к тому же власти активно поддерживают местных предпринимателей и дают им возможности развивать бизнес, подтверждает Решетникова. Хотя уже сейчас сельское хозяйство республики очень достойно развито, подчеркивает она.



Ягодный потенциал

Садоводство и, в частности, производство ягод в Татарстане развивается достаточно активно, утверждает президент Ассоциации садоводов России (АППЯПМ) Игорь Муханин. Правда, занимаются им в основном небольшие фермеры. В первую очередь регион хорошо подходит для выращивания клубники, малины, голубики и черной смородины. «В плане погодных условий это хорошая зона для садоводства, к тому же государство активно помогает местным садоводческим и ягодоводческим предприятиям», — знает эксперт. По его словам, производители имеют возможность получать субсидии на закладку садов и ягодников, и эта помощь на старте очень важна — потом садоводы уже смогут сами зарабатывать и развиваться.



Ягоды в республике выращивают также в теплицах, дополняет Решетникова. Например, малину или садовую землянику. «Правда, объемы, получаемые в закрытом грунте, совсем незначительные», — отмечает она.



Пока преимущественно производство ягод в регионе идет в открытом грунте, хотя есть хозяйства, которые успешно внедряют технологию выращивания и в туннелях, комментирует гендиректор Ягодного союза Ирина Козий. Основные ягоды, выращиваемые в Татарстане, — земляника и смородина. Есть также небольшие проекты по производству голубики и ежевики. В целом же республика характеризуется быстрым ростом площадей ягодных насаждений в последние годы благодаря очень эффективной системе поддержки данной отрасли». «Правительство Татарстана и местный Минсельхозпрод уделяют этому направлению серьезное внимание», — вторит эксперт Муханину.



В 2023 году, по данным организации, площади выращивания ягод в сельскохозяйственных организациях, хозяйствах фермеров и индивидуальных предпринимателей региона составили 877 га. Еще в 2006 году эта цифра не превышала 325 га. Но уже в 2021-м площади ягодников увеличились до 652 га, в 2022-м — до 760 га, сообщает Козий.



Большая часть производителей ягод в республике — это небольшие и средние хозяйства, применяющие не самые интенсивные технологии. Поэтому средняя урожайность ягодных культур в Татарстане невелика. В прошлом году сельхозпроизводители и фермеры региона собрали всего 941 т ягод. «При текущих площадях это немного, — подчеркивает эксперт. — И в частности, это связано с тем, что существенная часть насаждений местных производителей приходится на смородину, которая в 2023 году сильнее других ягодных культур пострадала от весенних заморозков». Такая же проблема возникла у производителей смородины и в этом году, знает Козий. Но нужно отметить, что, несмотря на погодные трудности, хозяйства региона развиваются, совершенствуются, внедряют новые технологии, заключает она.



Молочный лидер

Татарстан полностью обеспечивает себя продукцией животноводства. По данным Минсельхозпрода республики, во всех категориях хозяйств содержится свыше 891 тыс. голов КРС (одно из самых больших стад в стране), кроме того — 473 тыс. свиней, 332 тыс. овец и коз, более 19 млн голов птицы (по состоянию на 1 мая 2024 года). Для развития отрасли оказывается поддержка по всем направлениям: от приобретения племенного скота и реализации продукции животноводства до строительства высокотехнологических комплексов и кормовых центров, сообщает Марат Зяббаров. Только за последние три года в эксплуатацию введено 63 новых молочных комплекса на 43 тыс. коров. Это позволило увеличить производство на 248 тыс. т и преодолеть рубеж 2 млн т молока в год. С таким показателем республика является безусловным лидером России по валовому надою.



Сейчас в процессе реализации в Татарстане, по информации местного Минсельхозпрода, 20 проектов на 13,6 тыс. коров, что позволит еще больше нарастить производство. В 2024 году 11 из них — на 6,6 тыс. голов — будут введены в эксплуатацию. Самые крупные проекты реализуют компании «Август-Кайбицы», «Агросила», «Башак», «Светлая Долина», агрофирма «Кырлай», компания «Милка» и другие.



Татарстан продолжает занимать первое место среди регионов России по объемам производства молока в стране с показателем в 2,2 млн т и поголовьем более 320 тыс. коров, подтверждает гендиректор Национального союза производителей молока (Союзмолоко), Артем Белов. Из общего объема сырья около 1,9 млн т приходится на товарное молоко, то есть то, которое попадает на переработку. «Спецификой республики остается тот факт, что достаточно большую долю товарного сырья дают личные подсобные хозяйства — около 280 тыс. т», — делится цифрами он. Это показатель остается стабильно высоким из года в год благодаря значительной доле сельского населения и объясняет небольшой средний надой — 6,9 т в год на голову, так как продуктивность хозяйствах населения все еще низкая (5 т/гол.). Тем не менее этот показатель в среднем по региону повышается из года в год. Также в Республике есть крупные компании, которые имеют очень хорошие уровни продуктивности — на мировом уровне. В их числе, например, «РМ Агро» (АПК «Продпрограмма») с показателем почти в 11 т на голову (по итогам 2022 года, данные за 2023-й на момент подготовки статьи еще не были опубликованы). Предприятие входит в топ-30 самых эффективных ферм России.



В Татарстане также действуют крупнейшие по объемам производства молока предприятия. Это агрохолдинг «Красный Восток» (86 тыс. т за 2022 год), холдинговая компания «АК Барс» (83 тыс. т), АПК «Продпрограмма» (67 тыс. т), «Агросила» (64 тыс. т).



Представитель «Комос Групп», владеющей в регионе «Казанским молочным комбинатом», отмечает не только растущие показатели производства молока, но и его высокое качество. По мнению компании, республика является регионом номер один по изменению структуры поставки молока с точки зрения его качественных характеристик — жира и белка. В прошлом году КМК выпустил около 165 тыс. т молочной продукции. План на 2024-й — уже 189 тыс. т.



С точки зрения природы, земли и ментальности людей Татарстан крайне благоприятное место для развития скотоводства, как молочного, так и мясного, комментирует гендиректор Национального союза производителей говядины Роман Костюк. «В то же время в республике ставка сделана именно на молочное животноводство — к мясному местные власти относятся с недоверием, вероятно, некоторые прошлые проекты, оказавшиеся не слишком удачными, породили осторожность, — предполагает он. — По большому счету серьезных проектов именно в мясном скотоводстве в Татарстане я не знаю». Один же из крупнейших производителей говядины в регионе — компания «РМ Агро» Рифата Мутигуллина — занимается откормом бычков пород молочного направления. Общее поголовье КРС на предприятии по состоянию на 2021 год насчитывало 32 тыс. голов, 22 тыс. из которых находились на откорме (информация с сайта компании).



Тем не менее по общему выпуску говядины (от мясных и молочных пород КРС) во всех хозяйствах Татарстан находится на первой позиции в России. В 2023-м в регионе было произведено 171,6 тыс. т этого вида мяса в живом весе. Однако доля сельхозорганизаций в данном показателе не превышает 51%. Остальное дают ЛПХ (около 42%) и фермеры (7%). Из-за этого в организованном секторе лидерство по выпуску мяса КРС республика уступает Брянской области, где в прошлом году сельхозпредприятия произвели 115,1 тыс. т говядины в живом весе. Татарстанские аграрии тогда выпустили 87,1 тыс. т.



Потребитель предпочитает птицу

По объемам производства всей мясной продукции Татарстан по итогам 2023 года находится на восьмом месте в стране с показателем почти 512 тыс. т в живом весе (все категории хозяйств). На сельхозорганизации в этом объеме приходится 73%, около 22% дают ЛПХ.



В структуре выпуска мяса наибольшую долю (42,5% в прошлом году) занимает мясо птицы, следует из данных Росстата. Национальный союз птицеводов (НСП) оценивает производство в птицеводческих организациях республики в 187,8 тыс. т, а численность птицы — более чем в 16,4 млн голов. По сравнению с 2022-м объем выпуска этого вида мяса сократился на 6% в сельхозпредприятиях, и на 5,4% — во всех хозяйствах. В этом году регион прогнозирует увеличение поголовья птицы на 600 тыс. голов, знает руководитель направления ВЭД и сертификации НСП Дарья Подымова.



По яйцу Татарстан входит в топ-6 крупнейших регионов — производителей страны, и занимает первое место в ПФО. В 2023 году республика нарастила объемы выпуска продукции сектора на 1,5% по сравнению с 2022-м, до 1563 млн шт. Развитие птицеводства является важным направлением АПК республики и подкрепляется поддержкой со стороны местных властей, подчеркивает Подымова. Сейчас в регионе реализуется несколько проектов в яичном птицеводстве — по модернизации мощностей и строительству нового предприятия, знает она. По информации союза, в регионе действуют площадки крупных агропромышленных холдингов России, специализирующих на выращивании бройлера, индейки и производству товарного яйца, в том числе «Челны Бройлер» («Агросила»), «Ак Барс Холдинг» и птицефабрика «Державинская» («Комос Групп»). В прошлом году последняя выпустила 176 млн яиц, сообщил представитель холдинга.



В силу вкусовых привычек и религиозной принадлежности населения (большая часть жителей Татарстана исповедует ислам) свинина не является в республике предпочтительным видом мяса. Поэтому, несмотря на развитое животноводство по объемам ее производства, регион не выходит в десятку крупнейших производителей страны и по итогам прошлого года находится на 14-м месте. Согласно данным Росстата, в 2023-м в Татарстане было выпущено 103,4 тыс. т свинины в живом весе, что составило 1,7% общего объема ее производства в России, сообщает Национальный союз свиноводов (НСС). 95% этого вида мяса, выпускается в сельхозорганизациях, 4% — в хозяйствах населения (ЛПХ) и 1% — в КФХ, сообщает главный эксперт по анализу и прогнозированию рынков организации Николай Бирулин. Общее стадо свиней в республике на конец прошлого года составило 451,5 тыс. голов, что соответствует показателю годом ранее. Он добавляет, что поголовье свиней в регионе до 2020 года увеличивалось за счет развития крупных предприятий, но с 2021-го снижение в ЛПХ и КФХ привело к отрицательной динамике в целом.



Потенциал роста объемов производства свинины в Татарстане состоит в увеличении объемов на существующих предприятиях, акцентирует внимание эксперт. «Новых проектов в регионе в последнее время не регистрировалось», — делится он. Самыми крупными свиноводческими предприятиями по выпуску свинины в республике являются «Камский Бекон» и «Татмит Агро» (входит в «Комос Групп»). По оценке НСС, в 2023 году в совокупности они дали местному рынку более 70% общего объема свинины, полученного в сельхозорганизациях Татарстана.



В «Комос Групп» называют республику подходящим для развития производства свинины регионом. Его выбор был обусловлен для компании наличием здесь компонентов кормов. Татарстан традиционно показывает прекрасные результаты по сбору зерна (до 5 млн т), является его экспортером, что говорит о том, что данный продукт в наличии, поясняет представитель холдинга. Также в регионе имеется развитая инфраструктура хранения зерна: огромное количество элеваторов, которые позволяют его и закупать, и хранить. «Кроме того, республика выращивает подсолнечник и рапс, созданы хорошие возможности для переработки этих агрокультур, а значит, и для выпуска шрота, жмыха, растительных масел, которые тоже являются компонентной базой для производства кормов», — отмечает спикер. «Татмит Агро», входящий в «Комос Групп», в 2023 году выпустил более 10 тыс. т свинины.



Аграриям комфортно

Опрошенные «Агроинвестором» производители Татарстана — как крупные, так и малые — говорят о комфортных условиях работы в регионе, а основным риском называют погоду. На долю организованного сектора — сельхозорганизации и КФХ — в общем объеме выпуска товарной продукции республики в прошлом году пришлось 66%.



Компания «Август-Агро» (входит в состав АО Фирма «Август» — крупнейшего российского производителя СЗР) выращивает в Татарстане зерновые и масличные, а также занимается молочным животноводством. «С началом нашей деятельности в этом регионе мы почувствовали, что в Татарстане созданы максимально благоприятные условия для инвесторов, предприятиям АПК здесь оказывается поддержка на всех уровнях государственной власти. Поэтому в комфортных для бизнеса условиях “Август” начал стремительно наращивать земельный банк и разворачивать сельскохозяйственное направление на территории республики», — рассказывает гендиректор «Август-Агро» Айдар Галяутдинов. Сейчас пашня компании в Татарстане достигает 200 тыс. га.



В составе холдинга пять агрофирм, которые занимаются растениеводством на территории девяти районов республики. В трех из них развивается молочное животноводство. Валовой надой на действующих производствах республики у «Август-Агро» составил 40 тыс. т молока. С 2018 года инвестиции компании в развитие предприятий Татарстана составили более 25 млрд руб., в том числе в молочное животноводство — 9,2 млрд руб. Сейчас идет строительство еще двух молочных комплексов, после ввода их в эксплуатацию валовой надой молока в компании ожидается на уровне 90 тыс. т. Без поддержки государства большинство проектов компании были бы невозможны, акцентирует внимание Галяутдинов.



Еще один крупный холдинг, работающий в Татарстане, — «Агросила». В его составе 24 сельхозпредприятия (помимо республики, расположены также в Пермском крае), которые занимаются выращиванием, приемом, хранением и обработкой зерновых и технических культур, производством товаров животноводства и птицеводства, сахара, а также реализацией готовой продукции и сервисным обслуживанием сельхозтехники. В 2023 году «Агросила» выпустила 156,4 тыс. т мяса птицы в живом весе, более 107 тыс. т сахара, 46 тыс. т молочной продукции, в том числе 1,5 тыс. т сыров, 277 тыс. т комбикормов, более 2 тыс. т муки, поделилась с «Агроинвестором» пресс-служба компании. В планах холдинга на 2024 год — произвести 169 тыс. т мяса в живом весе, 197,5 тыс. т сахара, 46,4 тыс. т молочки, более 360 тыс. т комбикормов. Компания постоянно инвестирует в развитие собственных проектов. В частности, в текущем году в Сармановском районе Татарстана будет введена в эксплуатацию первая очередь животноводческого комплекса на 2 тыс. голов. Вторую очередь предприятия, рассчитанную также на 2 тыс. голов, построят в 2025 году.



«Важный элемент ведения бизнеса в республике — люди», — высказывается представитель агрохолдинга «Комос Групп». Казань, где у компании работает собственный молкомбинат, давно стала точкой притяжения как молодых, так и состоявшихся специалистов. «Город процветает, здесь созданы все условия для того, чтобы люди приезжали, и наличие персонала является для нас важным пунктом», — подчеркивает он. Кроме того, имея опыт производства в разных регионах России, в Татарстане холдинг видит хорошее отношение к инвесторам в АПК властей всех уровней — и муниципальных, и республиканских. «Они очень творчески относятся к формированию мер поддержки для того, чтобы бизнес и привлекался, и оставался, и развивался», — добавляет спикер.



Малые производители региональной поддержкой тоже довольны. Зиля Гиниятуллина получила несколько грантов на развитие своего фермерского хозяйства — «Агростартап» и «Семейная ферма». На эти средства были приобретены три трактора, пресс-подборщики, косилки, молокопровод, охладитель молока и КРС. В этом году она рассчитывает снова заявиться на грант «Агростартап», чтобы начать заниматься овцеводством. У предпринимателя уже готов бизнес-план данного проекта. Условия для агросектора в регионе совладелица КФХ считает благоприятными. Также хозяйство выращивает стерлядь и карпов. «Нам не сразу позволили сделать пруды для их разведения, но мы через администрацию региона добились разрешения на их строительство», — делится Гиниятуллина.



Фермерское хозяйство братьев Денара и Ленара Мугиновых занимается выращиванием рыбы — форели и карпа — с 2011 года в Бугульминском районе. В прошлом году производство продукции в хозяйстве составило 20 т. «В нашем регионе рыбоводство не развито, мы увидели свободную нишу и решили ее занять. Рисков для развития в республике рыбоводства мы не видим», — делится Денар Мугинов. В этом году компания закупила тестовую партию малька осетра, чтобы посмотреть, насколько условия региона подходят для его производства. «Если пойдет, будем выращивать», — говорит фермер. Он добавляет, что хозяйству серьезную поддержку оказывает исполнительный комитет Бугульминского района. Да и в целом в регионе помощь агробизнесу оказывается «очень достойная», подчеркивает предприниматель. Например, недавно предприятие получило субсидию на закупку малька. А в скором времени возможно воспользуется господдержкой для развития агротуризма — будет строить турбазу.



Крестьянско-фермерское хозяйство Гульназ Щукиной создано в 2021 году — она тоже получила федеральный гранд «Агростартап» на покупку мясных пород КРС. Сейчас компания занимается выращиванием и переработкой крупного рогатого скота, производством полуфабрикатов, колбас из говядины. «В соответствии с грантом мы ежегодно должны наращивать поголовье КРС, поэтому ежегодно его и увеличиваем», — рассказывает руководитель.



Довольны условиями работы в регионе и представители пищепрома. Группа компаний «Бахетле» производит и реализует продукты питания уже 25 лет, в ее состав входят четыре производственные площадки и супермаркеты с собственными мощностями для приготовления пищи в семи городах России, в том числе в Татарстане: Казани, Иннополисе, Набережных Челнах и Нижнекамске. Объем производства собственной продукции по итогам 2023 года составил в компании 4 тыс. т, в текущем году планируется увеличить этот объем на 15%.



«Республика входит в число лидеров по сельскохозяйственному производству, в связи с чем нам доступна широкая сырьевая база», — комментирует представитель компании. Для собственного производства «Бахетле» ежемесячно закупает товары на общую сумму более 300 млн руб., при этом 80% приходится на местных производителей. Ассортимент включает в себя птицу, говядину, рыбу, овощи, бакалею, растительное масло, молочную продукцию, мед, яйца. Привлекательность Татарстана для ведения агробизнеса, по мнению спикера, обеспечивают развитая дорожно-транспортная инфраструктура, удачное местоположение региона с точки зрения логистики, активная поддержка бизнеса местными властями.



Возможности для новых вложений

Для обеспечения экономического развития необходим опережающий рост инвестиций, обращает внимание Марат Зяббаров. По итогам прошлого года объем вложений в основной капитал Татарстана составил в совокупности 1180 млрд руб., что в сопоставимых ценах на 22% больше, чем в 2022-м. Порядка 70% объема инвестиций — собственные средства предприятий республики. «В ежегодном проводимом в стране Национальном рейтинге инвестиционного климата среди регионов России наш регион занимает второе место после Москвы, — отмечает министр. — Татарстан располагает необходимой инфраструктурой для реализации инвестиционных проектов, открыт для новых вложений и является точкой входа на рынок зарубежных компаний». Только за последние пять лет частные инвестиции в агропромышленный комплекс республики составили более 146 млрд руб., в том числе в сельское хозяйство — 122 млрд руб. «По объему вложений в основной капитал наш регион в числе лидеров среди субъектов страны», — утверждает глава Минсельхозпрода.



По результатам проведенной «Эксперт РА» оценки инвестиционной привлекательности регионов, Татарстан характеризуется наивысшим уровнем инвестиционной привлекательности, констатирует Татьяна Тирских. Положительное влияние на уровень инвестпривлекательности региона оказывают достаточно развитые инфраструктурные, социальные и финансовые ресурсы. Экономические ресурсы и состояние окружающей среды оцениваются на умеренном и низком уровне соответственно. Информационная доступность и прозрачность, будучи одним из важных факторов для привлечения инвесторов на территорию, рассматривается на высоком уровне и оказывает существенную поддержку итоговой интегральной оценке, рассказывает эксперт.

По общему объему инвестиций в экономику Татарстан занимает шестое место в стране, а по объему вложений по виду деятельности «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» — третье (по итогам 2022 года), напоминает Игорь Прутов. В соответствии с Инвестиционной декларацией РТ до 2028 года, утвержденной Указом Президента Татарстана еще в 2012 году, агропромышленный комплекс относится к приоритетным отраслям, развиваемым в регионе, говорит он. В перечень приоритетных инвестпроектов на 2024 год, соответствующих важнейшим направлениям инвестиционной политики республики, определенным Инвестиционным меморандумом Республики Татарстан на 2023-2025 годы, включены 22 проекта в области сельского хозяйства и рыбоводства и четыре в сфере производства пищевых продуктов. «С учетом перечисленного АПК Татарстана можно рассматривать как весьма привлекательную сферу для вложений», — делает вывод он.



Экономика Татарстана представляет собой перспективную область для инвестиций, но, как и в любом регионе, вложения в экономику республики имеет свои особенности, в том числе плюсы и минусы, акцентирует внимание Тирских. «Развитая промышленная база, включающая автомобильное производство, нефтехимию, машиностроение, химическую отрасль и пищепром, создают множество возможностей для вложений, а стратегически выгодное расположение обеспечивает удобный доступ к ключевым транспортным маршрутам и рынкам, — констатирует она. — Тем не менее зависимость от нефтяного сектора создает определенные риски: экономика региона недостаточно диверсифицирована, что увеличивает уязвимость перед внешними шоками. Существует и напряженность на рынке труда: очень низкий уровень безработицы потенциально оказывает давление на развитие экономики».

Негативные моменты, связанные с инвестированием в экономику Татарстана, обусловлены общей геополитической ситуацией, сохранением санкционного давления со стороны недружественных стран, ограничением рынков сбыта, проблемами в сфере логистики, перечисляет Прутов. Также в республике, как и в большинстве российских регионов, наблюдается высокий уровень зависимости от зарубежных агротехнологий. К числу факторов риска можно отнести и ряд других, характерных в целом для российского агропрома моментов. В том числе рост цен на энергоресурсы и другие материально-технические средства, необходимые для производства продукции АПК, несовершенный механизм ценообразования на сельхозтовары, тенденция сокращения численности и старение сельского населения, низкая привлекательность сельского образа жизни.

По мнению Тирских, потенциальные возможности для инвесторов в Татарстане представляют такие сектора, как овощеводство и плодоводство, производство семян и саженцев, пищевая переработка и экологическое сельское хозяйство. А вот перед принятием решения о вложениях в выращивание зерновых и масличных, производство молока и мяса, инвесторам желательно более тщательно оценить рыночные условия и конкурентоспособность, так как они могут быть перенасыщены инвестициями, предупреждает эксперт. «Наличие стабильной сырьевой базы открывает для инвесторов широкие возможности по наращиванию в республике перерабатывающих мощностей, — дополняет Прутов. — Особого внимания заслуживает сфера глубокой переработки, прежде всего зерна и молока, обеспечивающая производство высокомаржинальных продуктов». Кроме того, в последние годы Татарстан демонстрирует высокие темпы роста выпуска и экспорта халяльной продукции. И это еще одна потенциальная возможность для новых вложений, полагает аналитик.



Что касается региональной господдержки, то расходы республиканского бюджета на сельское хозяйство в Татарстане последние годы составляют порядка 6,3% валовой продукции сельского хозяйства, что почти в два раза превышает среднероссийский показатель, отмечает Тирских. По итогам 2022 года значение данного показателя составило 5,7%, что выше среднероссийского более чем на 2 п. п. При этом на 1 руб. вложенных бюджетных средств тогда пришлось 17,5 руб. валовой продукции сельского хозяйства региона, а это уже почти на 40% ниже среднего значения по стране. Судя по данным показателям, региональная поддержка находится на умеренном уровне, резюмирует Тирских.



В целях повышения информационной открытости и привлекательности республики для отечественных и зарубежных инвесторов, предоставления актуальной информации об условиях инвестирования в Татарстан, презентации его инвестпотенциала, а также развития системы привлечения и сопровождения инвесторов в режиме «одного окна» в регионе действует Инвестиционный портал Республики Татарстан, разработанный на основе лучших международных практик, знает Прутов. Сразу несколько институтов работают над привлечением новых вложений в экономику, включая Агентство инвестиционного развития РТ и Инвестиционный совет республики.

Одним из важных факторов, повышающих инвестиционную привлекательность Татарстана, является функционирование на рынке региона Республиканского агропромышленного центра инвестиций и новаций (РАЦИН), добавляет менеджер отдела услуг в области стратегии и трансформации бизнеса ГК «Б1» Андрей Буханцов. Эта государственная компания занимается поддержкой развития АПК в регионе, объясняет он. «Например, у нее был проект по созданию единого оператора поставок топлива для АПК, и он был настолько успешен, что какое-то время обсуждалось масштабирование данного опыта на федеральный уровень и создание единого оператора поставок топлива для АПК в России по образцу Татарстана, — знает эксперт. — Помимо помощи в закупках, РАЦИН также работает над повышением престижа отрасли сельского хозяйства для молодых специалистов, организуя конкурсы на лучших представителей своих профессий, и выступает неким “тренд-сеттером” в данном направлении. Также центр не обделяет вниманием и потребительский рынок, проводя конкурсы на лучшие региональные продукты».



Активная деятельность данной компании демонстрирует повышенное внимание к агроотрасли от региональных властей, что служит положительным фактором для привлекательности региона, считает Буханцов. Можно ожидать, что вложения в новые проекты будут положительно восприняты, и в случае возникновения тех или иных трудностей инвесторы могут рассчитывать на поддержку со стороны властей региона, верит он.

